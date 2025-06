Nintendo Switch 2: 17 trucos y consejos para exprimir al máximo la consola portátil

Te traemos una colección de 17 trucos y consejos para la Nintendo Switch, con los que podrás exprimir al máximo la nueva consola de la empresa nipona. Se trata de pequeños tips, algunos bastante desconocidos, con los que podrás sacarle un poco más de provecho a la consola.

Y como decimos siempre en Xataka Basics, si crees que hemos dejado fuera algún tip interesante de la Nintendo Switch 2, te invitamos a que lo menciones en la sección de comentarios. Así, todos los lectores podrán beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

Aprovecha a rejugar juegos de Switch 1

La Nintendo Switch 2 es retrocompatible, y eso quiere decir que vas a poder jugar a la mayoría de juegos de su predecesora. Y sí, algunos de ellos van a recibir actualizaciones gratuitas o de pago para exprimir mejor el hardware con mejoras gráficas, pero también mejoran el resto de juegos que lances en esta consola.

No, no van a ser mejoras gráficas si no reciben actualizaciones con mejoras para ello. Simplemente, al ser el mismo juego pero en un hardware mejor, el rendimiento mejorará notablemente, así como los tiempos de carga. Todo funcionará algo mejor, y es una buena oportunidad para revisitar tus títulos favoritos.

Presta un juego para usarlo en dos consolas

Puedes prestar juegos digitales en la Switch 2, de forma que un título que hayas comprado puedas jugarlo en dos consolas. Puedes prestar tu juego tanto a una Switch 1 como a una Switch 2, y lo único a tener en cuenta es que no puedes jugar en las dos consolas a la vez, porque es como si prestases el cartucho físico.

Esto lo puedes hacer con las tarjetas de juego virtuales. Primero, en las dos consolas debes ir a las opciones de perfil y entrar en Ajustes de las licencias en linea para activar su uso. Luego ve a la sección de Tarjetas de juego virtuales en el menú de la Switch 2, elige un juego y pulsa en la opción Cargar en otra consola. La tarjeta la podrás enviar a otra Switch que tengas físicamente cerca.

Usa el modo ratón de los Joy-con

La Nintendo Switch 2 tiene mandos que imitan un ratón, con mucha precisión aunque no buena ergonomía. Este modo ratón lo puedes usar en los juegos que sean compatibles, aunque mientras esperas a que lleguen puedes probarlo y usarlo también en el menú principal de la consola.

Lo único que tienes que hacer es extraer uno de los Joy-con de la consola, y apoyar esa parte lateral que insertas en el lateral de la Switch para moverla sobre una superficie. Verás que sí, se ha convertido en un ratón.

También puedes usar cualquier otro ratón USB

Pero si el modo ratón de los mandos te parece incómodo, también puedes usar cualquier otro ratón USB en la Switch. Eso sí, solo funcionan emn un puñado de juegos, no funcionan bien en el menú principal, y solo puedes conectarlos en el dock de la consola, no directamente a su modo portátil.

Alarga la vida útil de la batería

En la configuración de la Nintendo Switch 2 hay una opción poco habitual en consolas, pero que te permite que deje de cargarse cuando la batería esté al 90%. Al hacerlo, reducirás el tiempo de carga y reducirás el degradado de la batería, para que su capacidad se mantenga algo más a lo largo del tiempo.

Para hacer esto, entra en la Configuración de la consola, y una vez dentro, en la columna de la izquierda baja abajo del todo y pulsa en la sección Consola. Aquí, activa la opción Detener carga de la batería al 90 %, y listo, la carga se detendrá en este porcentaje.

Evita forzar siempre el HDR

La Nintendo Switch 2 activa el modo HDR por defecto en todos los juegos y programas, aunque si usas un software que no lo es, quizá pierdas colores y no se vea del todo bien. Para evitar esto, puedes hacer que el HDR se active solo en programas compatibles con esta tecnología.

Para hacer esto, ve a la configuración de la consola y entra en la sección Pantallas en la columna de la izquierda. Aquí, baja y pulsa en la opción Salida de HDR. Cuando lo hagas, selecciona la opción En programas compatibles en vez de tenerla Siempre activada.

Reparte mejor su peso al tenerla en las manos

Sugetar la consola en las manos durante un largo rato puede acabar siendo incómodo, ya que hay mucho peso que debes tener en tu meñique. Sin embargo, hay un pequeño truco de posicionamiento que te ayudará a que sea bastante más cómoda de tener en la mano.

Lo que tienes que hacer es abrir ligeramente el soporte trasero, ese diseñado para mantener la consola en vertical cuando la apoyes en una superficie plana. Solo abrelo un poco, y cuando tengas la consola en las manos coloca esta pestaña entre el dedo medio y el anular. Parece una tontería, pero verás que es mucho más cómodo tenerla así en las manos.

Usa el modo oscuro

Sí, la Nintendo Switch 2 también tiene un modo oscuro. Esto hará que la interfaz sea bastante más oscura, con tonos negros, y esto ahorrará batería y cansará menos tu vista cuando estés jugando. Para activarlo ve a la configuración de la consola y entra en la sección Temas, donde podrás alternar entre el blanco o el negro sencillos.

