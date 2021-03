Para mí el mejor auricular Bluetooth y el que mejor relación calidad precio tiene es...

La popularización de los servicios en streaming y los avances tecnología inalámbrica han logrado que muchos melómanos nos hayamos lanzado a escuchar nuestra música favorita desde el móvil gracias a los auriculares inalámbricos. Y es que sin cables todo es más cómodo pero claro, sin renunciar a la calidad de sonido.

Hemos preguntado a los editores de Xataka especializados en sonido para que nos cuenten qué modelo de auriculares Bluetooth es el mejor y cuál consideran que es el mejor en relación calidad precio. Estos son los resultados.

Para mí el mejor auricular Bluetooth es...

Valoran la calidad del sonido y a lo largo de su vida han probado una buena cantidad de auriculares, ya sea a nivel profesional como personal. Estas son las elecciones de los editores de Xataka expertos en sonido.

Sony WH-1000XM4

Recomendados por Juan Carlos López, editor de Xataka

Mi selección de auriculares se ciñe a los modelos que he tenido la ocasión de probar a fondo, y que, por tanto, conozco bien. Es probable que no sean las mejores opciones del mercado en valor absoluto porque no he tenido la oportunidad de analizar muchos de sus competidores, pero son dos auriculares inalámbricos que se adecuan muy bien a mis necesidades y que tienen un precio muy razonable, cada uno en su nivel.

Mi elección es el modelo WH-1000XM4 de Sony (379 euros), unos auriculares de gama media con transductores electrodinámicos, conectividad bluetooth y un sonido detallado y cálido que no provoca fatiga ni siquiera cuando alcanza un nivel de presión sonora importante.

Aun así, la baza más 'potente' de estos auriculares es, en mi opinión, su cancelación del ruido. Es la mejor con la que me he topado hasta ahora. Solo por esta razón ya merecen una oportunidad.

Recomendados por Javier Penalva, editor de Xataka

A pesar de la llegada de más competencia, los modelos de gama alta de Sony, los nuevos WH-1000XM4, siguen para mí en lo más alto en prácticamente todos los aspectos a valorar en unos auriculares de este tipo. Siguen ofreciendo un diseño interesante y cómodo, una gran calidad de sonido y autonomía, y no bajan la guardia en lo que los hecho toda una referencia del mercado: la cancelación activa del ruido

Recomendados por Enrique Pérez, editor de Xataka

Ya eran los mejores. Y ahora lo son más. Los Sony WH-1000XM4 son una delicia. Unos auriculares con una cancelación de ruido suprema, una calidad de sonido más perfilada que en su tercera generación y una mejor conectividad, con funciones útiles como detenerse automáticamente cuando hablamos o detectar si los llevamos puestos.

Si a esto le sumamos una autonomía de hasta 30 horas, tenemos unos auriculares que son top en básicamente todos los aspectos. La auténtica referencia del mercado y unos auriculares que cuando los pruebas, todos los demás te saben a poco.

AirPods Pro

Recomendados por Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Android

Para mí los mejores auriculares Bluetooth, por su equilibrio general (que no por calidad final), son los AirPods Pro (208 euros). Hay muchísimos factores a la hora de evaluar unos auriculares: calidad de sonido, batería, comodidad de uso, comodidad, etc.

Sé que escoger los AirPods Pro en lugar de los Sony WH-1000XM4 (objetivamente mejores a nivel de calidad) puede parecer un auténtico despropósito pero mi línea de análisis siempre gira en torno a un principio básico: bajemos al mundo real, el de los usuarios medios, ¿este producto es para todos ellos?

Con esta premisa empiezo a hacer preguntas. ¿Estamos dispuestos a llevar a todos lados semejantes cascos? ¿Pueden transportarse de forma sencilla? ¿Son una buena solución para llamadas? En mi caso, la respuesta de los Sony a todas esas preguntas es no así que, pese a que en calidad final sean superiores a los de Apple, mi concepto ideal de auricular Bluetooth va de la mano de la portabilidad y, aquí, los AirPods salen ganando. Mi plan B serían los Sony WF-1000XM3, aunque son bastante grandes y la caja no es demasiado cómoda.

