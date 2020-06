Estos auriculares están a punto de aterrizar en las tiendas con una intención muy clara: competir con los modelos prémium de tú a tú. Pero esta no es su principal baza. Su as en la manga es que pretenden hacerlo con un precio más competitivo. Algunas de sus características más atractivas son su arquitectura completamente inalámbrica (a la que los anglosajones llaman True Wireless) y la tecnología de cancelación activa del ruido que han puesto a punto los ingenieros de Panasonic.

Buena parte de la innovación que recogen estos auriculares deriva de la que nos proponen los Technics EAH-AZ70W, unos auriculares más lujosos y más caros que los de Panasonic, pero a los que, sobre el papel, se parecen mucho. Tanto que va a ser inevitable que a lo largo de este análisis mencione los AZ70W en repetidas ocasiones para ilustrar aquellos apartados en los que ambos auriculares coinciden. Y también en los que se desmarcan. Como veis, este análisis nos promete emociones fuertes.

Panasonic RZ-S500W: especificaciones técnicas

Hay una razón que explica por qué los auriculares que estamos analizando se parecen tanto a los Technics que hemos probado hace solo unos días: en realidad Panasonic y Technics son dos marcas de una misma compañía matriz. Hasta 2008 esa corporación se llamaba Matsushita Electric, pero a finales de ese año sus responsables decidieron cambiar su nombre a Panasonic Corporation para reforzar la imagen de su principal marca. Su estrategia consiste, sencillamente, en lanzar los productos de audio con vocación prémium bajo el paraguas de la marca Technics, y todos los demás con la marca Panasonic.

Estos auriculares de Panasonic se parecen mucho a los Technics EAH-AZ70W, pero su diafragma carece de la finísima película de grafeno utilizada por estos últimos

No obstante, a pesar de lo mucho que tienen en común los RZ-S500W que estamos analizando y los EAH-AZ70W de Technics, no son idénticos. Una de las diferencias más relevantes entre ambos dispositivos involucra a los altavoces que se responsabilizan de reproducir el sonido. Los auriculares de Technics recurren a un altavoz con un diafragma de 10 mm de diámetro recubierto por una finísima película de grafeno que persigue el ideal de comportamiento pistónico perfecto (el diafragma debe aspirar a desplazarse como un pistón perfecto sin verse afectado por la inercia y sin deformarse lo más mínimo). Sin embargo, el diafragma del altavoz de los RZ-S500W mide 8 mm y no tiene la película de grafeno. Más adelante, en la sección dedicada a su calidad de sonido, averiguaremos si esta diferencia tiene algún impacto en las prestaciones sonoras de estos auriculares.

Para actuar sobre su comportamiento podemos recurrir a los sensores táctiles instalados bajo la superficie del recinto de cada auricular, y también a la app que ha puesto a punto Panasonic (indagaremos en ella más adelante). Un apunte muy interesante: el recinto de cada auricular contiene tres micrófonos MEMS que utilizan un esquema de funcionamiento conocido como sistema microelectromecánico. Esta tecnología ha hecho posible la puesta a punto de micrófonos de altas prestaciones que ocupan un espacio mínimo. Además, los ingenieros de Panasonic han optado por instalar seis micrófonos en total, tres en el recinto de cada auricular, para recoger nuestra voz con la máxima eficacia posible y evitar que quede enmascarada por el viento cuando utilizamos los auriculares en la calle para mantener una conversación telefónica.

Estos auriculares no son lujosos, pero su acabado está a la altura de su precio

En el recinto de estos auriculares y la funda de carga reina el plástico. El aluminio cepillado que podemos encontrar tanto en los auriculares como en la funda del modelo de Technics está ausente. Eso sí, Panasonic ha elegido un policarbonato de buena calidad y lo suficientemente robusto para asegurarnos que los auriculares no se dañarán si reciben un impacto de cierta intensidad. La ausencia de aluminio refleja que la marca japonesa ha tomado los auriculares de Technics como punto de partida y los ha modificado para abaratarlos intentando que sus prestaciones apenas se vean afectadas. El grafeno y el aluminio son los elementos que se han quedado por el camino.

El recinto de los auriculares y la funda son de plástico, pero también lo suficientemente robustos para soportar nuestro día a día

También debemos contemplar otra posibilidad: que los ingenieros de Panasonic hayan diseñado en primer lugar los auriculares que estamos analizando en este artículo, y que posteriormente los hayan refinado para colocarlos en el mercado bajo la marca Technics. Sea como sea, aunque los auriculares de Panasonic son menos lujosos que los de Technics, ni su acabado ni su diseño desmerecen frente a los modelos de su segmento de precio más atractivos que podemos encontrar actualmente en el mercado. Un apunte más: la ausencia de elementos metálicos en la funda de carga y transporte de estos auriculares provoca que sea 20 g más ligera que la de los Technics (pesa solo 45 g).

