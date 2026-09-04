Cámara de 200 megapíxeles, batería para más de dos días y diseño elegante: así es el nuevo Motorola Edge 70 Plus

Estos días estamos asistiendo a un montón de anuncios y lanzamientos de todo tipo. En este caso vamos con un móvil, que es una variante del Motorola Edge 70 que ya analizamos en Xataka hace unos meses. Se trata del nuevo Motorola Edge 70 Plus, un móvil que, a costa de ser más grueso, monta una batería de 6.500 mAh. Está disponible en la tienda oficial de Motorola por 599,99 euros y viene con dos regalos: un Moto Tag 2 y una pulsera Moto Watch Fit.

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Más batería que el anterior Edge, pero sin ultra gran angular

Como decimos, una de las principales diferencias de este móvil con respecto al anterior Edge 70 está en la batería. El modelo Plus pasa de 4.800 mAh hasta 6.500 mAh, lo que, según la propia Motorola, será suficiente para tener hasta dos días de autonomía por carga. Carga que, por cierto, llega hasta los 45 W por cable.

También encontramos otro cambio importante en la cámara. El Edge 70 Plus tiene un sensor principal de 200 megapíxeles (ideal para hacer recortes en una posterior edición) con apertura f/1.8 y OIS. Donde pierde con respecto al anterior Edge 70 en el segundo sensor, que es un sensor macro de 2 megapíxeles, prescindiendo así de un ultra gran angular.

Para terminar de hablar de las características de este nuevo teléfono, cabe destacar su pantalla de 6,78 pulgadas con resolución 2.772 x 1.272 píxeles compatible con HDR10+ (ideal para contenido multimedia) y su procesador, que es un Snapdragon 7s Gen 3. Además, solo está disponible en una configuración con 8 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento en este momento.

⚡ EN RESUMEN: motorola edge 70 plus ✅ LO MEJOR Batería de 6.500 mAh: Motorola promete que este Edge 70 Plus puede ofrecer hasta dos días de autonomía por carga.

Motorola promete que este Edge 70 Plus puede ofrecer hasta dos días de autonomía por carga. Su cámara principal: Tiene 200 megapíxeles, apertura f/1.8 y OIS, por lo que debería ofrecer buenos resultados. ❌ LO PEOR No tiene ultra gran angular ni teleobjetivo: Al no tener estas cámaras, su sistema pierde versatilidad en comparación a otros móviles.

Al no tener estas cámaras, su sistema pierde versatilidad en comparación a otros móviles. Su carga rápida se queda en 45 W: No tiene una carga rápida demasiado alta si lo comparamos con otros móviles del mismo rango de precio. 💡 CÓMPRALO SI... Te gusta el diseño de Motorola y buscas un móvil con autonomía para dos jornadas completas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil más potente o que tenga más cámaras para tener más posibilidades a la hora de hacer fotos.

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Imágenes | Motorola

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