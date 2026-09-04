Ya es oficial la nueva Cosori Iconic Dual, una nueva freidora de aire de gama alta con doble cesta y acabado en acero inoxidable

Cosori tiene un arsenal de freidoras donde destaca su línea Iconic y que ya tenía disponible una chulísima freidora con acabado de acero inoxidable. Si alguna vez te has fijado en ella, pero eres más de los que prefieren las freidoras con doble cesta, estás de enhorabuena: la compañía acaba de presentar un modelo de esta misma línea con el que podrás cocinar dos platos a la vez. Está disponible por 369 euros.
COSORI ICONIC™ Dual Freidora de aire – 8,6 Litros
Una freidora de aire con doble cesta y exterior de acero inoxidable
Tanto esta nueva freidora de aire, llamada Cosori Iconic Dual, como su antecesora tienen en común el exterior de acero inoxidable que hará que quede bien en cualquier encimera. Más allá del material, este diseño también es compacto y tiene unas líneas muy minimalistas, todo combinado con un panel superior táctil que tiene muy buena visibilidad.
Esta Cosori, como ya hemos dicho más arriba, tiene doble cesta que, si combinamos la capacidad de ambas, tenemos 8,6 litros. Esto es muy útil para cocinar dos platos a la vez, para cocinar un plato y guarnición o incluso para cocinar mucha cantidad del mismo alimento.
Lo bueno es que la freidora permite configurar de forma independiente cada cesta con tiempo y temperatura, contando además con un sistema que permite sincronizar ambas cestas para que acaben a la vez. O bien, podemos establecer tiempo y temperatura para una cesta y duplicar dichos parámetros para la otra con un solo botón, lo que nos ahorrará tiempo.
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una freidora premium con exterior de acero inoxidable que te permita cocinar dos platos a la vez.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que baje de precio o prefieres un modelo más compacto, como su versión con una sola cesta.
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Imágenes | Cosori
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