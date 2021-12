21 gadgets "imprescindibles" en la mochila para los viajes a casa en Navidad en tren, avión o coche

Si en estos momentos te encuentras preparando tu equipaje para la vuelta a casa por Navidad, sigue leyendo. Porque además de los consabidos e imprescindibles neceser, ropa y portátil, te proponemos una selección de dispositivos "imprescindibles" para amenizar tu regreso, especialmente si se trata de un viaje largo con escalas, estaciones, transbordos y demás: ármate de paciencia y que no te falten estos gadgets.

Unos auriculares con cancelación de ruido

Si planeas abstraerte escuchando música, podcasts o viendo tus series favoritas, entonces unos auriculares son de uso obligado (y muy recomendado para no fastidiar al resto).

Habida cuenta del ruido exterior propio de aeropuertos, estaciones o simplemente el murmullo de otras personas, que tengan tecnología de cancelación de ruido se antoja fundamental.

A continuación te proponemos algunos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido para disfrutar con comodidad y tranquilidad.

Incluso con presupuestos ajustados puedes optar a modelos como estos TWS realme Buds Air 2 (35 euros), un chollo teniendo en cuenta que además de cancelación activa de ruido, tienen carga rápida, baja latencia y resistencia IPX5, para que puedas usarlos sin miedo incluso si llueve o nieva y te toca estar a la intemperie

Bastante más premium son los Sony WF-100XM4 (237 euros), la versión TWS de un modelo que ha sido ganador varios años precisamente por su efectiva tecnología de cancelación de ruido.

Con posibilidad de ajustar a tu gusto desde la app e interactuar mediante la voz con Siri, Alexa y Google Assistant y una autonomía considerable para este formato: hasta ocho horas con la cancelación activa de ruido por carga y el estuche proporciona 24 horas adicionales.

Precisamente antes nos referíamos a los Sony WH-1000XM4 (281 euros), uno de los modelos de referencia del sector.

Con formato diadema para ganar en envolvencia y en autonomía (¡hasta 30 horas!), soportan multiconexión, disponen de una respuesta en frecuencia de 4 Hz a 40 kHz por cable y por Bluetooth de 20 Hz a 40 kHz

Una batería externa

Si aprovechas estos viajes para ponerte al día con tus charlas de WhatsApp, navegas por internet o pasas el rato con el feed de Twitter, es probable que si el viaje es largo, termines con la batería pidiendo clemencia. Y esto sin contar con que quizás estés con la tablet y unos auriculares.

En estos casos es fundamental contar con una buena batería externa. Además de que sea relativamente compacta y resistente para llevar de aquí para allá, fíjate en qué puertos dispone y su velocidad de carga, dimensiona adecuadamente la capacidad que necesitarás teniendo en cuenta que su rendimiento es del 60 - 70% y cuánto tiempo necesita para cargarse.

Si tu prioridad a la hora de elegir una power bank es que sea compacta y bastante rápida, aquí tienes una candidata de una marca que es una institución en esto de pilas y baterías: la Duracell de 6700 mAh (29 euros), con un USB-C y un USB, hasta 18W. Viene lista para usarse

Duracell Powerbank de 6700 mAh, Bateria Externa movil con USB C y Carga rápida IN/OUT, Power Delivery 18W y Quick Charge 3.0 para Iphone, Samsung, Xiaomi y Dispositivos con alimentación USB Hoy en Amazon por 29,56€

Esta de Anker (34 euros) ofrece una combinación muy atractiva entre diseño, funcionalidad y capacidad para lo que cuesta. Con 20.000 mAh teóricos, una carcasa texturizada a prueba de pequeñas caídas y dos puertos USB 3.0 para cargar tus dispositivos.

