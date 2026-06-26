Ya es oficial: el Galaxy A27 se estrena en España con seis años de actualizaciones y muchas papeletas para ser uno de los móviles más vendidos

Se estaba haciendo de rogar, pero el Galaxy A27 se ha hecho oficial justo antes de que comience julio. Se trata del sucesor directo del Galaxy A26, uno de los móviles más vendidos de Samsung. ¿Hay mucha evolución entre uno u otro? ¿Merece la pena dar el salto? Vamos a verlo un poquito más abajo, pero pequeño spoiler: parte de los 349 euros.

Móvil - Samsung Galaxy A27 5G, Negro, 128 GB, 6 GB RAM, 6.7" FHD+ Super AMOLED, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 5000 mAh, Android 16 PVP en MediaMarkt — 349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil continuista con seis años de actualizaciones

Según explicó Samsung en su comunicado, el móvil estará disponible a partir del próximo 3 de julio. Sin embargo, ya lo podemos comprar en MediaMarkt, tanto en su versión con 6+128 GB (que es la que cuesta 349 euros) como la que trae 8+256 GB, disponible por 439 euros. No hay muchos cambios entre este teléfono y su antecesor, tanto en lo bueno como en lo malo. Eso quiere decir que, pese a ser un móvil asequible, sigue manteniendo sus seis años de actualizaciones garantizados.

El Galaxy A27 llega con el Snapdragon 6 Gen 3 bajo el capó, un chip de 4 nm. Este, junto a los 6 u 8 GB de memoria RAM (en función del modelo que elijamos), nos va a ofrecer un rendimiento más que suficiente para las apps más comunes. Además, cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+, 120 Hz y un nivel de brillo máximo de 800 nits.

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En cuanto a la batería, viene con lo esperable en esta gama: una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W. Es cierto que la carga rápida es justita, pero Samsung optimiza muy bien sus teléfonos, así que podemos esperar una autonomía de jornada y media aproximadamente. Como todos sus móviles actuales, también tendremos muchas funciones de IA gracias a Galaxy AI y Gemini.

A nivel fotográfico, cuenta con tres cámaras en la parte trasera, donde destaca su sensor principal de 50 MP con estabilización óptica y una apertura f/1.8. Y, para terminar, no podemos olvidar que es compatible con redes 5G, Bluetooth 5.1 y cuenta con sensor de huellas dactilares situado en el botón lateral.

⚡ EN RESUMEN: Galaxy a27 ✅ LO MEJOR Seis años de actualizaciones: Es una de las mayores bazas de los Galaxy A de Samsung. Hace que el teléfono sea más longevo.

Es una de las mayores bazas de los Galaxy A de Samsung. Hace que el teléfono sea más longevo. Muchas herramientas de IA: One UI trae muchas herramientas de inteligencia artificial y funcionan a un nivel muy alto, como es el caso del borrador de imágenes. ❌ LO PEOR Precio de lanzamiento elevado: El teléfono ha subido de precio con respecto a la anterior generación, por lo que es un poco caro de lanzamiento.

El teléfono ha subido de precio con respecto a la anterior generación, por lo que es un poco caro de lanzamiento. Carga rápida justita: Una carga rápida de 25 W ya empieza a ser muy pobre, más si tenemos en cuenta la que tienen otros teléfonos del mismo rango de precio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teléfono de Samsung porque te gusta su ecosistema, quieres que tenga muchos años de actualizaciones y no quieres pagar demasiado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un usuario que necesita que su móvil tenga más potencia, mayor carga rápida o mejor cámara de fotos. Ahí te puede ir muy bien un Galaxy S25.

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Imágenes | Samsung

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