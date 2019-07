El mejor PLC para llevar Internet a toda la casa: guía de compra y comparativa

Es normal que si tienes una casa grande o de varias plantas el WiFi no llegue bien o no llegue con la potencia que realmente te gustaría tener. Una solución a este problema es la tecnología PLC (Power Line Communication), que se vale de la instalación eléctrica para llevar la conexión a aquellas estancias que se quedan a oscuras.

El funcionamiento es muy sencillo. Hay un PLC principal que se conecta al router y la corriente y otro que se conecta a la corriente en otra habitación y actúa como una especie de punto de acceso. Los hay de varios tipos, formas y diseños, así que para ver cuál es el más nos compensa hemos hecho esta guía de compra con los mejores PLC para extender la cobertura de Internet en nuestra casa.

Nuestro recomendado: Devolo 1200+ WiFi ac

El Devolo 1200+ WiFi ac es el amplificador WiFi más equilibrado. No tiene las velocidades más alta cuando hablamos de conexión cableada, pero consigue mantenerse entre los 200 y los 150 Mbps en casi todas las ubicaciones en las que lo hemos probado. Además, tiene conexión WiFi, algo que seguramente agradezcan aquellos usuarios que busquen ampliar la red inalámbrica.

Hablando de WiFi, el Devolo 1200+ WiFi ac emite de forma simultánea en las bandas 2,4 Ghz y 5 GHz, por lo que si tienes un dispositivo compatible con esta última podrás conseguir velocidades bastante altas. Tiene enchufe incorporado en la parte delantera, lo que ha resultado ser bastante útil en aquellas habitaciones donde los enchufes escasean.

El modelo de Devolo permite ampliar la red WiFi y aprovecha bastante bien la velocidad de fibra contratada

La velocidad de sincronización no es la más rápida si la comparamos con otros modelos (lo que no quiere decir que sea lenta, unos seis o siete segundos) pero no es algo que nos afecte en la experiencia del día a día. Además, su diseño pasa desapercibido cuando está enchufado, por lo que no se nota que está ahí.

Su precio es de 132,93 euros en Amazon e incluye un cable Ethernet, si bien necesitarás uno más para poder conectar un ordenador o portátil en el PLC secundario. No es el más barato del mercado pero sí el que nos ha ofrecido una experiencia más completa.

Alternativa sin enchufe y con WiFi: NetGear PLW1000

Si el enchufe no es un problema y buscas expandir la red WiFi, el NetGear PLW1000 es una opción bastante buena. No tiene el diseño más discreto (de hecho es el más sobrecargado con las antenas y los patrones laterales), pero ofrece una velocidad por Ethernet bastante alta (similar al modelo anterior) y conectividad WiFi.

Al NetGear PLW1000 se le saca más provecho si tenemos un dispositivo compatible con la banda 5 GHz

El amplificador de señal emite en las bandas 2,4 GHz y 5 GHz de forma separada y los resultados han sido los más altos. De hecho, conectados a la banda 5 GHz hemos podido conseguir hasta 200 Mbps tanto en el salón, donde está el router, como en el dormitorio de invitados, que es la habitación más alejada del mismo.

Su precio es más reducido que el modelo anterior. Lo puedes encontrar en Amazon por 87 euros, siendo así uno de los PLC con mejor relación calidad-precio de esta comparativa. Una compra interesante si buscas expandir la red WiFi y tu casa está bien servida de enchufes.

Alternativa sin enchufe y sin WiFi: TP-Link TL-PA9020

Si no tienes problemas con el WiFi, no te preocupan los enchufes y simplemente quieres acceder a la velocidad más alta posible, el TP-Link TL-PA9020 es el modelo que se lleva la medalla de oro. Es el que mejor aprovecha la velocidad y nos ofrece unos resultados más altos con independencia de la ubicación.

Tiene dos puertos Gigabit, por lo que puedes conectar un ordenador y un portátil de forma simultánea. Su diseño es sencillo y pasa completamente desapercibido, aunque donde realmente destaca es en la sincronización. Es casi instantánea y es algo que hemos agradecido después de tres semanas enchufando y desenchufando amplificadores de señal WiFi.

El TP-Link TL-PA9020 es el que mayor velocidad nos ha dado con el Ethernet conectado

Su precio es de 87,90 euros, una cifra bastante interesante si tenemos en cuenta la velocidad que nos permite conseguir. Si quieres uno con más puertos, el modelo con tres puertos Gigabit se queda en 101 euros en Amazon. Si valoras la velocidad con cable por encima de la conectividad WiFi, el TP-Link TL-PA9020 es el dispositivo a comprar.

