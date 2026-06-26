Dreame X60 Pro Ultra Complete, análisis: este robot aspirador sabe que tenemos la casa hecha un desastre y tiene armas para limpiarla

Acaba de pasar por nuestro suelo de análisis uno de los robots aspiradores más ambiciosos del mercado: el Dreame X60 Pro Ultra Complete, el flagship de una marca que suena a nueva pero que tiene mucha solera y se nota. No obstante, empezó como proveedor de Xiaomi. Ya nos dejó con gran sabor de boca con su antecesor, el Dreame X50 Ultra, y ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de innovar poniéndole patitas y brazos a sus robots aspiradores o conectándolo al desagüe. Esta última entrega experimenta con algo que promete: descoyuntar como nunca antes sus mopas y el cepillo lateral.

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Tienes una casa grande, llena de esquinas y recovecos.

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No quieres gastarte mucho dinero.

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Lo esencial en 30 segundos

El Dreame X60 Ultra Complete es un elegante robot aspirador que tiene como punto fuerte la limpieza: entre su enorme capacidad de succión, doble cepillo central de goma y un cepillo lateral extensible, es de lo mejor que hemos probado para aspirar suelos. Y eso que tenemos mascotas en casa. El fregado no se queda atrás: salvo que que se te caiga un vaso de refresco, prácticamente puedes olvidarte de la fregona. Lo más sorprendente es que es como si "viera" manchas y obstáculos y actuase en consecuencia.

Entre que va sobrado para limpiar y que la navegación está bastante bien optimizada, tiene batería para rato. No obstante, algo que llama la atención es lo rápido que se carga: para un piso pequeño para el mío no importa demasiado, pero si tienes una casa grande, esa carga rápida es un auténtico plus.

Este es un robot aspirador para amantes de la tecnología y no solo es porque vaya repleto de ella hasta la txapela (retráctil, por cierto), es porque la app tiene opciones para aburrir para personalizar la limpieza a tu gusto y hasta para inmortalizar momentos de tus mascotas cuando está limpiando (que no cunda el pánico: según Dreame, las imágenes no van a ninguna nube. Eso sí, no techies, abstenerse: entre las opciones y que la interfaz no es la más intuitiva del mundo, es fácil que a perfiles como a mi madre se le haga bola.

DREAME X60 Pro Ultra Complete, Robot Aspirador y Fregasuelos, Brazos UltraExtend, Cámaras con IA, Sistema Antiobstáculos 10 cm, 42 000 Pa, Vaciado Auto, Autolimpieza de Mopa a 100 °C y Desenredado Hoy en Amazon — 1.499,00 € Dreame — 1.499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces





Nuestra experiencia con el Dreame X60 Pro Ultra Complete

Un bonito diseño que marca la diferencia. Es un robot aspirador elegante que entra por los ojos. Aunque no lo parezca porque la base ocupa lo suyo, es fácil encontrarle hueco en casa sin que haya "ruido visual". Pero más allá de la estética, lo realmente interesante son los detalles que marcan la diferencia: la txapela retráctil (ideal para colarse debajo de armarios), los dos cepillos centrales de goma que vienen genial en un hogar con mascotas como el mía, el cepillo frontal y las dos mopas. Estos dos se extienden hasta 12 y 18 centímetros respectivamente, una burrada que ayuda muchísimo a limpiar mejor

Casi imperdible. Un láser en la txapela, una cámara en el frontal y la IA son las responsables de una navegación depurada: ni da vueltas de más, ni se pierde, ni atropella cosas por el suelo (y en mi casa hay unas cuantas), aunque a veces peca de conservador. Eso puede provocar que deje zonas sin limpiar del todo. En cuanto a obstáculos, supera bien pletinas de un par de centímetros y, dato curioso, es la primera vez que puedo dejar la ventana del patio abierta sin que el robot intente escaparse.

Que no me entere yo que queda una esquina sucia. Donde más sobresale el Dreame X60 Pro Ultra Complete es en la limpieza: tienes que tener la casa muy sucia para ponerla a esos 42.000 Pa de máxima capacidad de succión porque con menos basta para la suciedad del día a día de las perras, mi arenilla del padel o migas. Además, esos dos rodillos atrapan con eficiencia el pelo, por pequeño y fino que sea. Mención especial merece su efectividad con las alfombras: aquí sí que viene de cine esa potencia máxima. Eso sí, si la alfombra es peluda, te va a seguir tocando aspirar a mano muy de vez en cuando.

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De que en estas semanas de prueba no haya tenido que sacar la escoba ni la fregona del armario hay un responsable: esa facultad de descoyuntar el brazo del cepillo lateral y de las mopas para llegar mejor a recovecos. Porque sí, también es uno de los aspiradores que mejor friega: entre el limpiador, lo que se va autolimpiando y la acción de la fricción - rotación, elimina manchas difíciles y hasta pequeños derrames.

