Precio mínimo para la nueva Sihoo Doro C300 V2: una silla ergonómica ideal si no te gustan las que son rígidas como la Markus de Ikea

Este Prime Day estamos viendo muy buenas ofertas en todo tipo de dispositivos, como teléfonos móviles o ventiladores y aires acondicionados. Pero, ¿y si necesitas una nueva silla? Si estás buscando una silla de oficina, entonces puede que te cuadre la Sihoo Doro C300 Pro V2, una silla que apenas lleva disponible unas semanas y que tenemos rebajada en Amazon hasta los 449,99 euros. Si prefieres ahorrar un poco más, está disponible en la tienda de Sihoo por 429,99 euros. Ahora bien, usando el código 'SihooXa6', su precio se queda en 404,19 euros.

Hay que tener en cuenta que la promo estará disponible únicamente hasta el próximo 1 de julio.

El mejor precio para una silla que te 'sigue' para que estés bien apoyado

El PVP de esta silla es de 519,99 euros, por lo que tenemos un descuento bastante interesante en esta silla de oficina. Lo que propone es diferente a otras sillas muy populares, como la Markus de Ikea. Comparte con ella algunos puntos en común, pero no es tan estática como esta. Decimos esto porque esta silla (y otras de este tipo), cuando te mueves un poco, dejas de estar apoyado correctamente.

La estructura de la misma tiene cuatro zonas coordinadas que siempre están en contacto con tu cuerpo. Estas son: cabeza, espalda, lumbar y brazos. Este sistema, que se llama DynaCore, se mantiene incluso cuando reclinamos el respaldo de la silla si queremos adoptar una posición más cómoda en un momento de descanso, por ejemplo. Se reclina, concretamente, hasta los 135 grados.

Otro punto que caracteriza esta silla es que se ajusta a ti, pero de forma automática. Cuenta con una palanca para subir la altura o la inclinación del respaldo, como la mayoría de sillas. Sin embargo, el respaldo se desliza para coincidir con la forma de la espalda y se ajusta a esta. De esta forma, si varias personas utilizan la misma silla en casa, no habrá que estar configurando este aspecto todo el rato.

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El reposacabezas es bastante grande y flexible, por lo que no es difícil que tengamos bien apoyada esta parte del cuerpo. Su asiento, además, se puede ajustar en profundidad, algo que no solemos ver en sillas de oficina como la Markus de Ikea. Eso es algo clave para personas con las piernas muy largas o cortas.

La Sihoo Doro C300 Pro V2 cuenta con unos reposabrazos muy configurables que la marca denomina 'reposabrazos 8D'. Estos se mueven hacia detrás, hacia delante, hacia arriba y hacia abajo. Eso ya lo hacen la mayoría de reposabrazos, pero los de la Sihoo también se pueden configurar un poco más en función de la posición que vayamos a tomar. Por ejemplo: si nos reclinamos y tenemos un libro en la mano, podemos ajustar el reposabrazos para apoyar tanto el codo como el antebrazo.

Para terminar, mención al tejido de la silla. Con el calor que hace en este momento, es importante que nuestra silla tenga un tejido transpirable y que no se te pegue a la piel. Esta Sihoo cuenta con malla transpirable, por lo que no tendremos ningún tipo de problema en ese sentido.

Para terminar, es una silla que cuenta con malla transpirable como tejido principal. No es que sea la única silla del mercado en utilizar esto, pero es lo ideal en ambientes calurosos y ahora que empieza a hacer calor en todas partes. Además, no podemos olvidar que Sihoo ofrece 30 días de prueba gratis y tres años de garantía.

Todo esto, sumado a que la silla cuenta con 30 días de prueba y tres años de garantía, hace que sea una silla de oficina muy interesante para el que busca algo diferente a otras opciones más populares. Y más, ahora que tiene descuento.

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Imágenes | Sihoo

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