Si hay un apartado de los que hemos tratado hasta ahora en el que estos auriculares pueden medirse de tú a tú no solo con los intrauriculares de su segmento de precio, sino también con los modelos prémium, ese es su ergonomía, que es una consecuencia directa de su diseño. Estos RZ-S500W son los intrauriculares más cómodos que he utilizado hasta ahora. Hace unos días escribí esto mismo en mi análisis del modelo de Technics. Y lo mantengo por una razón: la ergonomía de ambos auriculares es idéntica. Ambos son sobresalientes en este apartado. Eso sí, para que nos ofrezcan el máximo confort y la capacidad de aislamiento del ruido externo más alta es crucial que los utilicemos con las almohadillas que encajan mejor en nuestro canal auditivo (incorporan cinco parejas de almohadillas de distinto tamaño).

Ponemos a prueba su calidad de sonido, su cancelación del ruido y su autonomía

Para conectar los auriculares a nuestro smartphone y actuar sobre su comportamiento tenemos que instalar previamente en nuestro móvil la app Panasonic Audio Connect, que está disponible tanto para Android como iOS. Como podéis ver en las capturas que tenéis un poco más abajo, la interfaz de esta aplicación es muy sencilla. Nos permite consultar el estado de carga de la batería de cada auricular, manipular el volumen, habilitar el modo de sonido que prefiramos (podemos reforzar los graves, mejorar la resolución de las voces y ecualizar a nuestro gusto), actuar sobre la intensidad de la cancelación del ruido y decidir en qué medida queremos dejar pasar o no el sonido de ambiente.

La app de Panasonic para nuestros móviles es intuitiva, pero echamos de menos algo en ella que nos parece importante: un indicador preciso de la carga de la funda que nos ayude a valorar la autonomía total restante

Esta app nos ofrece lo realmente importante, sin distracciones, pero lo curioso es que es idéntica a la que nos permite interactuar con los auriculares de Technics, y esto tiene un precio. Y es que echo de menos en ella algo que espero que Panasonic introduzca en el futuro a través de una actualización: un indicador preciso de la carga de la funda que nos ayude a valorar la autonomía total restante. No obstante, la app no es la única forma de actuar sobre el comportamiento de los auriculares. Como he mencionado unos párrafos más arriba, la superficie de su recinto es táctil, por lo que podemos iniciar y detener la reproducción, subir y bajar el volumen o recibir llamadas, entre otras funciones, tocándolo con toques más o menos cortos. El control táctil en otros modelos no nos ofrece la sensibilidad adecuada, pero en estos auriculares funciona muy bien. Eso sí, como es lógico, para sacarle el máximo partido no nos quedará más remedio que aprendernos los toques que requiere cada acción.

Para poner a prueba su calidad de sonido recurrí a Poweramp, un reproductor de música gratuito para Android que nos ofrece la flexibilidad, la versatilidad y el nivel de control que necesitamos para nuestros tests. Aquí tenéis el listado completo de los cortes musicales que hemos utilizado en nuestro banco de pruebas. Estos temas los hemos escogido ante todo por la gran calidad de la grabación y la toma de sonido, aunque también hemos intentado que estén representados el mayor abanico de géneros musicales posible:

‘Stir it up’, de Bob Marley (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘You make me feel like a natural woman’, de Susan Wong (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Redbud tree’, de Mark Knopfler (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Autumn in Seattle’, de Tsuyoshi Yamamoto Trio (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Spanish Harlem’, de Rebecca Pidgeon (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘You’ve got a friend’, de Susan Wong (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Wasted time’, de Eagles (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Vivaldi - Flute concerto in D’, Chesky Records (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Stimela’, de Hugh Masekela (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

‘Lush life’, de Billy Strayhorn (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘Afro blue’, de Mongo Santamaria (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘April in Paris’, de Duke/Harburg (FLAC 24 bits y 96 kHz)

‘No sanctuary here’, de Chris Jones (FLAC 24 bits y 44,1 kHz)

‘Under the boardwalk’, de Mighty Echoes (PCM 16 bits y 44,1 kHz)

Y, por fin, hemos llegado al apartado más delicado de todo el análisis: la calidad de sonido de estos auriculares. Hasta ahora he mencionado varias veces lo mucho que tienen en común con los de Technics, pero su sonido no es idéntico. Reconozco que si hubiesen pasado varios días entre un análisis y otro me habría costado identificar las diferencias entre estos dos intrauriculares recurriendo solo a mi memoria auditiva, pero he probado ambos modelos simultáneamente, que es lo ideal en estas circunstancias, y las diferencias, aunque son sutiles, existen.

