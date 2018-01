El mejor disco duro externo de 2,5": guía de compra y comparativa

Te ayudamos a elegir disco duro externo bueno, bonito y barato. Hemos probado durante dos semanas los discos duros más populares de marcas como Western Digital, Seagate o Toshiba y después de testear en profundidad sus modelos más económicos ya podemos recomendaros cuál creemos que es el mejor disco duro barato del mercado.

Un disco duro externo es una de las mejores compras que podemos hacer ya que nos permite guardar una cantidad enorme de archivos. En los últimos años tienen además precios muy competitivos por lo que son una excelente opción para tener una copia de seguridad o simplemente tener una memoria extra para almacenar fotos, vídeos o cualquier programa que queramos tener a mano.

Si estás buscando uno de estos discos duros externos y quieres conocer en qué se diferencian y cuál es el más rápido y recomendable, aquí te dejamos nuestra guía de los mejores discos duros externos después de analizarlos a fondo.

Cómo elegir un buen disco duro externo barato

En nuestra guía vamos a centrarnos en discos duros externos de 2,5". Hay de muchos tipos y capacidades pero buscamos los más económicos y asequibles, aquellos que no necesitan alimentación externa y su precio no acostumbra a sobrepasar los cien euros. No confundir los HDD con los SSD, los primeros están pensados para almacenar archivos de todo tipo mientras que los SSD aunque son más rápidos que los discos mecánicos tienen también un precio mayor.

¿Qué es importante a la hora de comprar un disco duro barato? Aquí os dejamos una serie de aspectos clave que debéis fijaros y que hemos tenido en cuenta para recomendaros unos u otros. Varios de estos aspectos no aparecen a simple vista en la descripción del producto cuando los compramos pero es importante intentar descubrirlos o al menos ser conscientes.

Precio por gigabyte : En los últimos años el coste de los discos duros externos se ha estancado. Aún así comprar 512GB, 1TB o incluso 4TB se puede hacer por un precio asumible. Cuando busquemos un disco duro externo deberemos fijarnos cuánta memoria necesitamos y cuánto se incrementa el precio al aumentar el espacio disponible.

Conexión USB 3.0 : Los discos duros externos de 2,5" no necesitan alimentación externa. Además casi todos vienen con conexión USB 3.0 que nos ofrece una mayor velocidad de transmisión. Aunque tengas un ordenador antiguo, es imprescindible que tu disco duro venga con USB 3.0.

Velocidad de lectura/escritura y baja latencia : En los discos mecánicos se utilizan las revoluciones por minuto como factor para conocer su velocidad. Lo estándar son 5400 RPM, pero es un dato que se repite en todos los modelos por lo que necesitamos algo más. Algunos discos externos van más rápido que otros a la hora de leer, copiar o traspasar archivos. Existen programas que permiten conocer el tiempo de acceso o latencia, así como las tasas de transferencia de datos. Más abajo podréis ver una comparativa de estos datos entre los discos duros externos más populares.

Diseño, peso y calidad de materiales : Los discos duros con más capacidad pesan más. Sin embargo entre marcas este peso puede diferenciar muchísimo; hay discos más livianos, otros más compactos. Hay algunos resistentes al agua y a las caídas, pero suelen incrementan el precio y las velocidades no son tan buenas. También es importante averiguar la fiabilidad de las marcas, unos datos que también varían mucho dependiendo de la capacidad del disco duro.

Formato inicial : El formato NTFS normalmente es el utilizado por la mayoría de discos duros externos. Con Windows podemos trabajar libremente, en MacOSX únicamente podremos leer los archivos. Si tienes un portátil de marca Apple tienes dos opciones: o apuestas por ediciones especiales para Mac normalmente más caras o formateas de cero con los sistemas de archivo FAT32 o exFAT.

Software adicional para copias de seguridad : Hay discos duros que son una memoria externa sin más, pero lo habitual es encontrarse aplicaciones del fabricante que nos permiten cifrar la información o realizar copias de seguridad con sus propios programas. Todos los discos duros acaban fallando, por ello recomendamos la técnica 3-2-1.

