MacBook Air M4, análisis: si el portátil más interesante de Apple ahora cuesta menos y es más potente, apaga y vámonos

Apple sigue sumando renovaciones en este primer trimestre de 2025 y ahora le ha llegado el turno a uno de sus productos estrella: el MacBook Air. Los nuevos modelos, tras menos de un año en el mercado, acogen los chips M4 en un ciclo de renovación anual que parece coger tracción.

El nuevo MacBook Air M4 es un equipo que mantiene casi la totalidad de especificaciones de la generación anterior, con la inclusión del chip M4 como gran novedad. Pero llega con una grata sorpresa que nos congratula: el modelo de base ahora incluye 16 GB de memoria unificada y además es más económico de salida que la generación anterior.

Ficha técnica del MacBook Air M4 de 13 pulgadas



Macbook air M4 pantalla Pantalla Liquid Retina de 13 Brillo de 500 nits Gama cromática amplia (P3) Tecnología True Tone Tasa de refresco de 60 Hz dimensiones y peso Modelo de 13": Alto 1,13 cm / Ancho 30,41 cm / Fondo 21,5 cm / Peso 1,24 kg procesador Apple M4 CPU de 10 núcleos GPU de 8 o 10 núcleos

120 GB/s de ancho de banda de memoria memoria 16 GB hasta 32 GB almacenamiento SSD base de 256 GB Hasta 2 TB puertos Dos puertos Thunderbolt 4 conectividad Wi‑Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5.3 webcam Cámara de 12 megapíxeles con Encuadre Centrado y Vista Cenital audio Sistema de cuatro altavoces y conjunto de tres micrófonos con tecnología beamforming batería Hasta 18 horas de reproducción de vídeo sistema operativo macOS Sequoia precio Desde 1.199 euros

Diseño, pantalla y sonido: de todo lo que se ve y oye, la única novedad es un nuevo color

La unificación del lenguaje de diseño de las familias Pro y Air de los Macbook me tiene entre sus defensores. Habiendo probado todas las generaciones anteriores, el diseño regular con grosor uniforme me parece un acierto hoy en día y le queda genial al MacBook Air.

En concreto, creo que el más pequeño de los Air, el de 13 pulgadas que hemos probado en Xataka, es uno de los grandes beneficiados de este diseño. Porque resulta que ese grosor de apenas 1,1 cm y el peso de 1,24 kg lo hacen un equipo compacto y muy fácil de llevar de un lado a otro. Y muy, muy atractivo visualmente.

La gran novedad del MacBook Air M4 a nivel de diseño la encontramos exclusivamente en el nuevo color Azul Cielo, muy bonito y probablemente uno de lo más solicitados en las reservas del nuevo portátil de Apple.

En esas reservas probablemente se tengan que añadir algún que otro “dongle” para poder ampliar la conectividad del equipo. Son solo dos puertos Thunderbolt 4 (USB‑C) compatibles con carga y DisplayPort, los cuales además se sitúan en el mismo lado, el izquierdo.

En ese mismo lateral tenemos el puerto de carga Magsafe 3 y ya en el otro lateral nos encontramos con el puerto de auriculares de 3.5 mm. Que se mantenga ahí nos sigue pareciendo bastante curioso hablando de Apple.

No hay pues puertos USB-A ni más USB-C ni mucho menos un HDMI que nos permita una salida más estándar para una emergencia, todavía algo que hoy en día puede pasar a menudo en ciertos ámbitos laborales o de estudio.

Los dos solitarios puertos Thunderbolt 4

Tampoco hay novedades en la conectividad, por lo que no tenemos todavía Wi-Fi 7 sino Wi-Fi 6E. Se mantiene también Bluetooth 4.3.

Sí que hay una novedad interesante en la webcam, que ahora es tan buena como la de los modelos Pro. Hablamos de la cámara Center Stage de 12 MP compatible con Vista Cenital y grabación de vídeo de 1080p y que sigue teniendo su espacio especial en el notch. Lo que no hace es identificarnos con FaceID, así que solo podremos usar el lector de huellas integrado en el botón de encendido del equipo y situado como una tecla más del teclado.

La nueva cámara ofrece más calidad y efectos interesantes como la Vista Cenital

De los dos modelos de MacBook Air con el chip M4, en Xataka hemos analizado la versión con pantalla de 13,6 pulgadas de diagonal. Gracias a sus relativamente reducidos marcos y la calidad del panel, la experiencia con esta diagonal es fantástica y consigue un estupendo equilibrio entre portabilidad y facilidad de trabajo.

Con la carrera de Apple contra sí misma en rendimiento ya ganada, la gran diferencia entre la gama Pro y Air prácticamente se limita a la calidad de la pantalla

El MacBook Air M4 de 13 pulgadas ofrece al consumidor un panel Liquid Retina de tipo IPS con resolución nativa de 2.560 x 1.664 píxeles para alcanzar densidad de 224 píxeles por pulgada. El brillo se queda en 500 nits y ofrece una cobertura de la gama cromática P3, además de tecnología True Tone.

