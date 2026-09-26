Un biólogo anilló en 1956 un albatros en Midway: casi 70 años después, esa misma hembra sigue volviendo a criar en la colonia

En el remoto atolón de Midway, en pleno océano Pacífico, la vida se rige por los ciclos de anidación. Sin embargo, hay un ejemplar que ha transformado la forma en la que la ciencia entiende la biología y la longevidad de las aves marinas, y la culpable ha sido 'Wisdom', una hembra de albatros de Laysan que, a sus aproximadamente 75 años, ostenta el récord de ser el ave silvestre más longeva de la que se tiene constancia.

¿Cuándo se comenzó a ver? Lejos de retirarse, Wisdom sigue desafiando las expectativas biológicas, puesto que en la temporada 2024/2025 ha vuelto a su lugar de anidación, ha encontrado una nueva pareja y ha sacado adelante a un nuevo polluelo.

Y para entender la importancia del hito biológico de Wisdom, hay que remontarse al 10 de diciembre de 1956. Aquel día, el ornitólogo Chandler Robbins, durante una expedición en el atolón de Midway, le colocó una pequeña cinta de identificación de aluminio que hoy se conoce como anilla Z333. Y en aquel momento, el ave ya se encontraba incubando un huevo.

Es muy importante. Este detalle de su comportamiento es la clave de bóveda de su edad, puesto que, según los registros del U.S. Fish and Wildlife Service, las hembras de albatros de Laysan no alcanzan la madurez sexual para comenzar a criar hasta al menos los cinco años de edad, y a menudo tardan hasta los ocho o nueve en hacerlo con éxito.

Por lo tanto, si Wisdom ya estaba incubando a finales de 1956, su año de nacimiento no pudo ser posterior a 1951. Pero lo más interesante de la historia es que a principios de los años 2000, el propio Robbins la recapturó y confirmó su identidad, consolidando un registro de anillamiento ininterrumpido a través de sucesivos reemplazos de la marca original.

Un historial reproductivo. La calidad de esta información no se basa únicamente en las estimaciones aisladas que se realizaron, sino en el seguimiento continuo que se hizo por parte de instituciones oficiales y programas de conservación como Friends of Midway Atoll.

Y es que a lo largo de su vida, se calcula que Wisdom ha volado millones de kilómetros sobre el Pacífico y ha puesto entre 50 y 60 huevos. De ellos, ha logrado criar con éxito a unos 30 o 35 polluelos y, para poner esto en perspectiva científica, el USGS señala que existe una brecha de más de dos décadas entre Wisdom y el siguiente albatros más viejo conocido en los registros norteamericanos. Si concretamos aún más, sabemos que la vida típica para esta especie oscila entre los 40 y los 68 años, pero aquí se supera con creces.

Un nuevo capítulo. Si nos centramos en la vida amorosa de estos pájaros, sabemos que su vida está marcada por la monogamia y los vínculos a largo plazo. Esto hizo que durante muchos años, Wisdom fuera avistada junto a su fiel pareja, un macho bautizado como Akeakamai. Sin embargo, tras la reciente desaparición de este, el futuro reproductivo de la veterana hembra parecía incierto.

Pero finalmente la biología terminó de dominar completamente e hizo que durante la temporada de nidificación iniciada a finales de 2024, las cámaras y los observadores vieran que Wisdom había regresado y formado un nuevo vínculo con un macho, haciendo que se culminara esta historia con un nuevo huevo que acabó con un polluelo nacido en 2025.

La biología de la especie ha vuelto a imponerse, y durante la temporada de nidificación iniciada a finales de 2024, las cámaras y los observadores del atolón confirmaron que Wisdom había regresado y formado un nuevo vínculo con un macho identificado con la anilla EX25. Y en noviembre de 2024 puso un nuevo huevo que ha culminado con la eclosión de un polluelo en enero de 2025. Algo que marca la fuerte resiliencia que pueden tener algunas especies más allá de lo que diga un libro.

Imágenes | Agencia EFE

Vía | Science Blog

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