Cómo elegir un buen PLC

Antes de entrar en las pruebas, procede resumir qué debemos tener en cuenta a la hora de compra un PLC. En términos generales, podemos decir que los principales son los siguientes, aunque en última instancia la elección dependerá de la velocidad que tengamos contratada en casa, para qué usemos Internet y qué le pidamos a nuestra conexión. Después de todo, la mejor compra es siempre la más inteligente.

Diseño y enchufe incorporado : un amplificador WiFi no es un móvil, por lo que tampoco vamos a exigirle mucho en términos de diseño. Las dos cosas que le pedimos a un buen PLC es que sea discreto (para que no llame la atención en casa) y que tenga un enchufe incorporado en la parte delantera, sobre todo si la habitación o estancia no tiene muchos enchufes.

: un amplificador WiFi no es un móvil, por lo que tampoco vamos a exigirle mucho en términos de diseño. Las dos cosas que le pedimos a un buen PLC es que sea discreto (para que no llame la atención en casa) y que tenga un enchufe incorporado en la parte delantera, sobre todo si la habitación o estancia no tiene muchos enchufes. Velocidad máxima alta : casi todos los PLC vienen acompañados de un número 200, 500, 1.200, 2.000...). Estos números hacen referencia a la velocidad máxima en Mbps que pueden soportar. A mayor número, mayor velocidad teórica. Si tienes 600 Mbps de fibra y un PLC 200, podrás aprovechar 200 Mbps, pero no más.

: casi todos los PLC vienen acompañados de un número 200, 500, 1.200, 2.000...). Estos números hacen referencia a la velocidad máxima en Mbps que pueden soportar. A mayor número, mayor velocidad teórica. Si tienes 600 Mbps de fibra y un PLC 200, podrás aprovechar 200 Mbps, pero no más. Interfaz gigabit, Ethernet y WiFi : y en ese sentido, otro requisito a tener en cuenta que es la conexión Ethernet sea Gigabit 10/100/1000 para poder aprovechar la velocidad de nuestra tarifa y que el WiFi sea 802.11ac, de forma que podamos conectarnos a las bandas 2,4 GHz y 5 Ghz. Casi todos los amplificadores de señal WiFi son compatibles con Ethernet, pero si tiene conectividad WiFi, mejor, ya que podemos usarlo con más dispositivos.

: y en ese sentido, otro requisito a tener en cuenta que es la conexión Ethernet sea Gigabit 10/100/1000 para poder aprovechar la velocidad de nuestra tarifa y que el WiFi sea 802.11ac, de forma que podamos conectarnos a las bandas 2,4 GHz y 5 Ghz. Casi todos los amplificadores de señal WiFi son compatibles con Ethernet, pero si tiene conectividad WiFi, mejor, ya que podemos usarlo con más dispositivos. Software de gestión: no es un requisito indispensable, pero nunca está de más que la empresa ofrezca un software de escritorio o aplicación móvil para ajustar el PLC a nuestro gusto.

Cómo configurar un PLC para mejorar la cobertura WiFi

Todos los PLC funcionan igual. El set se compone de dos dispositivos: uno que se conecta a la red eléctrica y al router y otro que se conecta en aquella habitación o estancia a la que queramos llevar la conexión. Configurarlos es muy sencillo, pero vamos a hacer un breve resumen.

Primero, conecta el PLC principal en un enchufe cerca del router. Ahora conecta un extremo del cable Ethernet en el router y el otro extremo en el PLC principal. Ve a la habitación o estancia a la que quieras expandir la red y enchufa a la corriente el PLC secundario. Importante: ambos PLC deben estar conectados a la misma red eléctrica. Espera a que los LEDs correspondientes se enciendan. Si vas a usar la red WiFi, conéctate a la red WiFi emitida por el amplificador, no a la emitida por el router. Por lo general, tendrás el SSID y la contraseña en la etiqueta del PLC. Si vas a optar por conexión cableada, conecta el Ethernet al PLC secundario y al dispositivo en cuestión. Listo, ya tienes el PLC configurado.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en la experiencia previa tras varios años probando y analizando todo tipo de dispositivos tecnológicos. Para esta guía de compra, hemos elegido ocho modelos de cuatro de las marcas más reputadas en cuestión de redes que hemos estado probando durante tres semanas. En concreto, los modelos han sido el D-Link DHP-P601AV, D-Link DHP-701AV, TP-Link TL-PA4010P, TP-Link TL-PA9020, Netgear PLW1000, Netgear PL1200, Devolo dLAN 1200+ WiFi ac y Devolo Magic 1 Wi-Fi.

