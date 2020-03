Cómo montarte tu oficina en casa: guía de compra de soportes, monitores y otros periféricos, cables, auriculares y más

Aunque para trabajar en casa necesitas como mínimo un ordenador y una conexión a internet, la realidad es que existen una amplia variedad de elementos que pueden hacer del teletrabajo algo más cómodo y productivo. En esta guía de compra hemos recopilado periféricos, gadgets y accesorios para montar tu oficina en casa. Porque además de disciplina y organización,

Soportes o bases para el portátil

Tanto si tu ordenador doméstico es un portátil como si es el de la empresa, si vas a pasar una jornada frente a él, merece la pena por cuestiones de ergonomía y comodidad ubicarlo a la altura de los ojos en caso de que lo emplees o, dejarlo a un lado, en una posición estratégica que te permita usar otros periféricos como puede ser un monitor, teclado o ratón.

La idea de los soportes es que ofrezcan un diseño ligero pero robusto apto para las dimensiones de nuestro equipo, que se pueda ajustar en varias posiciones e incluso, en caso de usos exigentes, que incluyan refrigeración adicional.

Tacens Anima ANBC1

Esta sencilla base para portátiles está hecha de metal y ABS y es ajustable a 2 alturas, además incluye un ventilador de 14 centímetros de diámetro para disipar el calor

Tacens Anima ANBC1 Netbook Cooler hasta 15.4" PVP en PcComponentes 6,5€

AmazonBasics

Esta base de Amazon (15,99 euros) reúne las condiciones anteriores a precio asequible: está hecha de resistente metal de rejilla que favorece la ventilación y puedes ajustarlo en varias posiciones.

AmazonBasics - Soporte ajustable ventilado para portátil Hoy en Amazon por 15,99€

Mars Gaming MNBC2

La base para portátiles Mars Gaming MNBC2 (16,99 euros) como su nombre indica está diseñada para portátiles para jugar, generalmente voluminosos y potentes para uso intensivo, por este motivo integra cinco ventiladores distribuidos por toda la base. Y algo que nunca viene mal: dos puertos USB. Se ajusta en seis posiciones y se ilumina.

Mars Gaming MNBC2 - Base de refrigeración gaming para portátiles de hasta 17.35" (5 ventiladores ultrasilenciosos, iluminación LED roja, 2 x USB2.0), negro y rojo PVP en Amazon 16,99€

OCDAY

Con un diseño y acabados que recuerdan a los Macbooks de Apple, destaca por estar fabricada en aluminio y ser compatible para portátiles de 11 a 17 pulgadas.

Soporte para Portátil, Soporte Ordenadores Portátiles, Soporte para Laptop para Aluminium, Bases de Portátiles para Notebook PC Laptop MacBook, Mesa para Ordenador para 11-17 Pulgadas Hoy en Amazon por 22,94€

Slypnos

También de resistente y ligero aluminio como la anterior, en este caso es además ajustable y por su diseño podrás usarla no solo con portátiles de diferentes tamaños, sino también con tabletas o teléfonos.

Slypnos - Soporte de Portátil Ergonomía Ajustable para Macbook Ordenador Portátil, Laptop, Tableta, Libros, Hecho de Aleación de Aluminio para Refresco y Durable - Plata Hoy en Amazon por 29,99€

PLC y amplificadores Wi-Fi

Hasta que no nos ponemos a hacer un uso intensivo del Wi-Fi doméstico no nos damos cuenta de sus debilidades, tanto a nivel de intensidad de señal como de zonas a las que no llega. En este sentido, quizás nos encontremos la desagradable sorpresa de que el lugar elegido como oficina no recibe una buena señal.

Aunque podemos liarnos la manta a la cabeza y apostar por un sistema WiFi Mesh – en nuestra guía de compra con prueba tienes un extenso análisis sobre las opciones más interesantes del mercado – , también podemos optar por algo más sencillo como un PLC o un amplificador Wi-Fi.

A la hora de elegir un PLC o amplificador Wi-Fi tendremos en cuenta que ofrezca una velocidad máxima alta (mbps) y que la conexión Ethernet sea Gigabit 10/100/1000 para aprovechar la velocidad de nuestra tarifa contratada, así como que disponga de conectividad Wi-Fi y que este sea 802.11ac. Tampoco está de más que ofrezca un diseño discreto con enchufe incorporado y un buen software de gestión.

