Guía de compras de auriculares inalámbricos de 15 a 350 euros

Aunque siempre habrá acérrimos defensores de los auriculares con cable, la realidad es que la presencia de auriculares inalámbricos sigue creciendo en el mercado como lo hacen sus ventas. Si bien la comodidad es un argumento innegable para decantarse por ellos, ha sido la progresiva desaparición de la toma jack de los teléfonos móviles la que ha dado el espaldarazo definitivo a estos gadgets.

Y es que terminando 2018, la calidad de sonido de algunos de estos modelos está fuera de toda duda. No obstante aquí te presentamos modelos destacados para todos los bolsillos y necesidades.

Consideraciones iniciales

Diseño, ergonomía y uso

Aunque hay modelos de auriculares inalámbricos con construcciones y elementos de lo más variados, todos ellos se resumen en cuatro tipos: in-ear, earphone o de botón, supraaural y circumaural.

La elección entre uno u otro tendrá en cuenta no solo lo cómodos que nos resulten y cómo de bien se fijen en nuestros oídos, sino también del uso y expectativas que tengamos puestas en ellos. Así se distinguen tres usos:

Si buscamos unos auriculares inalámbricos para hacer deporte , es fundamental que soporten la lluvia y el sudor, que se sujeten bien al oído y finalmente que sean compactos y ligeros. Los de tipo botón y los in-ear son los más indicados para estos usos.

Si buscas unos auriculares para estar en recintos cerrados , por ejemplo moviéndote por la casa o la oficina, jugando, escuchando Spotify o viendo vídeos de YouTube en la cama, los supraneurales ofrecen un compromiso entre comodidad, relativa ligereza y calidad del sonido.

Finalmente reservamos los circumaurales para aquellos oídos más sibaritas que busquen una reproducción rica en rango de frecuencias, potencias elevadas, sonido sin distorsión y una fuente emisora que esté a la altura. Estos auriculares HiFi se complementan con un DAC a la altura y perfiles Bluetooth aptX, como veremos más adelante.

Calidad del sonido

La calidad de sonido proporcionada unos auriculares inalámbricos está delimitada principalmente por la calidad de los transductores, del amplificador interno, del DAC y su conectividad. Asimismo, tecnologías como la cancelación de ruido también actúan mejorando nuestra experiencia acústica.

Aunque los fabricantes no suelen revelar información sobre el amplificador interno, sí que podemos hacernos una idea de cómo es la calidad del sonido mediante el resto de especificaciones:

De forma simplificada, los drivers o transductores son los altavoces de cada auricular. La calidad de sonido de un driver dependerá del diseño y la construcción de este . Como los auriculares circumaurales disponen de mucho espacio para integrar un transductor mayor, suelen posibilitar un sonido más rico y con más matices. De forma general, los auriculares con con transductores que superan los 40 mm proporcionan una gran calidad.

Aunque en la conectividad inalámbrica encontramos radiofrecuencia y NFC, lo más habitual por cuestione como el rango de alcance y la cantidad de dispositivos compatibles es el Bluetooth. No obstante entre los modelos seleccionados hemos incluido algunos auriculares de todo tipo para que haya diversidad. Lo habitual será encontrar auriculares inalámbricos con versión Bluetooth 4.0 o superior (algo que influye en su alcance, velocidad de transmisión de información y eficiencia energética), pero la calidad del sonido lo determinarán los codecs y el perfil Bluetooth. Cualquier auricular actual es compatible con el perfil de audio avanzado A2DP y a partir de ahí será cuestión de códecs. Si buscas calidad de sonido, el códec aptX proporciona calidad de sonido de DVD (96KHz y 24 bits). De lo contrario, tendremos que conformarnos únicamente con el códec SBC, que proporciona un audio con bitrate de 320 kbps en estéreo, suficiente para la música en streaming.