Algunos de ellos son modelos básicos y superiores de la misma gama, otros tienen solo conexión Ethernet, otros ofrecen conexión WiFi y cada uno de los analizados ofrecen un precio distinto. La idea ha sido encontrar la opción más recomendable para usuarios exigentes y para un uso más moderado.

Para conseguir la mayor velocidad, es importante que el PLC tenga puertos Ethernet Gigabit

Lo que hemos hecho ha sido configurarlos para ver cuánto tardan en sincronizarse. Posteriormente, hemos reproducido vídeo en streaming tanto en el portátil para comprobar su rendimiento. Acto seguido, hemos realizado diferentes tests de velocidad (con Ethernet y con WiFi) para tener un resultado numérico y sus respectivas medias ponderadas. Asimismo, y aunque no se recomienda, hemos conectado todos los amplificadores de señal a una regleta y enchufado un secador a máxima potencia para comprobar si decae el rendimiento al añadir ruido a la red eléctrica.

Los test se han llevado a cabo en un Xiaomi Mi Air 13,3 con un adaptador USB 3.0 Ethernet Gigabit. La conexión es fibra óptica de 200 Mbps de Pepephone (aunque desde que la tengo instalada siempre he tenido 300 Mbps). El PLC principal se mantuvo siempre en el salón, donde se encuentra el router, y el secundario se movió por las diferentes estancias (salón, cocina, baño, cuarto principal y cuarto de invitados) de una casa de unos 35 metros cuadrados.

Diseño: no es un factor diferencial, pero mejor con enchufe

A diferencia de los móviles u otros dispositivos en los que el diseño puede suponer un factor diferencial, en los PLC no es algo que nos tenga que preocupar en exceso. Como norma general, y aunque dependerá de los gustos personales de cada personal, podemos decir que un amplificador WiFi con un buen diseño es aquel que pasa más desapercibido. Después de todo, es un dispositivo que enchufas una vez y ya está.

Un punto a tener en cuenta es el enchufe. Los PLC se deben conectar a un enchufe (dos, si tenemos en cuenta que son dos dispositivos como mínimo), por lo que es interesante que el PLC tenga toma de corriente en el frontal. En mi caso es una implementación que he encontrado útil porque en el cuarto de invitados solo hay un enchufe y poner el amplificador supondría quedarse sin posibilidad de cargar el móvil, por ejemplo.

Todos los modelos que hemos utilizado para esta comparativa tienen diferentes luces en el frontal, entre dos y cinco según el modelo. Salvo los NetGear, que usan colores verde y azul, y los TP-Link, que apuestan por el verde, todos los demás indican que la red funciona poniendo la luz de color blanco. Más LEDS no es siempre mejor, puesto que durante la prueba los únicos que me han parecido relevantes han sido los que indican que los PLC están sincronizados y los iconos de Ethernet y WiFi.

Más LEDs no siempre es mejor, con que tenga indicadores de sincronización, WiFi y Ethernet es más que suficiente

Finalmente, cabe destacar los puertos. En la mayoría de ocasiones se suelen colocar en la parte inferior salvo en uno de los NetGear, que se ha colocado en un lateral. Es una posición algo más incómoda, pero dependerá de dónde pienses colocarlo. Hemos encontrado útil tener varios puertos, preferiblemente Ethernet Gigabit. De los elegidos, los que cuentan con dos puertos Gigabit son el Devolo dLAN 1200+ WiFi ac y el TP-Link TL-PA9020.

Que sean Gigabit es importante, ya que es la única forma de superar los 100 Mbps de velocidad. Si tienes contratado fibra de 600 Mbps y el PLC no usa este estándar, lo máximo que podrás aprovechar serán 100 Mbps, por lo que es algo a tener en cuenta a la hora de hacer una compra.

Software: no es necesario, pero bienvenidas sean las apps de gestión

Dado que el funcionamiento de los PLC es bastante sencillo, no se hace del todo necesario que haya un software de gestión, pero se agradece que esté. En el caso de las marcas analizadas, son dos las que ofrecen aplicaciones: Devolo con su Devolo Cockpit para PC y TP-Link con su app tpPLC.

Devolo Cockpit.

Devolo Cockpit detecta automáticamente cuándo estamos conectados a un extensor de la marca y nos permite gestionar algunos elementos del dispositivo (como apagar y encender los LEDs), actualizar el firmware, cambiar el nombre y consultar información adicional. También es posible acceder a la configuración del PLC principal para cambiar los ajustes.