TP-Link RE200 AC750

Si buscas un dispositivo simple, compacto y asequible para extender tu internet, el TP-Link RE200 AC750 (25,99 euros) dispone de puerto Ethernet (10/100 mbps) y banda dual para usarlo tanto con 2.4 como a 5 GHz.

TP-Link RE200 AC750 - Repetidor de red Wifi extensor amplificador de cobertura con enchufe(Puerto Ethernet, 10/100 mbps, Banda dual, 300Mbps, 2.4 GHz, 433 Mbps 5GHz), Blanco Hoy en Amazon por 25,99€

Netgear EX6120

Diseño sencillo y compacto para este amplificador de cobertura AC1200 que funciona a doble banda. Fácil de configurar y compatibilidad universal con los routers.

Netgear EX6120 Repetidor de red Wifi extensor amplificador de cobertura AC1200, Doble Banda, Puerto LAN, Compatibilidad Universal, Blanco Hoy en Amazon por 39,90€

TP-Link TL-PA9020

Con el kit TP-Link TL-PA9020 (86,39 euros) podrás acceder a las velocidades más altas de tu conexión cableada y además hacerlo con dos equipos, ya que dispone de dos puertos Gigabit. Aunque eso sí, sin conectividad inalámbrica. Destaca por su rápida sincronización.

TP-Link TL-PA9020 KIT - PLC 2 Adaptadores de Comunicación por Línea Eléctrica (AV 2000 Mbps, PLC, Extensor, Repetidores de Red, Amplificador, 2 Puerto, Smart TV, PS4, Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 86,90€

NetGear PLW1000

El NetGear PLW1000 (100 euros) es también una buena opción para expandir el Wi-Fi gracias a sus buenas velocidades y la conectividad WiFi. Compatible con la doble banda, destacó en nuestro análisis tanto por sus altas tasas de transferencias de datos como por su alta relación calidad precio.

Netgear PLW1000-100PES - Kit de adaptadores Powerline Gigabit (1 Puerto Ethernet Gigabit, Punto de Acceso WiFi, AC 1000 Mbps), Blanco Hoy en Amazon por 97,99€

Devolo 1200+ WiFi ac

El Devolo 1200+ WiFi ac (128 euros) fue el "ganador" de nuestra guía de compra con pruebas al ser el más equilibrado gracias a combinación de buenas velocidades de transferencia y conexión Wi-Fi, emitiendo en las bandas 2,4 Ghz y 5 GHz. Además dispone de un enchufe en la parte exterior, por lo que no perderemos esa toma.

devolo dLAN 1200+ WiFi ac - Kit de inicio de adaptador de comunicación por línea eléctrica PLC (Powerline, 1200 Mbps, 2 adaptadores, 2 puertos LAN, repetidor WiFi, amplificador de señal WiFi), blanco PVP en Amazon 132,93€

Discos duros externos

Trabajar en remoto no solo requiere una buena conexión, también hace falta espacio para guardar nuestros datos y realizar copias de seguridad de forma periódica, de modo que ante cualquier problema nuestro trabajo esté protegido.

Aunque hay discos duros de varios formatos, capacidades y tipos, si lo que necesitas es una solución de almacenamiento que puedas llevar a la oficina, mejor apostar por los de tipo HDD de 2,5" sin alimentación externa, que ofrecen un equilibrio entre espacio a un coste inferior al SSD y además son más portables que aquellos que requieren alimentación propia.

A la hora de elegir un disco duro externo no solo tendremos en cuenta la capacidad, sino también que dispongan de conexión USB 3.0, la velocidad de lectura/escritura y baja latencia, el formato inicial – aunque podremos cambiarlo – en función de nuestro sistema operativo, el diseño y la calidad de los materiales, el software incluido y la garantía que ofrece la marca.

WD My Passport

Este disco duro externo siempre ha estado entre los mejores según nuestra guía de compra con prueba durante dos años seguidos por su buen diseño, su software de seguridad, la opción de realizar copias de seguridad automática, su velocidad de transferencia de datos y su puerto USB 3.0. El modelo de 1TB cuesta 66 euros, aunque podremos elegir otras capacidades y también la versión para Mac.

WD My Passport - Disco Duro Portátil de 1 TB y Software de Copia de Seguridad Automática, Negro Hoy en Amazon por 61,94€ PVP en PcComponentes 73,99€

Toshiba Canvio Basics

La solución de bajo precio de Toshiba ofrece un diseño sencillo mate bastante compacto con un puerto USB 3.0 y un 1TB de almacenamiento por 43 euros, no obstante por muy poco más dinero podemos optar a la de 2TB y contar con espacio para mucho tiempo.