La experiencia con esta pantalla es satisfactoria, mostrando una calidad un poco superior a la media de la gama de portátiles de similar precio, destacando especialmente en el nivel de brillo y resolución. Pero no es un panel que pueda ir más allá del mercado de consumo. Además, la frecuencia de refresco del panel es de 60 Hz, cifra que, incluso para el mercado de consumo, se nos queda algo abajo.

Sí que está bastante por encima de la media del sector la calidad del sonido cuando reproducimos todo tipo de contenido en el MacBook Air M4 de 13 pulgadas. Contamos con un sistema de cuatro altavoces bastante potentes y equilibrados y que ofrecen compatibilidad con audio espacial gracias a Dolby Atmos, así como audio espacial con seguimiento dinámico en el caso de que estemos usando los auriculares AirPods de la compañía.

Junto con la gran calidad de la cámara web, el MacBook Air M4 añade un sistema de tres micrófonos con tecnología beamforming direccional.

El MacBook Air M4 de 13 pulgadas saca perfecto partido de todo el espacio disponible para mantener un teclado completo y muy cómodo al tacto, incluyendo teclas de funciones de altura estándar.

La experiencia de escritura es de las mejores del mercado, con muy poca sonoridad, excelente respuesta y estabilidad lateral, buen recorrido y por supuesto que viene retroiluminado, con sensor de luz ambiental que regula la luz bajo las teclas de manera automática. Y siempre acertada.

En cuanto al touchad, no es tan grande como en los modelos de más diagonal, pero ocupa todo el espacio que puede y lo más importante, nos deja una experiencia de uso que sí que es la mejor del mercado por respuesta, precisión y agradable tacto.

Potencia y autonomía: subiendo el nivel y no el precio

No os voy a negar que la llegada de los procesadores M4 de Apple a la gama de portátiles Air no me haya pillado algo por sorpresa. Aunque es una decisión acertada como veremos, la diferencia de rendimiento que hemos encontrado comparando con la generación anteriores es reducida.

Apple nos da una de cal y otra de arena con su nuevo MacBook Air de 13 pulgadas. Tiene 16 GB de memoria RAM y un precio más bajo pero mejorar esa configuración de base sigue siendo casi prohibitivo

Pero os contaba que me parece una buena evolución en tanto que Apple ha acompañado esta actualización de SoC con una mejora de la memoria RAM (ahora llamada “unificada”) del equipo base al tiempo que ha reducido ligeramente el precio respecto al que tenía el Air con M3 en su lanzamiento.

Este 2025, hacerse con un nuevo MacBook Air M4 de 13 pulgadas sale por 1.199 euros. El modelo base lleva 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Muy buena opción pues salvo por el hecho de que mejorar las especificaciones de base sale bastante caro: 250 euros para doblar capacidad del disco SSD (y dos núcleos más en la GPU) y 500 euros para irse a la versión con 24 GB de memoria RAM y 512 GB de interna.

Además, como comprobado con nuestro test de rendimiento, la velocidad de escritura y lectura del SSD que se incluye en los modelos Air está lejos de la gama Pro, quedándose en 3.000 MB/s.

Regresando a la gran novedad del chip M4, no es un estreno como tal sino que ya es en cierta manera un viejo conocido por estos lares. Hablamos de un chip con CPU de 10 núcleos, GPU de 8-10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, que admite hasta 32 GB de memoria unificada y 120 GB/s de ancho de banda de memoria.

A nivel de usuario y el día a día con el equipo, el chip M4 es imperceptible en tanto que el MacBook Air de 13 pulgadas va perfectamente fluido en cualquier tarea que le encomiendes como consumidor. Da igual que abras 30 archivos RAW de golpe con PixelMator Pro o que sufras de síndrome de Diógenes digital con las pestañas del navegador. No notarás ralentización alguna.

El chip M4 supone un importante salto de rendimiento bruto, especialmente en la GPU, respecto al M3 si lo comparamos en equipos MacBook Air. Y el rendimiento se mantiene trabajando solo con la batería

Si lo pasamos por el filtro de las pruebas sintéticas de rendimiento, la mejora de rendimiento es muy evidente respecto a la generación anterior con chip M3.

Así, en CineBench 2024, nuestra prueba de referencia, el nuevo MacBook Air M4 de 13 pulgadas pasó de 652 a 822 puntos en la prueba Multiusos Core y de 141 a 172 puntos en la de un solo núcleo. Pero el salto de rendimiento fue todavía más bestia a nivel de GPU, donde de los 3.375 puntos que obtuvimos en la prueba del MacBook Air M3 hemos pasado a los 4.142 del nuevo Air con M4.

Esas muy buenas cifras de rendimiento se mantiene tal cual aunque ejecutemos los test de CineBench usándosela la batería y no con la alimentación, como suele ser lo habitual en nuestras pruebas de rendimiento. Y lo mismo ocurre con test de estrés, donde el MacBook Air M4 de 13 pulgadas mantiene el tipo con el paso del tiempo.

En otro test de referencia como GeekBench 6, el nuevo chip M4 supera los 3.800 puntos en la prueba de un solo núcleo (3.187 el modelo Air con M3 del año pasado) y los 14.300 en el de varios núcleos (12.059 con M3).

