Microsoft Surface Pro 12, análisis: no me importaría que el futuro de los portátiles fuera así

La búsqueda del dispositivo híbrido ideal entre ordenador con Windows y tablet por parte de Microsoft tiene en este 2025 una nueva y excitante entrega. A modo casi de cliffhanger, la presentación del Surface Pro 12 nos dibujaba en el horizonte un Surface muy renovado en diseño y con el uso de los Snapdragon X Plus con NPU de 45 TOPS en su interior. Todo un reto para una familia de dispositivos muy valorados en el mercado.

Y por fin llegó el momento de tener en la mesa de pruebas de Xataka este nuevo Surface Pro 12, uno de los dispositivos Surface más interesantes de siempre en tanto que se mueve de forma muy inteligente en la delgada línea que separa un tablet de un ordenador portátil. Y tal y como algunos entendemos el concepto, es el que mejor lo ha planteado hasta ahora.

Ficha técnica del Microsoft Surface Pro 12



Surface Pro 12" dimensiones y peso 274 x 190 x 7,8 mm 686 gramos pantalla LCD PixelSense de 12 pulgadas Resolución 2.196 x 1.464 píxeles 220 ppp Formato 3:2 Tasa de refresco: 90 Hz Táctil (10 puntos) Vidrio reforzado Brillo: 400 nits PROCESADOR Snapdragon X Plus de 8 núcleos NPU de 45 TOPS memoria ram 16 GB LPDDR5x gráficos Qualcomm Adreno almacenamiento 256/512 GB UFS batería 38 Wh autonomía Hasta 16 horas de vídeo local Hasta 12 horas de uso activo de la web cámaras Frontal: Surface Studio frontal Full HD Trasera: 10 MP Windows Hello audio 2x micrófonos Altavoces estéreo de 2W Dolby Atmos Bluetooth LE Audio puertos 2x USB tipo C (USB 3.2) Conector teclado conectividad WIFi 5 Bluetooth 5.4 Sistema operativo Windows 11 otros Compatible con Surface Slim Pen Soporte trasero con bisagra de fricción total de 165 grados precio Desde 979 euros

Diseño y pantalla: todo son novedades en busca del equilibrio

Quienes seguimos de cerca e incluso hemos analizado muchas de las generaciones anteriores de las Surface Pro, tocar por primera vez la Surface Pro 12 nos deja una sensación muy extraña. No parece una Surface pero nos gusta que ahora sea así la Surface más clásica.

El nuevo modelo de Microsoft para el nicho de los dispositivos híbridos que tanto han trabajado desde la compañía, con iteraciones como la Surface Go, es la mayor evolución a nivel de diseño de la familia hasta ahora.

Si al encender la Surface Pro 12 no nos apareciera la interfaz de Windows, por dimensiones y diseño podríamos estar hablando de un tablet clásico de gama alta sin problema alguno

La Surface Pro 12 es un dispositivo muy compacto, más cercano a la idea de tamaño, peso y grosor de un tablet que la que hasta ahora nos brindaban los anteriores Surface Pro. La clave está tanto en el tamaño de pantalla como especialmente en la ausencia de refrigeración activa.

Pero no son los únicos cambios a nivel de diseño que empujan al mundo tablet a la nueva Surface Pro 12. Las esquinas y bordes son ahora mucho más agradables al tacto, con forma redondeada que facilita su manejo sin necesidad de estar colocada sobre una mesa.

El acabado sigue siendo en aluminio, con un peso total de 686 gramos y un grosor por debajo de los 8 mm. Este cambio de look le sienta genial y aunque trae consigo la pérdida de algo de conectividad, algo que no se negocia es el stand integrado. Es la mejor implementación de sector y algo que deberían copiar casi todos los fabricantes de tablets con alguna aspiración de ser algo más.

Como hemos indicado, un daño colateral del nuevo diseño estilo tablet es que se pierde conectividad. El nuevo Surface Pro 12 solo dispone de dos puertos USB-C, nada mal para un tablet, pero algo corto para lo que nos venía ofreciendo el Surface clásico. Son puertos USB 3.2 compatibles ambos con carga, transferencia de datos y DisplayPort 1.4a (hasta 2 monitores 4K a 60 Hz).

Microsoft brinda la oportunidad de adquirir un adaptador Surface Thunderbolt 4 que añade 3 puertos USB-C, uno USB-A, un puerto Ethernet y una salida HDMI.

El Surface Pro de este 2025 está disponible con dos diagonales de pantalla: 12 y 13 pulgadas. Parece poca la diferencia pero en batería y peso hay matices importantes a favor del modelo más compacto si miramos ante todo su rol de dispositivo 2 en 1.

La versión de 12 pulgadas del Surface Pro cuenta con una pantalla que no es OLED pero sí una PixelSense que ya ha demostrado en la gama de portátiles que tiene muchos puntos a favor.

La nueva pantalla pierde algo de resolución y Hz respecto a la versión OLED y la PixelSense de 13 pulgadas pero sus cifras son válidas para un dispositivo 2 en 1 multifacético. Pero queda alejado de los mejores paneles de su categoría si atendemos al precio.

El Surface Pro de 12 pulgadas ofrece al consumidor una pantalla con resolución de 2196 × 1464 píxeles (220 ppp) y relación de aspecto de 3:2, algo que le otorga cierta polivalencia aunque con contenidos multimedia se vea penalizada. Lo hace también por unos marcos que no son tan reducidos como nos hubiera gustado ver en un equipo tan cuidado a nivel de estética y diseño.

