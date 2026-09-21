Los Vivo X500 Pro y X500 Pro Max no son una renovación generacional: es el asalto definitivo a la gama más premium

'Benfen' es un término chino que vendría a traducirse como "hacer las cosas bien". Es el mantra que compañías como Oppo o Vivo han adoptado como filosofía a la hora de crear productos y que bien podría tener otra acepción: hacer las cosas a lo grande. Porque Vivo acaba de presentar en China la serie Vivo X500 y hay dos cosas a destacar.

La primera es que siguen apostando por ese zoom larguísimo complementario de la mano de Zeiss. La segunda es la que más nos interesa por aquí, ya que el Vivo X500 Pro Max, el Vivo X500 Pro y el X Fold 6 presentado hace unos meses llegarán a Europa. Es una refrescante novedad porque estos últimos años había que tener cuidado a la hora de hablar de un lanzamiento global de los modelos más ambiciosos de la compañía china.

Vamos a ver las características de los diferentes modelos, pero lo más relevante es la apuesta de Vivo por asaltar la gama más alta tanto en el formato convencional como en el de los plegables.

En corto. Antes de nada, no te has perdido el lanzamiento del Vivo X400. Como suele ser habitual en marcas chinas por cuestiones culturales, se saltan el modelo que empieza por el número cuatro, por lo que el modelo anterior sigue siendo el Vivo X300 Ultra que analizamos hace unos meses. Dicho esto, con los X500 estamos ante modelos que encajan en esa definición de "topes de gama" en todos los apartados.

El Pro Max con la funda-cámara y los dos teleconvertidores | Foto: Xataka

Tanto el X500 Pro como el X500 Pro Max montan el Dimensity 9600 Pro, el nuevo chip de MediaTek fabricado en un proceso de 2 nanómetros. Las configuración de RAM es idéntica con 12 GB LPDDR5 X, el almacenamiento es de 256 o 512 GB UFS 4.1 (con una opción extra de 1 TB en el caso del Pro Max) y en ambos casos, la batería carga a una potencia de 90 W por cable y 40 W inalámbrica.

Las principales diferencias entre ambos es el tamaño de la pantalla (6,36 pulgadas para el Pro y 6,85 pulgadas para el Pro Max), un mayor tamaño de batería para el Pro Max y la ambición del telefoto.

X500 Pro X500 pro max Pantalla Panel AMOLED de 6,36 pulgadas Resolución de 2.660 x 1.216 píxeles Refresco adaptativo de 1 a 144 Hz 4.500 nits de pico de brillo local 459 píxeles por pulgada Panel AMOLED de 6,85 pulgadas Resolución de 3.168 x 1.440 píxeles Refresco adaptativo de 1 a 144 Hz 4.400 nits de pico de brillo local 507 píxeles por pulgada Procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro Fabricación en 2 nm CPU de ocho núcleos 2 x 4,55 GHz + 3 x 4,35 GHz + 3 x 3,1 GHz MediaTek Dimensity 9600 Pro Fabricación en 2 nm CPU de ocho núcleos 2 x 4,55 GHz + 3 x 4,35 GHz + 3 x 3,1 GHz Ram y almacenamiento 12 GB LPDDR5X Ultra 256 o 512 GB UFS 4.1 12 GB LPDDR5X Ultra 256 GB, 512 GB o 1 TB UFS 4.1 batería 6.510 mAh en España Batería de iones de litio de una celda Carga rápida por cable de 90 W Carga inalámbrica de 40 W 6.750 mAh Batería de iones de litio de doble celda en paralelo Carga rápida por cable de 90 W Carga inalámbrica de 40 W conectividad 5G con doble nano SIM y doble espera 5G WiFi 7 de doble banda Bluetooth 6.0 GPS y A-GPS NFC para pagos móviles USB 3.2 USB OTG 5G con doble nano SIM y doble espera 5G WiFi 7 de doble banda Bluetooth 6.0 GPS y A-GPS NFC para pagos móviles USB 3.2 USB OTG Otros Lector de huellas ultrasónico 3D Certificaciones IP68 e IP69 Emisor de infrarrojos Enfoque láser para la cámara Trasera de fibra de vidrio en negro y cristal en blanco Lector de huellas ultrasónico 3D Certificaciones IP68 e IP69 Emisor de infrarrojos Enfoque láser matricial para la cámara Trasera de fibra de vidrio en negro y cristal en gris

Apuesta fotográfica. Este es el segmento en el que más y mejor se está posicionando la compañía china. De hecho, ya con el X300 Ultra muy posiblemente compitan por tener uno de los tres mejores móviles fotográficos de 2026 y estos X500 apuntan maneras tanto por la configuración del teléfono como, sobre todo, por un accesorio que Vivo ya ha convertido en imprescindible dentro de su catálogo.

