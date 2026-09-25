Qualcomm tiene otro lugar donde quiere meter la IA: unos auriculares que entienden tu contexto y ponen a agentes a trabajar

Hay una razón por la que los auriculares resultan especialmente interesantes en esta nueva etapa de la inteligencia artificial: ya están con nosotros. Los llevamos caminando, trabajando, viajando o esperando un tren, muchas veces durante horas y sin necesidad de mirar una pantalla. Hasta ahora, esa cercanía ha servido sobre todo para escuchar y hablar. Qualcomm quiere aprovechar esa posición para algo bastante más ambicioso: que lo que llevamos en los oídos también pueda aportar a la IA información sobre la situación en la que nos encontramos.

No son unos auriculares de Qualcomm. Lo que la compañía ha presentado es Snapdragon Sound Elite Gen 2, su primera plataforma de audio premium diseñada específicamente alrededor de la llamada Personal AI. Es, en esencia, la base tecnológica sobre la que otros fabricantes podrán construir dispositivos como auriculares inalámbricos, modelos de diadema, diseños open-ear, gafas con audio y otros formatos multimodales. La firma reúne ahí procesamiento de sonido, conectividad, sensores y capacidad de IA en el propio dispositivo. No estamos, por tanto, ante un producto terminado, sino ante una plataforma para fabricantes.

Entender el contexto cambia el juego. Para Qualcomm, ese contexto puede construirse combinando distintas señales en tiempo real: lo que el dispositivo recoge a través de sus micrófonos, lo que detectan sus sensores y, en algunos conceptos, incluso información visual procedente de una cámara. La compañía ha mostrado esa posibilidad junto a Cleer con unos auriculares conceptuales con cámara basados en una plataforma Snapdragon Sound. Así, consultas sobre un monumento, una planta o un menú podrían apoyarse también en lo que tenemos delante, y no únicamente en aquello que acabamos de decir.

Actuar no es decidir por ti. La ambición va un paso más allá de responder preguntas: Qualcomm plantea que los agentes puedan continuar determinadas tareas una vez entienden qué necesitamos. La compañía pone ejemplos como comprobar si ha cambiado nuestro vuelo, buscar la ruta más rápida hasta otra puerta de embarque, resumir una próxima reunión o preparar información mientras seguimos ocupados con otra cosa. El matiz es importante: no hablamos de unos auriculares tomando decisiones arbitrarias, sino de agentes capaces de llevar una tarea adelante apoyándose en nuestras peticiones y en los servicios a los que tengan acceso.

Menos móvil, más conexión directa. Una de las piezas que hace posible ese planteamiento es el Wi-Fi 6E de muy bajo consumo integrado en Snapdragon Sound Elite Gen 2. Con él, los dispositivos compatibles pueden conectarse directamente a servicios en la nube, reduciendo la necesidad de que el smartphone actúe siempre como intermediario. Parte de esa estrategia se articula mediante Snapdragon Sound Apps & Agents, un ecosistema pensado para conectar al usuario con agentes especializados, contenido y servicios cloud mediante interacciones de voz. La idea no es eliminar el móvil por completo, sino reducir su dependencia en determinadas interacciones.

La IA también mejora el audio. Esa capacidad de cálculo tiene además una función mucho más inmediata en la propia experiencia de escucha. Qualcomm cifra en 128 GOPS la capacidad máxima de procesamiento de IA de Snapdragon Sound Elite Gen 2, frente a los 64 GOPS de Snapdragon S7 Gen 1, y plantea utilizarla para ejecutar simultáneamente funciones como cancelación adaptativa de ruido, procesamiento de voz o escucha adaptada al entorno. La compañía anuncia también hasta un 40% menos consumo, aunque ese dato corresponde específicamente a un escenario de reposo conectado por Wi-Fi y el resultado de Elite Gen 2 procede todavía de una simulación de diseño pendiente de mediciones finales sobre silicio. Qualcomm habla asimismo de una huella de plataforma hasta un 30% menor que la generación anterior.

La promesa aún debe materializarse. Por ahora, todo esto sigue siendo sobre todo una propuesta tecnológica para los fabricantes. Qualcomm ha presentado la plataforma y ha mostrado junto a Cleer un concepto basado en Snapdragon Sound, pero serán las marcas las que tendrán que decidir qué hacen con estas capacidades, qué funciones integran y cómo las convierten en productos comerciales. La compañía pone sobre la mesa el silicio, la conectividad y las herramientas; el resultado final dependerá de cómo cada fabricante construya sobre esa base. La apuesta, en cualquier caso, está clara: convertir los auriculares en otra interfaz para relacionarnos con la inteligencia artificial.

Imagen de portada | Qualcomm

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