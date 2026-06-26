Scarlett Fountain, experta en actividad física: "45 minutos de deporte en familia apoyan la salud de padres e hijos"

Si sacar tiempo para hacer ejercicio es complicado en el mundo en el que vivimos, hacerlo con hijos a veces es prácticamente una misión imposible. Por otro lado, los propios niños a veces no llegan a los tiempos de actividad física recomendada, ya sea por un exceso de actividades extraescolares no activas, por no tener acceso a lugares al aire libre para jugar o por abuso de ciertas actividades de ocio sedentarias, como los juegos con videoconsolas.

Dado que padres e hijos, cada uno a su manera, tienen los mismos problemas, dos científicas de la Universidad de Nottingham Trent, Scarlett Fountain y Karah Dring, tuvieron una idea: ¿y si diseñasen un plan para que las familias pudiesen practicar deporte juntas? En su caso, optaron por juegos de rugby en parejas, pero podrían valer otras opciones. Comprobaron que, como imaginaban, practicar ejercicio en familia aporta beneficios tanto para la salud física como mental. Y lo mejor es que no es necesario cambiar por completo las rutinas diarias de niños y adultos, ya que con solo 45 minutos se pueden ver los resultados.

Encuestas que lo dicen todo. Las autoras de esta investigación comenzaron su estudio con una encuesta en la que participaron 25 familias. Tanto adultos como niños tuvieron que responder a una serie de preguntas sobre sus rutinas de actividad física y los motivos por los que consideran que, en caso de ser cierto, no practican suficiente deporte. Los adultos coincidieron en mencionar problemas como el precio elevado de las actividades organizadas o la falta de tiempo libre. También hubo algunos que se quejaron de no tener cerca instalaciones deportivas y de ocio locales.

Los niños, por su parte, refirieron que ver a sus padres mantenerse activos les anima a ellos a hacer más ejercicio. De hecho, es algo que también ocurría a la inversa. Tanto los padres como los hijos se inspiran mutuamente para mantenerse activos. La solución parecía clara.

45 minutos de rugby. Tras analizar los resultados de las encuestas, Fountain y Dring decidieron diseñar un programa de actividad física en familia. Sería gratuito, accesible y rápido, para solventar todos los problemas que observaron en las respuestas de los padres participantes, aunque no todos se apuntaron. Solo 16 familias intervinieron en el programa.

Eligieron el rugby en pareja, ya que es divertido, adaptable y, al contrario que el típico rugby en equipo, sin contacto. Las sesiones, de 45 minutos, incluyeron calentamiento, práctica de habilidades y pequeños juegos. Antes y después tanto los padres como los hijos tuvieron que resolver una serie de pruebas cognitivas en un ordenador. Además, a los adultos se les tomaron muestras de sangre. Estos resultados se compararon con otra sesión de 45 minutos en reposo, que serviría como control.

Bueno para la salud física y mental. Tanto los niños como los adultos mejoraron los resultados de las pruebas cognitivas después de hacer ejercicio en familia. Por ejemplo, los niños tuvieron un mejor desempeño en una tarea de memoria de trabajo justo después del ejercicio. Por su parte, los padres mostraron mejoras en el procesamiento de la información. Estas mejoras se mantuvieron durante al menos 45 minutos.

En cuanto a la salud física, se vio que, tras un almuerzo, los adultos tenían los mismos niveles de glucosa en sangre que después del reposo, pero menos insulina. Esto significa que necesitaban menos cantidad de la hormona para regular los niveles de azúcar consumido. Sus células respondían muy bien a la insulina, no mostraban resistencia.

El ejercicio en familia es beneficioso para la salud física y mental

Del colegio al trabajo. Según han explicado las autoras del estudio en un artículo para The Conversation, un tercio de adultos no llegan a los niveles de actividad física recomendable. No aclaran dónde, pero posiblemente sea en Reino Unido. Aun así, es algo totalmente extrapolable a otras partes del mundo. Por otro lado, solo 4 de cada 5 niños de 11 a 17 años hacen 60 minutos diarios de ejercicio. Menos de una hora de actividad física cada día es poquísimo para un niño.

Las consecuencias para la salud física están muy claras, pero a veces no tenemos en cuenta cómo influye esto en el desempeño cognitivo en el trabajo, el colegio o, simplemente, el día a día. Por eso, consideran que se debe insistir mucho más en proporcionar a las familias oportunidades para practicar ejercicio juntas. Si no es posible por separado, la solución, claramente, está en ejercitarse en equipo.

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