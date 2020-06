Technics EAH-AZ70W, análisis: estos auriculares inalámbricos tienen un arma para dar guerra en la gama alta; el grafeno

Implementar una tecnología de cancelación activa del ruido realmente eficaz en unos auriculares intraauditivos no es fácil. Los auriculares circumaurales lo tienen más fácil porque el diseño de su recinto y la ubicación de sus almohadillas alrededor de nuestras orejas les ayudan a aislarnos del ruido ambiental. Y este es un buen punto de partida. Aun así, varias marcas, entre las que se encuentran Sony, Sennheiser, Apple, Xiaomi, Huawei o Honor, entre otras, han aceptado el reto y han colocado en las tiendas soluciones de este tipo, que, eso sí, no tienen una calidad homogénea.

Nuestra referencia actual si nos ceñimos a los intraauriculares completamente inalámbricos (los que habitualmente llamamos 'True Wireless') con cancelación activa del ruido es el modelo WF-1000XM3 de Sony. Su calidad de sonido es alta, pero hay otras soluciones que pueden mirarlos en este terreno de tú a tú. Lo que les permite despuntar es su sorprendente cancelación del ruido. Pero su reinado está siendo amenazado. Y es que los auriculares de Technics que estamos a punto de analizar, que son decididamente prémium, sobre el papel parecen capaces de intimidar a las demás soluciones de gama alta. Los hemos probado a fondo y aquí tenéis nuestro veredicto.

Technics EAH-AZ70W: especificaciones técnicas

Las especificaciones que publican las marcas de dispositivos de audio no siempre están alineadas con su calidad de sonido. En ocasiones un dispositivo que sobre el papel pinta realmente bien queda deslucido por su reducido nivel de detalle, mejorable dinámica o por la escasa extensión de su extremo grave. Si echáis un vistazo a la tabla que tenéis debajo de estas líneas, y que refleja las especificaciones publicadas por Technics para describir sus auriculares, no veréis nada realmente llamativo. Su respuesta en frecuencia se mueve en el rango que se extiende entre 20 Hz y 20 kHz. Lo normal. También tienen control táctil y conectividad Bluetooth independiente para cada auricular. Pero todo esto ya lo hemos visto antes.

Colocando grafeno sobre el diafragma es posible alterar su estructura para conseguir que se acerque al comportamiento pistónico perfecto, que es el ideal al que debe aspirar un altavoz

Lo que no hemos visto, y lo que a priori sorprende, es que unos auriculares recurran al grafeno para mejorar su sonido. Technics ha apostado por este material, y, sobre el papel, tiene sentido. Lo que han hecho los ingenieros de la compañía japonesa es recubrir al diafragma de los altavoces con una finísima capa de grafeno. Del mismo grafeno cuya aplicación real ha sido puesta en duda muchas veces durante los últimos años. Como os hemos explicado en otros artículos desde hace más de una década, y seguro ya sabéis, el grafeno es un material que tiene un patrón regular hexagonal de átomos de carbono, lo que le confiere unas propiedades muy interesantes.

Las que han provocado que los ingenieros de Technics apuesten por él son su ligereza y su rigidez. Y es que, en teoría, colocando este material sobre el diafragma es posible alterar su estructura para conseguir que se acerque al comportamiento pistónico perfecto, que es el ideal al que debe aspirar un altavoz. Esto significa, sencillamente, que el diafragma debe aspirar a desplazarse como un pistón perfecto. Sin verse afectado por la inercia y sin deformarse lo más mínimo. Como podemos intuir, este es solo un ideal teórico que en la práctica no se puede alcanzar debido a las restricciones impuestas por la física del mundo real, pero resulta muy interesante averiguar si el grafeno de estos auriculares es solo una argucia de marketing, o si, por el contrario, realmente tiene un impacto beneficioso en su calidad de sonido.

