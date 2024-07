Cinco cosas a tener en cuenta antes de comprar un libro electrónico

Los libros electrónicos (eReader o comúnmente denominados como eBook) han ido ganando popularidad durante los últimos años, y en parte es gracias a Amazon y sus diferentes dispositivos Kindle. Leer en formato digital presenta muchas ventajas frente al formato papel, pero ¿cuáles son estas ventajas?

Si has pensado que es un buen momento para dar el salto a los libros electrónicos o eReader y no has decidido qué modelo es el que más se ajusta a tus necesidades, en este artículo vamos a explicar y desgranar cuáles son los cinco aspectos más importantes para decantarse ante un libro electrónico u otro.

Nuestra selección de eBook, de un vistazo

Kindle Paperwhite, con pantalla de 6,8 pulgadas, ideal para leer de forma cómoda en cualquier lugar.

Woxter Scriba 195 S, con pantalla de 4,7 pulgadas, ideal para los que buscan algo barato para leer de forma ocasional.

Kobo Libra Colour, con pantalla a color de 7 pulgadas, ideal para aquellos que busquen un modelo que se pueda utilizar con una sola mano de forma cómoda.

Kobo Clara 2E, con pantalla de 6,8 pulgadas, ideal para los que busquen un eReader compatible con muchos formatos.

PocketBook InkPad Color 2, con pantalla a color de 7,8 pulgadas, ideal para los que quieran leer libros y cómics.

Qué tamaño necesitas

En las tiendas podemos encontrar eReaders de diferente tamaño. Generalmente, el estándar es de seis pulgadas, pero hay dispositivos que incluso alcanzan las 10,2 pulgadas, como el caso del Kindle Scribe (369 euros). Pero, salvo que lo quieras utilizar únicamente en casa, lo más recomendable es apostar por algo más compacto, como el Kindle Paperwhite (159 euros) que tiene una pantalla de 6,8 pulgadas.

La portabilidad es uno de los grandes reclamos frente a los libros en formato físico (de papel) o incluso las tablets, por lo que en este sentido siempre recomendamos eReaders que se mantengan entre las seis y siete pulgadas. De esta forma, podremos llevarlo a cualquier lugar sin ocupar prácticamente nada de espacio: en el bolso, en una mochila o incluso en un bolsillo si es lo suficientemente grande para poder guardarlo.

Con qué frecuencia lees

Algo que debemos tener muy claro es nuestra frecuencia de lectura. Si devoramos uno o más libros al mes, es posible que lo que nos interese sea un buen eReader que permita personalizar la fuente (y su tamaño), que sea muy cómodo y liviano y que pueda almacenar muchos libros electrónicos. En cambio, si solemos leer un par de libros al año, lo más recomendable es que barajemos algunas opciones más económicas.

Tanto los Kindle como otros eReader similares (como los de Rakuten Kobo) están orientados a lectores que suelen leer todos o casi todos los días (al menos con gran frecuencia). Si no entramos en este grupo de personas, es posible que otro modelo más barato sea lo que estamos buscando —ojo, más barato no significa que sea peor o nada recomendable, sino que ofrece menos prestaciones—. Entre los eReader económicos destaca, sin lugar a dudas, el Woxter Scriba 195 S (62,99 euros), un modelo con pantalla de 4,7 pulgadas que está disponible en varios colores.

Diseño de un eBook: a una o a dos manos

La mayor parte de eReaders tienen el mismo formato; un formato que está pensado para sujetar el dispositivo con ambas manos. Pero también hay otros tantos que están orientados a su utilización con una sola mano. No es porque tengan un peso más reducido, sino porque cuentan con botones laterales, generalmente pensados para personas diestras, para hacer más cómoda la lectura.

Este tipo de eReader se puede utilizar con ambas manos o con una sola, ya que además de los botones de pasar página o de retroceso, que suele ser algo inusual en este tipo de dispositivos, suelen contar con una pantalla táctil en el caso de que nos sea más cómodo. Uno de los eReader más interesantes con este tipo de formato es el reciente Kobo Libra Colour (209 euros), un modelo de siete pulgadas que, como novedad frente a otros modelos anteriores, integra una pantalla a color.

Kobo Libra Colour Hoy en Amazon — 209,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Qué formatos ha de soportar un eBook

Aunque con casi cualquier eReader podemos tener una gran experiencia sin preocuparnos demasiado sobre los formatos de los libros electrónicos, es posible que queramos lo más completo posible por si, en el futuro, queremos echar mano de un archivo con un formato que no todos los eReader son capaces de leer.

Este es uno de los aspectos más limitados en los Kindle, por lo que debemos tenerlo en cuenta si decidimos comprar un eReader de Amazon. Si queremos ir a lo seguro, una de las mejores opciones de compra es el Kobo Clara 2E de Rakuten (149 euros), un eReader capaz de leer una gran cantidad de formatos: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ y CBR.

Kobo Clara 2E Hoy en MediaMarkt — 149,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Quiero una pantalla a color

¿Que quieres leer cómics? Ningún problema, cada vez son más comunes los eReader que implementan pantallas a color. Un buen ejemplo, que ya hemos mencionado antes, es el Kobo Libra Colour, pero hay más opciones de compra como el Kobo Clara Colour (159 euros) con pantalla de seis pulgadas, pero sobre todo el PocketBook InkPad Color 2 (273,69 euros), que integra una pantalla de 7,8 pulgadas.

La lectura de cómics en un eReader de entre seis y siete pulgadas no es recomendable, ya que para poder visualizar bien las páginas tendremos que reducir tanto el zoom que, en muchas ocasiones, la lectura será casi ilegible. No obstante, el PocketBook InkPad Color 2, y otros eReader similares, está pensado para ello gracias a su pantalla de 7,8 pulgadas.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Carlos Pedrós en Xataka, Amazon, Woxter, Rakuten, PocketBook

En Xataka Selección | Mejores libros electrónicos: cuál comprar y nueve modelos recomendados

En Xataka Selección | Guía de compra de accesorios para libros electrónicos Kindle, Kindle Oasis y Kindle Paperwhite: fundas, protectores y más