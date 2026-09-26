Ceuta está a punto de dejar atrás los generadores diésel: un cable submarino la conectará por primera vez a la red eléctrica peninsular

Ceuta es una isla eléctrica: la ciudad autónoma tiene un sistema eléctrico de generación basado en combustibles fósiles, aislado de la península y dependiente casi en su totalidad. Por lo menos hasta ahora.

El Periódico de la Energía cuenta que Red Eléctrica ultima los trámites del cable que va a unir el sistema eléctrico de Ceuta con la red peninsular, una obra de ingeniería que acabará con el aislamiento eléctrico de la ciudad y que introducirá a las renovables por primera vez en su mix energético una vez se ponga en marcha.

Un modelo extrapeninsular único. El caso de nuestras ciudades autónomas es especial por muchas cosas. Una de las más curiosas es precisamente su modelo de suministro energético. Tradicionalmente, tanto Ceuta como Melilla tienen sistemas propios basados en generación diésel, pequeños y aislados, que funcionan de manera independiente y desconectada de la Península. De hecho, se manejan desde el Centro de Control de las Islas Baleares, como explica Red Eléctrica.

Hasta el mes de septiembre, según datos de Red Eléctrica que comparte El Periódico de la Energía, Ceuta ha generado 146.906,2 MWh en 2026: de esta cifra, 146.701,3 MWh procedían de motores de su planta de generación diésel. Solo un 0,1% (205 MWh) proceden de la turbina de gas que se encuentra en esas instalaciones. Es decir, el 100% de la electricidad generada en el sistema ceutí este año tiene como origen fuentes no renovables.

Un enlace de casi 70 kilómetros. Para mejorar el servicio eléctrico y hacerlo más estable y seguro, se espera que pronto se ponga en marcha el cable submarino que conectará el sistema eléctrico de Ceuta con la red peninsular. Este cable atravesará las aguas del Estrecho de Gibraltar con una longitud de 58 kilómetros y una profundidad máxima de 900 metros. A esto, habrá que sumarle las partes subterráneas que irán soterradas a lo largo de 1,7 kilómetros en el caso de Ceuta hasta la subestación Virgen de África y 9,2 kilómetros en el caso de la Península.

Para ello, se completará la integración de dos sistemas eléctricos que hasta ese momento habrán funcionado de manera independiente. La infraestructura está diseñada con un doble circuito de 132 kV en corriente alterna, permitiendo el intercambio de electricidad entre el sistema peninsular y el de Ceuta.

Por fin llegan las renovables. Con la llegada de esta conexión directa con el sistema eléctrico peninsular, Ceuta podrá cumplir un hito: introducirá a las renovables por primera vez en su mix energético. Y es que la ciudad autónoma es el único territorio de nuestro país que aún no tiene energía verde. Esto es especialmente relevante, ya que la transición energética no solo es levantar parques solares y eólicos, sino que también consiste en construir las redes que permiten llevar esa electricidad limpia allí donde se necesita.

Según publica en su web Red Eléctrica, la programación comercial de intercambio de electricidad entre el sistema peninsular y el de Ceuta comenzará el 1 de noviembre. Ese día, si se mantiene el calendario previsto (ya ha habido algún que otro retraso), comenzará la programación comercial de los intercambios de electricidad entre Ceuta y la Península. Después de décadas funcionando como una isla eléctrica, la ciudad autónoma estará finalmente conectada al sistema eléctrico peninsular.





Imagen | Matvey Logachev

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