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Ya es oficial la nueva Cosori Iconic Dual, una nueva freidora de aire de gama alta con doble cesta y acabado en acero inoxidable

Sumando ambas cestas, tiene casi 9 litros de capacidad y ya está disponible en España

Cosori Dual Iconic
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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751 publicaciones de Juan Lorente

Cosori tiene un arsenal de freidoras donde destaca su línea Iconic y que ya tenía disponible una chulísima freidora con acabado de acero inoxidable. Si alguna vez te has fijado en ella, pero eres más de los que prefieren las freidoras con doble cesta, estás de enhorabuena: la compañía acaba de presentar un modelo de esta misma línea con el que podrás cocinar dos platos a la vez. Está disponible por 369 euros.

COSORI ICONIC™ Dual Freidora de aire – 8,6 Litros

COSORI ICONIC™ Dual Freidora de aire – 8,6 Litros

PVP en Cosori — 369,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una freidora de aire con doble cesta y exterior de acero inoxidable

Cosori Dual Iconic

Tanto esta nueva freidora de aire, llamada Cosori Iconic Dual, como su antecesora tienen en común el exterior de acero inoxidable que hará que quede bien en cualquier encimera. Más allá del material, este diseño también es compacto y tiene unas líneas muy minimalistas, todo combinado con un panel superior táctil que tiene muy buena visibilidad.

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Esta Cosori, como ya hemos dicho más arriba, tiene doble cesta que, si combinamos la capacidad de ambas, tenemos 8,6 litros. Esto es muy útil para cocinar dos platos a la vez, para cocinar un plato y guarnición o incluso para cocinar mucha cantidad del mismo alimento.

Lo bueno es que la freidora permite configurar de forma independiente cada cesta con tiempo y temperatura, contando además con un sistema que permite sincronizar ambas cestas para que acaben a la vez. O bien, podemos establecer tiempo y temperatura para una cesta y duplicar dichos parámetros para la otra con un solo botón, lo que nos ahorrará tiempo.

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 LO MEJOR

  • Diseño prémium: Su exterior de acero inoxidable y sus líneas minimalistas hacen que quede genial en cualquier encimera.
  • Las posibilidades de su doble cesta: La doble cesta permite cocinar dos alimentos a la vez, pudiendo sincronizar ambas para que acaben a la vez.

❌ LO PEOR

  • Ocupa más espacio que una freidora con una sola cesta: Al tener doble cesta, es más ancha que las freidoras que solo tienen una.
  • Su precio de lanzamiento. Llega a un precio de casi 370 euros, un tanto elevado para este tipo de electrodoméstico.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una freidora premium con exterior de acero inoxidable que te permita cocinar dos platos a la vez.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que baje de precio o prefieres un modelo más compacto, como su versión con una sola cesta.
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