Garantía y servicio técnico: Dos años es la garantía estándar europea, válida desde la fecha de compra. Algunos discos duros ofrecen una garantía extendida pero solo suele ocurrir en los modelos más premium. Es importante también tener presente la calidad del servicio técnico, que deberá estar ahí si ocurriese algo con nuestro disco duro.

Nuestro recomendado: WD My Passport

El WD My Passport es una apuesta segura. Western Digital nos ofrece un disco duro externo con un diseño sólido, compacto y elegante disponible en ocho colores, puerto USB 3.0, un completo software para realizar copias de seguridad y proteger tus archivos y versiones que van desde el 1TB hasta los 4TB.

Si buscas un disco duro económico vale la pena apostar por el WD My Passport, un clásico que suele estar rebajado y ronda el mismo precio que otros discos duros de su misma capacidad. A nivel estético es el más bonito con su doble textura que lo aleja de los demás discos duros baratos que son más sencillos y monótonos. También es el menos resbaladizo y entre todos los analizados ha resultado ser el más silencioso. El WD My Passport representa un plus en cuanto a calidad de materiales que siempre es bienvenido.

El WD My Passport es un disco duro externo fiable, rápido y con detalles tanto a nivel de diseño como software que no encontraremos en otros discos duros baratos.

Además de ser el mejor construido también nos ofrece una velocidad y latencia excelentes. En los distintos benchmarks siempre ha ocupado los primeros puestos en velocidad de transmisión y en latencia los Western Digital son los más aventajados. Cuando hemos pasado múltiples archivos desde el ordenador este disco duro ha sido el más estable, siempre entre los más rápidos en todas las pruebas.

Estamos ante un producto pensado para gamas más premium pero que resulta muy convincente en la versión con menos espacio ya que el peso, su principal problema, no es tan alto como en los modelos superiores. Puedes comprar la versión de 1TB en Amazon por 59,85 euros.

Alternativa: Seagate Expansion

La competición en los discos duros externos económicos es muy ajustada. Nuestra alternativa es apostar por el Seagate Expansion, un modelo que en nuestras pruebas de rendimiento ha conseguido las velocidades de lectura más altas. Tenemos además un diseño muy liviano que siempre se agradece.

Existe también la versión Backup Plus Slim, metálica y más delgada aunque ligeramente más cara. Con el Seagate Expansion nos ofrecen un disco duro fiable, rápido, que se mantiene frío y a buen precio.

Al conectarlo al ordenador nos damos cuenta que incorpora múltiples aplicaciones y archivos que ocupan espacio inicial, aunque afortunadamente podemos eliminarlos fácilmente. Para modelos superiores recomendamos comprar la versión Slim, pero en discos duros económicos los resultados del Expansion son más que convincentes. Puedes comprar la versión de 1TB en Amazon por 59,75 euros.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra se basan en la experiencia previa, fruto de varios años probando y analizando todo tipo de dispositivos tecnológicos. Para los discos duros baratos optamos por cinco modelos de 1TB, que hemos estado probando durante dos semanas.

Todos los productos debían tener el mismo tamaño para que las pruebas sean equivalentes y hemos apostado por el terabyte como tamaño estándar recomendable para todo aquel que necesite un disco duro externo pero no desee gastarse mucho dinero. Según las necesidades de cada usuario podemos encontrar estos mismos discos duros con más capacidad. Los modelos de 2TB suelen quedarse por debajo de los cien euros mientras que los de 3TB casi siempre están sobre esa barrera.

El primer paso fue examinar el diseño, peso y cableado de los discos duros. El clásico unboxing para después comprobar el estado inicial, condiciones S.M.A.R.T y el almacenamiento real. Para cada disco duro hemos pasado diversas pruebas con los programas HD Tune Pro, DiskCheckup, IsMyHdOK y CrystalDiskInfo.