TECHNICS EAH-AZ70W Características TIPO DE AURICULARES Intraauriculares completamente inalámbricos (True Wireless) con cancelación del ruido ALTAVOZ Diafragma de 10 mm recubierto de grafeno IMÁN Neodimio RESPUESTA EN FRECUENCIA 20 Hz a 20 kHz TIPO DE CONTROL Táctil MICRÓFONO MEMS CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Bluetooth 5 PERFILES BLUETOOTH A2DP, AVRCP, HSP y HFP CÓDECS SOPORTADOS SBC y AAC ALCANCE Hasta 10 m RESISTENCIA AL AGUA IPX4 PESO DE LOS AURICULARES 7 g (cada unidad) PESO DE LA FUNDA DE CARGA 65 g PRECIO 279 euros

Diseño y acabado decididamente prémium

Antes de que indaguemos en la calidad de sonido y la eficacia de la tecnología de cancelación del ruido de estos auriculares merece la pena que nos detengamos un momento para examinar su diseño y su acabado. Las fotografías que ilustran el artículo no hacen justicia al mimo que Technics ha puesto tanto en los auriculares como en la funda de carga. Esta última es ligera (pesa solo 65 g), pero es rígida y está fabricada en una combinación de aluminio y policarbonato de buena calidad que me parece muy acertada en un producto de gama alta. Estos son los mismos materiales utilizados en la fabricación del recinto de los auriculares, que, además, está impecablemente mecanizado, así que hasta aquí no tengo nada que objetar.

La ergonomía de estos auriculares es estupenda. Son los más cómodos que he probado hasta ahora

Un apunte importante: como es habitual en los intraauriculares que están llegando al mercado durante los últimos meses, la funda no sirve solo para transportar los auriculares y protegerlos cuando no los estamos utilizando; también actúa como base de carga. En la fotografía de portada podéis ver que es lo suficientemente compacta para que podamos llevarla sin problema en un bolsillo. Y, por supuesto, también es lo suficientemente resistente para que podamos meterla en un bolso o una mochila junto a otros objetos sin temor a que pueda dañarse o arañarse.

Como acabamos de ver, si nos ceñimos a su acabado estos auriculares están a la altura de lo que podemos esperar de un producto de gama alta. Sin embargo, hay algo aún más importante: su ergonomía. Aunque sean bonitos y estén bien acabados si no son cómodos nuestra experiencia se irá al garete. Pero esto no sucede con estos auriculares. Para probarlos los utilicé en varias sesiones consecutivas de más de cinco horas de duración por sesión, y son realmente cómodos. De hecho, son los intrauriculares más cómodos que he utilizado hasta ahora. Eso sí, para que nos ofrecen el máximo confort y la capacidad de aislamiento del ruido externo más alta es crucial que los utilicemos con las almohadillas que encajan mejor en nuestro canal auditivo (incorporan cinco parejas de almohadillas de distinto tamaño).

Calidad de sonido, cancelación del ruido y autonomía

Para conectar los auriculares a nuestro smartphone y actuar sobre su comportamiento tenemos que instalar previamente en nuestro móvil la app Technics Audio Connect, que está disponible tanto para Android como iOS. Como podéis ver en las capturas que tenéis un poco más abajo, la interfaz de esta aplicación es muy sencilla. Nos permite consultar el estado de carga de la batería de cada auricular, manipular el volumen, habilitar el modo de sonido que prefiramos (podemos reforzar los graves, mejorar la resolución de las voces y ecualizar a nuestro gusto), actuar sobre la intensidad de la cancelación del ruido y decidir en qué medida queremos dejar pasar o no el sonido de ambiente.

