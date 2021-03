Realme Buds Air 2, análisis: la ergonomía y un sonido equilibrado se dan la mano en los últimos auriculares TWS de Realme

Realme lleva tiempo trabajando en ofrecer algo más que móviles. Hemos visto a la empresa volcarse mucho en el desarrollo de smartwatches (como el reciente Realme Watch S Pro) y auriculares completamente inalámbricos que son, precisamente, de los que vamos a hablar hoy, puesto que los Realme Buds Air 2 acaban de pasar por nuestra mesa de análisis.

En Xataka ya hemos tenido ocasión de probar los últimos auriculares TWS de Realme, unos auriculares que aspiran a competir en la gama media. No es un segmento precisamente poco competitivo, así que veamos qué tal se comportan los nuevos auriculares de Realme.

Ficha técnica de los Realme Buds Air 2

REALME BUDS AIR 2 DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 4,1 gramos

Estuche: 60,3 x 57 x 24 mm - 34,5 gramos UNIDAD DE DIAFRAFMA 10 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.2

AAC, SBC COMPATIBILIDAD Android y iOS BATERÍA Auriculares: no determinada

Estuche: 400 mAh AUTONOMÍA Auriculares: hasta 4 horas con ANC

Estuche: hasta 25 horas sin ANC CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C EXTRAS Google Fast Pair

Control gestual

Detección de posición

IPX5

Cancelación de ruido activa (25 dB)

Cancelación de ruido en llamadas

Carga rápida PRECIO 49,99 euros

Diseño: doble color y muy cómodos

Comenzamos repasando el apartado del diseño y, siendo claros y directos, podemos decir que los Realme Buds Air 2 son realmente cómodos. Apenas se nota que los llevamos puestos y son bastante ligeros, con tan solo 4,1 gramos de peso. No son demasiado grandes ni demasiado pequeños, así que no llaman particularmente la atención, salvo por el hecho de que el mástil es de un color plateado brillante que, bueno, brilla cuando le da la luz.

Los Realme Buds Air 2 se quedan bien fijados a nuestra oreja gracias a las fundas de silicona. Nosotros hemos podido usar sin problema las que vienen preinstaladas por defecto, pero recomendamos probar los otros dos juegos incluidos en la caja, uno con fundas más grandes y otro con fundas más pequeñas, para encontrar la que mejor nos siente.

Esto no es solo una cuestión de comodidad, que también, sino que tiene mucho que ver con la cancelación de ruido pasiva. Usar la funda correcta ayudará no solo a que los auriculares no se nos caigan, sino también a que no entre más ruido externo de la cuenta. Es algo que lleva un par de minutos y que a la larga se agradece.

Los auriculares tiene un acabado en doble color. En nuestro caso, el cabezal es blanco y el mástil plateado. Es un acabado de lo más curioso y lo cierto es que hasta bonito, aunque yo, personalmente, prefiero que sean de color negro para que no llamen tanto la atención en la oreja. No obstante, el color blanco y plateado ayuda a que las huellas no se noten tanto.

La sensación en mano no es particularmente premium (debido, principalmente, a su escaso peso), pero los auriculares cumplen con su objetivo: quedarse fijados en la oreja y no caerse. Sin problemas en ese aspecto. Quedémonos con la idea de que, gustos y colores aparte, los auriculares son realme-nte cómodos (perdonad el chiste malo).

En lo referente al estuche, es más bien grandote, pero ligero. Pesa 34,5 gramos y es de color blanco. El plástico es similar al de los auriculares, pero en este dispositivo sí apreciamos que las huellas se quedan un poco más marcadas. Cabe bien en la mano y no se nota en exceso cuando lo llevamos en el bolsillo.

En la parte frontal tenemos el LED que indica el estado de la batería y de la sincronización, así como el logo de la marca. En la parte inferior encontramos el USB tipo C que usaremos para recargar la batería y a la derecha el botón para iniciar el proceso de enlace con otro smartphone. La tapa, por su parte, tiene un cierre magnético relativamente fuerte. Lo que el estuche no tiene es carga inalámbrica.