De cada disco duro hemos probado su software dedicado y principalmente hemos estado pasando archivos de todo tipo, desde archivos de vídeo hasta amplias colecciones de fotos y documentos. Los discos han sido probados tanto en sistemas Windows como MacOSX y conectados a otros dispositivos como una televisión con Android TV. Dos semanas de uso para conocer qué experiencia tendría un usuario en caso de comprarlos.

El diseño importa

Los discos duros externos pueden variar mucho sus formas. Al fin y al cabo son cajas que se conectan mediante un cable. Todos ellos son rectangulares pero algunos tienen puntas redondeadas, otros son más cuadrados. Algunos son completamente lisos mientras que otros tienen una superficie rugosa que particularmente no aporta más que un toque estético. Los que utilizan una parte de cristal son muy bonitos, pero al final se acaban llenando de huellas.

En esta categoría de discos duros económicos todos están fabricados en plástico, teniendo solo algunos modelos acabados en metal y cristal que a pesar de incrementar el peso dan una mejor sensación. Aquí depende del tipo de usuario darle más importancia a este aspecto. Si queréis el disco duro como copia de seguridad para tenerlo en casa recomendaremos un producto del estilo WD My Passport, si por el contrario vais a llevarlo en la mochila podréis encontrar muy cómodos los ultralivianos WD Elements o Maxtor M3.

No hemos realizado tests de caídas pero sí se han llevado algún que otro pequeño golpe y debemos decir que hacen honor a su nombre. Aunque el disco duro que te compres no esté catalogado como ultraresistente no deberías preocuparte en exceso por su resistencia.

Si vas a llevar el disco duro encima apuesta por un modelo liviano, pero si lo vas a tener en casa mejor uno pesado que suele ser más resistente y de mayor calidad.

La tabla de dimensiones y peso de los discos duros económicos es muy dispar. Tenemos dispositivos compactos y pesados como el Toshiba Canvio Basics o el WD My Passport y por otro lado el Maxtor M3 que pese a ser el más ligero de todos esos milímetros extra se acaban notando.

Toshiba Canvio Basics WD Elements WD My Passport Maxtor M3 Portable Seagate Expansion Dimensiones 11,9 x 7,9 cm 11,06 x 8,21 cm 11 x 8,15 cm 11,2 x 8,2 cm 12,19 x 8,13 cm Grosor 1,5 cm 1,5 cm 1,63 cm 1,75 cm 1,52 cm Peso 231 gramos 130 gramos 245 gramos 100 gramos 181 gramos

Para transmitiros una idea; en este tiempo nunca me preocupé por el peso pero mi mano siempre fue primero a los más pequeños. Supongo que será por aquello de tener muchos trastos encima de un escritorio pequeño.

Las cajas de los discos duros son muy coloridas pero más allá de la garantía, el disco y el cable no traen nada más. Precisamente el cable USB 3.0 es uno de los elementos más importantes. Todos tienen la misma longitud y se conectan al disco duro por una conexión USB 3.0 Micro B, poco habitual en otros dispositivos. Lo ideal es que este no sea ni muy flexible como el del WD Elements, porque da sensación que se romperá, ni muy rígido como el del Maxtor M3, porque no permite girarlo a nuestro gusto.

Todos los discos duros introducen un LED, normalmente azul o blanco, para indicar que están en funcionamiento. Es muy llamativo tenerlo en la parte superior pero personalmente lo prefiero justo al lado del conector, donde queda más camuflado. Toshiba y Seagate apuestan por LEDs azules, mientras los WD tienen luz blanca. Aquí sin embargo pasa uno de esos detalles que denotan calidad; en el WD My Passport la luz se aprecia igual pero es más mate y no destella tanto.

Detalles como la calidad del LED o los topes traseros ya suponen una diferencia entre discos duros básicos y los modelos más completos.

Otro aspecto del diseño a destacar son las pequeñas patas traseras. Cuatro topes en las puntas para que el disco duro no resbale y se mantenga encima de la mesa. Los Seagate Expansion y Maxtor no las tienen, el Toshiba Canvio Basics sí mientras que de los dos WD nos quedamos de nuevo con el My Passport. El más estable de todos.