El control táctil en otros modelos no nos ofrece la sensibilidad adecuada, pero en estos auriculares funciona muy bien. Como es lógico, para aprovecharlo tenemos que aprendernos los toques que requiere cada acción

Esta app va al grano. Nos ofrece lo realmente importante, sin distracciones, pero echo de menos en ella algo que espero que Technics introduzca en el futuro a través de una actualización: un indicador preciso de la carga de la funda que nos ayude a valorar la autonomía total restante. No obstante, la app no es la única forma de actuar sobre el comportamiento de los auriculares. Al igual que en los modelos de gama alta de otras marcas con los que van a competir, la superficie de su recinto es táctil, por lo que podemos iniciar y detener la reproducción, subir y bajar el volumen o recibir llamadas, entre otras funciones, tocándolo con toques más o menos cortos. El control táctil en otros modelos no nos ofrece la sensibilidad adecuada, pero en estos auriculares funciona muy bien. Eso sí, como es lógico, para sacarle el máximo partido no nos quedará más remedio que aprendernos los toques que requiere cada acción.

Por otro lado, para poner a prueba su calidad de sonido recurrí a Poweramp, un reproductor de música gratuito para Android que nos ofrece la flexibilidad, la versatilidad y el nivel de control que necesitamos para nuestros tests. Aquí tenéis el listado completo de los cortes musicales que hemos utilizado en nuestro banco de pruebas. Estos temas los hemos escogido ante todo por la gran calidad de la grabación y la toma de sonido, aunque también hemos intentado que estén representados el mayor abanico de géneros musicales posible:

‘Stir it up’, de Bob Marley (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘You make me feel like a natural woman’, de Susan Wong (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Redbud tree’, de Mark Knopfler (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Autumn in Seattle’, de Tsuyoshi Yamamoto Trio (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘You’ve got a friend’, de Susan Wong (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Wasted time’, de Eagles (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Vivaldi - Flute concerto in D’, Chesky Records (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Stimela’, de Hugh Masekela (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Lush life’, de Billy Strayhorn (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Afro blue’, de Mongo Santamaria (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘April in Paris’, de Duke/Harburg (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘No sanctuary here’, de Chris Jones (FLAC 24 bits y 44,1 kHz)

‘Under the boardwalk’, de Mighty Echoes (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

Aunque, como hemos visto, la app de Technics nos permite ecualizar, preferí escuchar todos los cortes de prueba utilizando una ecualización plana. En estas condiciones el sonido de estos auriculares es equilibrado, con un grave bien presente y controlado que no se impone al resto del espectro de frecuencias audible. Bien hasta aquí. Los agudos son detallados y resuelven bien los instrumentos que algunos auriculares reproducen con algo de estridencia, como los platillos. Sin embargo, estos auriculares no tienen la última palabra al reproducir ni los graves ni los agudos; se lucen al reproducir las voces porque las dotan de una carnosidad y un nivel de detalle poco habitual en un modelo de su precio. No me cabe duda de que el grafeno que incrementa la rigidez del diafragma sin apenas alterar su masa es en cierta medida el responsable de esta gama media tan convincente. Esta cualidad permite a estos auriculares defenderse muy bien con jazz vocal y pop, pero también son lo suficientemente dinámicos para resolver bien las grandes masas orquestales y sentirse cómodos con rock, clásica y otros géneros musicales.

En esta ocasión no pude poner a prueba el rendimiento de la cancelación activa del ruido de estos auriculares en un avión, pero comprobé cómo se enfrentan a la inhibición del ruido emitido por el motor de un coche, por el tráfico cuando caminamos por una ciudad, por el rozamiento que se produce entre las ruedas de un tren y los raíles, y también comprobé cómo atenúan la voz humana, entre otros escenarios de prueba. El mejor resultado lo obtenemos cuando el algoritmo de cancelación se ve obligado a suprimir sonidos de ambiente constantes y persistentes, como, por ejemplo, el ruido del motor de un coche. En este escenario estos auriculares se miden de tú a tú con los WF-1000XM3 de Sony, que, como he mencionado unos párrafos más arriba, actualmente son mi referencia. Cuando el ruido es heterogéneo y tiene una intensidad variable la eficacia de la cancelación se reduce, pero, aun así, consigue atenuarlo lo suficiente para que podamos disfrutar nuestra música o cualquier otro contenido que estemos escuchando con bastante placidez.