Maxtor

Si lo que buscas es un disco duro barato pero fiable, el Maxtor es un buen candidato. El modelo de 1 TB cuesta 46 euros, incluye software de copia de seguridad y puerto USB 3.0.

Maxtor STSHX-M101TCBM - Disco Duro Externo de 1 TB (2.5", USB 3.0/3.1 Gen 1) Hoy en Amazon por 46,97€

Seagate Expansion

Sencillo, compacto, con un diseño que evita los resbalones y con USB 3.0, el Seagate Expansion (50 euros) ofrece una buena experiencia a un precio contenido.

Seagate STEA1000400 Expansion - Disco duro externo portátil de 1 TB para PC con USB 3.0, negro Hoy en Amazon por 50,00€ PVP en PcComponentes 50€

Monitores usos generales y productividad

En esta extensa guía de compra de monitores encontraras recomendaciones y modelos para jugar, creación de contenido y también para propósitos generales.

En líneas generales, si buscas un monitor para productividad miraremos el tamaño del panel y su resolución, algo muy importante para manejar hojas de cálculo, bases de datos o programación.

En este sentido, un buen punto de partida son las 24" y la resolución Full HD, si bien el salto a las 27" y la resolución QHD será algo que agradeceremos en ocho horas de trabajo.

En cuanto al tipo de panel, el IPS entrega una buena calidad de imagen global con amplios ángulos de visión y colores precisos, mientras que con los VA ganaremos en brillo y contraste.

Samsung S24F354FHU

El Samsung S24F354FHU (95 euros) es un monitor que se ajusta a la perfección a aquellos que busquen un modelo asequible, con buena diagonal y una calidad de imagen aceptable. Con panel LED PLS de diagonal de 23,5" con acabado mate, resolución Full HD y un amplio ángulo de visión.

HP 24w

Una solución que auna calidad de imagen y un precio asequible es este HP 24w (109 euros), con panel IPS con resolución Full HD que entrega buen contraste y brillo.

BenQ GW2780E

Salto hasta las 27" con otro monitor sencillo con panel LED IPS, el BenQ GW2780E (139 euros) con gestión de brillo inteligente y tecnología Eye-Care para minimizar el impacto ocular. De nuevo, resolución Full HD y diseño de bisel estrecho.

BenQ GW2780 - Monitor de 27" FullHD (1920x1080, 16:9, IPS, HDMI 1.4x1, DisplayPort 1.2x1, VGA, Altavoces, VESA, E2E, Eye-care, Sensor Brillo Inteligente, Flicker-free, antireflejos) Color Negro PVP en PcComponentes 139€ Hoy en Amazon por 163,00€

LG 25UM58-P

Si vas a trabajar con varias pestañas o programas simultáneamente, con un ultrawide podrás aprovechar al máximo sus dimensiones. Este LG 25UM58-P (157 euros) tiene un panel IPS de 25" WFHD y software para poder dividir la pantalla. Muy interesante en relación calidad precio.

LG 25UM58-P - Monitor Profesional UltraWide WFHD de 63.5 cm (25") con Panel IPS (2560 x 1080 píxeles, 21:9, 250 cd/m², sRGB >99%, 1000:1, 5 ms GtG, 75 Hz, HDMIx2, Auriculares) Color Negro Hoy en Amazon por 157,00€

BenQ EW277HDR

El BenQ EW277HDR (185 euros) es un monitor muy atractivo como explicamos con detalle en nuestro análisis por su alta calidad de imagen que entrega su panel VA, su contraste y su reproducción de color, además cuenta con tecnología Eye Care y una diagonal de 27", si bien se queda en resolución Full HD. Con altavoces integrados.

HP 24w - Monitor 24" (Full HD, 1920 x 1080 pixeles, tiempo de respuesta de 5 ms, 1 x HDMI, 1 x VGA, 16:9), Color Negro Hoy en Amazon por 109,00€

Philips E Line 275E1S/00

Volvemos a las 27" con un salto de calidad en cuanto a resolución. Y es que este Philips E Line 275E1S/00 destaca en su conjunto por su alta relación entre calidad y precio. Con panel LED IPS y resolución QuadHD , incluye tecnología FreeSync por si lo queremos para jugar de vez en cuando

Dell UltraSharp U2715H

También en 27" pero dando el salto a la resolución QHD, el Dell UltraSharp U2715H destaca por su buena reproducción de color, amplios ángulos buena conectividad y altamente ajustable. Por 399 euros en PcComponentes

Webcams

Estar teletrabajando no implica estar desconectado de tu empresa, más bien al contrario gracias a servicios de mensajería y herramientas de conectividad. Asimismo, tampoco te libras de las reuniones, aunque tienen lugar en videollamada.

