Guía básica para comprar un repetidor Wi-Fi: consejos y una selección de modelos para todos los bolsillos

Qué frustración cuando, a pesar de tener Wi-Fi en tu casa, este no llega con suficiente fuerza a todos los lugares. Y es que muchas personas no tienen el router situado donde deberían para maximizar su señal, bien porque no lo pensaron antes o porque no había otra alternativa.

Para todos ellos solo queda una opción: los repetidores Wi-Fi, unos pequeños y simples dispositivos encargados de captar la señal Wi-Fi existente y difundirla, de modo que te llegue con más fuerza en los puntos problemáticos. Además, su instalación es bastante rápida y sencilla. Ahora bien, ¿cuál comprar? ¿qué factores hemos de tener en cuenta?

Consideraciones iniciales: ¿De verdad necesito un repetidor Wi-Fi?

Antes de comprar un repetidor Wi-Fi porque la señal es débil, deberías echarle un ojo a tu router actual. Si ya tiene algunos años, invertir en comprar uno nuevo es la forma más efectiva de resolver este problema. Incluso podrías usar tu viejo router como repetidor Wi-Fi con una conexión por cable.

Sí, las conexiones con cable son lo mejor desde el punto de vista de la velocidad, pero no siempre es posible por cuestiones de distancia y cantidad de dispositivos a conectar. Si solo necesitases que llegase la red a un dispositivo en concreto, también podrías usar un adaptador Ethernet conectado al Wi-Fi que emplease la red eléctrica de tu casa para difundir la señal.

Pero esta alternativa solo es viable para un equipo concreto que no vas a mover, no para aumentar la señal en zonas de la casa para dispositivos móviles como una tableta o un smartphone. En estos casos, solo queda montar otra red Wi-Fi adicional, de modo que no aumentes el tráfico de tu red Wi-Fi actual, o un repetidor Wi-Fi.

Comprar un repetidor Wi-Fi: factores a tener en cuenta

Antes de comprar un repetidor Wi-Fi es fundamental tener en cuenta aspectos como cómo es nuestro router - o si no tenemos router y prevemos que será necesario un sistema que englobe repetidor y router -, facilidad de instalación, protocolos de seguridad, velocidades de transferencia de datos, si vivimos en una zona con pocas interferencias o muy saturada o si necesitamos algo compacto o por el contrario, el espacio no es problema.

Finalmente consideraremos el precio. Y es que no hace falta realizar grandes desembolsos para hacerse con un repetidor Wi-Fi decente: los podemos encontrar desde poco mas de 20 euros hasta 200 euros, si bien a partir de ese precio también podemos encontrar modelos que integran el propio router.

Facilidad de conexión

Poner en marcha un repetidor Wi-Fi es algo muy sencillo. Básicamente necesitarás conectarlo a la corriente y conocer tanto el nombre de la red como la contraseña. Pero todavía puede ser más fácil, mediante configuración protegida - denominada abreviadamente WPS - que conectará este repetidor con tu Wi-Fi simplemente pulsando un botón en ambos dispositivos.

Diseño

El diseño más frecuente de los repetidores de corriente es el de un pequeño bloque de plástico que se conectará directamente a un enchufe. Suelen tener un par de luces LED para que sepamos a simple vista que están encendidos y la fuerza de la señal, así como antenas.

Otros repetidores Wi-Fi, generalmente más complejos, disponen de más puertos, opciones y más caros, tienen una estética similar a los de los routers.

Estándares de seguridad

El modelo de repetidor Wi-Fi que compres debería integrar WPA2-PSK (AES), el último estándar y más seguro que existe hasta la fecha. Estos estándares hacen referencia al método de encriptación empleado, algo que evitará que una persona ajena a tu red acceda a ella. Si quieres evitar intrusos, elegir el mejor sistema de cifrado es una de las medidas para evitarlo.

Los estándares de seguridad disponibles son, ordenados de mejor a peor:

WPA2 + AES WPA + AES WPA + TKIP/AES WPA + TKIP WEP Red abierta

Hoy en día, los repetidores Wi-Fi a la venta en el mercado son compatibles al menos con WPA. De nuevo, si tu router no soporta WPA, es momento de actualizarlo y comprar uno nuevo.

Compatibilidad con tu Wi-Fi

El Wi-Fi IEEE 802.11 original de 1997 actualmente está obsoleto. Desde entonces, se ha añadido los estándares A, B, G, N y AC. No tiene sentido comprar un repetidor Wi-Fi con la última tecnología si esta no es soportada por tu router, ya que no podrás aprovecharla. Así que antes de comprar un repetidor Wi-Fi, antes comprueba tu router y en caso de que al menos no sea de N, valora sustituirlo.