Anker Powerbank 20000 mAh Anker PowerCore Essential Bateria externa, con tecnología PowerIQ y entrada USB-C, cargador portatil de gran capacidad compatible con iPhone, Samsung, iPad y más Hoy en Amazon por 34,99€

La Litionite Hurakan (209 euros) son palabras mayores... vamos, como ella. El modelo anterior puede salvarte la papeleta sin problemas para móviles y tablets, pero quizás necesites alimentar tu portátil también. En ese caso, este dispositivo moderadamente ligero y compacto ofrece 46.400mAh con 2 USB, un USB-C e incluso un enchufe... para personas que verdaderamente necesitan energía sí o sí.

Litionite Hurakan 200W / 46.400mAh Power Bank/Batería Externa/Mini Generador de energía portátil - 1x AC toma de corriente - 2x USB - 1x Type-C - Cargador para Smartphone/Notebook/Ordenador/CPAP/Drone Hoy en Amazon por 209,90€

Regletas y cargadores

Y si por fin encuentras un enchufe libre en el aeropuerto, la sala de espera de la estación o incluso en una cafetería de paso, aprovecha para cargar tus dispositivos del tirón.

Nunca falla en mi mochila de viaje el Powercube (13,99 euros), una especie de regleta con una original forma de cubo, lo que resulta por un lado moderadamente compacto y por otro, muy útil para conectar varios dispositivos sin problemas de espacio por culpa de adaptadores voluminosos.

POWERCUBE ORIGINAL USB PVP en Amazon 13,99€

Este cargador de viaje de SATECHI (71 euros) de hasta 75W destaca por su buen diseño y acabados, ofreciendo un rendimiento destacable: cuenta con dos puertos USB-C PD (hasta 60W/18W) y dos puertos USB-A adicionales (hasta 12W)

SATECHI Cargador de Viaje de 75W Dual Tipo-C PD con 2 USB-C PD y 2 USB 3.0 - Compatible con 2020 MacBook Pro/Air, 2020 iPad Pro/Air, iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13 Mini/13 Hoy en Amazon por 71,99€

Un libro electrónico

Las inminentes vacaciones por un lado y los viajes largos con transbordos, escalas y ratos muertos son muy propicios para comenzar esa lectura que tenías en el debe desde hace tiempo o terminar por fin esa novela.

Además los libros electrónicos presentan grandes ventajas frente al libro clásico en este escenario de uso: son más ligeros y compactos, te caben muchísimos más en tu equipaje y, como suelen disponer de luz integrada, puedes leer sin molestar a nadie incluso cuando hay poca iluminación ambiental.

El Kobo Nia (99 euros) es uno de los eReader más atractivos del mercado dentro de la gama de entrada. Así, por menos de 100 euros disfrutarás de una gran autonomía de semanas, 8GB de capacidad que dan para meter 6.000 libros y una pantalla de tinta electrónica de 6" con ConfortLight y brillo ajustable

El popularísimo Kindle Paperwhite (124 euros) se ha actualizado recientemente. El que es el libro electrónico con mejor relación calidad precio de Amazon mantiene bazas como su autonomía de semanas, la comodidad que da su funcionamiento y ecosistema y sus 8GB de capacidad, pero sube un peldaño su pantalla, ahora de 6,8" con luz cálida y ajustable. Ideal para lectores ávidos

Nuevo Kindle Paperwhite (8 GB) | Ahora con una pantalla de 6,8" y luz cálida ajustable, con publicidad Hoy en Amazon por 124,99€ PVP en MediaMarkt 125€

Porque no solo importa el texto, sino también las ilustraciones, os proponemos el PocketBook InkPad Color (299 euros) un completísimo lector de libros con 16GB de capacidad y una impresionante pantalla de 7,8" a color. No es desde luego el modelo más compacto para un viaje, pero sigue siendo bastante ligero y manejable para que disfrutes leyendo cómics

PocketBook InkPad Color - Lector de Libros electrónicos (16 GB de Memoria, 19,8 cm (7,8 Pulgadas), Pantalla a Color, iluminación Frontal, Wi-Fi, Bluetooth), Color Plateado PVP en PcComponentes 299€ Hoy en Amazon por 304,02€

Una tablet

Es cierto que "excepcionalmente" (porque si lees con frecuencia, tus ojos lo notarán) también puedes leer en tu tablet, pero este dispositivo ofrece muchas más posibilidades que un lector y, esencialmente lo mismo que un smartphone pero con una pantalla más grande. Puedes usarla para trabajar, navegar por internet, jugar, ver series...