Si careces de cámara – aunque los portátiles la suelen integrar, no es el caso de los ordenadores de sobremesa – y tienes que comprar una webcam, no solo es cuestión de fijarse en la resolución y fotogramas por segundo (para estos usos, el HD es mas que suficiente), sino que también es importante prestar atención a extras como la corrección de iluminación ambiental y la forma de sujetarse. Asimismo, hay modelos con micrófono y altavoces incorporados.

Logitech C270

Esta compacta y sencilla webcam es capaz de grabar en vídeo en calidad HD 720p de forma fluida y en pantalla panorámica. El sensor es de 3MP y viene con micrófono integrado con sensor para filtrar el ruido de fondo. Es compatible con Windows, Mac y ChromeOS y se fija mediante una pinza.

Logitech C270 Webcam HD, 720p/30fps, Video-Llamadaso HD Amplio Campo Visual, Corrección de Iluminación, Micrófono Reductor de Ruido, Skype, FaceTime, Hangouts, WebEx, PC/Mac/Portátil/Macbook/Tablet Hoy en Amazon por 23,99€ PVP en PcComponentes 24,99€

Microsoft LifeCam HD-3000

La Microsoft LifeCam HD-3000 (31,49 euros) graba vídeo en HD y destaca por una grabación de colores brillantes y nítidos empleando la tecnología TrueColor, emitiendo en formato panorámico. Para usuarios con Windows, es un modelo compacto y robusto.

Trust Trino

Con sensor de 8MP y una calidad de grabación HD, sirve tanto para el ordenador como para el móvil o la tablet, pudiéndola dejar apoyada sobre la mesa. Viene con un botón para tomar fotos y micrófono incorporado.

Logitech C920 HD Pro

Si prefieres una grabación más ambiciosa, la Logitech C920 HD Pro (53,99 euros) destaca por su alta relación calidad precio: graba en Full HD (1080p/30 fps), tiene corrección de iluminación, adapta el campo de visión, es versátil en cuanto a aplicaciones y sistemas operativos e incluye micrófono con sonido estéreo.

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videoconferencias 1080P FULL HD 1080p/30 fps, Sonido Estéreo, Corrección de Iluminación HD, Skype/Google Hangouts/FaceTime, Para Gaming, Portátil/PC/Mac/Android Hoy en Amazon por 53,90€ PVP en PcComponentes 59,99€

Auriculares con micrófono

Tanto si estás más concentrado aislándote del ruido exterior o con música, o si simplemente quieres mantener tus videollamadas con privacidad y no molestar a la gente de tu alrededor, unos auriculares con micrófono incorporado te permitirán escuchar y hablar de forma localizada, discreta y algo importante: con las manos libres para seguir trabajando.

Aunque la calidad del sonido siempre es importante, a la hora de elegir unos auriculares con micrófono prestaremos especial atención a la comodidad, a la forma en que se conectan y si disponen de tecnologías de cancelación de ruido para minimizar el impacto acústico del ruido que nos rodea.

Trust InSonic

Modelo muy sencillo de Trust (10,35 euros) que destacan por su minimalismo en el diseño. Con sonido estéreo, control de volumen, micrófono flexible y almohadillas suaves.

Sennheiser PC 3

Los Sennheiser PC 3 (14,99 euros) son un modelo veterano muy interesante en relación calidad precio por su claridad de sonido estéro con micrófono con cancelación de ruido, su ligereza y comodidad y la versatilidad de las versiones que ofrece.

Sennheiser PC 3 Chat - Auriculares de diadema abiertos (micrófono con cancelación de ruido, sonido estéreo, sin USB) color negro Hoy en Amazon por 14,99€ PVP en PcComponentes 14,99€

Sennheiser PC 8

Un par de escalones más arriba en el catálogo de Senheiser, los Sennheiser PC 8, de los que ya existe modelo posterior. También muy cómodos, versátiles y fáciles de usar, integran tecnología de cancelación de ruido para el micrófono, sonido estéreo y controles sencillos.

Sennheiser PC 8 USB - Auriculares de diadema abiertos USB (micrófono con cancelación de ruido, sonido estéreo) color negro PVP en PcComponentes 25€ Hoy en Amazon por 25,00€

Mpow

Los Mpow son unos auriculares versátiles que se conectan tanto por USB como por jack que integran un micrófono con cancelación de ruido. Con un diseño envolvente muy cómodo y controles grandes y fáciles de usar en el cable.

