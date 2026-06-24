Llevo cuatro años cubriendo el Prime Day y estos son los cinco chollos que yo no me perdería en 2026

Amazon ha dado comienzo al Prime Day, pero... ¿hay buenas ofertas? Quizás no sea la campaña más potente del año (eso se lo dejamos al Black Friday), pero sí que hay descuentos lo suficientemente llamativos como para que nosotros, los editores e-commerce de Selección, caigamos en alguna que otra. Es por ello por lo que, tras cuatro años cubriendo este tipo de eventos, he querido repasar las cinco ofertas que he aprovechado o me gustaría aprovechar del Prime Day 2026.

Logitech G923 por 229,99 euros, un volante para PC y consolas PlayStation que incluye varios accesorios.

por 229,99 euros, un volante para PC y consolas PlayStation que incluye varios accesorios. Tomtoc para Nintendo Switch 2 por 28,69 euros, una mochila dedicada para la consola de Nintendo.

por 28,69 euros, una mochila dedicada para la consola de Nintendo. Anker Prime Power Bank por 59,59 euros, una powerbank muy completa para no quedarse sin batería.

por 59,59 euros, una powerbank muy completa para no quedarse sin batería. Fire TV Stick 4K Plus por 33,99 euros, un dispositivo para convertir casi cualquier tele tonta en inteligente.

por 33,99 euros, un dispositivo para convertir casi cualquier tele tonta en inteligente. Ugreen FineTrack Duo por 29,99 euros, un pack con muchos localizadores para no perder la maleta, mochila y otros objetos en verano.

Logitech G923

Vayamos primero con lo que he comprado en este Prime Day 2026. Mi primera compra ha sido el Logitech G923 porque llevaba un tiempo largo queriendo comprar un volante, y qué mejor para hacerlo que con un pack que incluye tanto el volante como pedales (con embrague, importante) y palanca de cambios. Lo bueno de esta oferta es que no es exclusiva para clientes Prime, por lo que cualquier persona puede acceder a ella. Su precio es de 229,99 euros (antes 290,87 euros)

Es compatible tanto con ordenadores (Windows y Mac) como con consolas PlayStation (PS4 y PS5).

Si no quieres la palanca de cambios, puedes llevarte otro pack que incluye el volante y los pedales. Su precio es de 198,55 euros, pero esta sí que es una oferta exclusiva para clientes Prime.

Tomtoc para Nintendo Switch 2

Mi segunda y última compra ha sido la mochila Tomtoc para Nintendo Switch 2. No es la primera vez que le compro a la marca y, aunque es un poco cara, la calidad es impresionante. Ya la tengo en casa y es mejor de lo que esperaba: la cremallera se siente muy robusta, la consola cabe perfectamente incluso con la funda oficial (un extra de seguridad nunca viene mal) y su bolsillo viene acolchado.

Además, he probado a colocar la consola, mi eReader, auriculares y la cartera y cabe todo a la perfección. De hecho, diría que caben más cosas. La correa también se siente de muy buena calidad y se puede llevar en la espalda o en el pecho. Su precio en este caso es de 28,69 euros (antes 40,99 euros) y ya os digo que le voy a dar muchísimo uso este verano.

Si, en cambio, estáis buscando una buena mochila de viaje en la que quepa un portátil, cargadores e incluso equipaje, os recomiendo echar un vistazo a un artículo que publiqué aquí en Xataka sobre una mochila de viaje de Tomtoc. La utilizo cada tres o cuatro semanas para hacer viajes de fin de semana, y con ella no me hace falta llevar una maleta. Su precio, eso sí, es de 71,99 euros, aunque ya os digo que vale cada euro.

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Anker Prime Power Bank

En el Prime Day del año pasado aproveché la oferta que tenía la Anker Prime Power Bank, y ahora que está más barata no puedo dejar de recomendarla. Pero vayamos antes con lo malo y así nos lo quitamos de encima: aunque no es muy grande, se nota cuando la llevas en una mochila o bandolera pequeña, y su peso de un kilo es una carga grande si te la vas a llevar a todos lados. Yo la llevo en una mochila similar a la de la Nintendo Switch 2 que me he comprado y que utilizo normalmente cuando salgo de casa para no llevar las cosas en los bolsillos. Al cabo de un rato se me carga el hombro.

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Ahora vayamos con lo bueno (que es mucho): tiene una capacidad de 20.000 mAh, por lo que se pueden recargar muchos dispositivos. La suelo utilizar con el móvil, auriculares, el smartwatch y más; hasta funciona con MacBook. La potencia de 100W es ideal para cargar mi móvil en poco tiempo y su pantalla muestra el estado de carga, así como su autonomía restante y la temperatura. Tiene tres puertos USB (dos USB-C y un USB-A) y tarda tan solo una hora en recargarse por completo. Su precio es de 59,59 euros (antes 62,79 euros)

Fire TV Stick 4K Plus

En enero compré un Fire TV Stick 4K Plus para mi televisor, y me ha sorprendido muchísimo. Ya tenía otros modelos HD que he dado a familiares y me decanté por el 4K Plus porque mi tele es una smart TV relativamente reciente. Es ideal para convertir una tele tonta (con puerto HDMI) en inteligente, aunque para esto es mejor utilizar el modelo HD que es más barato, sobre todo si el televisor no es 4K.

Para mi caso, me ha venido muy bien porque es compatible con resolución 4K, Dolby Vision y Dolby Atmos, por lo que en este caso es igual que mi tele. Lo que me ha gustado mucho es su rendimiento, porque va muy fluido en todo momento. Esta era la aspereza que tenía con mi tele Xiaomi, por lo que me lo ha solucionado perfectamente. Su precio es de 33,99 euros (antes 69,99 euros).

Ugreen FineTrack Duo

El Ugreen FineTrack Duo no lo he comprado, pero por el precio que tiene me tienta muchísimo. Por 29,99 euros (antes 49,99 euros), hablamos de un pack de cuatro localizadores que es compatible tanto con iOS como con Android. Lo que me interesa, además del número de localizadores y del precio, es que cada uno de ellos incorpora un puerto USB para poder recargarlos, de tal forma que no tenemos que estar cambiándole la pila.

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Extras

Hay otras ofertas que no he querido incluirlas porque no necesito esos dispositivos, pero como me resultan interesantes las voy a mencionar en este pequeño párrafo. La primera es la del Kindle Paperwhite, que por 119,99 euros (antes 169,99 euros) me parece un precio de lo más interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Kobo subió el precio de sus eReader en mayo. Ahora, el Kindle Paperwhite, me parece una opción muy a tener en cuenta.

La segunda es la de los AirPods 4. Ya hemos visto muchas ofertas en estos auriculares, pero ninguna como la actual. Y es que Amazon ha decidido bajar su precio hasta el mínimo histórico, por lo que ahora mismo se pueden comprar por 97,85 euros (antes 149 euros) o por 133 euros (antes 199 euros) en el caso de que los queramos con cancelación de ruido.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Logitech, Tomtoc, Anker, Amazon, Ugreen

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