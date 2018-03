Redes WiFi Mesh: qué son, cómo funcionan y por qué pueden mejorar tu red WiFi en casa

Las redes Wifi de casa pueden suponer una pesadilla para muchos consumidores que, por la cantidad de dispositivos ya conectados a ellas en su hogar, o bien por el tamaño, configuración y particularidades de su casa, ven como tienen continuos problemas de conectividad.

Llegadas desde el mundo profesional, las redes WiFi Mesh son ya una realidad en el hogar. Te contamos cómo funcionan y por qué puede en muchos casos puede que sea la solución ideal para tener mejor Wifi en casa.

Mejorar la red Wifi de casa no pasa siempre por un router más potente o repetidores

Varios smartphones, televisores, tablets, portátiles, cámaras de seguridad, termostatos ... la cantidad de dispositivos en casa que se conectan sin cables a Internet crece exponencialmente. Y con ese crecimiento de dispositivos, pese a disponer de una conexión de fibra óptica de nivel, la red Wifi de casa puede acabar funcionando cada vez peor en hogares donde el tamaño de la casa es considerable o hay muchas estancias.

A la hora de montar o configurar una red Wifi en casa u oficina, si el espacio a cubrir es grande, empiezan los problemas con las configuraciones clásicas de router más extensores/repetidores

En algunos dispositivos, no tener un ancho de banda adecuado o disponer de poco alcance puede ser admisible, pero otros como nuestro smartphone, el televisor con sistemas de VOD como Netflix o el portátil para ocio o trabajo, son críticos a la hora de tener una red Wifi con suficiente caudal y cobertura.

El mayor problema con las redes Wifi en esas casas grandes o alargadas son las zonas oscuras, es decir, sin cobertura óptima. Las soluciones más usadas en la actualidad para revertir esa situación recurren a sistemas PLCs, un router más potente o con más antenas, y sobre todo repetidores o extensores de red, principalmente por su coste asequible. Sin embargo el problema permanece en muchos casos o el funcionamiento global no es el que esperábamos.

Si alguna vez te habías preguntado cómo hacen en hoteles, restaurantes y grandes zonas de ocio para tener una red Wifi estable pese al área y número de clientes a cubrir, las redes mesh o malladas son la respuesta.

En los últimos años, con un precio más reducido y más opciones para el mercado de consumo, las redes Wifi mesh son una alternativa más que recomendable al router + repetidores de toda la vida.

Qué es una red WiFi mesh o mallada

Poco a poco en el ámbito doméstico se va hablando más de redes mesh. Básicamente una red Wifi de tipo mesh o mallada es una red compuesta por un router/estación base y sus satélites o puntos de acceso que se comunican entre ellos para conformar de cara al usuario una única red Wifi con el mismo SSID y contraseña.

A priori puede parecer que hacen lo mismo que un router actual con varios repetidores, pero no es así. Para empezar, los repetidores no se comunican todos ellos entre sí sino que lo hacen habitualmente solo con el router. En el caso de las redes Wifi mesh, su punto fuerte está precisamente en la gestión avanzada de los elementos de la red.

Los sistemas mesh no nos conectan al punto más cercano sino al que, aunque esté más alejado de nuestro dispositivo, nos dará la mejor señal Wifi atendiendo a múltiples variables de la red de casa

Una red mesh es capaz de redirigirse el tráfico por la red siempre de la forma más óptima para disponer siempre de la mejor señal posible en nuestra red. Las redes Wifi mesh calculan a qué nodo/satélite es mejor que nos conectemos en cada momento según el estado de otros nodos, los dispositivos conectados, la distancia a cada uno de los satélites, potencia de la señal y otros muchos factores, de forma completamente transparente al usuario, el cual no tiene que preocuparse de a qué nodo está conectado.

Esa gestión inteligente del tráfico y situación de la red es la otra gran diferencia con los repetidores, a los cuales los dispositivos se suelen conectar según su proximidad y no la situación real de la red WiFi. Así, aunque un nodo o AP cayera, en una red mesh no perderíamos la señal porque el sistema automáticamente derivaría el tráfico hasta nuestro dispositivo por otros nodos de la red, los cuales se pueden conectar a cualquier otro nodo de la red mallada.

Efectivamente, en muchos casos el uso de repetidores suele causar problemas en zonas donde, por no ser avanzado el sistema de gestión, el dispositivo puede perder la señal por no saber a qué repetidor conectarse o si debe hacerlo todavía al router principal. En esa indecisión se producen pequeños cortes e incluso saltos continuados entre repetidores o repetidor y router que son los que acaban con la paciencia de los usuarios que habían hecho una importante inversión en dispositivos que no acaban de mejorar la red Wifi de casa.

Ventajas e inconvenientes de las redes wifi mesh

Hasta ahora hemos hablado de las redes mesh con mayoría abrumadora de ventajas. Esa configuración intuitiva lista para usar, y que el sistema se encargue de buscar por nosotros la mejor manera de tener la señal más óptima en todo momento, son las grandes ventajas de las redes wifi mesh o malladas. El usuario no tiene que preocuparse de cómo funciona su red Wifi.

Los dispositivos Wifi mesh son también equipos de red muy bien diseñados, con antenas internas en la mayoría de los casos, y perfectas para integrarlas en cualquier estancia. No se parecen en nada a los routers clásicos, y los puntos de acceso extras, que podemos ampliar en cualquier momento, no requieren más que un cable de alimentación.

El diseño muy diferente de los dispositivos de red clásicos es uno de los puntos fuertes de las redes mesh

En algunos equipos Wifi mesh, los sistemas no usan para su comunicación propia o con el router las bandas reservadas para la red Wifi, por lo que es ancho de banda que queda libre para el consumidor y la propia señal Wifi.

Tener mejor red Wifi en casa con redes mesh tiene un coste extra y menos posibilidades de elección de modelos, además de ser menos configurables

Pero no todo son ventajas. Actualmente, los sistemas de redes WiFi mesh tienen un precio más alto que los routers o combinación de router+repetidores equivalentes en prestaciones (un Ubiquiti Amplifi Home con dos extensores sale por unos 357 euros), pero insistimos en que, dependiendo del caso, nos aseguran un funcionamiento más optimizado y mejor cobertura de zonas oscuras de casas grandes o complicadas para las redes Wifi clásicas.

Tampoco las redes Wifi mesh disponen de la misma variedad en marcas, modelos o configuraciones que los sistemas actuales, y habitualmente son sistemas donde el experto o apasionado de las redes tiene menos opciones para modificar, pues la clave de estas redes WIFi mesh suele estar más del lado del software avanzado que del hardware. Conectar y tirar de app para su puesta en marcha es lo único que tiene que hacer el usuario.

Si te has quedado con ganas de conocer más sobre las redes WiFi mesh, en breve os contaremos cuáles son los mejores sistemas y los que recomendamos comprar.