Mpow Auriculares Micrófono PC, Auriculares Telefono USB/3.5mm, Auriculares Diadema Cable, Cancelación de Ruido, Compatible con VoIP, Skype, PC, Teléfono Fijo, Móviles, Moviles iPad, Oficina, Teleconfe Hoy en Amazon por 27,99€

Logitech H390

Un modelo de calidad que entrega sonido estéreo, muy cómodos gracias a su diseño y acabados, con micrófono con reducción de ruido y controles integrados. Los Logitech H390 (31 euros) son muy interesantes si vamos a pasar muchas horas con ellos puestos

Logitech H390 Auriculares con Cable, Sonido Estéreo y Micrófono USB con Supresión de Ruido, Controles Integrados en el Cable, PC/Mac/Portátil ,Negro Hoy en Amazon por 31,00€ PVP en PcComponentes 38,35€

Ratones y teclados inalámbricos

Al margen de la sensación, precisión y la gran durabilidad de los teclados mecánicos, son muchos los que apuestan por la comodidad de los teclados inalámbricos. En este sentido, además de la disposición QWERTY de España, buscaremos modelos ergonómicos y con buena resistencia frente al uso. Y nunca vienen mal las funciones adicionales

Y siguiendo la estela sin cables, también somos muchos los que preferimos la libertad ratones inalámbricos. Aquí es importante no solo la ergonomía, sino también las posibilidades de los controles, como por ejemplo los scrolls verticales y horizontales.

Logitech MK220

El Logitech MK220 (16,99 euros) es un combo de teclado y ratón inalámbricos para aquellos que busquen algo sencillo y compacto pero que ofrezca buenos resultados para el día a día. Destacan por su gran autonomía.

Logitech MK220 Combo Teclado y Ratón Inalámbrico para Windows, 2,4 GHz con Receptor USB Unifying, Ratón Inalámbrico, Batería de 24 Meses, PC/Portátil, Disposición QWERTY Español, color Negro Hoy en Amazon por 16,99€ PVP en PcComponentes 16,99€

Microsoft Wireless 900

Los Microsoft Wireless Desktop 900 (29,99 euros) también son un combo de teclado y ratón sin cables, aunque esta vez su diseño es más premium. Son silenciosos, con teclas de función, el ratón es para ambidiestros y su batería dura hasta dos años. Geniales en relación calidad precio.

Logitech K380

Tanto si tienes Mac como Windows, el Logitech K380 (36,08 euros) es un grandísimo teclado a nivel de calidad y comodidad, dentro de lo esperable en un tamaño compacto. Y un dato muy interesante: podrás sincronizarlo con tres dispositivos, que pueden ser también móviles y tablets.

Logitech K380 Teclado Inalámbrico Multi-Dispositivos para Windows/Apple iOS/Android/Chrome, Bluetooth, Diseño Compacto, PC/Mac/Portátil/Smartphone/Tablet/Apple TV, Disposición QWERTY Españo, Negro PVP en Amazon 36,08€ PVP en PcComponentes 41,78€

HP X3000

Es difícil encontrar un ratón sin cables con un diseño tan ergonómico y de una marca de renombre por este precio: 7,50 euros. Con tres botones y rueda de desplazamiento.

Microsoft

Diseño cómodo y compacto para este ratón de Microsoft apto tanto para Windows como para Mac. Con diseño minimalista, sirve para ambas manos. Por 9,99 euros

Microsoft – Wireless Mobile Mouse 1850, Inalámbrico, Negro Hoy en Amazon por 9,99€

Xiaomi Mi Portable

El ratón de Xiaomi (22,99 euros) cuenta con un diseño similar al anterior de Microsoft, lo que lo hace apto para zurdos y diestros. Se conecta a través de RF y Bluetooth e incluye tres ruedas y tres botones.

Logitech Master 3

Si vas a trabajar de forma intensiva y tienes que saltar de un dispositivo a otro, con muchas pestañas o programas, el Logitech Master 3 es el candidato ideal. No es barato – cuesta 90 euros –, pero teniendo en cuenta lo cómodo de su diseño, su precisión y las posibilidades de sus controles, es una inversión a amortizar a largo plazo. No obstante, el Logitech Master 2s, el modelo anterior, es más barato (59,95 euros) es más barato y varios editores de Xataka llevamos mucho tiempo con él... y encantados.

