Guía básica para comprar tu nuevo router: consejos, especificaciones y selección de modelos para todos los bolsillos

Aunque muchas veces no le prestemos la atención que merece, el router es el corazón de nuestros hogares conectados y por él pasan todos los datos, vídeos, fotos, juegos en red y demás informaciones multimedia a las que accedemos a diario. Las operadoras nos instalan modelos básicos que cubren la conectividad contratada y poco más, de ahí que nos planteemos si es necesario cambiarlos por un equipo más avanzado.

Y no solo para mejorar el WiFi (ya que para esto tenemos otras alternativas como los puntos de acceso), sino para tener más conexiones cableadas, funcionalidades avanzadas, montar un servidor, compartir discos en red, etc. ¿Es hora de cambiar de modelo y complementar o sustituir al que nos ha cedido nuestro ISP? A continuación tienes nuestra guía actualizada con las claves para hacerlo y una selección de modelos con lo último en prestaciones.

Hardware en el que debo fijarme

Si nuestro presupuesto fuera ilimitado no tendríamos muchos problemas para elegir. Íbamos a la tienda, pedíamos lo mejor de lo mejor y nos lo llevábamos a casa. Como normalmente tenemos que ceñirnos a una cantidad económica concreta, hemos de ser conscientes de algunas consideraciones básicas antes de elegir nuevo router para no malgastar recursos.

En primer lugar tenemos que calcular más o menos cuántos usuarios vamos a ser en casa al mismo tiempo. Y no me refiero solo a los humanos accediendo a Internet, sino también al resto de equipos conectados que harán actualizaciones y descargas por su cuenta (consolas, smart TV, móviles, equipos de imagen y sonido, etc.). Así podremos distinguir entre usuarios esporádicos, intermedios y avanzados.

En el primer caso probablemente no necesitemos comprar un router adicional, ya que con el de la operadora será más que suficiente y no notaremos muchas mejoras si no estamos pensando en usar funciones avanzadas.

Pero si somos más de 4 o 5 usuarios simultáneos en casa, entonces un nuevo router puede ser la solución a cortes en la cobertura WiFi y la forma más sencilla de añadir funcionalidades extra y evitar cuellos de botella.

Para ello tenemos que fijarnos en el hardware del equipo, en qué procesador tiene, si cuenta con una cantidad generosa de RAM en la cantidad de antenas y puertos disponibles. Cuanto mejor sea el hardware mayor será la carga de trabajo que podrá soportar sin ralentizarse. Por ejemplo, algunos modelos avanzados vienen ya con CPU de doble núcleo y 256 o 512 MB de RAM con las que pueden dar servicio a 4 o más usuarios simultáneos exigentes sin despeinarse.

Conexiones y puertos

Es uno de los puntos más importantes de nuestro nuevo router, ya que determinará cómo de rápido podremos conectarnos a través de cable de red. Lo habitual es que todos los nuevos modelos vengan con puertos Ethernet a 1 Gbps, aunque todavía hay modelos en las estanterías de las tiendas a 100 Mbps que deberemos desechar inmediatamente. ¿Cuántos puertos tienen? Lo normal es que vengan con 4 para la LAN (para conectar nuestros dispositivos) y otro más (WAN) al que deberemos conectar la salida a Internet desde el módem de nuestra operadora.

También hay que considerar si queremos conectividad adicional en la forma de uno o varios puertos USB 2.0 o 3.0. Incluso hay modelos que vienen con lector de tarjetas SD o puertos M2 para discos SSD, como veremos más adelante en algún ejemplo.

Gracias a ellos podemos compartir contenidos en streaming con todos los equipos de la red simplemente conectando la memoria o disco duro al router. También es posible en algunos modelos usarlos como sistema de copia de seguridad automatizada, como centro de impresión local, e incluso para ir guardando las descargas BitTorrent si el router puede funcionar como un cliente de esta red P2P, o para montar un servidor FTP al que acceder desde cualquier parte del mundo.

