Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología, hoy domingo 27 de septiembre

MediaMarkt ha lanzado un gran surtido de ofertas en su tienda online, por lo que conviene prestar atención si estamos buscando un buen móvil, un ordenador o incluso un eReader o lector de libros electrónicos. Por esta razón, vamos a repasar los cinco mejores chollos que hay ahora mismo disponibles.

Asus Vivobook S16 por 494,10 euros al iniciar sesión en la tienda, un ordenador grande con pantalla OLED.

por 494,10 euros al iniciar sesión en la tienda, un ordenador grande con pantalla OLED. Google Pixel 11 Pro por 1.079,10 euros al pagar desde la app, uno de los mejores móviles de la marca.

por 1.079,10 euros al pagar desde la app, uno de los mejores móviles de la marca. AirTag por 22,90 euros, uno de los mejores localizadores para iPhone.

por 22,90 euros, uno de los mejores localizadores para iPhone. Microsoft Surface Pro por 719,10 euros al iniciar sesión en la tienda, un convertible con Windows 11 preinstalado.

por 719,10 euros al iniciar sesión en la tienda, un convertible con Windows 11 preinstalado. Peaq Basic por 69 euros, un lector de libros electrónicos económico y muy compacto.

Asus Vivobook S16

Pese a que el precio de la RAM ha hecho que se encarezcan muchos dispositivos, todavía podemos ver buenos precios en ordenadores. Un buen ejemplo lo tenemos en el Asus Vivobook S16 que ahora se encuentra en MediaMarkt por 494,10 euros; para ver el precio hay que iniciar sesión en la tienda.

Este ordenador destaca, sobre todo, porque incorpora una pantalla OLED de 16 pulgadas, por lo que es ideal para ver contenido multimedia, pero también para estudiar. Su procesador es el Snapdragon X1-26-101, viene con una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno y cuenta con Windows 11 Home preinstalado.

Google Pixel 11 Pro

También podemos encontrar de oferta el Google Pixel 10 Pro en su configuración de 256 GB. Al pagar desde la app de MediaMarkt, su precio baja hasta los 1.079,10 euros. Se trata de un móvil compacto con pantalla de 6,3 pulgadas que destaca principalmente porque cuenta con un apartado fotográfico bastante bueno, sobre todo en lo relacionado con la fotografía computacional.

AirTag

Aunque podamos encontrar una generación más actual, algunas tiendas todavía siguen vendiendo el AirTag original. MediaMarkt ahora mismo lo tiene de oferta por 22,90 euros. Se trata de un localizador que únicamente es compatible con iPhone, se integra en la red Buscar y es ideal tanto para el día a día como para realizar viajes.

Microsoft Surface Pro

Si en lugar de un ordenador portátil estamos buscando una tablet, MediaMarkt tiene de oferta la Microsoft Surface Pro, una tablet que baja hasta los 719,10 euros al iniciar sesión en la tienda. Este modelo dos en uno monta una pantalla táctil de 12 pulgadas, viene con el procesador Snapdragon X Plus junto con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno y cuenta con Windows 11 Home.

Peaq Basic

Y si queremos comenzar a leer en digital, pero no queremos gastarnos mucho dinero, MediaMarkt tiene de oferta el Peaq Basic por un precio de 69 euros; además, si somos estudiantes podemos llevarnos un descuento adicional de 20 euros. Se trata de un eReader o lector de libros electrónicos que incorpora una pantalla de seis pulgadas, viene con una funda protectora y con botones para pasar las páginas y navegar por los menús.

Peaq Basic PVP en MediaMarkt — 69,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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