Y dura, y dura, y dura... Poniéndolo solo en aspiración a máxima potencia (algo que no tendrás que hacer salvo que el suelo esté muy, muy sucio), ha completado la limpieza de un piso de 55 metros cuadrados en 50 minutos gastando un 64% de batería. Usando una potencia media, un piso más grande no debería ser problema. Si se queda sin batería, no solo vuelve a la base, se carga y sigue, sino que lo hace con algo raro en estos dispositivos: usando carga rápida. En cinco minutos se carga al 25%.

Una app completísima, para bien y para mal. La app tiene absolutamente todo lo que podrías desear para controlar tu robot aspirador y más. Permite, por ejemplo, elegir el orden de las habitaciones o ajustar cada cuánto lavar la mopa. Eso sí, la interfaz es compleja, tiene errores de traducción y puede no ser intuitiva. De hecho, para perfiles poco techie como mi madre, vendría genial un modo simplificado que mostrará solo los ajustes esenciales.

Mantenimiento escaso y cómodo. En estas semanas de prueba lo único que he tenido que preocuparme es de vaciar el depósito de agua sucia y llenar el de agua limpia, aproximadamente una y dos veces a la semana, respectivamente. A la bolsa de sólidos todavía le quedan semanas para llenarse y las mopas se lavan y secan en la base. Todo buenas noticias, ya si tienes alergia al polvo, porque la exposición es mínima.

Ficha técnica del Dreame X60 Pro Ultra



Dreame X60 Pro Ultra Dimensiones y peso Base: 390 × 456 × 499 mm Robot: 350 × 350 × 89 mm (con el sensor desplegado: 111 mm de altura) Potencia de succión 42.000 Pa Navegación VersaLift DToF (láser + cámara) con reconocimiento de imágenes con IA supera obstáculos de hasta 10 cm (dos escalones de 5 cm) Cepillos Cepillo lateral extensible 12 cm

Cepillo central Doble antienredos HyperStream 2.0 Fregado Con dos mopas rotatorias (280 rpm) extensibles 18 cm y 15N de fuerza Elevación 10,5 mm Base Capacidad depósitos de agua: 4,2 L agua limpia y 3 L agua sucia Capacidad depósito sólidos: bolsa para100 días Limpieza mopa con agua caliente a 100C y secado con aire caliente conectividad Compatible con Alexa, Siri y Google Home. Próximamente compatible con Matter. Alexa, Siri y Google Home Privacidad: el algoritmo de reconocimiento se ejecuta exclusivamente en el robot aspirador, y ninguna imagen se almacena en la nube. Autonomía 5.000 mAh Hasta 232 minutos y 1.000 m2 Carga rápida: 5,5 minutos -> +24% de batería Qué hay en la caja Base, robot aspirador, cable, manuales, dos bolsas de polvo, dos filtros, producto de limpieza, tres pares de mopas Precio 1.499 euros

Dreame X60 Pro Ultra Complete, la opinión de Xataka

Dreame es una recién llegada, pero quién lo diría: sus robots aspiradores son de lo mejor y de lo más innovador del mercado. Esta última entrega mantiene el tipo y va un paso más allá con algo que quizás no llame tanto la atención como ponerle un brazo, pero que en la práctica es más determinante: llegar mejor a las esquinas. ¿De qué sirve tener una gran navegación si luego no puedes meter la escoba porque no cabes? Dreame lo ha resuelto convirtiendo al cepillo lateral en protagonista y depurando todavía más el fregado.

En pocas palabras: el Dreame X60 Pro Ultra Complete es un robot aspirador que lo hace todo bien y además recorta en esa diferencia de resultados entre la aspiración automatizada y la manual. Además, me he sorprendido usando opciones que no creía necesitar en la app (aunque entiendo que yo soy una heavy tech user). El único gran "pero" que le pongo es el precio. Es buenísimo pero caro, incluso teniendo en cuenta sus avances.

¿Lo recomiendo?

Rotundamente sí: es un robot aspirador que navega rápido y bien, tiene batería de sobra, es bonito, está repleto de opciones y lo mejor, aspira y friega de lujo. Lo recomiendo especialmente para hogares grandes y repletos de recovecos y cacharros. En ese escenario es donde más se luce gracias a su sistema de mopas y cepillo extensible y el rendimiento de su batería. Obviamente, siempre y cuando el precio no sea un problema.

Porque aunque el Dreame X60 Pro Ultra es uno de los robots aspiradores más completos y ambiciosos del mercado, la realidad es que su PVP es alto y que hay candidatos a la altura por menos dinero. Eso sí, es caballo ganador. Y si tiene buena oferta, mejor todavía.

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio: cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Dreame. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes | Xataka