Huawei FreeBuds Pro, análisis: una calidad de sonido sorprendente para unos auriculares que también saben cancelar el ruido

Los Huawei FreeBuds Pro son, con diferencia, los auriculares completamente inalámbricos más avanzados de Huawei. Tienen cancelación de ruido activa, multitud de funciones interesantes relacionadas con los gestos y prometen una calidad de sonido a la altura de los mejores. Su competencia es clara: los AirPods Pro de Apple, los Galaxy Buds Live de Samsung y los Sony WF-1000XM3, y no es una competencia precisamente menor.

En Xataka hemos tenido ocasión de probar largo y tendido los FreeBuds de Pro Huawei para experimentar su calidad de sonido, conocerlos a fondo y, en definitiva, ponerlos a prueba. ¿Qué experiencia ofrecen estos auriculares? ¿Cómo se comportan los auriculares más caros de catálogo de Huawei? A continuación vamos a salir de dudas en este, su análisis.

Ficha técnica de los Huawei FreeBuds Pro

HUAWEI FREEBUDS PRO DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 26 x 29,6 x 21,7 mmm - 6,1 gramos

Estuche: 70 x 51,3 x 24,6 mm - 60 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA Dinámico de 11 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.2 COMPATIBILIDAD iOS y Android BATERÍA Auriculares: 55 mAh

Estuche: 580 mAh AUTONOMÍA Auriculares: 4 horas con ANC

Estuche: 20 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Carga inalámbrica EXTRAS Cancelación de ruido activa

Cancelación de ruido de llamada

Modo de reconocimiento

Modo de voz

Soporte para gestos

Detección de uso

Conexión dual

3 x micrófono PRECIO 179 euros

Diseño: el minimalismo por bandera

Comenzamos hablando del diseño y del apartado estético. Los Huawei FreeBuds Pro adoptan un diseño similar al de los AirPods Pro, en tanto que tiene un mástil pequeño en la zona inferior y un cabezal situado en la zona superior. No está integrado como lo está en los auriculares de Apple, sino que está como adherido al mástil. La estética es muy llamativa, y más con este sobrio y elegante acabado en negro brillante.

Como casi todos los auriculares con cancelación de ruido, los FreeBuds Pro deben introducirse en nuestro canal auditivo para aislarnos correctamente del exterior. Para ello, estos auriculares nos ofrecen unas almohadillas de silicona de tacto agradable y un lote adicional de diferentes tamaños para que usemos las que mejor nos vengan. Esto es importante de cara a conseguir la mejor experiencia, pero ya veremos que la aplicación para móviles nos ayuda a ello.

Los FreeBuds Pro son realmente cómodos, incluso al llevarlos durante largas sesiones. No se mueven ni lo más mínimo al hacer deporte o movimientos bruscos y apenas se nota que los llevamos puestos. Es algo curioso, en tanto que cada auricular pesa 6,1 gramos, pero como os decimos, se sienten bien en la oreja. También son disimulados, algo que a título personal agradezco, aunque debo reconocer que me habría gustado que las huellas se quedasen menos marcadas en plástico.

Repasando lo que tenemos en el mástil, cada auricular tiene dos micrófonos (uno arriba y otro abajo) con un tubo anti-viento (por eso está abierto por los dos lados) para eliminar el ruido típico del viento. Debajo tenemos los pines de carga y justo bajo el cabezal el sensor de posición. En el frontal tenemos el logo de la marca, que queda bastante bien, y en la zona delantera tenemos una superficie táctil para el sistema de gestos.

De los gestos hablaremos más adelante, pero vamos a detenernos un momento en esta superficie. Está puesta en una posición correcta para hacer gestos rápidos con los dedos, pero cuesta hacerse un poco a ella. Mi recomendación: paciencia. Cuando te acostumbras a hacer los gestos y a la ubicación de la superficie es extremadamente cómoda de usar, pero hay cierto periodo de aprendizaje que se debe superar.

Los auriculares como tal son muy cómodos y están bien terminados. El problema, además del que hemos comentado sobre las huellas, es que no tienen ningún tipo de resistencia al agua, por lo que mucho ojito al usarlos en deportes en los que se sude mucho o con mojarlos. Es una lástima, porque habría sido la guinda para unos auriculares muy redondos en casi todos los apartados.

Huawei FreeBuds Pro y Apple AirPods Pro.

