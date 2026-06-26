El Prime Day nos ha dejado nuevos precios mínimos para varios teclados Corsair: todos estos siguen disponibles

¿Estás buscando un nuevo teclado? Este Prime Day nos ha dejado ofertas bastante interesantes, tanto en teclados completos como en formato reducido. Muchas de ellas han volado, pero la buena noticia es que todavía hay varias disponibles, especialmente en lo que respecta a la marca Corsair.

Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB Teclado Mecánico para Juegos Intercambiable en Caliente – Interruptores Táctiles Corsair MLX Fusion Prelubricados – PBT Keycaps – QWERTY ES – Negro PVP en Amazon — 109,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Todos estos teclados rebajados solo lo estarán hasta dentro de unas horas, concretamente hasta las 23:59 de esta misma noche. Para poder acceder a estas ofertas, es necesario que seamos usuarios de Amazon Prime, aunque podemos utilizar el período de prueba de 30 días. A continuación, cuatro teclados Corsair que todavía siguen estando disponibles a muy buen precio:

Corsair K70 Pro TKL por 129,99 euros, mínimo histórico para este teclado de Corsair en formato reducido y con reposamuñecas.

por 129,99 euros, mínimo histórico para este teclado de Corsair en formato reducido y con reposamuñecas. Corsair Vanguard 96 por 129,99 euros, en formato 96% y con pantalla LCD.

por 129,99 euros, en formato 96% y con pantalla LCD. Corsair K55 RGB Pro por 44,95 euros, una opción de membrana muy económica.

por 44,95 euros, una opción de membrana muy económica. Corsair K65 Plus por 109,99 euros, mínimo histórico para uno de los mejores teclados compactos que hay.

Corsair K70 Pro TKL

El primero de estos teclados es el K70 Pro TKL, uno de los teclados de gama alta de Corsair. Está muy orientado al gaming, puesto que cuenta con un muy buen tiempo de respuesta en comparación con otros modelos de la marca. Está diseñado para ser longevo, resistente y cuenta con dos botones en la parte superior derecha para cambiar de modo pro si queremos tener uno para jugar y otro para trabajar. De 159,99 euros pasa a costar 129,99 euros, su mínimo histórico.

CORSAIR K70 PRO TKL RGB Teclado para Juegos con Cable Magnético-Mecánico – Interruptores Ajustables MGX Hyperdrive Pre-Lubricados, SOCD y Disparo Rápido Simultáneos, 8.000 Hz, QWERTY – Negro PVP en Amazon — 129,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Corsair Vanguard 96

Como alternativa al anterior, tenemos este Vanguard 96. Este tiene teclado numérico, pero en formato 96 %. Eso quiere decir que es un poco más estrecho que los teclados convencionales, lo que es perfecto si buscas recortar un poco de espacio encima de la mesa. También tiene reposamuñecas y cuenta con una pantalla LCD que nos permitirá consultar información útil mientras jugamos. Cuesta 129,99 euros, su nuevo mínimo histórico (y una buena rebaja con respecto a su PVP de 179,99 euros).

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Corsair Vanguard 96 Teclado Mecánico con Cable para Juegos– Formato 96%, Interruptor Lineal de Plasma MLX, 8000Hz, Pantalla LCD, Virtual Stream Deck, Botones G, Flashtap SOCD, QWERTY ES – Negro Visita la tienda de Corsair PVP en Amazon — 129,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Corsair K55 RGB Pro

No a todos los usuarios les gustan los teclados mecánicos o no quieren pagar lo que cuestan. Este K55 RGB Pro es una alternativa más económica (especialmente ahora, que cuesta 44,95 euros). Es un teclado de membrana, por lo que no hace ese ruido característico de los teclados de membrana. Pese a ello, es resistente y también cuenta con un reposamuñecas. No es su precio mínimo histórico, pero apenas se queda a 8 euros de este.

Corsair K55 RGB Pro Teclado para Juegos con Teclas de Membrana - Negro PVP en Amazon — 44,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Corsair K65 Plus

Para terminar, el Corsair K65 Plus, uno de los teclados más vendidos de la marca. Es especialmente recomendable si buscas algo muy compacto (formato 75 %) y, como es inalámbrico, también te puede servir para llevártelo de viaje. Tiene switches Corsair MLX Fusión, que ofrecen una respuesta rápida y un sonido de tipo 'martilleado. Cuesta 109,99 euros, aunque Amazon indica ahora mismo que su entrega se realizará el 20 de julio.

Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB Teclado Mecánico para Juegos Intercambiable en Caliente – Interruptores Táctiles Corsair MLX Fusion Prelubricados – PBT Keycaps – QWERTY ES – Negro PVP en Amazon — 109,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Corsair

En Xataka | Mejores teclados para escribir y trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Cinco cosas a tener en cuenta antes de comprar un teclado Bluetooth