Si nos centramos en las cámaras propias del móvil, tenemos ese gran módulo de cámaras trasero con las siguientes configuraciones:

X500 Pro X500 pro max principal Sensor LYTIA L910 de 1/1,28 pulgadas 50 megapíxeles Apertura f/1.57 Revestimiento ZEISS T* Sensor LYTIA L910 de 1/1,28 pulgadas 50 megapíxeles Apertura f/1.57 Estabilización nivel gimbal Revestimiento ZEISS T* gran angular 50 megapíxeles Apertura f/2.0 50 megapíxeles Apertura f/2.0 telefoto 64 megapíxeles Apertura f/2.52 Estabilización CIPA 7.0 200 megapíxeles de 1/1,4 pulgadas Apertura f/2.67 Estabilización CIPA 7.0 frontal 50 megapíxeles Apertura f/2.0 Apertura f/2.0 Apertura f/2.0

En todas las cámaras, Vivo apuesta por una apertura muy amplia para capturar mejores imágenes con baja luz, pero el Pro Max se desmarca con un telefoto de 200 megapíxeles que ya sabemos que es lo necesario para realizar aumentos híbridos o digitales más ambiciosos. Es decir, con un sensor de 200 megapíxeles, un 50x digital será más nítido que un 50x tomado con un sensor de 64 megapíxeles gracias a que la IA tiene que reconstruir la imagen partiendo de una imagen con más detalle.

Foto: Xataka

Y más allá de las lentes base. La base que monta es ambiciosa, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de los sensores principales y del telefoto, pero donde Vivo se desmarca y juega en una liga en la que, ahora mismo, sólo Oppo tiene una alternativa seria, es en el teleconvertidor. En nuestros análisis (del X300 Ultra, del X200 Ultra, del Oppo X9 Pro o del Oppo X9 Ultra) ya hemos visto que estas lentes adyacentes permiten no sólo una mayor versatilidad, sino capturar primeros planos retrato realmente impresionantes.

En este caso, tanto el X500 Pro Max como el X500 Pro son compatibles con el teleobjetivo Zeiss Gen 2 con una distancia equivalente de 200 mm, y el X500 Pro Max, además, es compatible con el Zeiss Gen 2 Ultra de 400 milímetros. El peso de este modelo es considerablemente más alto (153 gramos del Gen 2 vs 248 gramos del Gen 2 Ultra), pero ganamos el doble de distancia focal.

El plegable. Por otro lado, tenemos el plegable. Realmente no es nuevo porque fue en junio cuando conocimos sus especificaciones y, aparte de tener características llamativas como esa batería de 6.900 mAh (una burrada para un plegable) o el Dimensity 9500 Super Edition, lo que destaca es que sigue a pies juntillas la filosofía de cámaras de los plegables chinos.

Si Samsung, Google o Apple diferencian mucho entre sus cámaras para los móviles convencionales y los plegables, Honor, Huawei, Motorola o Vivo apuestan por cámaras que intentan no hacer tantas concesiones. De hecho, el teleconvertidor Zeiss Gen 2 de 200 mm es compatible con este X Fold6. Sin el teleconvertidor, el telefoto es un 3x óptico con tecnología periscópica.

El teleconvertidor Gen 2 también es compatible con el plegable | Foto: Vivo

Asalto europeo. La apuesta de Vivo por traer esos tres modelos nos deja ver que por fin Europa parece que entra en los planes de la compañía cuando se trata de lanzar los modelos más ambiciosos. Con las generaciones anteriores, muchos gama alta se quedaron en China y, aunque el X300 Ultra de comienzos de este año parecía un brote verde, había que esperar a ver si Vivo mantenía la estrategia.

Parece que sí y el X Fold6 llegará a Europa el próximo 1 de octubre. Por su parte, los X500 tendrán un evento propio el 27 de octubre en el que se detallará el precio europeo, pero marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía, que con estos terminales llega para plantar aún más batalla en una guerra fotográfica que ya no se libra tanto en el terreno de los megapíxeles... como en el de la versatilidad y la consistencia de la calidad fotográfica se use la cámara que se use.

Fotos | Xataka

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