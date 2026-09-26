Las mejores ofertas de El Corte Inglés en tecnología y entretenimiento, hoy 26 de septiembre

Tras los Súper Tecnoprecios de la semana pasada, El Corte Inglés ha vuelto a la carga con una nueva, y enorme, ronda de ofertas en tecnología y entretenimiento. En este artículo vamos a repasar los cinco mejores chollos que hemos encontrado con muy buenas ofertas en monitores, teles y más.

De'Longhi Magnifica Start por 269,95 euros, una cafetera superautomática que incluye cuatro recetas y molinillo.

por 269,95 euros, una cafetera superautomática que incluye cuatro recetas y molinillo. iPhone 17 Pro por 1.179 euros, uno de los mejores móviles de la marca.

por 1.179 euros, uno de los mejores móviles de la marca. HP Omen 27 G2 por 109 euros, un monitor gaming con tasa de refresco de 180 Hz.

por 109 euros, un monitor gaming con tasa de refresco de 180 Hz. Samsung TQ65QN73HAUXXC por 699 euros, una smart TV Mini LED con diagonal de 65 pulgadas.

por 699 euros, una smart TV Mini LED con diagonal de 65 pulgadas. 'Marvel's Spider-Man 2' por 39,90 euros, el videojuego de Insomniac Games en formato físico.

De'Longhi Magnifica Start

Si estamos buscando una buena cafetera para disfrutar del café diario, El Corte Inglés tiene por 269,95 euros la De'Longhi Magnifica Start. Se trata de una cafetear superautomática con molinillo integrado que dispone de 13 posiciones ajustables y un depósito de 250 gramos. Incorpora un panel táctil, viene con espumador de leche y cuenta con una función para preparar un doble espresso.

iPhone 17 Pro

La nueva generación ha llegado a las tiendas, pero la anterior también sigue siendo una buena opción de compra si tenemos en cuenta que está de oferta. El iPhone 17 Pro está disponible en El Corte Inglés por 1.179 euros en su versión de 256 GB. Se trata de un móvil compacto, con una pantalla excelente y un buen sistema de cámaras.

HP Omen 27 G2

No hace falta gastarse una fortuna para tener un buen monitor gaming y el HP Omen 27 G2 es una buena muestra de ello. Por 109 euros, tenemos un modelo con pantalla de 27 pulgadas y panel IPS que ofrece tanto una resolución Full HD como una tasa de refresco de 180 Hz. Además, cuenta con la tecnología FreeSync de AMD.

Samsung TQ65QN73HAUXXC

En cambio, si queremos jugar en consola y buscamos un buen televisor, El Corte Inglés tiene de oferta el modelo Samsung TQ65QN73HAUXXC por un precio de 699 euros, aunque MediaMarkt lo tiene por 679 euros. Se trata de una tele de la gama Neo QLED que cuenta con retroiluminación Mini LED y que viene con una diagonal de 65 pulgadas. Es compatible con HDR10+ y funciona con el asistente de voz Alexa.

'Marvel's Spider-Man 2'

Si ahora que ha salido 'Marvel's Lobezno' nos han entrado ganas de jugar a 'Marvel's Spider-Man 2', El Corte Inglés lo tiene de oferta por 39,90 euros. Se trata de la segunda entrega en la que nos ponemos los trajes de Peter Parker y Miles Morales. Y lo bueno es que es el juego en formato físico.

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Imágenes | El Corte Inglés, Compradicción, Jose García, De'Longhi, Apple, HP, Samsung, Insomniac Games

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