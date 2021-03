E Ink desvela su nueva tecnología de tinta electrónica a color: colores más vivos y paneles más grandes

La tinta electrónica es una tecnología de lo más interesante. A pesar de que lleva muchísimo tiempo entre nosotros y sus ventajas a la hora de ahorrar energía, nunca ha acabado de despegar por dos importantes limitaciones: el color y su tiempo de refresco. La primera de las limitaciones es cada vez menos limitación y E Ink tiene un nuevo panel que demuestra eso.

Bajo el nombre de Kaleido Plus, el nuevo panel de tinta electrónica a color de E Ink trae mejoras en visualización y rendimiento. E Ink provee de paneles de tinta electrónica a la mayoría de fabricantes y donde más está innovando en los últimos años es en los paneles a color. Paneles ideales para leer comics u otros contenidos que van más allá del simple texto.

Según indican, los nuevos paneles pueden mostrar hasta 4.096 colores y 16 tonalidades en la escala de grises. Esto en realidad es la misma cantidad de colores que su generación anterior, pero promete que son colores más saturados que antes. Para ello la tinta electrónica a color ha sido colocada de forma distinta en el panel para que esté más cercana a la capa final y que la dispersión de la luz sea menor.

Dice E Ink que también han conseguido hacer paneles más grandes en tamaño que los que tienen actualmente con la primera generación de Kaleido. De todos modos, van a limitar de momento los paneles para productos finales a seis pulgadas.

Finalmente, dicen que ahora las transiciones son más veloces que antes, evidentemente sin llegar a tener el refresco de pantalla de un panel LCD u OLED. No hay un refresco tan grande, pero al mismo tiempo el panel es capaz de consumir sólo una fracción de la energía que consume una pantalla LCD o una pantalla OLED.

La tinta electrónica en los dispositivos de consumo

Lo más probable es que veamos estos nuevos paneles Kaleido Plus en lectores de libros electrónicos. PocketBook es una de las empresa que ha apostado más por ellos para permitir la lectura de comics. Pero también pueden ser realmente útiles estos paneles en dispositivos que sean más interactivos, como por ejemplo el reMarkable 2 o un bloc de notas.

La tinta electrónica tiene un potencial enrome en dispositivos donde se requiere de mostrar información constante y (casi) estática. Esto se debe a que no requiere apenas de refresco no consume energía alguna mientras no tenga que cambiar la información que muestra. De ahí que los lectores de libros electrónicos tengan autonomía de varias semanas o existan tabletas con paneles de tinta electrónica que ni tienen batería.

Más información | BusinessWire