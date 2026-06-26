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Todas las consolas han subido de precio, pero AliExpress es un oasis para encontrarlas más baratas. Esta Nintendo Switch 2 es la prueba

Es un muy buen precio si tenemos en cuenta que en unas semanas la consola pasará a costar casi 500 euros

Nintendo Switch 2 Portada 2
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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599 publicaciones de Juan Lorente

Ayer mismo, Xbox anunciaba una subida del precio de sus consolas, siguiendo la estela de PlayStation y Nintendo. Se está quedando una generación un poco aterradora, con consolas que cuestan más ahora que tiempo después de su lanzamiento. Nintendo Switch 2 subirá de precio en septiembre, pero todavía estamos a tiempo de hacernos con ella a buen precio: hoy sale en AliExpress por 404,56 euros con el cupón 'BDES40'.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

PVP en AliExpress (con cupón) — 404,56 Amazon — 457,00 MediaMarkt — 459,00 PcComponentes — 469,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una consola para jugar en casa o donde quieras

Nintendo Switch 2

Es cierto que en otras ocasiones la hemos visto por un poco menos en AliExpress, pero sigue siendo un buen precio si tenemos en cuenta que en otras tiendas no baja de 450 euros. Además, como hemos dicho más arriba, dentro de unas semanas pasará a costar 499,99 euros.

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Nintendo Switch 2: 17 trucos y consejos para exprimir al máximo la consola portátil

Como ya os contamos en su análisis, Nintendo Switch 2 es, en esencia, una versión con esteroides de la primera consola híbrida de Nintendo. Se sigue pudiendo usar tanto en un televisor como en modo portátil, lo que te permite jugar tanto en casa como cuando te vas de viaje (o simplemente, cuando prefieres jugar tumbado en la cama). Pero todo, con más potencia y mejor rendimiento.

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Además, como ya lleva bastante tiempo en el mercado, el catálogo de juegos exclusivos que tiene ya guarda varias joyas, como 'Donkey Kong Bananza' o 'Pokémon Pokopia'. También es retrocompatible con los juegos de la primera Switch (tanto los físicos como los digitales), por lo que si ya tienes esta consola, podrás jugarlos todos en tu Nintendo Switch 2. 

⚡ EN RESUMEN: oferta de la nintendo switch 2

 LO MEJOR

  • Una consola para jugar en todas partes: Al ser una consola híbrida, la puedes usar tanto conectada a un televisor como en modo portátil. Ideal para seguir jugando si te vas de vacaciones este verano.
  • Juegos exclusivos de calidad: Cada vez hay más (y mejores) juegos exclusivos para la Switch 2. Y eso sin contar con que puedes jugar también los de la primera Nintendo Switch.

❌ LO PEOR

  • No tiene mucha autonomía: Si la usamos en modo portátil, la autonomía dependerá mucho del juego que utilicemos. Para los más exigentes, no esperes mucho más de 2 horas de batería.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres hacerte con la consola híbrida de Nintendo a buen precio antes de su próxima subida.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que Nintendo saque una versión mejorada con más autonomía como ocurrió con la primera Switch OLED.
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