Huawei Freebuds 4i, análisis: los auriculares de gama media también puede tener buen sonido y una batería espectacular

Huawei está apostando muy fuerte por el sonido. La compañía, que ahora mismo no pasa por un buen momento en lo que a móviles se refiere, ha encontrado en los wearables un escollo para seguir creciendo, siendo el audio uno de sus pilares. Los FreeBuds Pro nos encantaron y, a día de hoy, son de los mejores auriculares TWS que podemos encontrar, pero hoy le toca el turno a sus hermanos pequeños, los FreeBuds 4i, que se enmarcan en la gama media.

Los FreeBuds 4i se lanzaron en China hace algunas semanas y vienen a mejorar la receta de los FreeBuds 3i. No podemos esperar el mismo rendimiento que nos ofrecen los FreeBuds Pro, pero sin lugar a dudas son unos auriculares a tener muy cuenta. En Xataka llevamos unos cuantos días usándolos para traeros este, su análisis, así que sin más dilación, vamos con ello.

Ficha técnica de los Huawei Freebuds 4i

HUAWEI FREEBUDS 4I DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 37,5 x 23,9 x 21 mm - 5,5 gramos

Estuche: 48 x 61,8 x 27,5 mm - 36,5 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 10 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.2

AAC, SBC COMPATIBILIDAD iOS y Android BATERÍA Auriculares: 55 mAh

Estuche: 215 mAh AUTONOMÍA Auriculares: hasta 10 horas

Estuche: hasta 22 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C EXTRAS 4 x micrófonos

Cancelación de ruido activa

Canción de ruido en llamadas

Control gestual

Detección de posición

Carga rápida PRECIO XX euros

Diseño: excelente ergonomía

Siendo claros y directos, los Huawei FreeBuds 4i son realmente cómodos. Son de esos auriculares que apenas notamos que llevamos puestos y que podemos usar durante largas sesiones sin que nos molesten. Son relativamente pequeños, pero algo más grandes que los FreeBuds Pro, aunque en cualquier caso igual de disimulados.

Los auriculares se fijan bien a nuestra oreja. No hemos sufrido problemas de caídas, incluso haciendo movimientos bruscos. Eso es posible gracias a las almohadillas de silicona. En ese sentido, conviene dedicar algunos minutos a probar las tres que vienen incluidas en la caja (que son de diferentes tamaños) para elegir la que mejor nos queden. Eso no solo aportará ergonomía, sino que mejorará la cancelación de ruido pasiva.

Están construidos en plástico con acabado glossy, similar, aunque menos brillante, al de los OPPO Enco X. Resisten bien a las huellas, pero eso no significa que no se vayan a quedar marcadas, porque lo van a hacer. En el mástil de los auriculares tenemos los dos micrófonos MEMS para la ANC y la cancelación de ruido en llamadas, mientras que en la parte superior, en la zona del cabezal, tenemos la superficie táctil. Desgraciadamente, Huawei se ha olvidado en esta ocasión de la resistencia al agua.

En lo que al estuche de carga se refiere, es significativamente más pequeño que el de los FreeBuds Pro y más redondo. Cabe muy bien en la mano y no molesta en el bolsillo (gracias, en parte, a que es bastante ligero). El plástico es similar al de los auriculares, pero las huellas se aprecian un poquito más.

En la parte frontal tenemos el logo de la marca y el LED que nos indicará el estado de carga del estuche. En la parte trasera tenemos el puerto de carga USB tipo C, pero nada de carga inalámbrica. La tapa, por su parte, tiene un cierre magnético suficientemente fuerte para que sea fácil abrirlo, pero para que no se abra al hacer movimientos bruscos involuntarios.

Antes de pasar al siguiente apartado, nos gustaría destacar que nos hemos encontrado con un problema similar al que nos encontramos en los FreeBuds Pro: es difícil sacar los auriculares del estuche. Tendremos que aprender a hacer algo de palanca con el dedo para sacarlos, desgraciadamente. En cualquier caso, este es, literalmente, el único aspecto negativo medianamente importante que podemos poner en este apartado.

