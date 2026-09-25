Google se prepara para enviar chips de IA al espacio: es el primer paso para cumplir el sueño de los centros de datos espaciales

Google está a punto de dar un paso clave hacia su apuesta por los centros de datos en el espacio. La semana que viene van a lanzar y poner en órbita el primer prototipo de satélite equipado con chips de IA. La misión aún no pretende operar un centro de datos orbital, sino que la idea es recoger los primeros datos reales sobre cómo resisten estos chips el lanzamiento y el entorno espacial.

El lanzamiento. Google lanzará el prototipo de Suncatcher en la misión Transporter-18 de SpaceX, en colaboración con Planet Labs. En esta primera misión, pondrán en órbita baja terrestre cuatro TPU de Google. El objetivo de este vuelo no es ejecutar cargas de trabajo de IA, lo que se busca es someter a los TPU a las condiciones reales de un lanzamiento para medir su comportamiento antes de adentrarse en misiones más ambiciosas.

Lo que van a probar. Con este lanzamiento, Google quiere poner a prueba tres grandes retos:

Vibración y fuerzas : la primera pregunta es si los chips soportarán la fuerza y vibraciones provocadas por el lanzamiento. El trayecto durará apenas 10 minutos, pero en él la nave es sometida a fuerzas de hasta 10 g, que equivale a diez veces la gravedad terrestre, con picos de hasta 100 g en algunos componentes.

: la primera pregunta es si los chips soportarán la fuerza y vibraciones provocadas por el lanzamiento. El trayecto durará apenas 10 minutos, pero en él la nave es sometida a fuerzas de hasta 10 g, que equivale a diez veces la gravedad terrestre, con picos de hasta 100 g en algunos componentes. Radiación en órbita : Google ya hizo pruebas en laboratorio sometiendo a sus chips a una dosis equivalente a la que recibirían estando cinco años en el espacio y aguantaron bien.

: Google ya hizo pruebas en laboratorio sometiendo a sus chips a una dosis equivalente a la que recibirían estando cinco años en el espacio y aguantaron bien. El calor: por último está la cuestión de la gestión térmica, un punto delicado porque en el espacio, al no haber aire, no se puede disipar el calor del mismo modo que en tierra.

Project Suncatcher. Así es como Google ha bautizado el proyecto con el que buscan explorar la viabilidad de tener centros de datos en el espacio. La idea es usar satélites cargados de chips con IA, que se alimenten con energía solar y puedan transferir datos entre sí a través de láseres de alta velocidad. Si esta primera misión es exitosa, el plan de Google es tener dos satélites en órbita en 2027 para poder probar los láseres.

Los centros de datos en el espacio. La construcción de infraestructura para IA se ha dado de bruces con el cuello de botella de la energía, así que las empresas han pensado que por qué no llevarlos al espacio. En órbita, los satélites pueden captar energía solar de forma casi continua, lo que teóricamente permitiría alimentar grandes clústeres de computación sin depender de redes eléctricas terrestres ni de terrenos con disponibilidad de potencia. De momento hay varias iniciativas en marcha, pero aún muchas dudas sobre su viabilidad.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | No hay centros de datos para todos y las startups de la IA tienen una idea: convertir tu tarjeta gráfica en un chatbot