Antenas, WiFi y QoS

Para ello también es importante prestar atención al número de antenas disponibles y en si son capaces de proporcionar múltiples canales de comunicación de forma simultánea para abastecer a diferentes dispositivos al mismo tiempo (por ejemplo varios teléfonos móviles, tabletas, smart TV, ordenadores, etc.).

Conviene que el router cuente con tecnologías como MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input, Multiple-Output) y Beamforming, que mejora la recepción de la señal gracias a la orientación de la energía emitida por las antenas en un haz estrecho directamente hacia el dispositivo que estemos utilizando en cada momento.

Los routers de serie de los ISP vienen con versiones básicas de WiFi N que funcionan bien con uno o dos dispositivos a la vez, pero que fallan si hacemos un uso intensivo de la red inalámbrica. Si quieres más velocidad, tu nuevo equipo tendrá que ser WiFi AC (es decir, compatible con el estándar de comunicaciones inalámbrico 802.11ac), que además de la saturada banda de 2,4 GHz trabaja en la de 5 GHz para ofrecer mejor cobertura y velocidad logrando cifras mínimas de 433 Mbps pero que combinando varios flujos de datos pueden alcanzar los 1,3 Gbps en incluso en los equipos más punteros 1.900, 2.400 o 3.200 Mbps.

También conviene fijarse en si el router cuenta con protocolos avanzados para la gestión del trabajo. Es lo que se denomina genéricamente Quality of Service (QoS), aunque luego cada marca lo llama de una forma diferente, pero que básicamente permite al router redirigir el tráfico de forma inteligente por las diferentes bandas de frecuencia (por ejemplo un canal en 2,4 GHz con WiFi N y dos en 5 GHz con WiFi AC) dando prioridad a los dispositivos y aplicaciones que necesiten más velocidad y menos retardo.

Software e interfaz de usuario

Otro punto a destacar es el relacionado con la interfaz de usuario. Algunos modelos nos ofrecen interfaces simplificadas pero con funciones avanzadas que podemos gestionar de forma sencilla desde una aplicación de escritorio en lugar de usar el navegador web, generalmente más lento. Puede que este punto no nos resulte muy interesante si solo lo vamos a configurar una vez, al instalarlo. Pero si necesitamos acceder al router con frecuencia la interfaz deberá ser sencilla y manejable.

También es de agradecer que cuente con funciones software adicionales como la posibilidad de crear un servidor FTP, una red VPN, tener detección de malware integrado, control parental avanzado, cliente para descargas BitTorrent, etc. Sin embargo, puede que sean extras a los que no vayamos a sacar partido y que encarecerán el precio final del router, por lo que conviene valorar si vamos a usarlas o no antes de comprarlo.

Una selección de modelos interesantes

Una vez que tenemos más o menos claro qué tipo de router necesitamos y las características que queremos en su interior llega el momento de ir a la tienda y elegir modelo. A continuación tenéis una selección con algunos de los más interesantes que hay ahora mismo en venta y con precios que parten aproximadamente de los 60 euros.

TP-Link Archer C1200

El Archer C1200 de TP-Link es un modelo de banda dual compatible con el estándar inalámbrico 802.11ac que puede trabajar a velocidades de 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz y otros 867 Mbps en la de 5 GHz, sumando así un máximo teórico de 1.200 Mbps.

Con unas dimensiones de 243x160,6x32,5mm, incorpora en su parte trasera 3 antenas orientables junto a 4 puertos LAN 10/100/1000Mbps y otro WAN 10/100/1000Mbps al que conectaremos el router de la operadora. También tiene una entrada USB 2.0 a la que podemos conectar memorias, discos y equipos para compartir en la red local o en cualquier parte del mundo vía servidor FTP.