Los auriculares inalámbricos cuentan con su propio conversor digital a analógico o DAC, un conjunto de hardware que transforma la señal de audio de los unos y ceros que reciben a una onda continua, un proceso cuya eficiencia repercute enormemente en la calidad del sonido. Para valorar el rendimiento de la conversión emplearemos la distorsión armónica total, que debe ser lo más baja posible, y la relación señal/ruido (en los modelos más premium supera los 130 dB en estéreo). Los fabricantes no suelen proporcionar esta información y si lo hacen, es precisamente porque es una buena señal.

Otra característica importante para evaluar cómo de bueno es un auricular es la frecuencia, un parámetro que nos proporciona el rango que es capaz de reproducir. El oído humano capta desde los bajos a 20 Hz hasta los agudos, aproximadamente 20.000 Hz. Por tanto, lo deseable es que un auricular alcance todo este espectro de frecuencias audibles , sin embargo encontramos modelos que lo superan. ¿Por qué proporcionar un abanico superior al que podemos percibir? Sencillamente porque los graves y agudos se sentirán mejor.

Finalmente no queremos olvidarnos de la cancelación de ruido, una tecnología adicional que atenúa el ruido exterior creando una señal que anula lo que oye. Esta tecnología funciona mejor a bajas frecuencias que en altas. Aunque podemos prescindir de este extra si no vamos a sacar los auriculares al exterior, para pasear por la calle es una característica que agradeceremos enormemente.

Autonomía

Un auricular inalámbrico integra una batería en su interior para suministrarle energía que se verá comprometida por el peso y tamaño de estos. Es decir, que cuanto mayor sea el auricular, más fácil será que integre una gran batería con mayor capacidad.

En general, la mayoría de estos auriculares proporcionan una autonomía entre las 5 y las 10 horas, aunque también podemos encontrarnos gratas sorpresas en los modelos más grandes. No obstante, la realidad respecto a lo aportado por el fabricante podría variar en función del uso y el volumen.

Lo deseable no es solo una gran autonomía, sino que cuando la batería se esté agotando no empeore la calidad del sonido. Del mismo modo, prestaremos atención al tiempo requerido para cargarse completamente.

Hasta 50 euros

SoundPEATS

Comenzamos con un clásico dentro de la gama más asequible, los SoundPEATS, unos auriculares deportivos que podemos encontrar desde 17,99 euros en Amazon. Por su diseño y especificaciones, estamos ante un modelo básico para usar con nuestro teléfono móvil para ir por la calle o hacer deporte, si no somos muy exigentes en cuanto a potencia y riqueza.

Estos auriculares de estética deportiva se incrustan dentro del oído gracias a unas almohadillas y ganchos de diferentes tamaños que podremos cambiar hasta dar con unas que se ajusten a nuestro pabellón auditivo, algo que ayuda a la hora de minimizar el ruido exterior. Si los llevamos en el cuello, disponen de dos imanes para colgarlos en forma de collar. Cuentan con certificación IPX6, lo que significa que toleran el sudor y cierta exposición al agua.

Constan de micrófono y control en el cordel que los une, una característica de diseño muy cómoda para usarlos como manos libres con nuestro teléfono móvil.

Su batería tiene una autonomía de hasta 8 horas según el fabricante y requerirán 1,5 horas para cargarse completamente.

Mpow Cheetah

Otro modelo popular dentro de los auriculares más trotones son los Mpow Cheetah (19,99 euros en Amazon), unos cascos que se fijan a la parte posterior de la oreja como si de unas gafas se trataran. También integran varios earbuds de diferentes tamaños para que se ajusten a la perfección a las formas de tu oído. Cuentan con un revestimiento para protegerlos frente al sudor y la humedad.

En el apartado técnico, dispone de Bluetooth 4.1 (además de los 4 perfiles oficiales), algo que permite un consumo energético menor, mejor transmisión de señal y además es compatible con el códec aptX. Según el fabricante la batería dura hasta 8 horas con un tiempo de espera hasta 180 horas.

Philips SHB5250BK MyJam Fresh Tones

Otro modelo muy interesante entre los cascos de botón son los Philips SHB5250BK MyJam Fresh Tones, unos auriculares con buenos acabados, diseño clásico y muy ligerísimos que destacan por sus drivers de 14,2mm, un tamaño que le confiere unos graves más gruesos y más sensibilidad.

