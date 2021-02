A Huawei empiezan a no salirle las cuentas: estiman vender un 60% menos de móviles en 2021

La llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos parecía plantear cambios en la situación de Huawei ante la guerra comercial de ese país con China, pero la nueva administración ya ha dejado claro que no hay razones para que el veto con Huawei no se mantenga.

El fabricante chino seguirá por tanto teniendo difícil fabricar y vender sus móviles fuera de China, y eso ha hecho que tomen una decisión singular: han estimado que pedirán un 60% menos de componentes para smartphones, lo que hará que el número de móviles que produzcan baje a unos 80 millones en 2021. La cifra contrasta con las 189 millones de unidades distribuidas en 2020.

Los móviles de Huawei sufren cada vez más

La ausencia de aplicaciones y servicios de Google en los móviles de Huawei ha sido un obstáculo muy importante para su comercialización en el mundo occidental, donde millones de usuarios dependen de esos servicios en su día a día y no quieren verse privados de ellos.

Las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos ya provocaron que Huawei bajara a la tercera posición de fabricantes de smartphones a nivel global por detrás de Samsung y Apple, y es de esperar que este año caigan aún más.

De hecho la empresa ha notificado a sus proveedores que están planificando pedir suficientes componentes para fabricar entre 70 y 80 millones de smartphones en 2021, una cifra que representa menos del 60% de los 189 millones de móviles que vendieron en 2020.

En Huawei han tratado de hacer algunos movimientos para evitar una caída aún mayor: vendieron su división Honor para que el veto no afectase a esos terminales, y su sistema operativo Harmony OS —que no es más que un fork de Android— parecía poder plantear una alternativa a Android, pero ahora la cosa ya no está tan clara.

Se rumorea incluso que Huawei podría vender su división móvil , pero el CEO de la empresa, Ren Zhengfei, ya indicó que "nunca" tomaría ese camino. La situación es aún así cada vez más complicada para un fabricante que se ha visto sacudido por un veto que además no tiene visos de ser levantado.

Vía | Nikkei Asia