Es compatible con cifrado de datos WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK y WPA2-PSK y para facilitar su configuración básica podemos usar la aplicación gratuita "Tether" disponible tanto para dispositivos iOS como Android. Es un router básico que salió a la venta con un precio de 89,90 euros pero que ahora se puede encontrar por menos de 60 euros en tiendas online.

FRITZ!Box 4040

En la pasada IFA 2016 AVM presentó la que sería su nueva gama de routers entre los que destacaba el FRITZ!Box 4040, un dispositivo con el aspecto compacto y aplanado (226 x 160 x 47 mm) tradicional de la marca pero con hardware actualizado al estándar WiFi AC.

Ofrece un punto de acceso inalámbrico para usuarios que deseen mejorar el router de serie de su operadora en sus conexiones de cable, fibra óptica o xDSL, que podemos conectar al puerto Gigabit WAN. También tiene 4 puertos Gigabit Ethernet para los equipos de nuestra red local además de WiFi en banda dual capaz de alcanzar 866 Mbps en 5 GHz sobre WiFi AC y hasta 400 Mbps en 2,4 GHz sobre WiFi N.

Utiliza el sistema operativo FRITZ!OS de AVM con una interfaz simple a la que podremos acceder desde un PC, el móvil o una tableta. Las antenas están situadas en el interior de la carcasa y no son orientables. En cuanto a la conectividad, incorpora un puerto USB 3.0 para nuestros discos duros y memorias que deseemos compartir en red y otro USB 2.0 al que conectar equipos más lentos como impresoras.

Está a la venta en España por un precio recomendado de 89 euros con garantía de 5 años, aunque sube un poco más dependiendo de la tienda. Por si estáis pensando en comprarlo aquí tenéis nuestro análisis detallado tras el paso por el banco de pruebas.

Synology RT1900ac

Hace algo más de un año pudimos analizar a fondo el Synology RT1900ac, un modelo de gama media-alta que sigue siendo muy válido y que cuenta con una CPU ARM Cortex A9 dual core a 1GHz, 256 MB de RAM, tres antenas de alta ganancia y puede funcionar en banda dual a 2,4 y 5GHz alcanzando velocidades máximas de hasta 1.900 Mbps.

Viene con 4 puertos Gigabit Ethernet, otro USB 3.0 y con el software de gestión Synology SRM que facilita el control desde terminales móviles para simplificar el manejo de las funciones básicas. Tras unas semanas de uso pudimos comprobar como se posicionó como uno de los mejores routers del mercado, principalmente por su software de gestión.

Su precio original rondaba los 200 euros pero ahora puede encontrarse por algo más de 170 euros dado que no es un modelo de esta temporada.

NETGEAR Nighthawk X6

El NETGEAR Nighthawk X6 es un interesante y potente router con forma de "araña gigante" que cuenta con conexión inalámbrica a tres bandas: una en la de 2,4 GHz (de tipo 802.11 b/g/n) con velocidades de hasta 600 Mbps y otras dos en la banda de 5GHz (de tipo 802.11 a/n/ac) con velocidades de hasta 2×1.300 Mbps, logrando una velocidad total combinada de 3.200 Mbps.

Tiene cinco puertos Gigabit Ethernet (cuatro para la LAN y otro para conectarlo al módem que da salida a Internet), un puerto USB 3.0, otro 2.0 y está gobernado por un procesador de doble núcleo a 1 GHz que se apoya por tres coprocesadores auxiliares en los momentos de más carga de trabajo para minimizar posibles ralentizaciones. Tiene 256 MB de RAM y una Flash de 128 MB para albergar el firmware actualizable.

Es compatible con WiFi Protected Access, con los protocolos WPA/WPA2, tiene doble protección de firewall (SPI y NAT) y un sistema de prevención contra ataques de denegación de servicio (DoS). Cuenta una gestión inteligente de la carga denominada Smart-Connect que se encarga de que a cada dispositivo conectado a la red se le asigne la conexión WiFi más rápida posible en cada instante optimizando la carga de trabajo para lograr la máxima velocidad. Su precio ronda actualmente los 225 euros, dependiendo de la tienda.

