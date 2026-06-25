La ESA ha fotografiado el corazón de nuestra galaxia como nunca antes. Y lo ha hecho en un solo día

El centro de nuestra Vía Láctea es algo así como un atardecer en el castillo de Santorini. Todo el mundo quiere fotografiarlo. Bueno, en este caso, todos los astrónomos. El motivo, básicamente, es que tiene una gran concentración de estrellas, por lo que hay mucho material para hurgar a su alrededor y encontrar posibles exoplanetas. Lamentablemente, la mayoría de fotos que se han hecho hasta el momento no tenían la resolución ideal para este tipo de búsquedas. Sin embargo, gracias al Telescopio Euclid, diseñado por la ESA para estudiar la materia oscura y la energía oscura, ahora tenemos la foto más grande y detallada de este punto de nuestra galaxia que se ha hecho jamás.

Hay luz más allá de la oscuridad. El hecho de estudiar miles de millones de galaxias lejanas le permite a Euclid ver cómo se ha expandido el Universo y, de paso, determinar la posible presencia de materia oscura. Pero en este caso no se ha usado para eso. Los astrónomos han aprovechado su capacidad para enfocarse en grandes áreas de cielo de forma nítida y han tomado 9 fotografías de regiones más grandes que una Luna llena. Con todas ellas han hecho un mosaico en el que se observan con más nitidez que nunca más de 60 millones de estrellas, así como nebulosas y cúmulos estelares.

Un catálogo de microlentes. El objetivo de esta fotografía es detectar microlentes gravitacionales. Estas se forman cuando dos estrellas se alinean frente a un observador (el telescopio) de tal manera que la gravedad de la estrella más cercana dobla la luz de la que hay detrás, actuando como una especie de lupa. Si la estrella más cercana tiene también un planeta orbitando a su alrededor, su propia gravedad también contribuye en ese proceso. Por eso, la luz se dobla de una forma asimétrica, que sirve como indicador para la búsqueda de exoplanetas. Lógicamente, para estudiar este fenómeno se necesitan catálogos con muchas estrellas. Nada como uno así de preciso.

Hace falta tiempo. Se necesitan al menos 20 días para detectar esas irregularidades en la luz doblada. Por lo tanto, un solo vistazo de Euclid no servirá para eso. No obstante, este catálogo tan preciso se usará para que, cuando se lance al espacio el telescopio Nancy Grace Roman, este tenga un punto de partida en el que empezar a trabajar. Al comparar una misma área, no solo se pueden detectar microlentes, también se podrá ver cómo han variado estas con el tiempo. Eso permite detectar exoplanetas y, al ver a qué velocidad se mueven, calcular su masa.

Pasos previos. Ya se han hecho catálogos como este con anterioridad, aunque mucho menos precisos. De hecho, se han detectado 300 exoplanetas mediante el método de las microlentes. El problema es que siempre se han usado telescopios terrestres; que, al tener la atmósfera terrestre de por medio, toman las imágenes con menos nitidez. Por ejemplo, se han usado mucho los telescopios del observatorio Keck. Sin embargo, lo que Euclid ha fotografiado en 26 horas le habría tomado a estos telescopios más de 2.000 horas de observación.

No obstante, Euclid partirá de algunos de esos pasos previos. Por ejemplo, gracias a datos tomados por el observatorio Keck y el Telescopio Espacial Hubble (este sí está en el espacio, pero analiza áreas de cielo más pequeñas), se ha podido calcular la masa de dos exoplanetas helados que ya se conocían. Se han visto los cambios en la ubicación de las estrellas y se han hecho los cálculos.

En resumen. Euclid ha realizado el catálogo de estrellas del centro de nuestra galaxia más completo de la historia. Pero, en realidad, su éxito se basa mayormente en el trabajo en equipo. Un trabajo que ya lleva a cabo con el observatorio Keck y el Hubble, pero también con los telescopios que están por venir. Especialmente el Nancy Grace Roman.

Imagen | ESA

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