Logitech MX Master 3 - RF inalámbrica + Bluetooth Laser 4000 dpi Mano Derecha PVP en PcComponentes 82,99€ PVP en Amazon 94,90€

Soportes para el móvil

No obstante, y teniendo en cuenta la calidad de las cámaras integradas en algunos teléfonos móviles, algunos optan por hacer uso de sus smartphones para las videollamadas.

En ese caso, hay un accesorio fundamental para no tener que sujetarlo con la mano continuamente: un soporte para móvil, o para tableta, equivalente en cuanto a sistema operativo pero con pantalla más grande.

AmazonBasics

Robusto, elegante y disponible en dos colores, este soporte de Amazonbasics (6,99 euros) de aluminio para teléfonos deja la pantalla en un ángulo de visión cómodo y al mismo tiempo lo eleva. Con orificio para cargarlo al mismo tiempo.

AmazonBasics – Soporte para teléfono móvil iPhone y Android | Negro Hoy en Amazon por 6,99€

Kalibri

Kalibri (9,99 euros) apuesta por el minimalismo para su soporte para móvil, que lo deja a ras de suelo pero inclinado. Está hecho de madera y se encuentra disponible en varias tonalidades.

kalibri Soporte de Madera para móvil - Soporte Universal para Smartphone Tablet - Apoyo para iPhone Samsung Galaxy etc en marrón Oscuro Hoy en Amazon por 9,99€

UGREEN

Con un diseño muy atractivo en blanco y negro y un pie antideslizante de dimensiones notables, podremos dejar el teléfono y cargarlo al mismo tiempo con este soporte de UGREEN que además es ajustable en inclinación. Vale para teléfonos de 4 a 7,9 pulgadas.

UGREEN Soporte Móvil Mesa, Soporte Teléfono Ajustable para iPhone XR, Samsung S10, Xiaomi Mi 6, Mi A1, Huawei P20 Mate 20, Nintendo Switch y Otros Tablets y moviles (Plata) Hoy en Amazon por 11,99€

AmazonBasics para tablets

Tabletas y smartphones de 4 a 10 pulgadas caben perfectamente en este sencillo soporte de aspecto algo tosco pero muy funcional. Ajustable en inclinación y disponible en dos colores.

AmazonBasics - Soporte multiángulo portátil para tablets, e-readers y teléfonos - Negro Hoy en Amazon por 7,99€

UGREEN para tablets

Tanto si vas a usar un móvil como una tablet, podrás dejarlos sobre este soporte de UGREEN (9,99 euros) robusto y ajustable para dispositivos de 4 a 10 pulgadas.

UGREEN Soporte Tablet, Multiángulo Soporte Ajustable para 4 a 10 Pulgadas Tablets y Moviles, como iPad Pro 2018, iPad Mini, Huawei P20 Lite, Huawei Media Pad, Xiaomi A2, Mi 8 Lite, Samsung Galaxy Tab Hoy en Amazon por 9,99€

Cable para conectar el portátil a un monitor

Y si vas a usar el portátil con un monitor externo, probablemente necesites un cable para unirlos. Mientras que en nuestro equipo encontraremos normalmente puertos mini-HDMI/HDMI o USB-C, lo habitual en monitores es que los más recientes cuenten con HDMI y DisplayPort – estos últimos son los que permiten transportar las resoluciones y las frecuencias de refresco más altas – (con USB-C todavía hay pocos) y, si son más antiguos, DVI e incluso VGA.

Así, si queremos conectar un equipo con HDMI a un monitor con DisPlay Port, este cable de AmazonBasics (7,69 euros) es una buena alternativa y está disponible en varias longitudes

Este cable de AmazonBasics (6,49 euros) cuenta con dos puertos HDMI y está disponible en varias longitudes.

Si vamos a conectar un ordenador con puerto HDMI a un monitor o proyector con VGA, este cable de BENFEI es una buena opción, ofreciendo 1,8 metros por 9,30 euros.

También podremos conectar un ordenador a un monitor "veterano" que tenga DVI con este cable de AmazonBasics (6,69 euros), disponible en varias longitudes y unidades.

Con este cable de CHOETECH podremos conectar un puerto USB-C con un HDMI, lo que permite – si los dispositivos a los que está conectado son compatibles y el contenido cuenta con esa calidad – reproducir resolución de 4K a 60 Hz.

Si contamos con un equipo con Mini Display Port y queremos conectarlo a un monitor con puerto Display Port, este cable de UGREEN (11,99 euros) es una buena alternativa de 2 metros de largo.