Comparativa de espacio, latencia y velocidades

Al conectar por primera vez un disco duro recibes una impresión que no tiene porque corresponderse con el día a día. Aquí os dejamos una serie de gráficas con datos de benchmarks y herramientas de análisis que nos proporcionan una idea de los puntos fuertes de cada disco duro.

Espacio libre

Los discos duros de nuestra guía tienen todos una capacidad teórica de 1TB. Lamentablemente no equivalen ni a 1000GB ni a 1024GB, sino unos pocos menos. El espacio libre real que tenemos en estos discos duros queda muy por debajo. El estándar con los binarios de Windows provoca que tengamos solo unos 931GB. Algo que ocurre de manera equivalente independientemente del tamaño del disco. A esto le debemos añadir el espacio consumido por aplicaciones y programas preinstalados en el disco duro que nos venden.

Velocidad de lectura y escritura

El USB 3.0 promete velocidades teóricas de hasta 600 MB/s, sin embargo lo que normalmente nos encontraremos será entre 80MB/s y 150MB/s. Los números suben y bajan a cada instante y cuando pasamos archivos podemos tener picos muy elevados pero también ratos donde el archivo se pase lentamente. Por ello lo ideal es quedarse con la velocidad media.

¿Cuánto tarda en pasar por ejemplo toda una colección de vídeos .MKV en 720p que ocupan 6,5GB? Aproximadamente un minuto y medio, siendo el WD My Passport el primero en terminar y curiosamente el WD Elements el último de los cinco. Diferencias de varios segundos. Si probamos con algo más pesado como un Blu Ray 4K de 50GB, la velocidad de transferencia se reduce considerablemente. Siendo esa vez el Seagate Expansion el más rápido.

Aquí os dejamos los resultados de la prueba larga de 4 minutos del programa IsMyHdOK, correspondientes a los números de lectura y escritura secuencial.

Otro programa muy completo para analizar la velocidad de lectura y escritura es HD Tune Pro. Hemos utilizado dos de sus benchmarks para conocer de nuevo las velocidades y cuáles son los MB/s de media que consigue al traspasar archivos de 10GB.

Latencia

Los discos duros externos no están pensados para utilizarse como unidad principal. Menos estos modelos económicos. Pero si se da el caso que quieres trabajar intensamente desde ellos o quieres jugar a algún juego instalado ahí, entonces el dato de la latencia te interesa. En este aspecto los Western Digital consiguen los mejores datos. Aquí os dejamos la tabla comparativa con datos de latencia obtenidos desde IsMyHdOK.

Software y funcionamiento

En el apartado de espacio inicial ya lo mostrábamos. Hay discos duros externos que vienen casi vacíos y otros que incorporan toda una suite con funciones extra y drivers de todo tipo tanto para Windows como para Mac.

Llama la atención por ejemplo que mientras el WD Elements viene totalmente vacío, el WD My Passport sí añade una serie de utilidades para mejorar la seguridad y el funcionamiento del disco duro.

Debemos tener en cuenta que no estamos hablando de discos duros con conectividad WiFi, por lo que no encontraremos herramientas para conectarnos en remoto pero sí tenemos aplicaciones para móviles que aprovechan la conexión WiFi del ordenador para acceder al disco duro. Seagate (Android/iOS) y Western Digital (Android/iOS) cuentan con varias apps para móvil aunque sus funciones están más pensadas para discos duros multimedia con WiFi.

En el caso de Seagate tenemos principalmente la garantía y el registro del disco duro y por parte de Toshiba veremos dos PDFs con instrucciones. El Maxtor añade desde un inicio hasta cinco carpetas distintas con diversos drivers, de hecho cuenta incluso con una aplicación propia para gestionarlos así como crear copias de seguridad y establecer una zona secreta donde solo podremos acceder mediante contraseña. Son aplicaciones muy sencillas pero que serán de utilidad para aquellos que estén utilizando el disco duro como un resguardo de sus archivos más importantes.

