Somos expertos en tecnología, pero llega la hora de comprarnos una lavadora y sufrimos

Tenemos que confesaros algo. Nos pasamos el día probando móviles y ordenadores, pero cuando llega el momento de hablar de electrodomésticos estamos más perdidos. Entendemos de procesadores, memorias y aplicaciones, pero con un producto tan básico como una lavadora lo cierto es que nos hemos encontrado consultando la opinión de otros expertos.

Y las lavadoras son un producto de tecnología igual que cualquier otro. De hecho, con el paso de los años cada vez es más habitual encontrar lavadoras conectadas y que incluyen distintas tecnologías para mejorar el lavado, centrifugado o secado.

Hemos querido preguntar al resto del equipo de Xataka cuál ha sido su experiencia con este electrodoméstico y en qué aspectos nos hemos fijado para comprar nuestra nueva lavadora. Porque cuando se trata de recomendar otros productos de tecnología no tenemos problemas, pero cuando nos adentramos en el fascinante mundo de las lavadoras la cosa cambia. Una situación que nos hemos encontrado y creemos que muchos otros podríais estar igual.

Aquí os dejamos con algunos criterios que hemos seguido al comprarnos nuestra nueva lavadora, una recopilación de los aspectos técnicos que nos llamaron la atención y un breve repaso a las dudas y cuestiones que nos surgieron durante la compra.

Eficiencia energética, peso y centrifugado

¿En qué es lo primero que nos hemos fijado? Alejandro Nieto, colaborador de Xataka y editor de El Blog Salmón, lo resume muy bien: "Eficiencia energética y centrifugado. Somos cinco en casa y la eficiencia energética es importante porque pongo mínimo una al día". Al final apostó por una lavadora Samsung con 1.400 rpm y certificación A+++.

Otro factor clave es también el peso de carga máximo. "El peso también era importante, buscaba un mínimo de 7kg. Miré alguna de 8kg pero se iban de precio", comenta Alejandro. Eficiencia para consumir menos, centrifugado para que se seque antes la ropa y peso máximo según nuestras necesidades para no tener que hacer tantas lavadoras. Tres aspectos clave que han definido nuestra compra.

No ha sido fácil encontrar editores que hayan comprado una lavadora este año pero entre ellos se encuentra María González, directora de Xataka, que nos cuenta su experiencia: "Vaya por delante que no somos nada expertos en lavadoras, así que cuando nos mudamos y nos tocó comprar electrodomésticos (lavadora incluida), nos tocó hacer una labor de investigación que luego veríamos que no terminaría siendo nada sencilla".

"Si entras en una tienda (online o física) de electrodomésticos, te encontrarás con decenas y decenas de lavadoras. Nosotros veníamos de usar una lavadora muy sencilla pero eficaz, fácil y competente de 6kg y 1200 rpm. A la hora de plantearnos la actualización, el primer paso fue preguntar a la mayor experta de lavadoras que conocíamos: mi abuela. Mi abuela nos recomendó unas características básicas desde la que partir: para nuestras necesidades, una lavadora de 8kg y de 1400 rpm era lo ideal".

"Con eso en mente, hicimos una búsqueda por las principales tiendas online y anotamos todos los modelos disponibles de ese momento (otoño 2018) que cumplían esos dos parámetros en un excel. También anotamos otras especificaciones, como la clase energética, consumo de agua, el ruido y el precio en distintas tiendas".

"Respecto a la eficiencia, aquí reconozco que tampoco la miramos mucho: si tiene eficiencia A, mejor que B, y ya. Sí que calculamos las diferencias en el consumo de agua y lo que nos costaría con cada modelo pero las cantidades eran tan similares que realmente no es un parámetro que tuviéramos en cuenta. Imagino que casos como el ruido pueden ser más subjetivos, pero yo tengo claro que si un electrodoméstico hace menos ruido, mejor. Para las rpm supongo que importará más si no tienes secadora, pero si mi abuela dice que mejor 1400 rpm, pues 1400 rpm".

"De un vistazo en el excel encontramos el modelo que al final acabaríamos comprando: el LG F4J5TN4W. No sólo era de los más baratos gracias a una oferta de esos días, sino que además era de los más silencioso centrifugando, de los más eficientes... Era la decisión lógica".

