Después de que Alemania no calificara por edades la nueva película de Uwe Boll, Elon Musk decidió estrenarla él mismo en X

La FSK alemana, el organismo de calificaciones por edad alemán (privado, autorregulado por la industria del cine, sin relación con el gobierno) lleva décadas negando calificaciones de edad a películas de violencia extrema. Esta vez una polémica decisión con la última película de uno de los directores más nefastos de todos los tiempos ha acabado derivando en que el hombre más rico del mundo la ha publicado en su red social como un acto de resistencia contra la censura estatal. Veamos quién tiene razón en todo este barullo.

¿Pero quién...? Uwe Boll es un director y productor alemán conocido principalmente por sus adaptaciones cinematográficas de videojuegos. Terribles adaptaciones: 'BloodRayne', 'Alone in the Dark', 'En el nombre del rey' (basado en 'Dungeon Siege') o 'Postal' son algunas de ellas. Pese algún acierto ocasional ('House of the Dead' tiene un punto trotón muy majo), Boll se ha ganado merecidamente la fama de ser uno de los peores directores de la historia, fama solo superada por su ingenio a la hora de organizar stunts publicitarios, como veladas de boceo contra sus críticos.

De qué va. Un exmilitar estadounidense afincado en Europa hereda el negocio inmobiliario de su padre. Tras presenciar el asesinato de una madre a manos de criminales migrantes, decide tomarse la justicia por su cuenta y comienza una campaña violenta contra delincuentes y jueces corruptos que le convierte en un fenómeno viral: celebrado por muchos, y también perseguido por las fuerzas del orden y por enemigos poderosos.

Citizen Vigilante. Su nueva película, escrita, producida y dirigida por el propio Boll, se estrenó el 19 de junio en unas pocas salas de Estados Unidos y en digital a través de Quiver Distribution. El protagonista es Armie Hammer, detalle del reparto que suma capas turbias a la película: es el papel más relevante de Hammer desde que su carrera se hundió tras denuncias de agresión sexual y abuso emocional en 2021 (con inefables tintes de canibalismo), aunque la investigación concluyó sin cargos. Hammer reconoció que 'Citizen Vigilante' fue la primera oferta de trabajo en cinco años, y que cuando Boll lo llamó, se echó a llorar.

Boll, muy ladino, eligió a Hammer deliberadamente. Según explicó, "lo contraté porque es un gran actor y también porque lo habían cancelado y quería trabajar. No le acusaron de nada, no hubo demanda. Era simplemente un tipo famoso que se había portado mal". Es un detalle importante: el casting ya es una declaración política, como no podía ser de otra forma, anti-woke.

El papel de la FSK. La FSK le denegó la calificación de edad a la película en dos rondas sucesivas. Y aunque Boll lo llama censura estatal, no lo es. La FSK es una entidad al servicio de la propia industria cinematográfica, no un organismo gubernamental. El Estado solo interviene cuando una obra vulnera leyes penales vigentes, así que Boll podía haber lanzado su película sin pasar por la FSK. Eso sí, hay consecuencias comerciales: sin la calificación, el film no puede exhibirse en multicines ni venderse en DVD en grandes superficies, y plataformas como Netflix en Alemania no la incluyen en su catálogo.

Pero claro: al propio Boll le viene estupendamente esta decisión de la FSK: sin esta publicidad extra, 'Citizen Vigilante' habría pasado desapercibida. El escándalo es parte de la campaña de difusión de la película.

Enter Musk. Desde diciembre de 2025, X mantiene un conflicto abierto con las instituciones europeas. La Comisión Europea impuso ese mes una multa de 140 millones de dólares a X por incumplimiento de la Digital Services Act, la ley que obliga a las plataformas a combatir la desinformación y el contenido ilegal. En febrero de 2026, X presentó recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, argumentando errores procesales graves y sesgo en la instrucción. La publicación de 'Citizen Vigilante' en el TL de Musk encaja perfectamente con esa narrativa: Europa censura, X es territorio de libertad.

Por supuesto, las reacciones de los afines a Musk (Libs of TikTok, Alex Jones, Milo Yiannopoulos) fueron inmediatos. Pero ya hemos visto la realidad del asunto: nadie ha censurado 'Citizen Vigilante', que simplemente ha sido rechazada en una junta de calificación privada.

A vigilar. Como suele ser habitual en casos de películas usadas como armas arrojadizas entre facciones políticas, las opiniones se dispersan: puntuación del público del 93% en Rotten Tomatoes, pero solo tres reseñas de críticos, todas negativas. Variety dijo que la película es "tan asombrosamente mala que casi parece que Boll está saboteando deliberadamente a su protagonista, cuyo regreso solo puede verse perjudicado por este proyecto". Pero gracias al impulso de Musk, está en el puesto 31 en IMDB.

De momento, hasta mañana la película se va a poder ver en X, en la mismísima cuenta de Musk. La película, posiblemente, sea horrible. Pero no todos pueden presumir de tener a Elon Musk como socio entusiasta en la distribución.

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