La cualidad que me parece más atractiva de estos RZ-S500W es que son unos auténticos todoterreno. Y es que estos auriculares se sienten cómodos con todo tipo de música; con rock, pop, clásica, jazz, reggae, progresiva... Les va bien todo. Su respuesta en frecuencia subjetiva es extensa y su dinámica es equiparable a la que nos proponen muchos modelos prémium. Además, resuelven con mucha riqueza las voces, tienen un grave con impacto y unos agudos que pocas veces resultan estridentes. Sin embargo, no consiguen igualar el nivel de detalle y la precisión con que reproducen los transitorios los auriculares de Technics gracias probablemente al respaldo de la lámina de grafeno que recubre el diafragma. Un apunte breve: los transitorios son los sonidos intensos y habitualmente de corta duración que forman parte del contenido musical. Los instrumentos de percusión, como la batería o el xilófono, entre otros, recrean transitorios que son difíciles de reproducir correctamente.

Eso sí, si nos ceñimos a la eficacia con la que consiguen cancelar el ruido estos auriculares están al mismo nivel que los de Technics. En este apartado ambos modelos rinden exactamente igual. El mejor resultado lo obtenemos cuando el algoritmo de cancelación se ve obligado a suprimir sonidos de ambiente constantes y persistentes, como, por ejemplo, el ruido del motor de un coche o el producido por el rozamiento de las ruedas de un tren contra las vías. Estos auriculares consiguen atenuar estos sonidos lo suficiente para que dejen de molestarnos y podamos disfrutar nuestra música. Y, además, apenas generan esa sensación de presión en nuestros oídos que degrada tanto la experiencia que nos proponen algunos auriculares con cancelación del ruido.

Los transitorios son sonidos intensos y de corta duración que es difícil reproducir correctamente

Otro punto a su favor es lo bien que atenúa el ruido del viento el algoritmo de cancelación cuando utilizamos los auriculares para mantener una conversación telefónica en la calle. El ruido no desaparece del todo, pero su intensidad se reduce lo suficiente para que deje de ser un problema. No obstante, una parte del mérito la tienen los seis micrófonos MEMS que se encargan de recoger nuestra voz y de evitar que quede enmascarada por el ruido de ambiente.

Todavía nos queda abordar un apartado muy importante: la autonomía de estos auriculares. Y una vez más nos ofrecen unas prestaciones idénticas a las de los Technics EAH-AZ70W. Con la cancelación del ruido habilitada con la máxima atenuación y un nivel de presión sonora moderado para proteger la salud de nuestros oídos la autonomía oscila entre 5,5 y 6,5 horas. No está pero que nada mal. Además, la base nos permite cargar los auriculares completamente hasta tres veces (cada carga dura aproximadamente 2 horas). No obstante, estas cifras solo son orientativas debido a que la autonomía está condicionada por la utilización que hagamos de la cancelación del ruido o del tratamiento del sonido de ambiente, por el nivel de presión sonora al que nos gusta escuchar nuestra música, y también por el tipo de contenido que reproducimos.

Panasonic RZ-S500W: la opinión y nota de Xataka

Estos auriculares completamente inalámbricos no se lo van a poner difícil únicamente a los intrauriculares de su mismo segmento de precio; también van a dar muchos quebraderos de cabeza a algunas soluciones con una vocación prémium muy clara, como los Technics EAH-AZ70W o los Sony WF-1000XM3. Su acabado no está a la altura del de estos últimos modelos, pero su calidad de sonido se aproxima mucho. Y si nos ceñimos a su polivalencia, a la eficacia de su cancelación del ruido, a su ergonomía y a su autonomía, a estos auriculares de Panasonic no hay quien les tosa.

A cualquier usuario que esté buscando unos auriculares completamente inalámbricos con cancelación del ruido y no quiera gastarse lo que Technics, Sennheiser o Sony, entre otras marcas, nos piden por sus modelos más avanzados, les recomendaría probar este modelo. Si el acabado para ellos no es crítico es probable que estos auriculares les gusten. Eso sí, es importante que tengamos en cuenta que no tienen la última palabra en términos de resolución, y que, como he mencionado más arriba, la app de Panasonic debería incluir el indicador de carga de la funda. Pero no es nada dramático. Al menos no lo suficiente para impedir que os recomendemos dar una oportunidad a estos auriculares si encajan en vuestro presupuesto.

