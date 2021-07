PocketBook InkPad Color, análisis: la tinta electrónica a color viene para quedarse y este es el primer paso

Las pantallas de tinta electrónica a color ya no son imaginarias. Lo que hasta ahora hemos visto en blanco y negro en multitud de lectores de libros electrónicos empieza a verse también en tabletas con más usos e incluso en monitores, pero ahora rompemos el límite con pantallas que llegan a mostrar miles de colores.

El primer gran ejemplo que veremos de esto en nuestras propias manos es el PocketBook InkPad Color, presentado esta primavera y que ahora hemos podido utilizar personalmente. Y nuestras impresiones, de momento, es que el color en las pantallas de tinta electrónica tienen un futuro que promete.

PocketBook InkPad Color, características técnicas



POCKETBOOK INKPAD COLOR Dimensiones 195 x 136,5 x 8 mm peso 225 gramos pantalla E Ink new Kaleido de 7,8 pulgadas

4096 colores

Resolución (B&W): 1.872 x 1.404 px, 300 ppp

Resolución (color): 468 x 624 px, 100 ppp

Táctil

Luz frontal procesador Dual Core (2 x 1 GHz) memoria ram 1 GB almacenamiento 16 GB ampliable con microSD de hasta 32 GB formatos de ebook ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT formatos de audio MP3, OGG, M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP formatos de imagen JPEG, BMP, PNG, TIFF conectividad WiFi

Bluetooth 5.1 USB-C con adaptador a jack 3,5mm batería 2.900 mAh sistema operativo Linux 3.10.65 con conversor de texto a voz en 16 idiomas, diccionarios e integración con PB Cloud, Dropbox y ReadRate precio 186,82 euros en Amazon

El InkPad Color tiene un aspecto metalizado debido a sus acabados, pero la realidad es que nos encontramos con un lector hecho en plástico. Eso le da una sensación que no termina de ser demasiado premium, pero aún así tiene un buen agarre y la estética general ni mucho menos suspende.

La pantalla se acerca a las ocho pulgadas y es más bien grande para los estándares de lectores de libros electrónicos. Aún así se encuentra en una zona de confort en la que podemos sostener el lector con una mano durante un buen rato, sin tener problemas por el peso o por el agarre (se agradece que el plástico de la parte trasera sea antideslizante).

Los cuatro botones de navegación del InkPad Color cuestan un poco de distinguir, pero es fácil acostumbrarse a ellos.

Dicha pantalla es táctil, aunque el InkPad Color cuenta con cuatro botones de navegación que me recuerdan ligeramente a los controles que podíamos encontrar en los teléfonos Android de hace unos años: dos botones centrales para avanzar y retroceder páginas, y dos botones laterales para acceder al menú principal (izquierda) o a los ajustes (derecha).

En la parte inferior del lector encontramos el botón de encendido y apagado, la ranura para tarjetas microSD y el puerto USB-C de carga con cable incluido. Es una buena noticia que cada vez más lectores abracen este puerto, universalizándolo y dejando atrás los MicroUSB. Entre este puerto, las tarjetas microSD y las opciones de servicios online que veremos más adelante, el InkPad Color destaca por la cantidad de opciones que tenemos para cargar contenidos en él.

Pantalla

La definición no es la mejor, pero no subestimemos el hecho de estar viendo 4.096 colores en una pantalla de tinta electrónica.

Naturalmente, la pantalla es lo que más llama la atención de este InkPad Color. Estamos ante un panel de tinta electrónica capaz de soportar 4.096 colores, aunque con un truco: la resolución baja de 1.872 x 1.404 px (300 ppp) a 468 x 624 px (100 ppp) cuando muestra esos colores. Es un descenso importante que se puede advertir a simple vista pudiendo distinguir las líneas de la pantalla, y que nos da el mensaje que la tecnología todavía preparada para mostrar imágenes a color de gran calidad. El fabricante lo sabe, y de ahí a que de momento se enfoquen en mostrar ilustraciones y dibujos sencillos.

Los colores también son útiles cuando queremos resaltar una parte del texto que tengamos en pantalla.

Aún así, tengo que decir que el simple hecho de ver colores en una pantalla de tinta electrónica ya sorprende. Si ya vais hacia la cuarentena me entenderéis cuando os diga que la sensación es comparable a cuando la Game Boy Color llegó al mundo después de estar acostumbrados al monocromo de sus predecesoras. Son colores más bien apagados, básicos, pero colores al fin y al cabo. No se vuelven imprescindibles, puedes seguir imaginando lectores en blanco y negro, pero lucen bien y enriquecen la experiencia.

Sí, puedes leer cómics en el InkPad Color, pero la experiencia queda muy apagada y es demasiado diferente a los colores originales. Mejor para obras en banco y negro o ilustraciones básicas.

Ahora bien, si lo que buscas es un lector de cómics con pantalla a color, seguiría recomendando una tableta con pantalla LCD o LED. Leerlos es posible en el InkPad Color, pero los colores quedan mucho más apagados y dejan de ser fieles a la realidad. Sí que podríamos hablar mejor del dispositivo a la hora de leer mangas en blanco y negro, por ejemplo.