Experiencia: Huawei se centra en Huawei

Huawei está en proceso de crear su propio ecosistema de productos y, como tal, está potenciando la integración entre sus propios dispositivos. Por ese motivo, la mejor experiencia se consigue si tenemos un móvil Huawei. ¿Por qué? Porque como sucede en los Galaxy Buds Pro y los móviles Samsung, o los AirPods y los iPhone, los auriculares de Huawei se entienden mejor con los móviles Huawei, que se conectan inmediatamente a los auriculares nada más abrir el estuche.

¿Significa eso que no se pueden usar con otros móviles? En absoluto. Los FreeBuds 4i se pueden conectar a cualquier dispositivo compatible con Bluetooth, sea de la marca que sea. Ahora bien, solo en Android podemos acceder a la app de gestión, AI Life, que es desde la que modificaremos la cancelación de ruido y ajustaremos el control gestual.

¿Qué podemos hacer en la app? Pues lo cierto es que poca cosa. Podemos ver el estado de batería de los auriculares y del estuche, modificar el control de ruido (cancelación, atención y desactivado), modificar el control gestual, activar la detección de uso y actualizar el firmware. Quizá se echa en falta un ecualizador para tocar las frecuencias a nuestro gusto. En cuanto al control gestual, las opciones que tenemos son las siguientes:

GESTO ACCIÓN PULSAR DOS VECES

(Izquierdo y derecho) Reproducir/pausar

Canción siguiente

Canción anterior

Activar el asistente de voz

Nada MANTENER PULSADO

(Izquierdo o derecho) Control de ruido

Nada

Los auriculares detectan correctamente los gestos, aunque hemos notado una pequeña latencia entre que tocamos la superficie táctil y se ejecuta la acción. Nos habría gustado tener la opción de modificar el gesto de un toque, aunque en defensa de Huawei hay que decir que deshacerse del gesto de un toque elimina por completo las posibilidades de dar toques fantasmas.

En la ejecución de los gestos no es el único apartado en el que hemos apreciado cierta latencia. En plataformas como YouTube también podemos apreciar un pequeño desfase entre la voz y el sonido del interlocutor. En los juegos también se aprecia que hay un pequeño desfase. No es algo dramático, pero sí algo que nos gustaría que se solucionase

Por el contrario, nos ha gustado mucho la estabilidad de la conexión. Incluso dejando el teléfono en una habitación y moviéndonos a otra, con paredes y puertas de por medio, la música se ha seguido reproduciendo sin problema. Tampoco hemos tenido cortes de ningún tipo.

Calidad de sonido: directo a la parte alta de la gama media

Dicho todo lo anterior, vamos con la calidad de sonido, que al final es de las cosas que más importan cuando hablamos de auriculares. Como siempre hacemos en los análisis de auriculares, hemos escuchado música tanto en local como en streaming, siempre a 320 Kbps, que es lo máximo que nos ofrecen plataformas como Spotify. Hemos usado la baterías de canciones usual (Stir it up' (Bob Marley), 'You make me feel like a natural woman' (Susan Wong), 'Bohemian Rapshody' (Queen), 'Redbud tree' (Mark Knoplfer), entre otras) y nuestra biblioteca personal de canciones.

La calidad de sonido, para ser unos auriculares de gama media, es digna de mención. Los auriculares se escuchan realmente bien, permitiéndonos apreciar un amplio abanico de matices en todas las frecuencias. Se quedan un poco por debajo de los FreeBuds Pro (entre otras cosas, tienen un driver más pequeño), pero dentro de la gama media, se quedan en la parte alta de la tabla.

Dentro de la gama media, la calidad de sonido de los FreeBuds 4i se queda en la parte alta

Lo cierto es que nos hemos llevado una muy grata sorpresa con los auriculares. Lo más normal en esta gama es que los agudos sean estridentes y que los graves estén sobrepotenciados, pero los FreeBuds 4i consiguen un equilibrio más que decente sin sacrificar pegada. No hemos notado grandes carencias, salvo cuando los hemos usado con el volumen al máximo, que entonces sí notamos que el driver no da más de sí.

Podemos quedarnos con la idea de que los auriculares nos darán una buena experiencia sonora, más que notable para unos auriculares que rondan los 100 euros. Lo mismo podemos decir de las llamadas, que se escuchan bien en los dos sentidos, tanto nuestra voz como la voz de nuestro interlocutor.