Son compatibles con Bluetooth 4.1 y permiten el modo manos libres gracias a su micrófono integrado. Entre sus puntos débiles, no es compatible con aptX y la batería apenas dura 4 horas. En Amazon por 31 euros.

Pioneer SE-MJ553BT-K

Dentro de este rango de precio también encontramos alternativas para aquellos que busquen más riqueza de sonido como son los Pioneer SE-MJ553BT-K (34,95 euros en Amazon), unos cascos con algunos años en el mercado.

Lo mejor de este modelo son sus transductores de 40 milímetros, que aportan un sonido más rico y una amplitud de frecuencias que va desde los 10 hasta 22,000 Hz para potenciar graves y agudos. Su diseño circumaural es sobrio y cómodo gracias a sus almohadillas. Un detalle que puede ser interesante: aunque puedes llevarlos al cuello, son plegables para poderlos guardar fácilmente.

De acuerdo con el fabricante su autonomía es de 15 horas, requiriendo 4 horas para cargarse completamente. En el apartado de conectividad, es compatible tanto con NFC como con Bluetooth, eso sí, con la versión 3.0 y sin aptX.

Skullcandy Grind Wireless

Como el modelo anterior, los Skullcandy Grind comparten su diseño circumaural también con drivers de 40 mm. Eso sí, a diferencia del modelo anterior, los Grind se alejan del plástico que solemos encontrar en este rango de precio y lo sustituyen por una diadema de metal, confiriéndole un aspecto más premium. Eso sí, no son nada discretos: su estética es de lo más juvenil.

Estos cascos cubren el rango de frecuencias audible por el oído humano de forma solvente, especialmente en la zona media. Disponen de una batería de hasta 12 horas de duración con micrófono y controles integrados en los auriculares.

En cuanto a conectividad, su versión es Bluetooth 4.1 y traen un cable jack para convertirlos en unos cascos de los de toda la vida. En Amazon desde 37,76 euros.

MEE Audio X6

Finalmente hemos incluido los MEE Audio X6, unos cascos deportivos in ear para aquellos que además de buscar unos auriculares idóneos para hacer deporte también quieran buena calidad de sonido.

Este modelo tiene unos drivers de 10 mm, cubre el rango de frecuencias de 20 Hz hasta los 20 kHz y cuenta con el novísimo estándar Bluetooth 4.2, si bien no integran el perfil aptX.

Su autonomía es de aproximadamente 7 horas y se cargan completamente en dos. Su diseño es muy robusto y ergonómico para los oídos, además incluyen 4 tapones para que el ajuste sea perfecto. En Lafarga y Herranz por 39 euros.

De 50 a 100 euros

Jabra Move

Aunque en función del color podemos encontrar ofertas por debajo de los 50 euros, los Jabra Move (63,56 euros) constituyen una buena combinación entre sonido nítido, una batería más que aceptable de 8 horas y su diseño minimalista típicamente escandinavo, lugar de procedencia de la firma.

Un modelo interesantísimo por su relación calidad precio fabricado con materiales resistentes como el acero inoxidable y tejido resistente a la suciedad, con controles sencillos en las cápsulas y función de manos libres.

Audio-Technica ATH-S200BT

Los Audio-Technica ATH-S200BT son unos cascos para aquellos usuarios que buscan un modelo ligero, cómodo y con buenas cifras de autonomía, ya que según el fabricante alcanza las 40 horas de autonomía con 4 horas de carga. Además son plegables.

Su control es sencillo e intuitivo desde la copa izquierda, desde donde se puede gestionar el volumen, reproducción y pausa o el salto de pista, con posibilidad de responder las llamadas. Disponen de micrófono para contestar llamadas telefónicas.

Los ATH-S200BT disponen de Bluetooth 4.1, cubren un amplio espectro de frecuencias y su driver mide 4 centímetros, lo que proporciona un sonido potente con buen comportamiento tanto en graves como en agudos. En Zococity por 69 euros.