En nuestras propuestas de tablet para viaje hemos querido centrarnos en los modelos más compactos, ofreciendo incluso propuestas para los peques de la casa, porque también son una buena opción de entretenimiento para largos viajes.

Precisamente entre esas propuestas básicas, sencillas y trotonas se encuentra la Fire HD 8 (99 euros), un modelo con hardware de entrada y un chasis de plástico con marcos notables pero asequible y con gran autonomía. 12 horas sin pasar por el enchufe y una pantalla HD de 8 pulgadas para entretener sin alardes.

Tablet Fire HD 8, pantalla HD de 8 pulgadas, 32 GB (Negro) - Con publicidad Hoy en Amazon por 99,99€

Si de una tablet esperas que se vea y se oiga bien para disfrutar de tus series favoritas estés donde estés, no pierdas de vista la Samsung Galaxy Tab A7 Lite (149 euros), un modelo que por cierto, pese a ser "lite", tiene opción de 4G. Diseño muy compacto, integra una pantalla TFT de 8,7" con resolución WXGA+ a 1.340 x 800 píxeles con altavoces duales estéreo compatibles con sonido Dolby Atmos. Bajo el capó, hardware sencillo pero suficiente para este escenario de uso y una gran batería de 5.100 mAh por bandera

Rematamos con la tablet más compacta de Apple, ideal para llevar a cualquier lado: el iPad Mini (2021) (549 euros), un modelo que si bien no es en absoluto asequible, ofrece una experiencia muy fluida con un amplio abanico de apps, diseño cuidado, una pantalla de calidad de 8,3" Liquid Retina con True Tone y altavoces duales. Si viajas con frecuencia, es una candidata a considerar seriamente.

2021 Apple iPad mini (de 8,3 pulgadas con Wi-Fi, 64 GB) - en blanco estrella (6.ª generación) Hoy en Amazon por 549,00€ PVP en FNAC 589€

Un disco duro

Llévate contigo tu colección de películas, fotos o los archivos con los que estás trabajando con una unidad de almacenamiento. A continuación os proponemos algunas unidades de almacenamiento variadas: de tipo HDD si lo que necesitas es espacio y SSD si además requieres altas velocidades de transferencia de datos.

Si quieres algo barato, compacto y que cumpla en la misión de guardar tus archivos o películas, el Toshiba Canvio Basics (59 euros) de 2TB es una buena opción. Disco duro de 2.5" con toma USB 3.0 de tipo SATA III.

Toshiba Canvio Basics - Disco duro externo de 2 TB (2.5", USB 3.0, SATA III), color negro PVP en Amazon 59,90€ PVP en FNAC 74€

El SanDisk Extreme SSD (94 euros) es una unidad de almacenamiento externa especialmente diseñada para llevar de un lado a otro. Cuenta con una original carcasa resistente al agua y polvo y un práctico orificio para sujetarlo con un mosquetón. Esta unidad es de tipo SSD NVMe de 500 GB con USB-C y cifrado por hardware para más seguridad

SanDisk Extreme SSD portátil de 500 GB - NVMe, USB-C, cifrado por hardware, hasta 1050MB/s, resistente al agua y al polvo Hoy en Amazon por 94,99€ PVP en PcComponentes 122€

También hay unidades de tipo HHD diseñadas para uso en movilidad, como es es el caso del LaCie Rugged (114 euros), con una carcasa recubierta de silicona para ofrecer resistencia frente a caídas, golpes, polvo y lluvia. Con USB-C y 2 TB de capacidad