Pasamos así al estuche, donde los auriculares pasarán gran parte del tiempo y que usaremos para cargarlos. Es grandote, pero sin llegar a ser exagerado. Está acabado en un plástico similar al de los FreeBuds Pro, ergo repetimos el problema de las huellas, pero su tacto es agradable. Tampoco es algo que importe demasiado, puesto que lo más normal será que esté en el bolsillo o sobre una mesa.

Repasando el exterior, en la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C junto a un LED que nos indica el estado de carga; en la parte derecha un botón muy bien integrado en el cuerpo que usaremos para resetear o enlazar los auriculares y en la trasera la bisagra con un color más grisáceo y el logo de Huawei. Simple, sencilla y tan minimalista como los auriculares que esconde en su interior.

Hablando del interior, tenemos un LED que se pone de color verde cuando los auriculares están cargados y blanco cuando se están enlazando, así como un cierre magnético bastante fuerte que hace que la tapa no se abra bajo ningún concepto. Hasta ahora ningún problema, pero... no. Sacar los auriculares del estuche es difícil, bastante difícil.

Los auriculares no tienen ninguna especie de soporte o saliente que permita sujetarlos para sacarlos. Además, el plástico resbala un poco, por lo que a la mínima que tengas los dedos un poco sucios o húmedos será muy, pero que muy difícil sacarlos. La única forma sencilla es meter el dedo por debajo del cabezal y hacer algo de palanca. Es, probablemente, el único punto negativo (junto a las huellas) que se le puede poner en diseño.

Experiencia: cargadito de funciones y un "pero"

Pasamos así a hablar de la experiencia de uso, el apartado en el que contemplamos las opciones del software, la compatibilidad con dispositivos y las funciones adicionales incluidas en los auriculares. Como sucede en otros auriculares de Huawei y Honor, la mejor experiencia se consigue usando un smartphone Android por el simple motivo de que la app de gestión, AI Life, solo está disponible en Android.

De hecho, nos pasó algo curioso, y es que al descargar la app desde Google Play para enlazar los FreeBuds Pro nos encontramos con que la versión de Google Play, actualizada el 8 de agosto, no tenía soporte para los nuevos auriculares. Tuvimos, por lo tanto, que ir a AppGallery, la tienda de Huawei, para descargarla desde allí y, efectivamente, estaba actualizada y permitía enlazar los FreeBuds Pro.

¿Significa eso que no se pueden usar con iOS? En absoluto, simplemente el proceso es más rudimentario, ya que hay que pulsar el botón lateral del estuche y emparejar los auriculares. A efectos prácticos no hay mucha diferencia, pero tener la app tiene la ventaja de que permite, entre otras cosas, 1) actualizar los auriculares y 2) conocer la batería de los auriculares y el estuche, algo que en iOS es posible a medias, ya que solo podemos saber la batería de los auriculares desde el widget de iOS, pero no del estuche.

Sistema de gestos.

Dicho esto desde la app podemos acceder al sistema de gestos para modificarlo ligeramente, más bien poco. Los gestos de un toque, dos toques y tres toques no se pueden alterar. Son los que son. Tampoco el de deslizar, con el que podemos subir o bajar el volumen deslizando el dedo por la superficie del mástil. El único que podemos modificar es el de pellizcar y mantener, que podemos configurarlo para que sea control de ruido (los diferentes tipos de cancelación) o el asistente de voz. En la siguiente tabla podéis ver todos los gestos disponibles.

PELLIZCAR Una vez: pausar o reproducir música, colgar y responder llamadas

Dos veces: rechazar llamada, pasar a la canción siguiente

Tres veces: pasar a la canción anterior PELLIZCAR Y MANTENER Auricular izquierdo: control de ruido o asistente de voz

Auricular derecho: control de ruido o asistente de voz DESLIZAR Aumentar o reducir el volumen

Los gestos funcionan muy bien y la detección es correcta. Ahora bien, lo que decíamos antes: es importante aprender a hacerlos correctamente y tener un poquito de paciencia las primeras veces.

Por otro lado, es interesante poder configurar uno de los auriculares para invocar a Google Assistant (a Siri imposible, porque en iOS no se pueden modificar), pero habría estado mejor que los auriculares tuvieran escucha activa, de forma que si decimos "OK Google" se active el asistente automáticamente. Es una minucia, pero es de esos detalles que harían de la experiencia algo mucho más redondo.

Prueba de comodidad de almohadillas.