Sennheiser HD 4.40 BT

Otro modelo que destaca por su comodidad son los Sennheiser HD 4.40 BT, unos cascos envolventes circumaurales con conectividad Bluetooth 4.0 y NFC y cable jack por si te quedas sin batería y quieres seguir usándolos. No obstante, según el fabricante alcanzan las 25 horas de autonomía.

Estos cascos proporcionan un sonido equilibrado, con matices y con bajos dinámicos, gracias al códec aptX y una respuesta de frecuencia de 18 - 22,000 Hz.

Cuentan con un diseño minimalista y elegante con diadema plegable, con almohadillas de cuero sintético desde donde se pueden controlar y responder llamadas. Vienen con estuche para guardarlos una vez plegados. En Amazon por 83,29 euros.

Sony MDR-XB950B1B

Para aquellos que busquen sonidos rotundos y profundos o simplemente ajustar el sonido según sus preferencias, los Sony MDR-XB950B1B vienen con la app Sony Headphones Connect que permite modificar niveles de graves y otros preajustes sonoros.

A pesar de su diseño discreto, son unos cascos bastante voluminosos que cubren todo el pabellón auditivo y además no se pliegan, por lo que no son la mejor opción para movilidad.

En su interior encontramos un driver de 40 mm y una batería con autonomía de hasta 18 horas, incluso con la función Extra Bass activada. Se conectan al reproductor mediante Bluetooth o NFC. En Amazon por 98,50 euros.

De 100 a 200 euros

Marshall Mid

La mítica marca Marshall cuenta en su catálogo con un modelo sencillo pero completo, el Marshall Mid (119,95 euros en PcComponentes) que cuenta con una estética típica de la firma con vinilo negro, bisagras de metal sólido y detalles plateados. Para que sea cómodo, su diadema es de felpa y las bisagras se ajustan en tres dimensiones.

Estos auriculares supraurales cuentan con códec aptX Bluetooth y unos drivers dinámicos de 40 mm para un sonido equilibrado con especial incidencia en los graves. Además integran 2 micrófonos pasivos de reducción de ruido que también sirven para manos libres y tomar notas de voz. Según el fabricante, la autonomía llega a las 30 horas de reproducción con una sola carga.

AirPods

Los AirPods son uno de los modelos más populares dentro de los auriculares inalámbricos y ahora que han bajado desde sus 179 euros iniciales hasta los 142 euros, se tornan una opción más que interesante a pesar de ofrecer un sonido simplemente correcto.

Lo mejor de los AirPods es el minimalismo y ergonomía de su diseño (si no tienes miedo a perderlos, claro está), la facilidad de uso y su carga, ya que basta meterlos un cuarto de hora dentro de su caja para poderlos usar durante 3 horas. Si dejamos que se carguen completamente, Apple asegura que nos proporcionan hasta 5 horas de uso.

Gracias al chip W1, acelerómetro y sensores ópticos integrados, los AirPods se encienden solos en cuanto los sacas del estuche, suenan cuando te los pones y se para al quitártelos. Bastan un par de toques para activar Siri. Desde luego, si tienes dispositivos Apple, es una alternativa muy a tener en cuenta. Y si no los tienes, seguirás teniendo unos auriculares compactos y de carga rápida, con reducción de ruido y manos libres, pero no aprovecharás al máximo su potencial. No obstante, ya hay app para usarlos con Google Assistant.

Jabra Elite 65t

Siguiendo la estela minimalista del modelo anterior, los Jabra Elite 65t son otra alternativa en forma de cascos in-ear con batería de hasta 5 horas de autonomía. Como los AirPods, basta con guardarlos en la caja durante 15 minutos para lograr una hora y media de batería más.

Tienen un acabado elegante disponible en varios colores metálicos que se incrusta en el oído, algo que aísla del exterior de forma bastante eficiente mediante tapones intercambiables. Además cuentan con reducción de ruido y drivers de 6 mm, un tamaño grande para lo pequeños que son.