En el caso de un servidor, la historia fue similar. Me fijé en la eficiencia energética, en la capacidad de peso máximo y en las revoluciones. Sin embargo, al final opté por un modelo, AEG L6FBI824U, con una capacidad mayor de la que necesitaba, por lo que pueda pasar en el futuro y con 1.200 rpm en vez de 1.400 rpm por la diferencia de precio y el hecho que tampoco tenía previsto siempre utilizarla al máximo de revoluciones.

¿Importa el diseño?

Curiosamente, al igual que pasa con muchos otros productos, el diseño de una lavadora también es importante. En mi caso personal aposté por una lavadora con toques plateados porque no me gusta el blanco, aunque a decir verdad la tengo instalada en el lavadero por lo que no tengo que estar viéndola constantemente.

Más allá del color, otro aspecto a considerar en una lavadora es la apariencia y lenguaje de los menús. Así nos lo cuenta María: "Mira que yo en general de diseño paso pero eso me indignó tanto...". Se refiere a un aspecto del diseño de una lavadora que le llamó la atención cuando estaba de visita buscando cuál comprar. "Hay marcas que, en el panel de mandos frontal, incluyen el nombre de los programas de lavado y las opciones en español y en portugués, además de usar un diseño muy cuestionable (líneas no separadas igual, traducciones al lado o debajo... nada uniforme). No es un problema de excesiva importancia y puede ser hasta superficial, pero me sorprende que algo tan simple y sencillo como traducir esas pegatinas sea algo que no se exija, y que al menos tengan un mínimo de diseño".

"A fin de cuentas la lavadora te va a durar años, y me parece una forma innecesaria de ahorrar por parte del fabricante. Como digo, cosa menor sin importancia pero ¿te imaginas si un fabricante hiciese lo mismo en los menús de tu móvil? Como digo, a mucha gente le parecerá una tontería, pero yo llegué a descartar algunos modelos que tenían muy buenas opiniones sólo por este detalle de diseño. Mi marido quería la Bosch pero yo me negué a una lavadora que tenga las opciones en español y portugués".

De quién fiarse al comprar una lavadora

Las lavadoras son probablemente tan necesarias como los móviles, sin embargo son bastante menos populares. Al menos en cuanto a información se refiere. Mientras que de los nuevos smartphones sabemos hasta el más mínimo detalle, es más complicado encontrar análisis detallados que se basen en pruebas reales y no solo en información técnica. Así describe María esta laboriosa búsqueda de información.

"El siguiente paso fue buscar reviews u opiniones online, tanto de ése como de otros modelos (y también de otros electrodomésticos en nuestro caso), y aquí nos llevamos una desilusión importante: no hay apenas reviews ni opiniones. De algunos modelos sí que había breves comentarios en páginas como la de El Corte Inglés, pero muy poquitos (desde aquí un breve inciso para los fabricantes: ¡queremos analizar vuestras lavadoras más tech!). Llegué a recurrir a Amazon.com, donde sí que había más reviews, pero en general era a modelos sólo disponibles allí u otros que no se vendían en España. Además, eran reviews muy poco útiles: en muchos casos criticaban a la marca y no al modelo en sí. También encontré alguna guía de compra, pero de nuevo, muy local para EEUU y con poca aplicación aquí".

"Decidimos visitar una tienda física con nuestra experta de referencia para ver el modelo de forma presencial y, siendo totalmente sincera, a mí me entraron dudas. En los expositores más llamativos tenían las nuevas y flamantes lavadoras Samsung QuickDrive, que yo había conocido en IFA y que siempre me habían resultado llamativas. Venían con aplicación, lo que siempre da puntos para la "geek" que llevo dentro. Pero claro, todo eso tenía un precio y ese modelo en concreto se iba al más del doble".

En la búsqueda de una referencia Alejandro nos apunta a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "Compré la que mejor salía de precio de entre las mejores en calidad precio según los análisis de la OCU y que cumplían lo que necesitaba". Sobre las reviews de la OCU, María comenta que "fue un factor más que metimos en el excel, pero la verdad es que no le dimos mucha importancia ya que tenían muy poquitas".