Algunos discos duros incorporan programas para crear copias de seguridad y establecer contraseñas. Útiles pero no son motivos de compra.

La suite de Western Digital permite crear una copia de seguridad automática, sincronizada con Dropbox. También permite establecer una protección con contraseña bajo un cifrado de hardware AES-256. Y en caso de perder el dispositivo podemos añadir un mensaje para que lo devuelvan a su legítimo dueño. Añadidos de seguridad que están bien, pero quien busque un disco duro económico seguramente no necesitará.

El uso de estos discos duros es parecido. Algunos de ellos como los de Seagate vibran más pero en general son bastante silenciosos. A nivel de temperatura también suelen ser equivalentes, manteniéndose entorno a los 18-20º en invierno.

Cómo formatear y borrar todo el contenido de un disco duro

Si tienes pensado comprar un disco duro barato es importante que conozcas una serie de trucos básicos y tutoriales. Si quieres formatear el disco duro debes conocer los diversos formatos. Estos son los más utilizados:

FAT32 : Compatible con Windows, macOS y GNU/Linux, pero solo acepta archivos de hasta 4GB.

: Compatible con Windows, macOS y GNU/Linux, pero solo acepta archivos de hasta 4GB. exFAT : Ampliablemente compatible y funciona con archivos de más de 4GB. Puede dar problemas con dispositivos como las televisiones antiguas.

: Ampliablemente compatible y funciona con archivos de más de 4GB. Puede dar problemas con dispositivos como las televisiones antiguas. NTFS: Perfecto para usuarios Windows, solo lectura en macOS.

Si además de formatear quieres eliminar del todo los archivos del disco duro te recomendamos este tutorial donde a través de la sencilla herramienta Disk Wipe elegimos la unidad, escogemos el patrón de borrado y tendremos listo nuestro disco duro para dejarselo a quien sea sin temor a que pueda recuperar nuestros datos.

Mejor disco duro de 1TB: los candidatos

<img alt="WD elements" src="https://image.ibb.co/eCJ0q6/wd_elements.jpg"> WD Elements (2017) COMPRAR POR: 67,90 euros (1TB)

<img alt="Maxtor" src="https://image.ibb.co/cxOdcm/maxtor.jpg"> Maxtor M3 Portable COMPRAR POR: 49,95 euros

<img alt="Toshiba" src="https://image.ibb.co/jBsMxm/toshiba.jpg"> Toshiba Canvio Basics COMPRAR POR: 54,90 euros (1TB)

<img alt="Seagate Expansion" src="https://image.ibb.co/jVrBV6/seagate.jpg"> Seagate Expansion COMPRAR POR: 59 euros (1TB)

<img alt="My passport" src="https://image.ibb.co/dpWLq6/my_passport.jpg"> WD My Passport COMPRAR POR: 59,85 euros

Para elegir los candidatos a mejor disco duro barato hemos apostado por modelos de 1TB cuyo precio no fuera superior a los sesenta euros. Hemos elegido cinco modelos, todos ellos de gran éxito y comprados por miles de usuarios.

Los principales fabricantes de discos duros hoy en día son Western Digital, de quien hemos elegido los modelos WD Elements y WD My Passport, Toshiba y su Canvio Basics y Seagate, quien fabrica tanto el Expansion como es responsable del Maxtor M3. Este último fabricante también es responsable del Seagate Slim, un modelo que normalmente está por encima del precio límite pero podría ser otra buena recomendación.

Por menos de 60 euros podemos encontrar discos duros de 1TB excelentes como el WD My Passport. Si buscas modelos más económicos o necesitas más capacidad, los Seagate y Toshiba también dan muy buenos resultados.

Otros modelos que hemos decidido no incluir en nuestra lista de recomendados son el LaCie Porsche por tener un precio demasiado elevado, Toshiba Canvio Ready por ser más antiguo que el Basics o los Adata ADH650 y Trascent StoreJet, ultrarresistentes pero más pesados y alejados del resto.