Estos auriculares se orientan principalmente para su uso con smartphones, ya que incluso dispone de una app para personalizar los ajustes de uso y de sonido. En este caso no hay problema con los asistentes, porque los Elite 65t son compatibles con Siri, Alexa y Google Assistant.

Son resistentes al agua y al polvo y la conectividad llega mediante el novísimo estándar Bluetooth 5.0, ya que se trata de un modelo de 2018. Esto se traduce en algo más de alcance y mejor gestión energética. Eso sí, sin códec aptX. En Amazon desde 140,58 euros.

Denon AH-GC20

Los Denon AH-GC20 son una excelente combinación entre elegancia, funcionalidad y transporte, un modelo ideal para llevar por la calle disfrutando de muy buen sonido. Estos cascos supraaurales de diadema entregan una gran calidad sonora gracias a una respuesta en frecuencia verdaderamente extensa, transductores de 40 mm, la tecnología Bluetooth aptX low Latency que alcanza el nivel de calidad de CD y una cancelación de ruido que logra mitigar el 99% de sonido del exterior.

Salta a la vista su estética sobria y retro, con materiales como el aluminio y espuma viscoelástica. Como vemos en la imagen, los Denon AH-GC20 se pliegan mediante el mecanismo Fold Flat & In, algo que permite guardarlos en la funda que viene de regalo.

Los controles y micrófonos van integrados en una cápsula y su bluetooth permite conectar dos dispositivos compatibles a la vez. Su autonomía alcanza las 20 horas de duración, cargándose completamente en 3 horas. En Amazon por 157 euros.

Plantronics BackBeat PRO 2

Los Plantronics BackBeat PRO 2 son lo suficientemente inteligentes como para eliminar el ruido del entorno para que disfrutes de todos los detalles de tu música favorita y al mismo tiempo estar alerta frente a avisos y conversaciones mediante la tecnología anulación activa del ruido a la carta.

Del mismo modo, también cesan la música en cuanto los retiras de tus oídos y la activan cuando te lo vuelves a poner, algo que permite optimizar su batería, que alcanza las 24 horas.

Para mayor comodidad durante tu dia a día, puedes conectarlo con dos dispositivos a la vez y son capaces de transmitir el sonido hasta a 100 metros de distancia desde el reproductor.

Además de su enorme funcionalidad para melómanos urbanos y atareados, entregan un sonido rico en detalles donde las notas agudas suenan con nitidez, los tonos medios con naturalidad y los graves logran notas bajas. En Amazon por 164,79 euros.

Sennheiser RS 175

Si la idea es tener unos cascos para disfrutar de una óptima calidad de sonido en casa con la libertad de ir sin cables, los Sennheiser RS 175 son un modelo muy a tener en cuenta.

Su diseño ergonómico, circumaural y cerrado minimiza el ruido de fondo al mismo tiempo que se ajusta a tu cabeza cómodamente para que puedas sumergirte en tu música, series o películas con un sonido rico con refuerzo de graves transmitido a través de radiofrecuencia con calidad Dolby digital plus.

La caja viene con los auriculares, transmisor, fuente de alimentación y cableado, permitiendo una autonomía de hasta 18 horas. Si lo deseas, puedes aumentar el kit comprando por separado otros auriculares compatibles. En Amazon por 176 euros.

Sennheiser Momentum 2.0

Aunque los Sennheiser HD 4.40 BT que hemos visto más arriba superan levemente a este modelo en autonomía y tiempo de carga, los Sennheiser Momentum 2.0 destacan por la calidad de su sonido y su diseño, repleto de detalles de calidad y un aura retro y al mismo tiempo minimalista que casi lo convierten en un complemento de moda.

Pero ojo, que los Momentum 2.0 se oyen muy bien, ofreciendo un onido de alta resolución que alcanza muy bajas frecuencias, cuentan con Bluetooth 4.0 con códec aptX y cancelación de ruido híbrida activa NoiseGard.

Además son muy fáciles de utilizar gracias a sus controles táctiles, indicaciones de voz y multiconectividad. Si tu dispositivo lo permite, también puedes conectarlo mediante NFC. En Amazon por 199 euros.

