El estreno promocional de Renfe con AVLO acaba en caos y polémica: web caída y críticas múltiples en redes sociales

Los responsables de Renfe anunciaban hoy una promoción especial para el lanzamiento de su servicio low-cost, AVLO. Ofrecían 1.000 plazas diarias a 5 euros en diversos trayectos, algo que ha acabado generando una demanda excepcional.

Las consecuencias han sido nefastas para el servicio de trayectos en tren de alta velocidad a bajo coste, que ha sido critivado por múltiples usuarios en redes sociales como Twitter. La búsqueda se quedaba bloqueada, la página inaccesible y la carga ha sido demasiada para una plataforma web que lleva años siendo criticada por su usabilidad y la calidad del servicio.

No es la primera vez que la web de Renfe sufre críticas multitudinarias por parte de usuarios que tratan de acceder a sus promociones. Hoy los mensajes en Twitter eran múltiples tras el lanzamiento de una oferta promocional que según Renfe había sido un éxito:

Esas conclusiones tan favorables contrastan con muchos comentarios de usuarios en Twitter que han sufrido múltiples problemas a la hora de tratar de reservar alguno de esos trayectos ofrecidos. Las 1.000 plazas diarias a 5 euros que promete la web de AVLO se han agotado probablemente en pocos minutos, y de hecho la web ha estado inaccesible total o parcialmente durante buena parte de esa promoción.

Así lo revelan tanto los comentarios a esas conclusiones de Renfe como los que se han producido durante todo ese periodo en el que la web de AVLO prometía contar aún con este tipo de oferta promocional.

Hay trenes que pasan una vez en la vida. Luego está #AVLO , que no pasa.

Menudo timo consigo entrar y dice que ya no hay plazas jajaja pic.twitter.com/TllM3Vjpnv

TIMO Le he dado refrescar cada 30 segundos, la web no estaba activada y cuando lo ha estado.... misterio... todo vendido https://t.co/2e5tQ5BGba

Muchos usuarios se quejaban de que tras varios intentos conseguían llegar a un segundo paso en los que les informaban de que estaban en una "cola virtual" y que permaneciesen a la espera. Lo que sucedía después era según esos usuarios que aparecía un mensaje de error indicando que no se había podido realizar la reserva del billete.

Me aparece esto y luego la pagina se recarga sola, me estan tomando el pelo? pic.twitter.com/NL2PvvI2gp

patético, para qué me confirmais que estoy en cola (puesto 19) y despues me redirigis a un mensaje de error. os reis de nosotros ojala algun dia sea rica y no necesite vuestras ofertas