Sobre el brillo de la pantalla ni una queja: las luces integradas del InkPad Color permiten leer libros y apreciar las ilustraciones incluso con la luz directa del sol dando de lleno en el dispositivo. Quizás podría mencionar que se aprecia cierta lentitud de refresco de la imagen en comparación con otros lectores, pero no es algo que vaya a suponer un problema.

Software: la mayor cantidad de opciones para gestionar libros que hemos visto

A nivel del propio dispositivo tenemos un sistema operativo clásico de gestión de libros electrónicos sin sorpresas: una portada en la que vemos nuestra biblioteca, una tienda integrada y la interfaz de lectura pensada para molestar lo menos posible.

Podemos interactuar con la interfaz a través de la pantalla táctil, aunque los botones de navegación que he mencionado antes tenemos una alternativa cómoda al alcance de nuestros pulgares. Un detalle curioso es que contamos con un administrador de tareas que nos da la posibilidad de cerrar procesos: el InkPad Color puede tener hasta tres libros abiertos al mismo tiempo según mi propia experiencia.

La mejor baza en este apartado es la buena cantidad de opciones que tenemos para cargar contenidos. Podemos hacerlo mediante el puerto USB-C conectado a un ordenador (el lector se reconoce como un almacenamiento externo cualquiera), a través de la tarjeta microSD o a través de uno de los servicios en la nube compatibles con el sistema: el propio PB Cloud del fabricante o Dropbox. También podemos enviar libros mediante correo electrónico, y el portal ReadRate se integra para poder dejar reseñas de lo que leamos.

El InkPad Color, un altavoz bluetooth y un audiolibro. Ya tienes relax para una tarde de verano tumbándote y escuchando historias.

También es muy positivo ver cómo este lector es capaz de almacenar y reproducir audiolibros. Aquí no contamos con altavoces integrados, pero basta con conectar mediante Bluetooth cualquier altavoz o auriculares para poder reproducir el audio. Y si no, en la caja se incluye un adaptador de USB-C a jack de 3,5mm para utilizar auriculares clásicos.

Y para los más pequeños, el InkPad Color también incluye actividades en los que podemos colorear ilustraciones básicas usando el dedo. Una tableta LCD/LED nos va a dar mucho más en este aspecto, sin duda, pero sigue siendo un buen modo de entretener a los niños y niñas cuando no haya nada más al alcance.

Autonomía: el color no mancha la mejor ventaja de los e-readers

Poco tengo que decir sobre la autonomía de este InkPad Color, porque aún llevando un panel de 4.096 colores estamos ante el consumo clásico de cualquier lector de libros: he estado usando el dispositivo durante más de dos semanas a ritmo de media hora diaria para leer un libro, usando la iluminación a un 30% de intensidad, y no me ha hecho falta cargarlo en ningún momento.

Además, la carga USB-C se completa rápidamente, de modo que puedes improvisar un plan de fin de semana el mismo viernes y cargar el InkPad Color en unos minutos para olvidarte de la autonomía durante todo el fin de semana e incluso algunos días más. Y a malas, siempre puedes utilizar el cargador USB-C de tu smartphone.

Algunas situaciones en las que sí que podría reducirse la autonomía es en la reproducción de audiolibros y en los libros interactivos a color si se usan con mucha frecuencia, pero de nuevo: estamos hablando de un lector de libros con una batería que puede durar días enteros y puede ser cargada en muy poco tiempo.

PocketBook InkPad Color: la opinión de Xataka

Este InkPad Color es muy interesante. Pone la primera piedra para un futuro de los dispositivos de tinta electrónica que puede tomar muchos rumbos diferentes: reproductor de audiolibros, actividades infantiles con libros interactivos a color, lector de cómics... es un paso que, con lo limitado de la tecnología actual, sorprende.

Como lector de libros electrónicos y cómics en escala de grises aprueba con nota. La ventaja que tiene es que es muy completo, con varias opciones para poder cargarle contenidos como quieras. También puedo valorarlo muy bien para escuchar audiolibros y leer cuentos con ilustraciones a color sencillas, básicas.

Donde ya hay que ser más ajustados es en la idea de lector de cómics a color. Sí, puedes hacerlo, pero no esperes ni mucho menos la calidad en los colores de una pantalla LCD. Si eres de los que busca la evolución de la tinta electrónica para poder abrazar esos colores, me temo que aún tenemos que esperar a que la tecnología evolucione más.

Sin embargo, este InkPad Color ya deja constancia que no es ya una cuestión de si va a evolucionar o no, si no cuando. Estamos ante una demostración clara que la tinta electrónica a color tiene un futuro muy prometedor, que con dispositivos como este da sus primeros pasos y ya demuestra que da beneficios en varios ámbitos.

Por 198 euros en Amazon puedes ser un early adopter, un pionero de esta tecnología. Puedes considerarlo como e-reader con unos extras interesantes, o simplemente por lo flexible de su software. Pero no, la calidad como lector de cómics a color aún no es la que nos gustaría ver.

PocketBook E-Ink Kaleido - Lector de Libros electrónicos (16 GB de Memoria, Pantalla a Color de 6", iluminación Frontal, Wi-Fi, Bluetooth), Color Plateado Hoy en Amazon por 198,00€ PVP en PcComponentes 299,88€

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de PocketBook. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.