BeoPlay E8 2.0

Recomendados por Paco Rodríguez, editor de Xataka Home

Los BeoPlay E8 2.0 (299 euros) ofrecen un diseño cuidado y unos materiales premium propios de la gama alta, pero a precio de 350 euros (un precio contenido si lo enmarcamos dentro de auriculares premium).

Además me gusta su funda de carga Qi inalámbrica, muy cómoda de usar y a nivel de audio, la personalización que ofrecen mediante la aplicación Beoplay (en iOS y Android), que permite controlar los Beoplay E8 y ajustar la tonalidad y perfil del sonido.

Sony WH-1000XM3

Recomendados por Antonio Sabán, editor de Genbeta

Los mejores auriculares inalámbricos me parecen los de la serie 1000X de Sony. He tenido los primeros y tengo los segundos, y he podido probar la tercera generación, los Sony WH-1000XM3 (228 euros), y la cancelación de ruido es un factor muy destacado para mí, por cómo me permite trabajar o ver contenidos en ambientes poco tranquilos acústicamente, como puede ser la cabina de un avión.

En cuanto a calidad de sonido, los que funcionan con cable me parece que siguen ofreciendo mejor sonido a un precio más contenido, pero eso no quita que con los Sony se pueda disfrutar enormemente.

Recomendados por Sam Fernández, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

Tras un tiempo ya en posesión de los WH-1000XM2 de Sony habiendo recomendado con anterioridad los WH-1000XM3, no me queda más remedio que actualizar mis ideas y pasar ya a la generación siguiente, la de los WH-1000XM3. Auriculares cómodos con una cancelación de ruido envidiable y un precio adecuado que los aleja de otros modelos de lujo cuyas prestaciones no son tan superiores para justificar el salto.

Para mi los auriculares inalámbricos con mejor relación calidad precio son...

Porque las necesidades, expectativas y presupuesto de cada usuario son diferentes, les hemos preguntado por aquellos modelos de auriculares inalámbricos que destacarían por su relación entre prestaciones y precio.

OnePlus Buds Z

Recomendados por Javier Penalva, editor de Xataka

OnePlus y sus recientes auriculares Buds Z se han ganado mi cariño como auriculares inalámbricos en relación calidad-precio. No son los que más opciones de configuración dan pero ofrecen un magnífico equilibrio entre precio, calidad sonora e incluso algo de aislamiento pasivo del sonido externo. Además tienen una gran autonomía y sobre todo, son tremendamente cómodos de usar”

Xiaomi Mi True Wireless

Recomendados por Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Android

En cuanto a los mejores en relación calidad-precio, escojo los Xiaomi Airdots. Básicamente porque su precio es asequible y si bien la calidad de sonido no es la mejor (¿alguien la espera por este precio?) es bastante buena teniendo en cuenta los pocos euros que valen. Buena autonomía, fáciles de llevar, relativamente bonitos. Una opción ganadora sin duda.

Xiaomi Mi True Wireless TWS Wireless Bluetooth 5.0 Auriculares Caja de carga Auriculares inalámbricos Bluetooth con verdadero sonido estéreo con micrófono Auriculares manos libres Control AI, negro PVP en Aliexpress 17,47€ PVP en Amazon 21,91€

Anker Souncore Q30

Recomendados por Antonio Sabán, editor de Genbeta

El mejor auricular Bluetooth en relación calidad precio es el Anker Souncore Q30 (79 euros). Desde que me lo compré por menos de 80 euros, estoy maravillado con lo bueno que es el sonido en todos los sentidos, desde detalle hasta volumen. Además, ofrece una comodidad fantástica que me permite trabajar con ellos horas y horas, junto a una cobertura Bluetooth muy potente con la que me muevo por toda la casa sin interferencias

Para videollamadas va muy bien con su micrófono integrado, y aunque no destaca en exceso en eso, ofrece una más que decente cancelación de ruido y un modo de transparencia que me ayuda a escuchar sonidos de mi alrededor como el timbre.