Otras opciones que nos da la app es una prueba de comodidad de tapones, que servirá para comprobar si estamos usando la almohadilla de silicona correcta o no, y la opción de desactivar la detección de uso. Esta es muy, muy rápida, casi instantánea, por lo que sin quejas en este aspecto. La última opción es la de actualizar el firmware de los auriculares, algo que haremos de vez en cuando.

Actualización de firmware.

¿Qué echamos en falta? Como casi siempre, un ecualizador. Por suerte, como veremos más adelante, la calidad de sonido es sobresaliente, por lo que no lo hemos echado en falta, pero es de esas cosas que siempre está bien tener a mano para trastear con las frecuencias y exprimir más aún los auriculares. Eso y, por supuesto, el soporte para iOS.

Finalmente, unas palabras para la latencia, que no ha dado ningún tipo de problema en ningún momento. Ya sea en iOS o Android, el rendimiento de los auriculares es más que correcto para escuchar música, ver películas o vídeos en YouTube y jugar sin notar un retardo aparente. Como podemos ver, salvo algunos detalles que conviene tener en cuenta, la experiencia con estos auriculares ha sido bastante buena.

Calidad de sonido: vienen curvas

Pero vayamos al que, sin lugar a dudas, es uno de los principales puntos a favor de los Huawei FreeBuds Pro: su calidad de sonido. Dicho en pocas palabras, los Huawei FreeBuds Pro son unos de los auriculares completamente inalámbricos que mejor se escuchan, algo por encima de los AirPods Pro de Apple y al nivel de los siempre recomendables Sony WF-1000XM3. Son, simple y llanamente, espectaculares.

Para poner a prueba los FreeBuds Pro de Huawei hemos seguido la misma metodología que en otros dispositivos de esta índole, es decir, hemos escuchado música en streaming y en local, siempre en un bitrate de 320 Kbps. La batería de canciones está compuesta por canciones con un amplio abanico de instrumentos y frecuencias (siempre ponemos el ejemplo de 'Bohemian Rhapsody') y por aquellas que mejor conocemos por ser las que más escuchamos en nuestro día a día.

La experiencia es superlativa, en pocas palabras. De hecho, es una sorpresa inesperada. Lo más normal es asociar Huawei a smartphones, tablets y routers, donde la compañía ha demostrado ser capaz de lanzar grandes productos, y es realmente sorprendente que una empresa de la que podríamos decir que no tiene mucha experiencia en temas de audio haya sido capaz de crear unos auriculares que se escuchan tan, tan bien.

Los Huawei FreeBuds Pro son capaces de representar los graves de las canciones con un alto nivel de precisión, aportando esa pegada que tanto gusta actualmente en canciones de trap, rap y ciertos temas de música electrónica. De hecho, me atrevería a decir que en algunos casos los bajos son excesivos, pero al final es una cuestión de gustos personales. Si me preguntas a mí, me gusta que los auriculares tengan pegada.

Los agudos y frecuencias medias también se reproducen con nitidez, algo que permite disfrutar muchísimo de las canciones de rock y pop. Siempre pongo los mismos ejemplos: para probar los graves y la pegada, 'Por mi nombre' de Duki; para probar los agudos, 'Master of Puppets' de Metallica; para tener una visión global del rendimiento, 'Bohemian Rhapsody' de Queen.

En lo referente al volumen, los niveles están bien ajustados y no es necesario ponerlos al 90% o 100% para escuchar la música correctamente. Con llevarlos entre el 60% y el 80% es más que suficiente, aunque dependerá del contexto en el que los estemos usando. Dicho en pocas palabras, la calidad de sonido de los Huawei FreeBuds Pro nos ha dejado con un muy buen sabor de boca, sobre todo cuando, realmente, no nos lo esperábamos.

Finalmente, unas palabras para las llamadas. El rendimiento es clavado al de la música. Nuestro interlocutor nos escucha perfectamente y nosotros a él también. El sistema de cancelación de ruido consigue, en caso de que sea necesario, amplificar nuestra voz y reducir el ruido típico del viento o del tráfico y, si bien es cierto que no hace magia, sin duda ayuda a que el sonido sea más limpio.

Hablemos de la cancelación de ruido

Si la calidad de sonido nos ha gustado muchísimo, la cancelación de ruido de los Huawei Freebuds Pro lo ha hecho todavía más. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que es de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado en unos auriculares completamente inalámbricos y, a título personal, como usuario de unos AirPods Pro de Apple, superior a la de estos.

