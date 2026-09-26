Harta de pagar a consultoras y una calidad manifiestamente mejorable, Renfe ha decidido montar un concurso para hacer su web

Si eres dev, Renfe acaba de lanzar una convocatoria que podría interesarte: un hackathon en el que 50 personas trabajarán durante una jornada para resolver retos reales de la compañía. A cambio, todos los asistentes recibirán un certificado y los tres mejores equipos, cursos formativos o una licencia anual de Claude Pro o ChatGPT Plus. Tras intentar mejorar su web con inversiones millonarias (concretamente, 164 millones de euros hace casi tres años para renovar su sistema de venta de billetes), la operadora ferroviaria prueba ahora suerte con un hackathon abierto a talento externo.

El hackathon de Renfe. El Hackathon Renfe Digital tendrá lugar el 3 de noviembre en TheCUBE Suanzes (Madrid). Hay 50 plazas y la jornada será de 10,5 horas presenciales. Sobre la mesa, cuatro retos abiertos para la próxima generación de servicios y canales digitales de la compañía, de los que cada equipo elegirá uno: información al viajero en tiempo real, inteligencia de demanda, accesibilidad e inclusión digital, y el billete como origen de una movilidad conectada y sostenible.

Por qué importa. Porque Renfe es la operadora ferroviaria pública de España y lleva años criticada por sus canales digitales, con ejemplos como el estreno promocional de AVLO en 2020, que acabó con la web caída, o las colas online en momentos de alta demanda. Es cierto que cualquier web puede caerse ante un aluvión de solicitudes, pero una empresa responsable de la venta de billetes de todo un país no puede permitirse que la pille por sorpresa. Al fin y al cabo, según la plataforma de análisis Semrush, renfe.com registró 9,5 millones de visitas en agosto de 2026, la tercera web de viajes y turismo más visitada de España.

Tras intentarlo con licitaciones, tanto pequeñas como grandes, montar un hackathon es una forma distinta de buscar ideas y soluciones: buscar talento fuera de la propia empresa y de sus contratos con consultoras como Accenture. Eso sí, con condiciones: pocas plazas, un día de trabajo, código abierto obligatorio y premios formativos.

Contexto. La renovación digital de Renfe es una larga historia y, al César lo que es del César, no es que no lo haya intentado. En 2019 anunció una licitación de 700.000 euros y tres años después adjudicó dos contratos: uno de 78,6 millones de euros (Accenture y Evolutio para el nuevo sistema de venta) y otro de 85,5 millones (Sqills, para el sistema de gestión de viajeros).

Cómo participar. Para participar en el hackathon hay que ser mayor de edad, no trabajar en Renfe ni en su grupo y poder asistir a toda la jornada. Buscan tres tipos de perfiles: técnicos, de producto y negocio, y estudiantes. La inscripción, individual, está abierta hasta el 5 de octubre y la selección tiene dos fases: primero se comprueban los requisitos mínimos y después se valoran la motivación, la experiencia, el orden de inscripción y el equilibrio de perfiles, con una breve llamada telefónica de cinco a siete minutos.

Qué viene después. El 14 de octubre se comunicará quiénes son las personas seleccionadas, que tendrán hasta el 16 para confirmar su plaza. El hackathon se celebrará el 3 de noviembre. Los premios, por persona, son un curso híbrido de IA de 16 horas en MIOTI valorado en 950 euros (primer puesto), una licencia anual de Claude Pro o ChatGPT Plus valorada en 230 euros (segundo) y un curso online de MIOTI de 6 horas valorado en 130 euros (tercero). El código de los proyectos debe publicarse con licencia abierta y Renfe y la organizadora reciben una licencia gratuita, no exclusiva y sin límite de tiempo para usos no comerciales.





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