Auriculares Soundcore de Anker Life Q30 con cancelación de Ruido Activa híbrida y Varios Modos, Sonido de Alta resolución, 40 h de reproducción, Llamadas nítidas, Carga rápida, Almohadillas Suaves Hoy en Amazon por 79,99€

OneOdio FUSION A7

Recomendados por Juan Carlos López, editor de Xataka

En lo que se refiere al modelo con mejor relación calidad/precio me quedo con este pequeño descubrimiento, los OneOdio FUSION A7 (44,99 euros)

Son unos auriculares de origen chino con una construcción sencilla, pero tienen un sonido muy convincente para lo que cuestan, con un extremo grave con pegada y un nivel de detalle que rivaliza con el de modelos que cuestan el doble.

Además, en modo Bluetooth su autonomía no está nada mal. Se los regalé a mi hermano hace unos meses y me han sorprendido positivamente, precisamente, por su atractiva relación calidad/precio.

OneOdio FUSION A7 Auricurales Circumaurales Inalámbricos de Cable 3.5mm, Diadema Cerrado 90°Ajustable Auricurales Plegables Bluetooth con Micrófono de 40mm y Calidad de Sonido Profesional de DJ PVP en Amazon 44,99€

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2

Recomendados por Sam Fernández, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

Voy a recomendar también los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 que compré hace algunos meses y que rinden a la perfección tanto por autonomía como por calidad de sonido. Teniendo en cuenta su rango de precios, claro está, normalmente en 80 euros pero fácilmente ‘cazables’ por debajo de esa cantidad.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2, Auriculares inalámbricos sin Cables, conexión Bluetooth 5.0, Control Doble Tap, Audio Codec SBC, AAC, LHDC, Compatible con Dispositivos iOS y Android Hoy en Amazon por 49,85€

Sony WI-C310

Recomendados por Enrique Pérez, editor de Xataka

Por 29 euros tenemos unos auriculares inalámbricos con una unidad de diafragma de 9 mm, un sonido bastante convincente para su rango de precio y una autonomía de alrededor de 15 horas. Son ligeros, suaves y baratos.

Lógicamente su diseño y sonido no está a la altura de los auriculares más completos de Sony, pero es difícil encontrar un producto tan equilibrado a menor precio. Si no quieres complicarte con auriculares más caros, los WI-C310 me parecen la opción más redonda.

Energy Headphones BT Travel 7 ANC

Recomendados por Paco Rodríguez, editor de Xataka Home

Mi otra elección son los Energy Headphones BT Travel 7 ANC (61,99 euros), por acercar la cancelación de ruido activa a un modelo de gama baja de menos de 100 euros: Drivers de 40 mm, cancelación del ruido activa de 20 dB, hasta 50 horas de autonomía, almohadillas cómodas para uso prolongado y calidad de sonido aceptable para su rango de precio.

No es el mejor en cancelación de ruido ni para sonido Hi-Fi pero una opción a tener en cuenta si buscamos un modelo solvente de bajo precio para usar en el día a día, o eso nos pareció cuando lo probamos.

Actualizado en marzo de 2021 con nuevos modelos y disponibilidad

¿Cuál es el mejor auricular Bluetooth para ti?

En estas elecciones de los editores de Xataka se ha tenido en cuenta su experiencia de prueba y los criterios que les hemos marcado. Por supuesto, no están todos los auriculares Bluetooth de calidad, pero los que están sí que la tienen.

¿Echas en falta algún modelo? ¿Consideras que hay otros con mejor calidad de sonido o mejor relación prestaciones - precio? Si lo estimas conveniente, puedes aportar tu opinión en los comentarios.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.