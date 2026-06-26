Estas son las siete mejores ofertas de última hora en tecnología del Prime Day de Amazon: Pixel 10, MacBook Air, LG OLED y más

Aún quedan meses para el Black Friday, la mayor campaña de ofertas del año. Pero no hace falta esperar hasta entonces si queremos ahorrarnos un pellizco en la compra de tecnología: Amazon, entre otras tiendas, lanza varias campañas potentes de rebajas cada varias semanas, con el Prime Day como mejor ejemplo de ello.

El Prime Day de verano de Amazon ha tenido lugar en esta ocasión entre los días 23 y hoy, 26 de junio. Cuatro jornadas repletas de chollos que podemos aprovechar, entre otras cosas, para comprar un teléfono o un portátil rebajados antes de que los precios sigan disparándose más y más en un mercado, como es el actual, que no deja de sorprendernos (para mal) cada día que pasa.

De modo que si aún no habíamos podido aprovechar este Prime Day de Amazon, aún estamos a tiempo de hacerlo: las siguientes ofertas (y muchas más) seguirán disponibles hasta la medianoche de hoy (o cuando se agoten, lo que antes ocurra). Una última gran oportunidad de ahorrarnos un pellizco en:

Google Pixel 10 (549 euros), Pixel 10a (431 euros) y Pixel 10 Pro (729 euros), la familia de teléfonos de gama alta más recientes de Google , que acaban de estrenar Android 17

, que acaban de estrenar Android 17 Orbegozo Air 46 (74,99 euros), un climatizador evaporativo económico con el que llevar mucho mejor las olas de calor del verano

con el que llevar mucho mejor las olas de calor del verano Portátil gaming Asus TUF A16 (1.279 euros), equipo con 32 GB de RAM y RTX 5070 a un precio que sorprende en los tiempos que corren

en los tiempos que corren Televisión LG OLED C5 55 pulgadas (849 euros), una de las mejores compras que podemos hacer en modelos OLED de estas pulgadas

en modelos OLED de estas pulgadas Localizadores Ugreen FineTrack Duo (29,99 euros), un par de accesorios vitales para tener nuestras pertenencias siempre bajo control

para tener nuestras pertenencias siempre bajo control Lector Kindle (95,95 euros), el modelo más económico de la familia Kindle con ofertón sobre la bocina del Prime Day

con ofertón sobre la bocina del Prime Day MacBook Air de 13 pulgadas M4 (999 euros), quizá una de las últimas grandes ofertas de este súper ventas antes de su subida de PVP

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Teléfonos Google Pixel 10

Con un futuro tan incierto como el que se presenta para el mercado de teléfonos móviles (y de cualquier cosa que lleve RAM, en realidad), el mejor momento para renovar smartphone es ahora. E incluso iríamos un poco tarde, viendo cómo varían los precios de un día para otro.

Este Prime Day es la ocasión perfecta para adelantarnos a esas subidas haciéndonos, de paso, con algunos de los teléfonos Android más interesantes del momento: los tres miembros principales de la familia Google Pixel, que además de tener unos precios geniales acaban de recibir Android 17 hace nada.

Orbegozo Air 46

El Prime Day de verano ha llegado este 2026 a lo justo para adelantarnos a las olas de calor que están al caer. Sin gastar demasiado, sólo 74,99 euros, nos llevamos a casa este Orbegozo Air 46: un climatizador evaporativo tres en uno silencioso, con un consumo de 55 W bastante contenido y un mando a distancia que facilita mucho su uso. Es de Orbegozo, una marca bastante conocida entre este tipo de electrodomésticos.

Asus TUF A16

La familia de dispositivos Apple acaba de subir casi al completo y lo mismo sucede con Microsoft y sus Xbox Series. El mercado del hardware en general, y gaming en particular, es de todo menos atractivo para el comprador. Sin embargo, los portátiles gaming (y también los sobremesa premontados) siguen resistiendo la crisis de la RAM al mantener unos precios sorprendentemente bajos para lo que ofrecen.

Este portátil Asus TUF A16 rebajado en el Prime Day (1.279 euros) es un excelente ejemplo de ello. No sólo protagoniza una genial oferta, sino que ofrece un hardware difícil de creer en pleno 2026 para costar lo que cuesta: NVIDIA RTX 5070, Ryzen 7 260, 32 GB de RAM (ojo al detalle de la generosa cantidad de RAM) y 1 TB de SSD. Con una pantalla IPS, de 16 pulgadas a 1600p y 165 Hz.

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LG OLED C5 55

Para mí, el chollo en televisiones de este Prime Day lo protagoniza la LG OLED C5 55 (849 euros). Un modelo que ha rondado los 1.000 euros en días pasados y que ahora baja de 850. Pero que destaca, más allá de su (buen) precio, por su panel OLED 4K de 55 pulgadas.

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Ni demasiado pequeña ni demasiado grande, es ideal para salones de todo tipo y, sobre todo, tiene un contraste genial, con unos negros puros que ofrece una experiencia a la hora de ver películas, series y cualquier contenido (e incluso para jugar en PS5 Pro, Switch 2 o Xbox Series) que pocos paneles son capaces de ofrecer.

Ugreen FineTrack Duo

El verano, las vacaciones y pasar tiempo fuera de casa son la combinación perfecta para (ojalá que no) perder las llaves o cualquier cosa de las que nos acompaña en el día a día. Para evitarlo, podemos aprovechar este Prime Day para comprar estos Ugreen FineTrack Duo.

Un par de localizadores multiplataforma (29,99 euros) con unas brutales valoraciones en Amazon que son una apuesta segura. Son compatibles con Android y iOS, ofrecen una autonomía de un año completo y cuentan con un sonido de alerta que alcanza los 100 dB.

Kindle

Rebajado desde los comienzos del Prime Day pero ahora a un mejor precio, el Kindle básico (95,95 euros) es, nuevamente, el Kindle más barato que podemos comprar a día de hoy. Estos días ha estado rondando los 100 euros y hoy, casi a finales del Prime Day, ha bajado a esos menos de 96 euros.

Preciazo para lo que ofrece: pantalla de 6 pulgadas a 300 ppp, luz integrada para leer de noche a oscuras, autonomía para semanas de uso con una sola carga, 16 GB de memoria donde almacenar cientos y cientos de libros y un diseño compacto y ligero que lo convierte en un compañero de lecturas inseparable.

MacBook Air M4 de 13 pulgadas

La subida de precios oficial de Apple afectará sensiblemente a uno de sus portátiles súper ventas: el MacBook Air. De modo que la decisión está clarísima: si pensábamos hacernos con uno próximamente, quizá deberíamos plantearnos no alargarlo más y comprarlo ya si queremos ahorrarnos lo máximo.

Este Prime Day ha coincido con el anuncio oficial de dicha subida y aún estamos a tiempo de conseguir el MacBook Air M4 de 13 pulgadas (999 euros) con una brutal relación calidad precio. Es el modelo con 16 GB de RAM, 256 GB de SSD y procesador M4. Es decir: equipazo para trabajar o estudiar durante años, sin necesidad de actualizar a corto plazo. Sólo un apunte a tener en cuenta: el modelo aún rebajado es el que viene con layout de teclado portugués.

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Imágenes | Amazon, Google, LG, Orbegozo, Google, Asus, Ugreen

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