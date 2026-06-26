De todas las VPN que he mirado para estas vacaciones, me quedo con esta por una razón: dispositivos ilimitados

Cuando voy de vacaciones a algún lugar, siempre llevo conmigo varios dispositivos. No es porque esté todo el día con ellos en las manos, sino porque viajamos varios en familia. Como por norma general eso implica conectarse a redes WiFi desconocidas (la del hotel o la del aeropuerto, por ejemplo), llevo en todos los dispositivos una VPN y la elegida es Surfshark por una razón: admite dispositivos ilimitados.

Suscripción Surfshark Starter - mensual Hoy en Surfshark (desde) — 2,39 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una VPN que puedes instalar en todos tus dispositivos

Surfshark es una de las mejores VPN que hay en el mercado y lo es con un precio muy asequible (parte de los 2,39 euros al mes). Más allá de la velocidad o de los servidores que tiene disponibles, lo que más caracteriza a esta VPN es que admite dispositivos ilimitados en todos sus planes, lo que te permite tener esta herramienta instalada tanto en el PC como en el móvil, la tablet o básicamente donde quieras con una misma cuenta.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Pero, ¿merece la pena pagar una VPN para ir de vacaciones? Lo cierto es que le puedes dar mucho uso. Si vas a usar una red desconocida, es una forma de protegerte porque pasarás todo tu tráfico por un túnel cifrado y nadie podrá interceptar tus datos. Esto es ideal si vas a usar algún servicio que tenga tus datos bancarios, por ejemplo. Sí, puedes usar una VPN gratuita, pero estas no son tan seguras como prometen serlo.

Además de todo lo anterior, imagina que viajas al extranjero y quieres seguir viendo el Mundial. Si tienes cuenta de DAZN en España, puedes usar la VPN para poder seguir viendo el contenido como si estuvieras en casa sin ningún tipo de problema. Y, como puedes instalar la VPN en todos tus dispositivos, puedes verlo donde quieras.

Como hemos dicho más arriba, Surfshark está de promo ahora mismo. Normalmente, esta VPN ofrece tres meses extra si elegimos su plan de dos años (el más económico a la larga). Sin embargo, esta promo ahora se extiende en dos vías: son cuatro meses en lugar de tres, pero también en el plan de un año. Estos serían los precios:

Plan de dos años : 2,39 euros al mes o un total de 66,92 euros. A cambio, tendremos VPN durante 28 meses.

: 2,39 euros al mes o un total de 66,92 euros. A cambio, tendremos VPN durante 28 meses. Plan de un año: 3,09 euros al mes o un total de 49,44 euros. A cambio, tendremos VPN durante 16 meses.

Eso sí, hay que tener en cuenta que esta promo solo estará disponible hasta el próximo 28 de junio.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Joel Mott, Surfshark

En Xataka | Por qué es peligroso conectarse a Wifis públicas y qué debes hacer para protegerte

En Xataka | Mejores VPN: guía con los 17 mejores servicios para proteger tu privacidad online