Asus BRT-AC828

ASUS anunciaba hace unas semanas el lanzamiento de un nuevo router de gama alta pensado para usuarios avanzados que buscan lo último en conectividad inalámbrica. Se trata del BRT-AC828, un modelo WiFi AC de banda dual capaz de alcanzar velocidades máximas de hasta 2.534Mbps. Incorpora 4 antenas receptoras y emisoras que utilizan la tecnología AiRadar de la marca en combinación con beamforming para concentrar la potencia de la señal en los dispositivos que acceden a la red local.

Tiene dos puertos WAN de 1 Gbps para acceso a Internet que se pueden usar combinados para lograr velocidades de hasta 2 Gbps o que pueden configurarse como acceso primario y secundario para que, en caso de fallar el primero se conecte automáticamente a la segunda opción disponible. Es compatible con un dongle LTE que podemos conectar a su puerto USB 3.0 para usar como acceso primario o auxiliar a la Red cuando no haya conexión fija disponible.

También tiene un sistema de detección de malware Trend Micro que analiza los datos antes de que lleguen a los dispositivos conectados a la red y un servicio de Virtual Private Network (VPN) cifrado. Pero sin duda destaca por la incorporación de un puerto M.2 al que podemos conectar discos SSD para almacenamiento general o para montar un NAS a la máxima velocidad posible.

¿El precio y la disponibilidad? Llegará a partir de febrero por un precio de unos 350-400 euros (cifra aún por confirmar) con la intención de posicionarse como uno de los modelos más punteros de 2017, así que si no tenéis prisa y contáis con un presupuesto amplio puede ser una buena opción.

Resumen de características

Modelo Tipo de hogar recomendado Red WiFi Red cableada Otros Precio TP-Link Archer C1200 Básico, hasta 4 usuarios simultáneos WiFi AC 300 Mbps en 2,4 GHz y otros 867 Mbps en 5 GHz sumando 1.200 Mbps 4 puertos LAN a 1 Gbps y otro WAN a 1 Gbps Puerto USB 2.0, tres antenas orientables, servidor FTP 60-89 euros FRITZ!Box 4040 Básico-medio, hasta 4 o 5 usuarios simultáneos WiFi AC 400 Mbps en 2,4 GHz y 866 Mbps en 5 GHz 4 puertos LAN a 1 Gbps y otro WAN a 1 Gbps Puerto USB 3.0 y 2.0, FRITZ!OS de AVM, antenas no orientables en el interior 89-110 euros Synology RT1900ac Más de 4-5 usuarios, uso avanzado y servicios exigentes en ancho de banda WiFi AC de banda dual y hasta 1.900 Mbps (600 Mbps+1.300 Mbps.) 4 puertos LAN a 1 Gbps y otro WAN a 1 Gbps CPU ARM Cortex A9 dual core a 1GHz, 256 MB de RAM, USB 3.0, tres antenas de alta ganancia 170-200 euros NETGEAR Nighthawk X6 Más de 4-5 usuarios, uso avanzado y servicios exigentes en ancho de banda WiFi AC de tres bandas y hasta 3.200 Mbps. (600+1.300+1.300 Mbps.) 4 puertos LAN a 1 Gbps y otro WAN a 1 Gbps CPU de doble núcleo a 1 GHz con 256 MB de RAM, USB 3.0, USB 2.0, 6 antenas orientables 200-225 euros Asus BRT-AC828 Más de 5 usuarios simultáneos, uso avanzado y semiprofesional WiFi AC de banda dual y hasta 2.534 Mbps (800+1734 Mbps) 8 puertos LAN a 1 Gbps (agregables hasta 4 Gbps) y 2 WAN a 1 Gbps que se pueden agregar para conseguir 2 Gbps USB 3.0, 4 antenas orientables, dongle LTE, puerto M.2 para discos SSD, 512 MB de RAM, 350-400 euros