Estos estándares hacen referencia a la cantidad de datos que son capaces de transferir, algo que se mide en Mbps. Así, un 1Mbps equivale a 1.000.000 bits por segundo.

A partir del estándar Wi-Fi 5 o IEEE 802.11ac es posible operar en la banda de frecuencias de 5 GHz, un canal bastante limpio de interferencias al no existir otras tecnologías como por ejemplo el Bluetooth operando en él. No obstante, los estándares 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n trabajan en la banda de de 2,4 GHz, que está disponible a escala universal. Eso sí, las velocidades de transmisión de datos son muy distintas como puedes ver en esta tabla:

BANDAS VELOCIDAD MÁXIMA TEÓRICA 802.11a 5 GHz 54 Mbps 802.11b 2,4 GHz 11 Mbps 802.11g 2,4 Ghz 54 Mbps 802.11n (WiFi 4) 2,4 GHz y 5 Ghz 600 Mbps 802.11ac (WiFi 5) 5 Ghz 1,3 Gbps 802.11ax (WiFi 6) 2,4 y 5 GHz 10 Gbps

Banda dual o simple

A partir del estándar 802.11n, el Wi-Fi introdujo el soporte de doble banda, una tecnología que permite cubrir la banda tradicional de 2,4 GHz y también la de 5 GHz.

Y es que la banda de 2,4GHz tiene un rango mayor, pero la de 5 permite velocidades de transmisión mayores. En caso de que tengas un router dual, es buena idea comprar un repetidor que también sea dual. Sino, los de banda simple son más baratos y extenderán tu red Wi-Fi tanto si tu router es de canal simple como si es de doble.

En lugares saturados como una gran ciudad o una oficina, es mejor decantarse por el 5 GHz precisamente para evitar esas interferencias. Si en el área no hay mucho tráfico como es en zonas rurales, la banda simple será suficiente.

Otras características

Un repetidor Wi-Fi va a mejorar la señal de la red Wi-Fi de nuestra casa, pero también puede ofrecernos más funciones, como más puertos Ethernet para que conectes tus dispositivos vía cable o una toma para conectar audio - generalmente altavoces o auriculares - para escuchar música en streaming desde tu móvil u ordenador.

Modelos destacados

TP-Link N300 TL

Lo mejor : marca reconocida, compacto, con puerto Ethernet

Lo peor: solo una banda de frecuencias, bajas velocidades.

El repetidor Wi-Fi TP-Link N300 TL ofrece una solución sencilla y compacta para aquellos usuarios que necesitan aumentar la señal en zonas con pocas interferencias. Solo opera en la banda de frecuencias de 2,4 GHz y su velocidad de transmisión es de 300 Mbps.

Su apariencia es sencilla, con un solo botón y sin antenas a la vista, pero con una toma Ethernet discretamente situada en la parte inferior. Su precio es de 17,99 euros en Amazon.

Especificaciones técnicas:

Soporta Wi-Fi 802.11ac / n / g / b / a.

Una antena interna.

Un puerto Ethernet de 10/100Mbps

Banda simple de 2,4 GHz.

Hasta 300 Mbps de velocidad Wi-Fi

Con configuración fácil mediante WPS.

Con una app propia para gestionar distintas características, como el modo noche que apaga la luz LED.

TP-Link N300 Tl-WA850RE - Repetidor Extensor de Red WiFi (2.4 GHz, 300 Mbps, Puerto Ethernet, Modo Ap y Extensor, Antenas Internas), Blanco PVP en Amazon 17,90€ PVP en PcComponentes 17,90€

TP-Link AC750

Lo mejor : compacto, barato, de una marca de referencia y compatible con todos los estándares Wi-Fi

Lo peor: Velocidades medias

El TP-Link AC750 también es un repetidor simple con un diseño cómodo de enchufe que logra velocidades de hasta 750 Mbps, tiene un puerto Ethernet para que conectes un dispositivo por cable y banda dual para routers que funcionen en esta banda de frecuencia. Su precio es de 27,99 euros en Amazon.

Especificaciones técnicas:

Soporta Wi-Fi 802.11ac / n / g / b / a.

Método encriptación seguro no especificado

Fácil configuración pulsando el botón WPS.

