Bluetooth 5.2 vs Bluetooth 5.1 vs Bluetooth 5.0: cuáles son las diferencias

Vamos a explicarte las principales diferencias entre las últimas versiones del estándar Bluetooth, de forma que puedas saber qué cambia entre el Bluetooth 5.0, 5.1 y 5.2. Así, cuando compres un dispositivo y mires la versión de Bluetooth que te ofrece, sabrás hasta qué punto puede interesarte o es preferible para tus necesidades buscar una alternativa con una versión diferente.

Por lo general, la norma suele decir que cuanto más nueva sea la versión mejor será todo. Pero el Bluetooth 5.2 tiene características muy específicas para un tipo de dispositivos, y es posible que no siempre sea necesario que lo busques antes que la versión anterior.

Cuáles son todas las versiones de Bluetooth

El Bluetooth es un protocolo de comunicación inalámbrica entre dispositivos. Es un protocolo ampliamente utilizado y bastante dominante, y te lo puedes encontrar desde en ordenadores hasta en smartphones o tabletas, portátiles, y varios tipos de dispositivos conectados como relojes, teclados, ratones, altavoces. Todo ello mediante una radiofrecuencia segura en la banda ISM de los 2.4 GHz.

Es uno de los protocolos más utilizados para ayudarte a prescindir de los cables para conectar varios dispositivos entre ellos, ya que es capaz de transmitir voz y datos entre ellos de una manera rápida y segura. A lo largo del tiempo, el protocolo ha ido evolucionando con diferentes versiones con las que se han ido mejorando sus características. Estas son las principales que han ido saliendo:

Bluetooth 1.0 : Fue la primera versión lanzada en 1999, y precisamente por ser el primer paso para la tecnología, tuvo muchos problemas de conectividad y seguridad. Actualmente se encuentra en desuso.

: Fue la primera versión lanzada en 1999, y precisamente por ser el primer paso para la tecnología, tuvo muchos problemas de conectividad y seguridad. Actualmente se encuentra en desuso. Bluetooth 1.1 : Fue la primera actualización del Bluetooth 1.0, y llegó en 2002. Es ya una versión madura y comercial con una tasa de transmisión de alrededor de 721 kbps.

: Fue la primera actualización del Bluetooth 1.0, y llegó en 2002. Es ya una versión madura y comercial con una tasa de transmisión de alrededor de 721 kbps. Bluetooth 1.2 : La segunda actualización del Bluetooth 1.0, que llegó en 2003 y redujo las interferencias que existían todavía en la versión 1.1 para terminar de afinar la tecnología.

: La segunda actualización del Bluetooth 1.0, que llegó en 2003 y redujo las interferencias que existían todavía en la versión 1.1 para terminar de afinar la tecnología. Bluetooth 2.0 : La segunda gran versión de Bluetooth llegó en 2004, aunque compatible con la 1.2. Su principal característica fue la introducción de la Enhanced Data Rate, (EDR o tasa mejorada de datos), que le permitía ofrecer una tasa de transmisión de algo más de 2 Mb/s.

: La segunda gran versión de Bluetooth llegó en 2004, aunque compatible con la 1.2. Su principal característica fue la introducción de la Enhanced Data Rate, (EDR o tasa mejorada de datos), que le permitía ofrecer una tasa de transmisión de algo más de 2 Mb/s. Bluetooth 2.1 : La siguiente versión lanzada en 2007, que mantuvo la misma tasa de transmisión que su antecesora. Sin embargo, introdujo una característica que cambió el Bluetooth para siempre, la posibilidad de que un terminal pudiera agregar a otro, y conectarse automáticamente sin necesidad de un PIN ni nada por el estilo.

: La siguiente versión lanzada en 2007, que mantuvo la misma tasa de transmisión que su antecesora. Sin embargo, introdujo una característica que cambió el Bluetooth para siempre, la posibilidad de que un terminal pudiera agregar a otro, y conectarse automáticamente sin necesidad de un PIN ni nada por el estilo. Bluetooth 3.0 . Esta versión llegó en 2009, y trajo consigo el término o apellido HS de High Speed (gran velocidad). Supuso una gran mejora en la tasa de transmisión, que podía llegar a alcanzar los 24 Mbps.

. Esta versión llegó en 2009, y trajo consigo el término o apellido HS de High Speed (gran velocidad). Supuso una gran mejora en la tasa de transmisión, que podía llegar a alcanzar los 24 Mbps. Bluetooth 4.0 : Esta es posiblemente una de las versiones más importantes del estándar, ya que con ella se empezó a combatir el consumo excesivo de batería de la tecnología mediante Bluetooth Low Energy. La versión llegó en 2010, mantuvo la tasa de transferencia de 24 Mb/s y gracias a su bajo consumo se empezó a utilizar en dispositivos más pequeños y menos potentes.

: Esta es posiblemente una de las versiones más importantes del estándar, ya que con ella se empezó a combatir el consumo excesivo de batería de la tecnología mediante Bluetooth Low Energy. La versión llegó en 2010, mantuvo la tasa de transferencia de 24 Mb/s y gracias a su bajo consumo se empezó a utilizar en dispositivos más pequeños y menos potentes. Bluetooth 4.1 : Llegó en 2013, y se caracterizó por dirigirse sobre todo al mundo del IoT (Internet de las cosas) al permitir la conexión entre dispositivos pequeños sin intermediarios.

: Llegó en 2013, y se caracterizó por dirigirse sobre todo al mundo del IoT (Internet de las cosas) al permitir la conexión entre dispositivos pequeños sin intermediarios. Bluetooth 4.2 : Esta siguiente actualización llegó en 2014, e implementó el protocolo IPv6 para permitir la conexión directa a través de Internet.

