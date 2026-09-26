Las lavadoras y frigoríficos son en 2026 más inteligentes y sofisticados que nunca: su reto es convencerte de que merecen la pena

En casa tenemos electrodomésticos que no solemos cambiar con frecuencia, salvo que sufran una avería. Lavavajillas, lavadora y frigorífico se encuentran entre esos clásicos que suelen acompañarnos durante años. Pero, cuando llega el momento de sustituirlos, no está de más conocer cuáles son las tendencias del mercado.

Porque ya no se trata simplemente de elegir un modelo por su estética. En un mercado frenético, en el que la tecnología avanza a pasos agigantados, ni los frigoríficos ni las lavadoras (son los protagonistas de este artículo) se quedan al margen. Y cómo potenciales compradores, a veces podemos perdernos entre tanto etiquetado. Ya no se trata solo de que tengan WiFi, como ocurría hace unos años: ahora son cada vez más frecuentes funciones de IA, los sensores por todas partes y funciones que casi los convierten en aparatos automáticos.

Vamos a repasar cuáles son las últimas tendencias por si estás pensando en cambiar de frigorífico o lavadora y no quieres que el nuevo modelo se quede anticuado antes de tiempo.

Entre 2025 y 2026 se están viendo varias tendencias bastante claras en frigoríficos y lavadoras. Y hay una especialmente evidente: los fabricantes están pasando de añadir simplemente WiFi y una app a intentar que el electrodoméstico tome decisiones por sí mismo mediante sensores, cámaras e inteligencia artificial. Es el paso previo antes de tener robots en casa.

Tendencias en frigoríficos

Imagen | Miele

Un dispositivo que funciona de forma ininterrumpida (eso es lo más habitual) los 365 días del año y que quiere convertirse en el centro del hogar conectado o, al menos, reinar en la cocina. Un buen ejemplo está en cómo las marcas han ido apostando por la integración de cámaras que permiten saber qué alimentos tenemos en la nevera, y los modelos de Miele son un buen ejemplo.

Una IA de verdad

Imagen | Samsung

Y no se queda ahí. La integración con Gemini permite identificar esos alimentos y utilizar esa información para gestionar ingredientes, sugerir recetas y ayudar a preparar la compra. Samsung, por ejemplo, está impulsando esta idea en su gama Bespoke.

Quizás esto suene demasiado futurista y, por eso, vamos a quedarnos con algo un poco más terrenal: los frigoríficos con pantalla. Cada vez son más habituales y tenemos ejemplos como Samsung, que sigue desarrollando su Family Hub con Bixby, Now Brief, Voice ID y funciones personalizadas para cada miembro de la familia.

Ya vemos cómo los frigoríficos han dejado de ser electrodomésticos "tontos" que simplemente conservan los alimentos a una buena temperatura. Cada vez son más inteligentes e incluso aprenden nuestros hábitos. Otro ejemplo es AEG, que ha apostado por la tecnología AI CoolAssist para ajustar automáticamente la temperatura y el funcionamiento en función de nuestro día a día.

Acabar con los problemas de espacio

Imagen | Siemens

Más allá de la conectividad, hay otras propuestas que no podemos pasar por alto. Una de las más llamativas de este año tiene que ver con Siemens, que presentó en IFA modelos que aumentan la capacidad interior sin incrementar sus dimensiones exteriores. Es una tendencia especialmente interesante para las cocinas en las que no sobra precisamente el espacio.

Muy relacionada con esta idea está otra de las características que este año hemos visto. Llega de la mano de LG: frigoríficos que pueden colocarse prácticamente pegados a una pared. Gracias a unas bisagras y puertas rediseñadas, como las del sistema Zero Clearance Hinge, es posible abrir completamente la puerta aunque el lateral del frigorífico esté casi pegado a una pared o a un mueble.

Optimización del interior

Y, más allá de la capacidad o la conectividad, no podemos olvidar que estamos ante una nevera cuyo principal objetivo es conservar los alimentos en buen estado. En este sentido, una de las tecnologías más llamativas es AI Hybrid Cooling de Samsung, que combina un compresor inverter convencional con un elemento termoeléctrico Peltier. El aparato puede utilizar uno u otro, o ambos, dependiendo de las necesidades de refrigeración en cada momento.

Integración en el hogar conectado

Imagen | LG

Y, para el final, queda la que quizás podamos considerar una de las evoluciones más importantes, sobre todo cuando hablamos de un electrodoméstico conectado que cada vez se parece más a un ordenador: que sea capaz de adelantarse a lo que queremos.

Ya no se trata solo de que pueda actualizarse —para eso está ThinQ UP—, sino de utilizar una IA a la que podamos decir qué queremos conseguir y dejar que sea ella la que averigüe cómo hacerlo coordinando los distintos dispositivos de la casa. LG lo denomina ThinQ Claw, un agente de IA capaz de adelantarse a lo que le vamos a pedir y no solo eso; que sea capaz de coordinarse con otros dispositivos de la marca para intentar conseguir el resultado que buscamos.