Sonidos divertidos al desbloquear

Cuando sales del modo suspensión, la consola te pide que pulses un mismo botón 3 veces. Normalmente nos conformamos con pulsar el botón A por ser el más rápido, pero puedes probar con otros botones, porque algunos tienen divertidos sonidos.

Por ejemplo, puedes probar con los sticks izquierdo o derecho, o con los gatillos ZL/ZR. Estos botones emitirán ruiditos bastante graciosos. Y bueno, estos sonido son solo un pequeño truco, una curiosidad.

Evita tener que desbloquear la pantalla

Pero si lo que quieres es no tener que desbloquear la consola, ve a la configuración de tu Switch, en la columna izquierda baja hasta abajo y pulsa en la sección Consola, y en ella desactiva la opción Bloquear la pantalla en modo de espera. Listo, ya no tendrás que andar pulsando botones, aunque cuando salgas de casa o la lleves de viaje mejor que actives la opción por seguridad.

O ponle una protección extra

Así como estando en casa puede que no quieras tener que estar desbloqueando la consola, es posible que si te vas de viaje quieras ponerle un PIN de seguridad para darle una capa extra de protección. Así, para usar la consola o desbloquearla tendrás que escribir este PIN que decidas, y que puede ser de 4 a 8 dígitos.

Para hacer esto, entra en la configuración de la consola, y baja hasta la sección Consola. En ella, activa la opción Bloquear la consola, y establece el PIN con el que la quieras desbloquear.

Desactiva el botón C

El botón C de la consola te permite activar el GameChat, pero a veces puedes pulsarlo sin querer, y si te pasa a menudo puede ser algo bastante molesto. Sin embargo, vas a poder desactivarlo por completo.

Para hacer esto, ve a la configuración de la consola y entra en la sección de Accesibilidad en la columna de la izquierda. Cuando estés dentro, pulsa en la opción Asignación de botones y elige el Joy-Con derecho. Aquí podrás remapear los botones de los mandos, y podrás desactivar el C pulsando en él y asignándole la función Ninguna.

Intercambia los botones A y B

Si vienes desde otra consola como la PlayStation, una de las frustraciones a las que tendrás que acostumbrarte es que los botones A y B de la Switch están intercambiados en relación con las acciones que realizas con los botones que hay en su lugar en otras consolas.

Nintendo ha pensado en esto, y te permite intercambiar las funciones de los botones A y B, para que las funciones que hacen cada uno cambien. Esto lo puedes hacer en la sección Mandos y accesorios de la configuración, bajando hasta abajo del todo para encontrar la opción.

Gestiona el almacenamiento de tu consola

Los juegos de la Switch 2 fácilmente pueden ocupar el doble que los de la 1, y por eso es posible que necesites más espacio en tu consola. Esto se soluciona con tarjetas microSD Express, unas especiales más caras que las normales, pero con mayor velocidad de transferencia.

Pero lo importante es que sepas que en la configuración de la consola, si entras en la sección de Gestión de datos vas a poder mover datos de la consola a la microSD Ex para ahorrar espacio, y podrás ver cuánta memoria tienes ocupada.

Además, pulsando en Gestionar programas verás todo lo que ocupa cada juego instalado. Así podrás ver cuáles son los que liberarán más espacio al desinstalarlos, por si te quedas sin memoria y tienes que hacer algún sacrificio doloroso. Recuerda que luego podrás volver a instalarlos cuando quieras, no hace falta que acumules sin sentido.

Actualiza manualmente los Joy-Con

Si estás teniendo problemas puntuales con tus Joy-Con en la Switch 2, puedes actualizarlos manualmente para ver si se descarga una nueva versión de su firmware y lo soluciona. Para hacerlo, ve a la sección Mandos y accesorios de los ajustes, y elige la opción de Actualizar los mandos.

Además de los mandos, en la sección de Consola de la configuración también tendrás opciones para actualizar la consola y la base. Lo mejor es que vayas comprobándolo de forma periódica, aunque lo normal es que recibas una notificación cuando haya nuevas versiones disponibles.

La Switch 2 como batería externa

En caso de emergencias, puedes conectar tu móvil al puerto USB-C de la Switch 2, y podrás cargarlo desde la consola. La carga es lenta, y evidentemente bajará la batería de la Switch, pero oye, en caso de emergencias puede ser interesante para darle un poco de vida extra a tu móvil.

Pasa capturas de pantalla directamente al PC

A la hora de gestionar las capturas de pantalla en la Switch 2, puedes guardarlas en una tarjeta MicroSD Express. Sin embargo, también puedes enviar las capturas directamente a un PC compatible con el protocolo Media Transfer Protocol (MTP), conectando la consola a él para que aparezca en el explorador como un disco duro externo.

Para ello, conecta la consola al PC mediante un cable USB-C, usando el conector inferior de la Switch, no el superior. Luego, en la configuración de la consola entra en la sección Gestión de datos. Una vez estés dentro, baja abajo del todo y pulsa en la opción Gestionar capturas y vídeos que te aparecerá en el apartado de Capturas y vídeos. Aquí, elige Copiar a un ordenador mediante USB y listo, ya se establecerá la conexión.

En Xataka Basics | Cómo prestar juegos digitales en Switch 2 para poder jugarlos en otra consola y con otra cuenta