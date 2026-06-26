Qué es Eustella, precios y qué puedes hacer con la nueva alternativa europea a Claude, Gemini o ChatGPT pero con agentes

Vamos a decirte qué es Eustella y cómo funciona esta alternativa europea a OpenClaw. Se trata de un asistente de inteligencia artificial para Android e iOS, que se promociona con la privacidad como bandera al tener todos los datos alojados en servidores de Estados Unidos.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué es esta IA y quién hay detrás. Luego te diremos todas las cosas que puedes hacer con Eustella, y terminaremos diciéndote cuáles son los precios de sus planes de pago.

Qué es Eustella y quién hay detrás

Eustella es un asistente personal de inteligencia artificial creado por una empresa europea. Creado en Europa para los europeos, dice la empresa newsrooms.ai basada en Viena, que es la responsable de este proyecto. En esencia, es un asistente de IA con capacidades de agente, de forma que ofrece varias posibilidades.

Esto quiere decir que puedes hacer dos cosas con esta IA. En primer lugar, puedes hacerle cualquier tipo de preguntas como lo harías con Claude, ChatGPT o Gemini. Pero en segundo lugar también puedes pedirle que realice tareas por ti en tu dispositivo móvil.

Su gran argumento es que mantengas el control total sobre tu información, y que no se construyan perfiles ni se entrenen IAs con ella. Además de haber sido desarrollado por una empresa austriaca, los datos se alojan íntegramente en servidores ubicados en Europa, que son gestionados por la empresa alemana IONOS CLOUD. Eso sí, ni siquiera IONOS tiene acceso a los datos de los usuarios, ya que la información se guarda cifrada.

Debajo del capó, nos vamos a encontrar con varios modelos de inteligencia artificial. Por una parte tenemos los modelos europeos de Mistral, pero también otros modelos de peso abierto como Qwen 3.5/3.7 de Alibaba, Gemma 4 de Google, gpt-oss-120b de OpenAI y Flux de Black Forest Labs. Los modelos que no son europeos los usan porque son de código abierto y pueden ser alojados en Europa, sin importar dónde fueron entrenados.

Con esto, Eustella no depende de las APIs cerradas de Estados Unidos, y de hecho evita explícitamente el uso de APIs propietarias. Además, los desarolladores pretenden seguir manteniendo la flexibilidad integrando nuevos modelos de peso abierto tan pronto como vayan ofreciendo resultados mejores.

Cómo funciona y qué puede hacer

Puedes usar Eustella tanto en el navegador como en el móvil. Puedes registrarte y acceder a la web de eustella.com o acceder a su app para Android. Próximamente también será lanzada una app para iOS. Por lo tanto, incluso para sus funciones de agente de IA, usarla es tan fácil como instalar una app.

Esta IA busca la facilidad de uso por encima de todo. No vas a tener que instalar nada adicional, no tienes que seleccionar ni configurar modelos o servidores. Tú simplemente escribes y el bot te responderá.

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En cuanto a sus capacidades, lo primero es que Eustella funciona como un bot conversacional de inteligencia artificial. Puedes hacerle cualquier pregunta y te responderá buscando la información en el conocimiento de sus modelos o en Internet. Además, también tiene funciones de investigación profunda, búsqueda avanzada o responder preguntas específicas sobre la propia Eustella.

Otra de sus funciones es la creación multimedia. Puede generar imágenes desde cero o modificar otras existentes. Para eso, también tiene modo de visión, permitiéndote subir imágenes para analizarlas o extraer texto de ellas.

También tiene funciones ofimáticas, pudiendo crear, leer y editar documentos de Word, PowerPoint o Excel. Ofrece redacción profesionao o incluso análisis de archivos, pudiendo leer y extraer contenido de archivos PDF u otros documentos de texto.

Eustella también te permite programar recordatorios, gestionar notas y crear proyectos para centralizar ahí las consultas de un mismo tema. También puedes gestionar tus memorias, o incluso crear un compañero, una especie de mascota virtual con personalidad propia para interactuar con ella y pedirle cosas.

Otro de los grandes puntos fuertes es que tienes varios agentes de IA que puedes utilizar. Cada uno de ellos realizan automatizaciones concretas, como ayudarte a planificar un viaje, a tener un resumen de noticias por la mañana, a encontrar música, realizar investigaciones, ayudarte a aprender, etcétera.

EUstella también te permite crear agentes propios, chatear en grupo y más. Además, también tiene integraciones en marcha, como la muestra de precios de criptomonedas en tiempo real con Bitpanda o un comparador de precios de Geizhals. En los próximos meses habrá nuevas integraciones enfocadas a los mapas, viajes, navegación, compras, educación y estilo de vida.

Precio de las suscripciones de Eustella

Puedes usar Eustella gratis, aunque también tienes tres planes de pago. Son los siguientes, y con las siguientes características:

Comet (5,99€/mes) : Te ofrece más tokens y más uso de Eustella. Puedes hacer más proyectos y se añaden las características de búsqueda avanzada, creación de documentos, generación de imágenes y soberanía europea de datos.

: Te ofrece más tokens y más uso de Eustella. Puedes hacer más proyectos y se añaden las características de búsqueda avanzada, creación de documentos, generación de imágenes y soberanía europea de datos. Star (17,99€/mes) : Todo lo que ofrece Comet pero con límites de uso 3 veces superiores. También te permite crear más proyectos, más generación de imágenes y puedes programar agentes a horas concretas.

: Todo lo que ofrece Comet pero con límites de uso 3 veces superiores. También te permite crear más proyectos, más generación de imágenes y puedes programar agentes a horas concretas. Cosmos (89,99€/mes): Todo lo que ofrece Star, pero con 15 veces más límite de uso. También puedes crear más agentes de IA, tienes proyectos ilimitados, y prioridad europea para el soporte.

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