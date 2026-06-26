Todas las consolas han subido de precio, pero AliExpress es un oasis para encontrarlas más baratas. Esta Nintendo Switch 2 es la prueba

Ayer mismo, Xbox anunciaba una subida del precio de sus consolas, siguiendo la estela de PlayStation y Nintendo. Se está quedando una generación un poco aterradora, con consolas que cuestan más ahora que tiempo después de su lanzamiento. Nintendo Switch 2 subirá de precio en septiembre, pero todavía estamos a tiempo de hacernos con ella a buen precio: hoy sale en AliExpress por 404,56 euros con el cupón 'BDES40'.
Una consola para jugar en casa o donde quieras
Es cierto que en otras ocasiones la hemos visto por un poco menos en AliExpress, pero sigue siendo un buen precio si tenemos en cuenta que en otras tiendas no baja de 450 euros. Además, como hemos dicho más arriba, dentro de unas semanas pasará a costar 499,99 euros.
Como ya os contamos en su análisis, Nintendo Switch 2 es, en esencia, una versión con esteroides de la primera consola híbrida de Nintendo. Se sigue pudiendo usar tanto en un televisor como en modo portátil, lo que te permite jugar tanto en casa como cuando te vas de viaje (o simplemente, cuando prefieres jugar tumbado en la cama). Pero todo, con más potencia y mejor rendimiento.
Además, como ya lleva bastante tiempo en el mercado, el catálogo de juegos exclusivos que tiene ya guarda varias joyas, como 'Donkey Kong Bananza' o 'Pokémon Pokopia'. También es retrocompatible con los juegos de la primera Switch (tanto los físicos como los digitales), por lo que si ya tienes esta consola, podrás jugarlos todos en tu Nintendo Switch 2.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de la nintendo switch 2
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres hacerte con la consola híbrida de Nintendo a buen precio antes de su próxima subida.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que Nintendo saque una versión mejorada con más autonomía como ocurrió con la primera Switch OLED.
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Imágenes | Xataka
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