Otra posibilidad es la que nos comenta Aldara Pérez, responsable de desarrollo de audiencias de Weblogs SL: "Miré que tuviese lavado eco y lavado rápido, pero no me compliqué mucho y fui más a tema calidad-precio según el señor de la tienda". Sobre si buscó información por internet nos contesta que "con las fotos de los modelos las busqué para ver opiniones/precios online y aquí en la tienda normal de toda la vida de electrodomésticos tenían casi mejor precio que online y con instalación en casa".

En muchas ocasiones la compra de una lavadora está sujeta a las prisas y las necesidades. Javier Jiménez, editor de Xataka, nos explica cuál fue su situación: "Se rompió la antigua, llegamos a la tienda y había una ofertaza". Aunque la compra de su lavadora Samsung no fue inmediata.

"En su momento me estudié el asunto. No era la mejor del mercado, pero en relación al precio era mucho mejor que todo lo demás. Pero, claro, era una oferta de esas locas. No me acuerdo bien. Pero aquella mañana me hice una tablita con todo lo que había que mirar y de las que había, era de las tres mejores: y la más barata."

Un consumidor informado es un buen consumidor. Es posible que no sepamos a fondo cómo son las mejores lavadoras pero del mismo modo que recomendamos a todos los usuarios leer nuestros análisis, en las lavadoras somos nosotros los que debemos hacerlo. Y este punto es clave para acabar comprando un producto interesante.

¿Y la conectividad?

Probablemente el punto más conflictivo. A los editores de Xataka nos encanta la tecnología y poder controlar los dispositivos al mínimo detalle. Sin embargo, cuando hemos tenido que comprar una lavadora hemos optado por un modelo "desconectado".

María explica así por qué optaron por un modelo más tradicional. "Bueno, yo diría que por varios factores: era la que inicialmente habíamos decidido comprar desde el excel, es un sistema de lavado más tradicional y no un sistema tan radicalmente distinto como QuickDrive. De la de Samsung el factor app es interesante pero secundario (de aquí a X tiempo quedará desfasado seguro y para eso mejor gastar menos ahora y luego en X años plantearse de verdad una lavadora conectada cuando ya estén más avanzadas) y, por supuesto, el precio. Con este argumento, frente a mi argumento más emocional de "me da buenas sensaciones por lo que he visto en ferias", mi marido ganó por goleada".

Más allá del factor precio, Alejandro apunta a otro motivo: "Quería que se pueda programar, pero nada de WiFi. No quiero que un hacker me ponga la lavadora a las 3 de la mañana".

En caso de duda, optar por la más barata

Cada persona es un mundo y las necesidades pueden ser muy distintas. Y es que al final, como casi siempre ocurre en la compra de cualquier producto, el precio es un factor clave y decisivo. Con el paso de los años tendremos lavadoras cada vez más baratas, conectadas a internet y con un coste inferior a los 300 euros. Pero hoy en día es difícil encontrar una lavadora que tenga estas características a un precio tan bajo.

Cristian Rus, editor de Xataka, compró recientemente una Beko WTE6511. "Escogí esa porque era la mas barata y estoy de alquiler por lo que no decido yo". En esa situación, factores como la eficiencia energética o el tamaño no eran importantes. "No fue por razones propias sino por condiciones del casero: que no supere los 300". ¿Lo bueno? "Es A+++". En el lado contrario comenta que "lo peor de las lavadoras es que usan materiales diferentes en los plásticos, y unos amarillean y otros no".

Fabricantes como LG o Samsung ya trabajan en su ecosistema para el hogar y la lavadora es uno de los electrodomésticos más importantes de la casa. El mundo de las lavadoras va a experimentar previsiblemente importantes cambios en los próximos años y desde Xataka estamos prestando cada vez más atención. Si bien, como os hemos comentado, nuestro conocimiento del mundo de las lavadoras está realmente alejado de nuestra experiencia con otros dispositivos.

Porque fijarse en los datos técnicos es relativamente sencillo, pero es más difícil saber cuáles son las marcas más fiables, qué componentes son de buena calidad y cuáles son todas las posibilidades de programación y conectividad. Las lavadoras acabarán siendo un gadget conectado más de nuestra casa, pero por el momento nos seguiremos fiando de aquellos expertos que más tiempo han pasado probándolas. Porque como concluye Maria con su compra de la lavadora y secadora: "Mi abuela dio el visto bueno a ambas compras, considerando que eran modelos apropiados para nosotros. Así cerramos las adquisiciones".