La cancelación del ruido de estos auriculares es muy efectiva cuando debe atenuar sonidos persistentes y homogéneos

También me ha dejado un buen sabor de boca la eficacia con la que los micrófonos MEMS integrados en estos auriculares consiguen atenuar el ruido producido por el viento cuando recogen nuestra voz en la calle mientras mantenemos una conversación telefónica. El ruido no desaparece completamente, pero se reduce lo suficiente para que podamos hablar con comodidad. Eso sí, su rendimiento cuando recogen nuestra voz en un espacio con poco ruido para, por ejemplo, interactuar con un asistente de voz, es impecable. Otro apunte importante: la conexión Bluetooth entre los auriculares y mi smartphone (un veterano Galaxy S7 Edge de Samsung) se mantuvo estable a una distancia máxima de 9 metros y en presencia de obstáculos físicos.

Vamos ahora con el que sin duda es el auténtico talón de Aquiles de muchos auriculares con cancelación activa del ruido: la autonomía. La duración de la batería está condicionada por la utilización que hagamos de la cancelación del ruido o el tratamiento del sonido de ambiente, por el nivel de presión sonora al que nos gusta escuchar nuestra música, y también por el tipo de contenido que reproducimos. Esto explica por qué es imposible obtener una cifra tajante. En cualquier caso, con la cancelación del ruido habilitada con la máxima atenuación y un nivel de presión sonora moderado para proteger la salud de nuestros oídos la autonomía oscila entre 5,5 y 6,5 horas. No está pero que nada mal. Además, la base nos permite cargar los auriculares completamente hasta tres veces (cada carga dura aproximadamente 2 horas).

Technics EAH-AZ70W: la opinión y nota de Xataka

Más allá de su precio, todas las características de estos auriculares delatan que estamos ante una solución de gama alta. Su cuidado acabado y su ergonomía destacan, pero lo que realmente coloca a estos EAH-AZ70W en la primera división de los auriculares completamente inalámbricos con cancelación de ruido es, precisamente, la eficacia de su algoritmo de atenuación y la precisión con la que consiguen reproducir la voz humana, que es, sin duda alguna, el «instrumento musical» más complejo de todos. Otra baza de esta propuesta que no nos interesa pasar por alto es su autonomía que, curiosamente, es prácticamente calcada a la que nos ofrecen los WF-1000XM3 de Sony, que son nuestros actuales auriculares de referencia en esta categoría.

La calidad de sonido que nos ofrecen actualmente los auriculares inalámbricos más avanzados es sorprendente, sobre todo para los usuarios que hasta hace poco nos resistíamos a cambiar nuestros auriculares con cable por un modelo inalámbrico. Esta propuesta de Technics juega en esa liga, la de primera división, pero no es perfecta. Si fuese capaz de reproducir el extremo grave y los agudos con la misma resolución que tiene la gama media su sonido sería decididamente sobresaliente. Además, sería una buena idea que la marca japonesa introduzca en su app un indicador de carga de la funda, una prestación con la que cuentan algunos de sus competidores. No obstante, estos dos apartados con margen de mejora no deben empañar el buen trabajo que ha hecho Technics al poner a punto estos auriculares, que, como os he adelantado desde el titular de este análisis, sin duda van a dar mucha guerra en la gama alta.

8,7 Diseño9 Calidad de sonido8,25 Cancelación del ruido8,75 Ergonomía9 Experiencia de uso8,5 Autonomía9 A favor Reproducen la zona media del espectro de frecuencias, y en particular las voces, con una riqueza poco habitual

El acabado de estos auriculares está muy cuidado

Su cancelación del ruido compite de tú a tú con las mejores

Tienen una ergonomía sobresaliente

Sus 6 horas aproximadas de autonomía con una sola carga y la cancelación activada los colocan en la primera división En contra Aunque su calidad global de sonido es alta, los agudos y los graves no están al sobresaliente nivel que alcanzan estos auriculares al reproducir las voces

La app de Technics no indica el valor de carga de la funda, y nos parece importante conocerlo