Huawei asegura que sus nuevos auriculares son capaces de cancelar hasta 40 dB de ruido, algo complicado de verificar sin los instrumentos necesarios y las condiciones adecuadas, pero que nos vale para hacernos una idea de lo que podemos esperar. Ahora mismo es complicado medir el rendimiento de los auriculares donde más suele notarse (viajando en avión o en tren), así que nos ceñiremos a la experiencia caminando por la calle y en casa.

Los FreeBuds Pro son capaces de aislarnos casi por completo del ruido típico de los coches por la carretera, del viento y hasta de las conversaciones que estén teniendo lugar a una distancia prudencial. Es de esas sensaciones difíciles de explicar con palabras, pero la experiencia es de no escuchar casi nada.

Hay auriculares que, aún teniendo cancelación de ruido activa, dejan pasar cierto ruido o simplemente hacen que suene más lejano, pero en los FreeBuds Pro se anula casi por completo. ¿Puedes escuchar ruido? Sí, pero tienes que centrarte en escucharlo, algo que seguramente no pase cuando esté escuchando tus canciones a un volumen prudencial. Es, sencillamente, una cancelación de ruido excepcional.

Como en otros tantos auriculares, los de Huawei nos permiten alternar entre diferentes modos usando la app o dejando pulsado el botón de los auriculares, algo que es un poquito difícil como decíamos anteriormente. Los modos son apagado, activado o alerta, que dejar pasar el sonido y potencia las voces. Funciona, pero el sonido es demasiado robótico, como enlatado. Sirve para salvar la papeleta en un momento puntual, pero dista mucho de ser igual de sorprendente que el modo ambiente de los AirPods Pro.

Autonomía: sin ser las más alta, es suficiente

Terminamos hablando de la batería, uno de los puntos clave de este tipo de dispositivos. Huawei asegura en su página web que los FreeBuds Pro son capaces de ofrecer hasta cuatro horas de música con cancelación de ruido activa y hasta siete horas con la ANC desactivada, y no se queda muy lejos de las cifras que hemos obtenido durante nuestro análisis.

Por norma general, y dejando de lado lo complicado que en la situación actual es estar cuatro horas seguidas usando unos auriculares, nosotros hemos conseguido una media de tres horas y media de uso, que no está mal, pero tampoco es la cifra más alta del mercado. Se pueden rascar un par de horas más quitando la cancelación de ruido, pero a título personal soy partidario de usar los dispositivos siempre al máximo de su potencial.

En cuanto al estuche, tiene carga para cargar los auriculares bastantes veces, unas cinco si echamos cuentas, pero lo más normal con este tipo de dispositivos es que los estemos sacando y metiendo de la caja cada dos por tres y, por lo tanto, cargándolos, así que es raro quedarse tirado. Cada auricular se carga en poco más de media hora y el estuche se carga en alrededor de una hora. Minipunto para Huawei por incluir un estuche con carga inalámbrica, que siempre es un plus de comodidad si bien hemos de tener en cuenta que la carga bastante más lenta.

Huawei FreeBuds Pro, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, lo único que podemos decir es que los Huawei FreeBuds Pro son de los mejores auriculares completamente inalámbricos que hemos probado hasta el momento. Han sido toda una sorpresa viniendo de un fabricante que no tiene una dilatada experiencia en temas de audio y, por 179 euros, la experiencia con ellos no podría haber sido más satisfactoria.

Aunque tienen aspectos mejorables, como una app para iOS, un sistema de gestos más configurable y esa sorprendente dificultad para sacarlos de la caja, todo queda compensando con una calidad de sonido excepcional que gana enteros gracias a una cancelación de ruido de nivel. Huawei ha hecho un trabajo excepcional con sus auriculares y se nota.

Los Huawei FreeBuds Pro son de los mejores auriculares completamente inalámbricos en su rango de precios

Es llamativo, de hecho, que estos auriculares cuesten 179 euros. Son más baratos que otras alternativas de gama alta como los Samsung Galaxy Buds Live, los Apple AirPods Pro y los Sony WF-1000XM3 y Huawei ha conseguido que sus auriculares se queden a la altura e incluso salgan ganando en algunos aspectos. Son unos auriculares más que a tener en cuenta a la hora de buscar unos de gama alta.

8 Diseño8,25 Calidad de sonido8 Cancelación de ruido8,5 Ergonomía8 Experiencia de uso8 Autonomía7 A favor La calidad de sonido, sin lugar a dudas.

La cancelación de ruido es excepcional.

Son cómodos y disimulados. En contra La aplicación solo está disponible en Android.

No tienen ecualizador integrado en la app.

Son difíciles de sacar de la caja.



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.