Experiencia: Realme Link sigue siendo básica

Vistos los auriculares por fuera, repasemos la experiencia. En este apartado nos ceñiremos a las opciones de software que nos ofrecen los auriculares en su app, Realme Link, al rendimiento de los gestos y a la presencia o no de latencia durante el uso. Y para comenzar, decir que los auriculares se pueden usar en iOS y Android, aunque solo en Android podremos sincronizarlos con la app, al menos por ahora. Realme Link en iOS soporta menos dispositivos que en Android.

Otro aspecto a contemplar es la compatibilidad con Google Fast Pair, que hace que conectarlos al móvil sea extremadamente sencillo. Simplemente hay que abrir los auriculares y esperar unos segundos a que el móvil los detecte. No hay que pulsar botones ni nada por el estilo: abrimos los auriculares, seleccionamos "Vincular" en la pantalla del móvil y los conectamos, no tiene más.

Dicho esto, ¿qué podemos hacer en la app? Poca cosa realmente. Podemos ver el estado de la batería de los auriculares y el estuche, alternar entre los diferentes modos de sonido, activar el modo juego (que reduce la latencia, ahora hablamos de eso), desactivar o activar la detección de posición, activar o desactivar el reforzador de volumen y activar o desactivar el Bass Boost+, que potencia los graves.

También podemos actualizar el firmware de los auriculares, algo que haremos varias veces a lo largo de su vida útil, y modificar el control gestual. En ese sentido, las opciones que nos ofrece Realme son las expuestas en la siguiente tabla. Algo que se echa en falta es un ecualizador que permita ajustar las frecuencias a nivel global, así que habrá que conformarse con el que lleven las apps de reproducción que usemos.

GESTO DOBLE TOQUE AURICULAR IZQUIERDO O DERECHO Reproducir / pausar

Pista siguiente

Pista anterior

Asistente de voz

Cambiar entre modos de control de ruido

Desactivado TRIPLE TOQUE AURICULAR IZQUIERDO O DERECHO Reproducir / pausar

Pista siguiente

Pista anterior

Asistente de voz

Cambiar entre modos de control de ruido

Desactivado

El dispositivo responde perfectamente a los gestos, cuyas acciones se ejecutan casi de inmediato en el smartphone. Solo tenemos opción de doble y triple toque, no de un solo toque, algo que tiene su punto negativo y su punto positivo. El positivo es que evitamos toques fantasmas al tocar los auriculares sin querer o ponerlos de nuevo en sitio. El negativo es que perdemos opciones de personalización. Lo que sí podemos hacer es dejar pulsados los dos auriculares para cambiar entre modos de sonido.

No hemos apreciado una latencia fuera de lo normal al usar los auriculares para ver películas o vídeos en YouTube. Tampoco jugando. Realme dice que el chip de su interior ha reducido la latencia y el lag un 35%, algo a lo que también ayuda Bluetooth 5.2, y se nota. Los Realme Buds Air Pro tenían un problema serio con la latencia que se solucionaba con el modo juego, pero en estos auriculares no hemos tenido necesidad de activarlo en ningún momento. De hecho, no hemos notado demasiada diferencia al usarlo.

En cuanto a la detección de posición, funciona mejor o peor según cómo nos quitemos el auricular. Si agarramos el auricular por el cabezal entenderá que los seguimos llevando puestos y no parará la música. Si, por el contrario, cogemos el auricular por el mástil, el sistema funcionará sin problema. Es una minucia realmente, pero es algo que no queríamos dejar de comentar.

Calidad de sonido: bien para ser gama media

Seguimos con la calidad de sonido. Como siempre hacemos en los análisis de los auriculares, hemos escuchado música en streaming y en local, siempre a 320 Kbps, que por ahora es lo máximo que despacha Spotify. La batería de canciones está compuesta por los títulos habituales como 'Stir it up' de Bob Marley o 'Bohemian Rapshody' de Queen, además de nuestra biblioteca personal.

La calidad de sonido es buena para ser unos auriculares de gama media. El sonido es equilibrado, con una representación correcta de casi todo el espectro de frecuencias (algo que no debemos confundir con un sonido plano). No obstante, si ponemos el volumen más alto de la cuenta notaremos que las frecuencias más graves y más agudas comienzan a distorsionarse un poco.