Siguiendo con el análisis del rendimiento de la GPU, en el test 3DMark WildLife Extreme conseguimos 8.764 puntos mientras que en GFXBench superamos los 54,4 fps en el test Aztec Ruins 4K, mejorando los resultados de la generación pasada.

Por último, en la prueba con Blender, el MacBook Air M4 de 13 pulgadas de 2025 superó los 1.000 puntos.

¿Y qué hay de la IA? Pues que la parte especifica del chip M4 ofrece un gran rendimiento y nos queda pues un portátil de consumo preparado para sacar partido a la inminente llegada de Apple Intelligence.

El estupendo rendimiento del MacBook Air M4 es todavía más destacable habida cuenta de que no produce calentamiento en el equipo. No al menos para considerar que no podamos usar el equipo sobre las rodillas o nos cause problemas al apoyar muñecas al escribir. Si le unimos que el ruido en funcionamiento es inexistente por tratarse de un equipo con refrigeración pasiva, ya tenemos otro punto a favor de la gama Air.

Por último es es turno de valorar uno de los aspectos en los que los MacBook Air siempre han destacado y todavía sacan ventaja global a equipos bajo Windows de la misma gama: la autonomía.

Con el nuevo MacBook Air M4 de 13 pulgadas mantenemos el excelente desempeño de los portátiles de Apple en este campo. Las entre 15 y 18 horas de autonomía que marca la ficha técnica se refieren a un uso exclusivo y controlado de reproducción de vídeo y navegación web respectivamente. No son cifras que a nosotros nos interesen más que como orientación aunque es Apple el fabricante que más realista es con estas cifras.

Algo en lo que nunca fallan los portátiles de Apple es en la capacidad de olvidarnos de la batería durante todo el día, por muy intenso que sea la tarea a realizar

La batería integrada de polímeros de litio de 53,8 Wh del nuevo MacBook Air M4 nos da un uso real de entre 12 y 13 horas con un uso mixto y brillo de pantalla alrededor del 50%. Son cifras fantásticas para poder decir realmente que podemos salir de casa o el trabajo con el equipo cargado y tener la seguridad de que, por muy intenso que sea el trabajo que debamos llevar a cabo, no hay por qué cargar con el adaptador de corriente.

Este cargador no viene de serie con el modelo más básico, pero es recomendable actualizar

Respecto al cargador, aquí Apple de nuevo deja su sello e incluye en el paquete un cargador discreto de 30W en la versión más económica mientras que en la versión con el M4 de GPU de 10 núcleos, el incluido es un USB-C de 35W y dos puertos, mucho más interesante y el que hemos probado. Es ademas bastante compacto e incluye un cable trenzado de calidad. Para la carga rápida hay que rascarse el bolsillo y comprar el adaptador de 70W de Apple.

Como ya hemos indicado, este cargador USB-C acaba en el puerto MagSafe 3, con su indicador de estado de carga. Pero si queremos o tenemos necesidad, podemos usar un cargador USB-C estándar pero con menos eficiencia de carga.

MacBook Air M4 de 13 pulgadas, la opinión y nota de Xataka

Cumpliendo ya de manera muy fiel a la actualización casi anual de sus procesadores, parece que tendremos nuevos MacBook Air al mismo ritmo. Si como ha pasado con este nuevo MacBook Air M4 de 13 pulgadas, el precio de partida baja y se mejora la configuración base (ahora 16 GB de memoria en vez de 8 GB), bienvenidas sean esas actualizaciones anuales.

Con un tono azul cielo como gran novedad en el diseño, el MacBook Air M4 de 13 pulgadas mantiene un diseño compacto, atractivo y ligero, que sienta genial a una pantalla de nivel y con brillo por encima de la media en su categoría. También conserva una conectividad algo limitada.

La llegada del chip M4 eleva el nivel de rendimiento del portátil, sobrepasando con creces las necesidades del mercado de consumo en tanto que la fluidez del portátil en cualquier tarea es completa a pesar del discreto nivel de los SSD que monta. Y todo ello con el máximo silencio en funcionamiento y disfrutando de un gran teclado y un precio touchpad.

Pero como siempre que hablamos de un portátil de Apple, conviene que tengamos muy claro el objetivo final del equipo porque a poco que pensemos en mejorar alguno de sus pocos componentes (memoria o SSD), el precio se dispara de manera excepcional.

9,0 Diseño 8,75 Pantalla 8,25 Rendimiento 9,5 Teclado/Touchpad 9 Software 9 Autonomía 9,5 A favor Diseño atractivo y compacto

Apple vuelve a demostrar que, sin gráfica dedicada, nadie le hace sombra en potencia bruta

Autonomía de las que uno siempre quiere en un portátil para llevar de un lado a otro En contra Ahora el modelo básico es más barato y con mejores especificaciones, pero las ampliaciones siguen siendo muy caras

La tasa de refresco de 60 Hz en 2025 se nos queda muy corta

La conectividad es algo justa



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas y cómo hacemos estas reviews.