WPS: qué es y para qué sirve este botón que trae algunos routers

Vamos a explicarte qué es y para qué sirve el botón de WPS que suelen tener muchos routers integrado. Se trata de un método de conexión rápida para cualquier dispositivo, y muchas veces también verás que una de las luces del router lleva ese nombre y se pone a parpadear durante unos segundos cuando lo pulsas.

En el artículo vamos a explicarte exactamente para qué sirve y los diferentes métodos que puede tener para su funcionamiento. Pero también te vamos a contar alguno de los riesgos que puede tener para tu privacidad el abusar de él.

Qué es WPS

Las siglas WPS significan Wifi Protected Setup, y es un sistema que tiene por funcionalidad básica la de ofrecer una manera controlada de conectarse a una Wi-Fi escribiendo sólo un PIN de 8 dígitos en lugar de la contraseña inalámbrica completa.

Una de las principales razones por las que existe este método es que estés en tu casa y quieras conectar un dispositivo a la red WiFi de tu router, pero te hayas olvidado la contraseña. Si tienes prisa, en vez de volverte loco buscando la contraseña será suficiente con pulsar en este botón que viene en la mayoría de routers para establecer la conexión entre ambos dispositivos.

Al usar el botón WPS, el sistema puede funcionar de distintas maneras, si bien de entre las cuatro más comunes, la más extendida es la que se basa en el intercambio de PIN. El dispositivo debe transmitir un código numérico al router y a cambio este último le envía los datos para acceder a la red. Estas son las formas en las que puede operar el sistema WPS:

Usando un PIN que debemos otorgar a cada dispositivo que queremos que se conecte a la red. Todos los routers suelen traer un número de PIN por defecto que podemos cambiar.

Usando NFC para lo cual sólo debes colocar el dispositivo cerca del router y se intercambiarán la información.

Usando PBC en los dispositivos con un botón incorporado de forma que cuando se pulsan al mismo tiempo realizan un intercambio de las credenciales.

Usando USB por el que de forma física se guardan las credenciales del dispositivo en un USB que luego pasaremos al otro dispositivo que se desee conectar en la red.

Cómo funciona el WPS

El funcionamiento de este sistema es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es intentar conectarte a la red con tu dispositivo, ya sea un teléfono móvil, una tableta, un ordenador o con cualquier otro con el que quieras acceder a tu router.

Luego, tendrás que pulsar en el botón de WPS de tu router. Cuando lo hagas, lo que estarás haciendo es "abrir" la red WiFi que genera el router durante un periodo corto de tiempo. Muchos routers tendrán un indicador WPS que se pondrá a parpadear para decirte cuándo esta función está activa. Estará unos segundos con la red abierta esperando a tu dispositivo, y luego el WPS se desconectará automáticamente.

Durante el tiempo que estés con el WPS activado, entonces tu móvil podrá acceder a la red WiFi con el método WPS que tenga configurado. Lo común es que sea un PIN que aparezca directamente en el propio router, pero también pueden utilizarse algunos de los métodos que te hemos dicho arriba.

Por qué es inseguro el WPS

Poder conectarte a la red WiFi de tu casa sin tener que recordar o utilizar una contraseña, sobre todo teniendo en cuenta que lo más seguro es tener una contraseña segura que no sea la que viene por defecto, puede parecer algo muy tentador. Sin embargo, abusar del WPS puede ser peligroso para la seguridad de tu red. Sobre todo cuando estás utilizando un router que usa un PIN para establecer esta conexión.

En primer lugar, cuando pulsas este botón estás abriendo la WiFi, lo que significa que inhabilitarás todas las medidas de seguridad que tengas configuradas para la conexión, como el tener una buena contraseña difícil de adivinar. Cuando el router tiene métodos que exigen que el móvil esté al lado, como el NFC o USB, en teoría es más seguro, aunque siempre existe la posibilidad de tener al típico gracioso al lado que pueda acceder a tu WiFi cuando tú no quieras.

Si tu router utiliza un PIN como método de identificación con el WPS, todo se vuelve aún más inseguro. Lo primero es porque suele venir pegado al router, lo que ya de por si puede comprometer tu seguridad. Y en segundo lugar porque suele tener un máximo de 8 cifras, haciendo que sea una clave más fácil de atacar por fuerza bruta que si tienes una buena contraseña.

Algunas marcas emplean cómo método de seguridad en sus routers y puntos de acceso sistemas que bloquean el acceso ante múltiples fallos en poco tiempo. Si el ciberdelincuente quiere acceder a nuestro equipo vía WPS, necesita menos tiempo para "encontrar" el PIN de 8 dígitos que la contraseña WPA2. De hecho, incluso existen aplicaciones como AWPSApp de Android que están hechas para romper las claves PIN que suelen utilizar.

Por eso, si crees que es una función que no vas a necesitar, lo mejor es que la desactives desde la configuración de tu router, en los apartados Wireless o Network de la interfaz web. Es posible que haya algunos routers en los que no esté el botón de conexión, en cuyo caso tendrás que intentar no verte tentado a usar la función y que otros no lo hagan.