LaCie Rugged, USB-C, 2 TB, Disco duro externo, HDD portátil, USB 3.0, unidad resistente a caídas, golpes, polvo y lluvia, para Mac y PC, 2 años servicios Rescue (STFR2000800) Hoy en Amazon por 114,99€

Llévate tu arsenal de películas en el G-Technology ArmorATD (189 euros), un disco duro externo todoterreno con USB-C y Thunderbolt 3 disponible en diferentes tamaños, en este caso de 4TB para que no te aburras

G-Technology 0G10435-1 4 TB ArmorATD - Disco Duro Todoterreno, Resistente a Golpes y al Agua, USB-C, Thunderbolt 3, Azul Hoy en Amazon por 175,78€

Una consola

Otra buenísima opción para pasar los ratos muertos es simple y llanamente jugar: recupera las sensaciones y descubre matices de ese título mítico, acaba de una vez por todas ese juego o simplemente desconecta y relájate con este placer.

Para gamers nostálgicos, el Game & Watch: The Legend of Zelda (44,90 euros), dispositivo que emula a la mítica consola japonesa con tres juegazos como 'The Legend of Zelda', 'Zelda II: The Adventure of Link' y 'The Legend of Zelda: Link's Awakening' y como extra, el minijuego Plaga de Topos

A servidora se le ilumina el corazón cuando piensa en los juegos de su niñez y adolescencia y por supuesto, con el regalo que más ilusión me hizo ever: la Game Boy. Anbernic (82 euros) recupera el formato ofreciendo horas y horas de entretenimiento con más de 3000 juegos clásicos

Anbernic Consolas de Juegos Portátil , RG300 Consola de Juegos Retro Game Console OpenDingux Tony System , Built-in 3007 Juegos, 3.0 Pulgadas Videojuegos Portátil - Transparent Negro Hoy en Amazon por 82,99€

Aunque con la nueva Nintendo Switch OLED (349 euros) vas a poder jugar en viajes tan a gusto exprimiendo las bondades de su mejorada pantalla, la propuesta de la Nintendo Switch Lite es la más interesante desde el punto de vista de ligereza y manejabilidad en movilidad. ¿Lo mejor? El impresionante catálogo de exclusivos de la firma nipona y que por 229 euros la tienes con un año de Switch Online

Bonus: juegos de mesa

No son gadgets, pero son entretenimiento garantizado para esas familias que viajan en coche o en los asientos mesa del tren, os proponemos algunos juegos de mesa compactos y diseñados para jugar en este escenario.

Sushi Go! (8,99 euros) es un juego de cartas para rellenar huecos que quedan libres con un motivo: lograr la mejor combinación de platos de sushi. Perfecto para los peques de la casa, desde 8 años, de 2 a 5 jugadores y partidas de 15 minutos

Virus (11,79 euros) es un juegazo: no solo sigue de rabiosa actualidad, es que engancha, es divertidísimo y la curva de aprendizaje es escasa. A partir de 2 jugadores y desde 8 años.

Es el caso del UNO H20 To Go (14 euros), una versión que no solo está adaptada a movilidad, sino que sus cartas son resistentes al agua para llevarlos a la playa o piscina y dispone de un mosquetón para llevarlos cómodamente. De 2 a 10 jugadores, la dinámica es tan ágil y sencilla como tener que descartarse alcanzando los 500 puntos. A partir de 6 años

Mattel Games UNO H20 To Go, juego de cartas (Mattel P1703) Hoy en Amazon por 14,55€

Dobble (15,99 euros) es un juego de caretas con varios minijuegos y un mismo fundamento: ser los primeros en detectar el dibujo que se repite entre dos cartas. A partir de 6 años (existe una versión Kids, pero la dinámica es idéntica), de 2 a 8 jugadores y partidas cortas

Zygomatic - Dobble - Español, Multicolor (57) Hoy en Amazon por 15,98€

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.