Las lavadoras, cada vez más atrevidas

Imagen | Miele

Una de las grandes tendencias está en que la lavadora tome cada vez más decisiones por sí sola y sin que, como usuarios, tengamos que estar siempre pendientes de la colada. Y ya imaginas que de nuevo, la IA tiene un gran protagonismo. Y eso se nota simplemente viendo cómo llaman las marcas a estas funciones.

IA por todas partes

Samsung lo hace con AI Wash+, cuyos sensores detectan la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad para ajustar parámetros como la cantidad de agua, detergente, intensidad y duración del ciclo. Algo parecido a lo que hace Haier con AI Wash Sense, que también utiliza sensores para decidir cómo realizar el lavado.

Solo pulsar un botón y olvidarte. Y, por si esto parece poco, Miele ha llevado esta idea todavía más lejos con Cary, un concepto presentado en IFA 2026 en el que basta con introducir la ropa y pulsar Start: la lavadora reconocería la colada y decidiría automáticamente el programa, la temperatura, el centrifugado y la dosificación.

Ahorro de detergente y suavizante

Imagen | Samsung

Pero, más allá de la IA, no podemos olvidar la importancia que las marcas conceden a la dosificación de suavizante y detergente para hacer que las lavadoras sean más eficientes. Un buen ejemplo es Bosch, una marca que incluye desde hace años en algunos de sus modelos el sistema i-DOS.

Una línea parecida es la que sigue Miele con TwinDos, Haier con Smart Dosing y Samsung, que integra el cálculo automático de detergente dentro de sus sistemas AI Wash.

El problema del tambor cerrado

Otra tendencia clara es evitar uno de los problemas más cotidianos: que la ropa permanezca húmeda dentro del tambor después de terminar el ciclo. Se trata de acabar con la preocupación de tener que sacarla inmediatamente, algo que puede convertirse en un problema si estamos fuera de casa. Y aquí las marcas apuestan por todo tipo de soluciones.

Haier utiliza Ultra Fresh Air, que introduce aire fresco y mueve periódicamente la ropa para mantenerla fresca hasta 12 horas. LG apuesta por Fresh Keeper, pensado para reducir arrugas y malos olores cuando no se saca inmediatamente la colada.

Como una opción totalmente distinta está Auto Open Door+, de Samsung, presente en su Laundry Combo 2026. Si el problema está en la ropa atrapada dentro del tambor, la solución más sencilla es abrir la puerta automáticamente, y eso es precisamente lo que hace. Además, activa la circulación de aire en el interior.

Una apuesta por el 2 en 1

Imagen | Hisense

También está cambiando mucho el concepto de lavadora-secadora para que, en lugar de necesitar dos electrodomésticos separados, podamos tener uno solo que resulte además mucho más atractivo para los usuarios.

En esta línea, Bosch presentó en IFA 2026 su primera Serie 8 con bomba de calor, una tecnología que sustituye el secado tradicional mediante resistencia para reducir el consumo energético. Haier también utiliza bomba de calor en algunos modelos X Series 11 y Samsung hace lo propio en la gama Laundry Combo. Y Hisense, también apuesta por este 2 en 1.

Cuidado de la ropa

El cuidado de los tejidos también está ganando peso frente a la idea tradicional de lavar simplemente con más fuerza o durante más tiempo. Miele ha estrenado en la W2 Nova Edition el tambor InfinityCare, que prescinde de los tradicionales sistemas para reducir el estrés mecánico sobre la ropa, y añade SmartMatic para adaptar automáticamente el agua y la energía a la cantidad de prendas.

AEG también está poniendo el foco en los tejidos delicados y la lana, con modelos certificados Woolmark Blue y sistemas que ajustan el movimiento del tambor según el tipo de tejido.

Eficiencia energética

Y, para terminar, no podemos olvidar algo fundamental: la eficiencia energética. Ya hemos visto que tener una pegatina con la clase A parece no ser suficiente para algunos fabricantes, hasta el punto de que la escala actual empieza a quedarse corta y ya hasta cuesta diferenciar los modelos más eficientes.

Casi todas las marcas presumen de eficiencia. Samsung comercializa lavadoras que, según la compañía, son hasta un 65 % más eficientes que el límite exigido para obtener la clase A; Haier tiene modelos X Series 11 A-40 %; Electrolux habla de equipos que superan el umbral de la clase A hasta en un 60 %, y Bosch presentó en 2025 una Serie 8 que mejora en un 20 % los requisitos de esta categoría. De ahí que cada vez sea más habitual encontrar expresiones como A-20 %, A-40 % o A-60 %, aunque oficialmente la etiqueta energética siga terminando en la clase A.

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