Hasta 350 euros

Grado GW100

Tras 65 años en el mundo del sonido, Grado Labs acaba de lanzar su primer modelo inalámbrico, los Grado GW100. A pesar del salto al modo wireless, los GW100 mantienen la estética retro y el nivel de sonido, ya que comparten los drivers de otras gamas de la marca. Así, los Grado GW100 proporcionan sonidos que suenan puros y potentes.

El sonido llega a los cascos de la mano del Bluetooth 4.2 con aptX, con autoamplificación y unas cápsulas con diseño abierto envolvente donde se integran los controles.

Ofrecen una autonomía de hasta 15 horas con un volumen del 50% y vienen con cable por si se te agota. En headphoniaks por 249 euros.

Bowers & Wilkins P5 Wireless

Los P5 Wireless son unos auriculares supraaurales de altas prestaciones que aúnan una experiencia de sonido impactante y comodidad mediante un diseño exclusivo fabricado con materiales de lujo.

Según la marca británica, estos cascos han sido diseñados para funcionar de forma similar a los altavoces Hi-Fi, con un rediseño de la suspensión para dejar el diafragma dedicado únicamente a las funciones de sonido.

Los P5 Wireless incorporan una batería con 17 horas de autonomía y compatibilidad universal con la mayoría de los dispositivos del mercado mediante Bluetooth con funcionalidad aptX con manos libres incorporado. En Amazon por 280,56 euros.

Sennheiser PXC550

Según la firma alemana, los Sennheiser PXC550 están ideados para los viajeros más exigentes por cuestiones como su comodidad, amplia autonomía y un sonido a prueba de aeropuertos gracias al sistema de cancelación de ruido NoiseGard Hybrid.

Esta tecnología dota a los auriculares de pequeñas rejillas con forma de arco perforadas donde se ubican micrófonos ambientales que recogen el sonido y lo anulan. No obstante, puede cancelarse con un interruptor y además podemos modificar aspectos del sonido a nuestro gusto a través de una app propia.

Con conectividad Bluetooth 4.2 y NFC, los Sennheiser PXC 550 Wireless se cargan en 3 horas y proporcionan una autonomía de hasta 30 horas. En Amazon por 269,99 euros.

Sony WH-1000XM3

Con apenas un mes en el mercado, los Sony WH-1000XM3 llegan para sustituir a la generación anterior con una mejor tecnología de cancelación de ruido que se adapta al entorno y más ligereza, algo que han logrado aligerando las almohadillas de las cápsulas y sustituyendo el metal de la diadema por plástico, unas modificaciones que no alteran el aspecto premium.

Curiosamente, como el modelo de Sennheiser anterior, también están diseñados para aquellas personas que viajan con frecuencia. Entre sus mayores bazas está la carga rápida, que proporciona 5 horas de autonomía con 10 minutos enchufados vía USB-C. Con una carga completa se llega a las 30 horas. En eBay por 299 euros desde Italia y en Amazon por 369,92 euros.

Bose QuietComfort 35 II

Como el resto de auriculares de esta gama de precio, los Bose QuietComfort 35 II integran una de las tecnologías de cancelación de ruido más efectivas para filtrar el ruido y una aplicación para ajustar los parámetros sonoros a nuestros gustos.

Entre sus principales bazas, la integración de Google Assistant para mejorar la experiencia con tabletas y smartphones, de modo que podamos responder llamadas, buscar y reproducir música o leer mensajes sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo. Solo es necesario emparejarlos con los dispositivos mediante Bluetooth o NFC.

Otra característica interesante es la carga rápida: con quince minutos de carga podrás tirar 2 horas y media más. De lo contrario, la autonomía de acuerdo con Bose se va hasta las 20 horas y en el peor de los casos siempre puedes recurrir al cable jack.

Aunque a primera vista el diseño puede no decir nada en especial, está fabricado con materiales resistentes como nylon reforzado con fibra de vidrio y acero inoxidable y al mismo tiempo suaves, con recubrimientos de piel de proteína sintética y Alcantara. En Amazon por 307,99 euros.