: Esta siguiente actualización llegó en 2014, e implementó el protocolo IPv6 para permitir la conexión directa a través de Internet. Bluetooth 5.0 : A mediados de 2016 llegó la gran revolución, un nuevo paso adelante que doblaba la tasa de transferencia, cuadruplicaba el alcance, seguía con un bajo consumo pensado en el IoT y permitía una mayor cantidad de datos en cada mensaje transferido. En cuanto a números, la tasa de transferencia era de hasta hasta 50 Mb/s, y el alcance hasta 240 metros.

: A mediados de 2016 llegó la gran revolución, un nuevo paso adelante que doblaba la tasa de transferencia, cuadruplicaba el alcance, seguía con un bajo consumo pensado en el IoT y permitía una mayor cantidad de datos en cada mensaje transferido. En cuanto a números, la tasa de transferencia era de hasta hasta 50 Mb/s, y el alcance hasta 240 metros. Bluetooth 5.1 : La nueva versión llegada en 2019 giraba en torno a la localización, permitiendo que los dispositivos puedan saber la ubicación de otros dispositivos a los que estén conectados con un margen de centímetros. También podrá identificar la dirección de donde proviene una señal que está buscando.

: La nueva versión llegada en 2019 giraba en torno a la localización, permitiendo que los dispositivos puedan saber la ubicación de otros dispositivos a los que estén conectados con un margen de centímetros. También podrá identificar la dirección de donde proviene una señal que está buscando. Bluetooth 5.2, también conocido como Bluetooth LE Audio: Es un estándar publicado principios del 2020, y que mejora la calidad de sonido y la eficiencia energética en todos los dispositivos que se conectan para funciones de audio. Utiliza un nuevo códec, el Low Complexity Communication Codec (LC3), que puede comprimir y descomprimir de forma más eficiente los datos que se transmiten, y permite la transferencia de audio a varios dispositivos a la vez.

Bluetooth 5.0 vs Bluetooth 5.1 vs Bluetooth 5.2

Podríamos decir que el Bluetooth 5.0 es la base de la nueva familia de versiones de este protocolo. Con respecto a las versiones de Bluetooth 4, supuso una gran revolución consiguiendo doblar la velocidad de transferencia de archivos y cuadruplicar el alcance, que es la distancia a la que pueden transferir datos entre sí.

El Bluetooth 5.1 está enfocado en la localización de dispositivos, y pretende abrir una nueva era en los sistemas de rastreo según se vaya implantando. Sus principales novedades, como te hemos dicho arriba, es poder saber la ubicación de los otros dispositivos a los que está conectado, e identificar la dirección de la que proviene su señal.

En teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos domésticos esto no nos va a aportar gran cosa de momento, pero hay otros contextos en los que sí puede ser útil. Por ejemplo, los museos podrían enviarte información adicional de la obra frente a la que estés al móvil. También podrá servir para rastrear objetos, implementar sistemas que funcionan con proximidad, o el poder encontrar objetos, además de poder enviar publicidad cuando pasas por algún sitio.

Y en cuanto al Bluetooth 5.2, el hecho de que se le haya llamado LE Audio ya te indica que es algo que está centrado sobre todo en los dispositivos de audio. Con este nuevo estándar se intenta mejorar la calidad de sonido y la eficiencia energética en todos los dispositivos que se conectan para funciones de audio.

Esto quiere decir que en vez de utilizar un Bluetooth genérico, los altavoces, auriculares y los dispositivos que se conectan a ellos tendrán un estándar específico para darle más importancia a todo lo relacionado con el sonido. Y he aquí una de las principales razones por las que algunos usuarios sí podrían estar interesados en usar dispositivos con este tipo de Bluetooth.

A la hora de fijarnos en esto a nivel de usuario, las diferencias entre Bluetooth 5.0 y 5.1 son muy poco notables, por lo que realmente no merece mucho la pena dejar de comprar un móvil u ordenador porque tenga 5.0 y haya una alternativa con el 5.1. De momento, a nivel de usuario no se han desarrollado demasiadas aplicaciones para sacar provecho de las capacidades de localización del Bluetooth 5.1.

Sin embargo, sí puede ser importante mirar si un dispositivo tiene Bluetooth 5.0 o 5.2, ya que afecta directamente al sonido. Si te gusta escuchar música, ya se están vendiendo dispositivos con Bluetooth 5.2 que tendrán una mejor calidad de sonido. Pero para esto, ambos dispositivos tienen que tener el mismo estándar. Volviendo al ejemplo de los móviles, para una mejor calidad de sonido tanto tu móvil como los auriculares o altavoces Bluetooth deberían usar todos el estándar 5.2.

Aquí, ya podemos ver diferencias con algunas familias de dispositivos. Por poner un ejemplo reciente, el Samsung Galaxy S21 tiene Bluetooth 5.0, mientras que el Galaxy S21 Ultra tiene un Bluetooth 5.2, lo que a largo plazo lo convierte en una mejor opción para disfrutar del sonido.

Y digo a largo plazo porque quizá los auriculares que te compres ahora no tengan Bluetooth 5.2, pero si eres amante del mejor sonido te conviene que los próximos que compres sí tengan la versión 5.2 para asegurarte de ofrecer el mejor sonido posible, y por lo tanto, el móvil u ordenador que conectes a ellos también debería tenerlo.

Pero esta diferencia es sólo para todo lo relacionado con el sonido, en el ámbito de los periféricos no importa qué versión de Bluetooth uses, no vas a notar grandes cambios en un ratón o un teclado si es 5.0 o una versión posterior, y de hecho, es muy posible que ni siquiera los fabricantes se molesten en ofrecerlos con 5.2 al no ser una versión específica para ellos.