Asimismo, cuenta con una aplicación móvil llamada "My Devolo" que permite consultar información básica como la velocidad de conexión, así como apagar y encender los LEDs o consultar actualizaciones de firmware. Como punto negativo, es necesario crearse una cuenta para poder acceder, la interfaz está bastante anticuada y es un poco lenta en las transiciones.

TP-Link, por su parte, tiene tpPLC, una app que sirve para apagar y encender las bandas del WiFi del PLC si es posible, encender o apagar los LEDs, actualizar el firmware, consultar la velocidad de conexión o ampliar la red con otros PLC. Dado que los modelos que hemos contemplado nosotros no tienen WiFi, no hemos podido probarla.

Como decíamos, no es necesario tenerlas instaladas para poder usar el PLC, pero si te gusta tenerlo todo bajo control, no pesan mucho y en alguna que otra ocasión puede ser útil tenerlas a mano.

Calidad de Internet: qué PLC ofrece una mayor velocidad

Ahora que ya conocemos los dispositivos, pongámoslos a prueba. Hemos dividido los tests en tres categorías: Ethernet, sensibilidad al ruido y WiFi. Verás que esta última tiene menos participantes, y es que no todos los elegidos para las pruebas disponen de conectividad WiFi.

Cuando hablamos de velocidad hay una cosa a tener en cuenta, y es que los extensores de señal WiFi, por norma general, ofrecen un tercio de la velocidad máxima téorica. Por ello, si queremos aprovechar los 300 Mbps de fibra que tenemos contratada conviene usar un AV1000 o AV2000. Con un AV600 es posible que nos quedemos algo cortos. Sin embargo, no es una ley universal, por lo que tómalo como una estimación.

Conexión por cable Ethernet

Empezamos por la conexión cableada. Para la prueba hemos conectado los PLC en diferentes lugares de nuestra casa, hecho varios tests de velocidad (Speedtest de Ookla, test de Google y testdevelocidad.es) y sacado las velocidades medidas. Para facilitar la comprensión, en las gráficas hemos optado por usar la media de Speedtest de Ookla al habernos ofrecido resultados más coincidentes.

De la misma forma, hemos echado alguna que otra partida online y reproducido contenido en streaming para comprobar si la red era estable. Ya te adelantamos que en ninguno de los modelos hemos tenido problemas con la reproducción de contenido o juegos.

Si hablamos de conexión Ethernet, el modelo que mejor se ha comportado es el TP-Link TL-PA9020

El test se ha realizado con una conexión de fibra de 300 Mbps en una cosa de unos 65 metros cuadrados. El router se encuentra en el salón, al principio de la casa. En línea recta, a unos tres metros de la ubicación del router está la cocina. A unos seis metros, el baño y el dormitorio principal y a unos siete el dormitorio de invitados. Hemos probado en todas las estancias.

Conectando el portátil al router obtenemos una velocidad de 305 Mbps. Los únicos que consiguen aprovechar la velocidad son el TP-Link TP-PA9020, el D-Link DHP-701AV, el NetGear PLW1000, el Devolo 1200+ WiFi ac y el NetGear PL1200. El que consigue una velocidad más alta es el primero de ellos con 282 Mbps.

Como podemos comprobar, si nos ceñimos estrictamente a la conexión Ethernet, el modelo que mayor velocidad nos da es el TP-Link TL-PA9020, seguido del NetGear PLW1000. Sin embargo, el modelo de NetGear pierde potencia conforme nos alejamos de la ubicación del router, mientras que el modelo de TP-Link se mantiene más estable.

Los que se quedan más abajo son el Devolo Magic 1 WiFi y el TP-Link TL-PA4010P, que por el estándar que usan no consiguen superar los 100 Mbps de velocidad. Es aquí donde se aprecia la diferencia entre tener un PLC con puerto Gigabit y un PLC que no lo tiene. El TP-LINK TL-PA9020 es el que mejor resultado nos ha dado, pero lamentablemente no es una opción si también necesitamos WiFi.

Sensibilidad al ruido en la red eléctrica

Los amplificadores de red como los PLC hacen uso de la instalación eléctrica para llevar a cabo su labor, por lo que su rendimiento puede verse afectado si la red eléctrica está saturada o está suministrado potencia a otros dispositivos. Por ello no se recomienda conectarlos a una regleta, sino a la toma de corriente de la pared.

Como normal general, mejor no conectar los PLC a una regleta. Siempre a la toma de corriente de la pared

Para ver si el rendimiento cae demasiado, hemos conectado ambos PLC (el principal y el secundario) a sendas regletas. En la regleta del PLC principal hemos conectado el router, el amplificador y un secador de pelo a máxima potencia. En la regleta del PLC secundario hemos conectado el cargador del portátil y el PLC. He aquí los resultados.