Algunos usuarios podrían esgrimir que les falta pegada a los graves. Y sí, es verdad que no tienen ese efecto "brrrmm" tan propio de géneros como el trap, pero ahí es donde entra en juego el Bass Boost+, que podemos activarlo desde la app y ayudará a conseguir ese extra de pegada (sin llegar a lo que ofrecen dispositivos de gama más alta).

Servidor ha tenido ocasión de probar todos los auriculares que la compañía ha lanzado en el mercado español y lo cierto es que los Realme Buds Air 2 son, sin duda, de los mejores. Se quedan por debajo de otras alternativas como los Freebuds 4i, pero son capaces de ofrecer una buena experiencia, sobre todo a aquellos usuarios que busquen unos auriculares relación calidad / precio. Una pena que no sean compatibles con aptX, sino solo con AAC y SBC.

Son, en pocas palabras, unos auriculares que no van a enamorar a los usuarios más sibaritas, pero sí a los que busquen un sonido equilibrado por poco dinero. Tienen margen de mejora en algunos aspectos, como en los agudos más pronunciados (algo propio de los auriculares de este rango de precios), pero en líneas generales son correctos.

Cancelación de ruido: bien, pero sin deslumbrar

Los Realme Buds Air 2 tienen cancelación de ruido activa. Según Realme, son capaces de cancelar hasta 25 dB, lo que viene a ser el espectro de frecuencias más bajo (el aire acondicionado, el sonido de un avión o tren, etc). Ahora mismo es complicado medir el rendimiento en un tren o un avión, pero podemos decir que el rendimiento de la ANC es suficiente, pero sin llegar a deslumbrar.

La cancelación de ruido se nota, pero no termina de deslumbrar como en otros dispositivos

Los auriculares con capaces de cancelar el ruido propio de los ventiladores del ordenador y del tráfico de la calle, aunque en este último caso dependerá del ajetreo que haya. También cancela ligeramente las voces, pero a la distancia a la que mantendríamos una conversación normalmente seguiremos oyendo un poquito la voz.

No es la mejor cancelación de ruido que hemos probado en unos auriculares de gama media, pero se puede apreciar la diferencia entre tenerla activada y no tenerla. Lo que no se nota tanto es el modo transparencia, que teóricamente debería dejar pasar la voz. Se nota cierta mejora, pero no lo suficiente como para poder mantener una conversación sin problema.

Batería: unas cuatro horas al máximo

Uno de los pilares fundamentales de este tipo de dispositivos es la autonomía. Cuando hablamos de auriculares completamente inalámbricos tenemos que fijarnos en dos aspectos: la autonomía de los auriculares con una sola carga y la total con el estuche. En ese sentido, los Realme Buds Air 2 nos ofrecen unas cuatro horas de música con la ANC activada y el volumen entre el 50% y el 75%. Con la ANC desactivada podremos rascar alrededor de una hora más.

Con el estuche podemos cargar cada auricular por completo cuatro veces. Tiene un sistema de carga rápida que permite conseguir un 30% de carga en 10 minutos, pero la carga completa se ejecuta en una hora. Cargar el estuche y los auriculares por completo lleva alrededor de dos horas. No es la automía más alta del mercado, pero entre las cuatro horas y la carga rápida podemos conseguir tenerlos operativos la mayor parte del día.

Realme Buds Air 2, la opinión de Xataka

Los Realme Buds Air 2 son unos auriculares completos para el precio que tienen. No son los mejores auriculares TWS del mercado ni de lejos, pero serán suficientes para aquellos usuarios que busquen un buen sonido, algo de cancelación de ruido y buena ergonomía. Los hemos disfrutado mucho durante la review, pero distan de ser perfectos.

La cancelación de ruido activa se queda un poco por debajo de lo esperado, la autonomía tiene margen de mejora y Realme Link sigue siendo una app muy básica. No obstante, para el precio que tienen, son unos auriculares más que recomendables, aunque no por ello la mejor alternativa en su rango de precios.

7,5 Diseño7,75 Calidad de sonido7,25 Cancelación de ruido7 Ergonomía8,5 Experiencia de uso7,5 Autonomía7,5 A favor Sonido equilibrado para su precio.

Muy cómodos.

La latencia es casi inapreciable. En contra El soporte para iOS es mejorable.

Se esperaba más de la cancelación de ruido.

La autonomía es de solo cuatro horas.



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Realme. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.