Siemens y Bosch se plantan en IFA con electrodomésticos que no presumen de IA, pero sí de algo más interesante: eficiencia

IFA es una feria siempre divertida. Se celebra la primera semana de septiembre en Berlín y es un escaparate perfecto para... casi cualquier cosa. Es una feria de tecnología de consumo, por lo que no es tan fácil decir que hay un dispositivo protagonista sobre otro ya que hay móviles, robots, aspiradores, lavadoras, frigoríficos, coches, ordenadores y, básicamente, cualquier cosa con circuitos.

Es por ello que este es el evento preferido para las marcas que quieren enseñar su plumaje de cara a los próximos meses, y una de ellas es el grupo BSH, perteneciente a Bosch y Siemens.

Se han plantado en la feria con un montón de productos entre los que destacan una cafetera semiautomática (Serie 4), un horno que permite reconocer alimentos y adaptarse a cada uno (Siemens IQ700), campanas extractoras y un aspirador friegasuelos (el Bosch OneFlow). Y, quizá, los que más laman la atención son unos tan "simples" como una lavadora y un frigorífico.

¿El motivo? La eficiencia.

La lavadora con bomba de calor

La Bosch Serie 8 es una lavadora-secadora fabricada en España que tampoco es que cuente demasiado en cuando a diseño. Aquí los alemanes no se han puesto tan creativos como otras marcas que dotan de color a sus electrodomésticos y han optado por hacer algo más clasicote. Pero, como se suele decir, la belleza está en el interior.

En concreto, en el sistema de bomba de calor. Una bomba de calor es un sistema que mueve calor de un sitio a otro en lugar de generarlo, usando un circuito cerrado con refrigerante, compresor y intercambiadores. En un aire acondicionado es interesante, pero aplicado a una secadora, esa tecnología permite secar la ropa reciclando el aire caliente y condensando la humedad.

La clave es que el consumo eléctrico es mucho menor que en una secadora convencional y, por tanto, el ahorro a fin de mes es algo a valorar. En números, Bosch asegura que permite ahorrar hasta 20 litros de agua y un 55% de energía si lo comparamos con un sistema convencional de condensación, lo que le permite una eficiencia energética A en el ciclo combinado de lavado y secado. En el ciclo de lavado también es eficiente, consumiendo un 20% menos que la clase A convencional.

El ahorro no es sólo en energía, sino en detergente gracias a un sistema que dosifica automáticamente el detergente y el suavizante dependiendo tanto del lavado como de las prendas que echemos. Según ellos, reduce hasta un 38% el uso del jabón y estará disponible en algún momento de primavera de 2027.

El frigorífico modular

Por otro lado, el frigorífico. Aquí la eficiencia va más de la mano del aprovechamiento del espacio gracias a un sistema modular para la puerta, con distintos compartimentos que podemos reorganizar y configurar para que se ajusten a las cosas que solemos meter en el electrodoméstico.

Según la compañía, este modelo gana un 15% de capacidad en el frigorífico y, además, un 35% en el congelador respecto a la generación anterior. Y es curioso cómo cuando te vas haciendo mayor dejas de fijarte menos en ciertos aspectos... y más en si la lavadora te hará ahorrarte unos euros a final de mes o si te cabrán cuatro tomates más en el frigo.

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