Como podemos ver, siempre hay una pérdida de velocidad salvo en los modelos más básicos de Devolo y TP-Link. El que mejor se comporta es el D-Link DHP-P601AV 1000 seguido por el D-Link DHP-701AV. En el resto de PLC la velocidad cae una medida de 50 Mbps, algo que, todo sea dicho, no se aprecia a la hora de ver contenido en streaming o jugar. La experiencia sigue siendo positiva.

Conexión por WiFi

Para la conexión WiFi, la prueba se ha reducido al salón, donde se encuentra el router, y al punto más alejado del mismo, que es el cuarto de invitados. Primero se ha hecho una prueba conectando el portátil al router sin PLC de por medio y luego se ha repetido la prueba conectándolo al extensor de señal.

Sin PLC de por medio, el portátil consigue una velocidad de 303,45 Mbps en el salón y 138,15 Mbps en el cuarto de invitados. Nada mal, teniendo en cuenta que Pepephone, teóricamente, instala 200 Mbps (aunque a mi casa siempre han llegado 300 Mbps). Al conectar el PLC notamos una mejora importante, sobre todo con un modelo de Devolo y uno de NetGear.

Los Devolo solo nos dejan conectarnos a una única red (2,4 Ghz y 5 Ghz), mientras que el Netgear PLW1000 emite en dos bandas y es el usuario el que debe elegir la que quiera. Para el caso, hemos medido ambas.

Como podemos ver, el Netgear PLW1000 es el que consigue los mejores resultados cuando estamos conectados a la banda 5 GHz. El Devolo dLAN 1200+ WiFi ac consigue una velocidad de descarga bastante alta cuando estamos cerca del router pero cae bastante cuando nos alejamos. La cosa cambia bastante cuando hablamos de la banda 2,4 GHz, cuando la velocidad cae hasta la mitad. El Devolo Magic 1 WiFi no consigue equipararse a los otros dos modelos cuando hablamos de conexión WiFi.

Nos ha parecido bastante útil que el Devolo 1200+ WiFi ac emita en dos bandas de forma simultánea, ya que el dispositivo se conectará a la más adecuada

La sincronización es bastante rápida en todos ellos. No hemos tenido ningún problema al cambiar el PLC de sitio y en cuestión de un minuto tras enchufarlo ya estaba funcionando de nuevo. En resumidas cuentas, porque la banda se elige automáticamente, el Devolo 1200+ WiFi ac es la opción más recomendable, aunque el Netgear PLW1000 consigue mejores resultados cuando usamos un dispositivo compatible con la banda 5 GHz.

Mejor PLC: los candidatos

Para los candidatos a mejor PLC hemos elegido los modelos más populares y vendidos de algunas marcas principales como TP-Link, D-Link, NetGear y Devolo. La idea ha sido tener varios modelos con diferentes configuraciones y estándares para ver cómo se comportan en todas las situaciones y poner en valor los añadidos como el enchufe o la conectividad WiFi.

Empezando por Devolo, hemos optado por uno de sus modelos estrella, el Devolo dLAN 1200+ WiFi ac. Este cuenta con conectividad WiFi, dos puertos Gigabit y enchufe integrado en la zona delantera. Se ha configurado como la mejor alternativa al ser el más equilibrado. Otro de los elegidos ha sido el Devolo Magic WiFi 1, que tiene WiFi y dos puertos Ethernet, aunque los resultados no han sido los más altos.

Pasando a TP-Link, los elegidos han sido un AV2000 que ha demostrado exprimir al máximo la velocidad contratada. Se trata del TL-PA9020, que tiene dos puertos Ethernet Gigabit y antenas 2x2 MIMO. Destaca por su velocidad de sincronización, casi instantánea. A su lado, un modelo más modesto, el TL-PA4010P, un AV600 con un solo puerto y sin conectividad WiFi.

De la marca D-Link hemos elegido el DHP-701AV, un AV700 sin WiFi con un solo puerto Ethernet. Si bien destaca por su velocidad de sincronización, curiosamente nos ha dado peores resultados que el DHP-P601AV, un modelo AV600, también sin WiFi, un puerto Gigabit y un diseño algo más tosco.

Finalmente, de la marca NetGear hemos seleccionado el PLW1000 y el PL1200. El primero de ellos destaca por ofrecer una buena conectividad WiFi, buena velocidad de descargar Etherner y un diseño bastante llamativo con dos antenas movibles que no pasa desapercibido. El PL1200 es algo más básico, no tiene WiFi y solo tiene un puerto Etherner Gigabit, pero ha sacado pecho y ofrecido unos resultados correctos.