Doble banda 2.4GHz (300Mbps) + 5GHz (433Mbps)

Un puerto Ethernet de 10/100Mbps

D-Link DAP-1520

Lo mejor : compacto, barato, de una marca de referencia y compatible con todos los estándares Wi-Fi

Lo peor: Velocidades medias

El D-Link DAP-1520 es un repetidor inalámbrico de fácil configuración, es pequeño pero potente, alcanza velocidades de hasta 750 Mbps, con banda dual, todos los estándares de Wi-Fi y cabe en la palma de tu mano. Su precio es de 30,13 euros en PcComponentes.

Especificaciones técnicas:

Soporta Wi-Fi 802.11ac / n / g / b / a.

Botones WPS y reset

Con dos antenas internas

Método encriptación: WPA / WPA2 / WEP de 64/128-bit

Fácil configuración mediante WPS, ponlo en marcha pulsando solo un botón.

Netgear EX3800

Lo mejor : Buenas velocidades y buen alcance, compatible con todos los estándares Wi-Fi, varios puertos Ethernet, buena relación calidad precio.

Lo peor: Diseño algo tosco

El Netgear EX3800 no es el repetidor Wi-Fi más estético del mercado: con dos antenas en la zona superior, cuatro luces LEDs distribuidas en el frontal, es cuadriculado, pesado y está repleto de agujeros, sin embargo es compacto y la distribución espacial de las dos tomas Ethernet son óptimas para su aprovechamiento. Su precio es de 67 euros en Amazon.

Especificaciones técnicas:

Soporta Wi-Fi 802.11ac / n / g / b / a.

Configuración fácil el botón WPS.

Alcanza velocidades de hasta 750 Mbps combinando las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.

Dos puertos Ethernet.

Netgear EX3800 Repetidor WiFi AC750, amplificador WiFi doble banda, toma de enchufe, puerto LAN Gigabit, compatibilidad universal PVP en Amazon 67,13€ PVP en PcComponentes 73,61€

Asus RP-AC66

Lo mejor : Buen tasa de velocidades, configuración sencilla.

Lo peor: Es grande y aparatoso.

En cuanto al diseño, el Asus RP-AC66 es grande y voluminoso, dispone de una toma Ethernet, un interruptor, botón y tres LEDs para indicar el estado de las conexiones y botones para resetear y configurar el dispositivo mediante WPS.

Además de como repetidor, también puede emplearse como punto de acceso inalámbrico o como puente de medios. Un punto a agradecer en su diseño es que el enchufe rota, para poder encajarlo en tomas con poco espacio de maniobra.

Se trata de un repetidor dual que alcanza velocidades pico de hasta 1750 Mbps a 5 GHz, según especifica el fabricante. Su precio es de 99 euros en Amazon.

Especificaciones técnicas:

Soporta Wi-Fi 802.11ac / n / g / b / a.

Método encriptación seguro no especificado

Sincronización rápida, segura y fácil pulsando el botón WPS.

Doble banda, logrando velocidades promedio de 1300 Mbps en la banda de 5 GHz y 450 Mbps en la de 2,4 GHz

Un puerto Ethernet.

Con dos potentes antenas.

ASUS AC1750 RP-AC66 - Repetidor Inalámbrico Dual-Band Gigabit (modo punto de acceso, hasta 1750 Mbps, porto RJ45 BaseT para LAN, 64 MB RAM), Blanco PVP en Amazon 99,19€

Netgear Orbi RBK50

Lo mejor : velocidades altas de transmisión de datos, fácil instalación

Lo peor: el coste

Sí, el Netgear Orbi RBK50 cuesta 349 euros en Macníficos, pero no es un simple repetidor de Wi-Fi, sino que integra a la vez el propio router y un extensor que funcionan bajo la misma red. Es capaz de operar en tribanda, mediante una tercera banda adicional dedicada, liberando las otras dos bandas para otros dispositivos. Su diseño es minimalista, sin antenas ni tomas a la vista.

La instalación es simple y es más eficiente que un mero repetidor desde un punto de vista de transferencia de datos. Según el fabricante, este kit cubre un área de 350 metros cuadrados, que además puedes aumentar adquiriendo otro satélite adicional.

Especificaciones técnicas:

Estándar Wi-Fi Wi-Fi 802.11ac.

Conexiones: 7 puertos Gigabit Ethernet cableado (5 + 2)

Velocidad WiFi combinada: 4 Gbps

Cuatro antenas de alto rendimiento

App propia para controlar la red Wi-Fi

Netgear Orbi RBK50 - Sistema Mesh Wi-Fi TriBanda AC3000, cobertura de hasta 350 m², kit de 2, con 1 router y 1 satélite Hoy en Amazon por 349,00€ PVP en Macníficos 429€

Artículo revisado en julio de 2020 con más información y actualización de modelos propuestos