Cancelación de ruido: no decepciona

Uno de los elementos distintivos de los FreeBuds 4i es la inclusión de cancelación de ruido activa. No es algo demasiado frecuente en el rango de los 100 euros y cuando lo vemos no termina de ser del todo eficaz. En el caso de los FreeBuds 4i nos encontramos con un sistema que convence, que funciona y que nos ha dado una muy buena experiencia.

A diferencia de los FreeBuds Pro, que tienen cancelación de ruido dinámica, los FreeBuds 4i tiene una cancelación constante. Es decir, no se adapta al entorno según el ruido. Es normal, estamos hablando de auriculares de gama media. En cualquier caso, el resultado es más que notable.

De los auriculares de gama media que hemos probado, los FreeBuds 4i se quedan en la parte alta del podio. Ahora mismo es complicado probar la cancelación en las situaciones en las que más brillan (viajes en tren y avión), pero sí hemos podido probarlos en casa y en la calle y la experiencia es muy buena. Todo sea dicho, también ayuda la cancelación pasiva, que es fabulosa.

Son capaces de cancelar sin problema ruidos estáticos y constantes, como los ventiladores del PC o el típico de la calle. No vamos a conseguir que camuflen por completo el sonido de un teclado mecánico como lo hacen los FreeBuds Pro, pero sí nos van a permitir evadirnos casi por completo de nuestro entorno (y de cualquier conversación que ocurra a poca distancia).

Lo que no nos termina de convencer tanto es el modo transparencia o atención, como lo llama Huawei. Es cierto que permite que escuchemos algo mejor a nuestro interlocutor, pero la experiencia no tiene nada que ver con la que nos encontramos en la gama alta. Podríamos decir que se nota una pequeña mejora en la voz, pero poco más.

Batería: la guinda

Como ya hemos podido comprobar, los FreeBuds 4i son algo menos potentes que los FreeBuds Pro. Eso, que no es necesariamente malo y que, todo sea dicho, es evidente, tiene una repercusión positiva en la autonomía del dispositivo. Tanto los FreeBuds Pro como los FreeBuds 4i tienen 55 mAh, pero mientras que los primeros se quedaban en alrededor de cuatro horas de música, los FreeBuds 4i ascienden a entre seis horas y media y siete horas con la cancelación de ruido activada. Es una mejora más que sustancial.

Los FreeBuds 4i superan las seis horas de autonomía sin problemas

No obstante, cabe destacar que la autonomía final dependerá del volumen que pongamos, de si hacemos más o menos llamadas y, por supuesto, de si tenemos la ANC activada o no. Si la desactivamos podemos alargar la autonomía unas cuantas horas más, hasta las diez horas, según Huawei, pero viendo que con la ANC podemos conseguir más de seis horas, yo, personalmente, prefiero aprovechar esta tecnología y sacrificar esas horas extras de autonomía.

En cuanto a la carga, los auriculares tienen un sistema de carga rápida que los pone al 65% en diez minutos. La carga completa tarda alrededor de una hora. Nos habría gustado tener una mayor capacidad en el estuche, que baja del 100% al 45% cuando usamos la carga rápida, pero esto se compensa con una autonomía sobresaliente.

Huawei Freebuds 4i, la opinión de Xataka

Los FreeBuds 4i de Huawei son, en pocas palabras, de los mejores auriculares de gama media que nos podemos encontrar ahora mismo. En el rango de los cien euros son, sin lugar a dudas, una de las mejores opciones. No son perfectos, pero desde luego cumplirán con creces las necesidades de casi cualquier persona.

Si nos ponemos tiquismiquis, podríamos esgrimir que es difícil sacar los auriculares de la caja, que no tenemos ecualizador en la app (y que solo está en Android) y que el modo atención no termina de convencer del todo, pero por lo demás, son unos auriculares de los más completos que, para colmo, tienen una batería por encima de la media.

7,9 Diseño7,75 Calidad de sonido7,5 Cancelación de ruido7,5 Ergonomía8,5 Experiencia de uso7 Autonomía9,25 A favor Sonido muy equilibrado.

Realmente cómodos.

Buena cancelación de ruido. En contra La aplicación solo está en Android.

Tienen algo de latencia.

Son difíciles de sacar de la caja.



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.