La pantalla del Surface Pro 2 cumple con creces cuando la comparamos con la de un portátil de la misma gama. Pero queda por debajo de los paneles de tablets de gama alta de similar precio

El panel LCD del Surface Pro 2 es equilibrado pero no destaca especialmente como otros modelos de tipo tablet de similar precio por su bajo contraste (1200:1), brillo (400 nits), ausencia de HDR o frecuencia de actualización, que como máximo es de 90 Hz. No es dinámica, otro hándicap de la pantalla, así que hay que escoger de manera manual la frecuencia de refresco que queremos.

La pantalla disfruta de una buena reproducción del color gracias a su calibración individual, viene con vidrio reforzado y por supuesto es táctil de hasta 10 puntos para usar tanto con los dedos como con el Surface Slim Pen (2ª edición).

El sonido, que procede de dos altavoces de 2W cada uno y con Dolby Atmos, es suficientemente potente y nítido para un uso tanto recreativo como laboral, gracias también a los dos micrófonos con cancelación de ruido y la webcam con calidad 1080p que cumple de manera básica en entornos con suficiente luz.

Rendimiento y autonomía: sin ventiladores se vive mejor

Microsoft ha encontrado en los Snapdragon X Plus un enorme aliado para su propuesta con este Surface Pro 12. La versión básica se vale de la versión de 8 núcleos a 3.3 GHz y la GPU Adreno X1-45 mientras que para el modelo de 13 pulgadas, la potencia mejora con el mismo X Plus pero de 10 núcleos y el X Elite con 12 núcleos.

El modelo de Surface Pro 12 que hemos analizado en Xataka se apoya en 16 GB de memoria RAM LPDDR5x (no hay más opciones en toda la familia de 12 y 13 pulgadas) y 512 GB de memoria interna. Aquí sí que podemos optar por bajar a 256 GB pero la versión que hemos probado nos parece la más equilibrada.

Lo que no falta en ninguno de los nuevos Surface es la referencia a su NPU, característica que ya tiene una valor por sí misma gracias a la presencia de Copilot en el equipo. En este modelo el rendimiento viene marcado por el Qualcomm Hexagon con 45 TOPS, un empuje esencial para todo lo que tiene que ver con la IA en un equipo, que es ya mucho.

Si bien esta NPU apoya de manera eficiente el uso de Copilot en segundo plano, con modelos locales de IA que hemos probado como DeekSeek (14B) o Llama (8B) las tareas son excesivamente lentas a poco que quieras algo más que mantener una conversación trivial con estos modelos. Los modelos que requieren más de 16 GB de RAM no acaban de funcionar y los que sí lo hacen, pueden tardar casi un minuto en contestar una pregunta sencilla como el año de creación de Xataka.

Pero pasemos ya a comprobar cómo es el rendimiento en los test sintéticos habituales de nuestro banco de pruebas. Las pruebas de rendimiento las hemos realizado sin alimentación y en el modo de máximo rendimiento de la configuración de batería. En ellos, este Snapdragon ha quedado por debajo de un portátil con la versión Elite del mismo SoC solo en las pruebas donde los 4 núcleos menos se hacían notar.



surface pro 12 HP Omnibook X geekbench 2.394 / 11.356 2.500 / 14.600 cinebench 2024 504 / 107 834 / 107 3dmark night raid 15.878 - pcmark 3.600 - PRocesador Snapdragon X Plus Snapdragon X Elite RAM 16 GB 16 GB

Como hemos adelantado, la gran novedad interna del Surface Pro 12 es algo que no tiene en esta generación: ventilación activa. Con ello se consigue menos grosor y un funcionamiento completamente silencioso. Ahí se ha acercado el Surface Pro 12 al mundo de los tablets.

La apuesta de Microsoft por retirar la ventilación activa del Surface Pro 12 ofrece claras ventajas a nivel de silencio y reducido grosor pero en tareas exigentes sufre calentamiento no deseado

Pero del mismo modo que recoge estas ventajas, tiene que asumir las desventajas, que no son otras que un calentamiento excesivo de la parte trasera, lo que limita su funcionalidad como tablet cuando le estamos exigiendo rendimiento bruto. Nosotros lo hemos comprobado en nuestras pruebas de estrés, con las que el calor de la parte superior trasera era muy evidente y hacía imposible agarrar el equipo.

En el día a día con el equipo, en cuestiones más lógicas para este tipo de dispositivos como navegación web, uso de redes sociales, vídeo en streaming o tareas de ofimática, el Surface Pro 12 no difiere en rendimiento y experiencia de uso a la de portátiles de propósito general, pero con la ventaja de su factor de forma, que solo penaliza el área de trabajo total. Pero está claro que no es un equipo que se vaya a usar de manera continua como equipo principal de trabajo en modo sobremesa.

Quizás por ese enfoque la versión de 12 pulgadas no cuenta con versión 5G. Sí que estamos hablando de un equipo con conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth LE.

Una parte importante de la conectividad de este Surface Pro la encontramos en el conector Surface, donde queda perfectamente acoplado el teclado oficial de Microsoft. Es de largo uno de los mejores del mercado, tanto por la exclusividad de su acabado en tejido Alcántara como por la calidad, respuesta y recorrido de las teclas.

En esta generación el interior del teclado, en la zona de los reposamuñecas, se ha obviado el tejido del exterior, lo que facilita la pulcritud de esa zona con el paso del tiempo.

El encaje del teclado y su mínimo grosor y peso combinan genial con la nueva Surface Pro 12. A destacar la fuerza del sistema de enganche magnético.

El teclado ya no se eleva al usarlo, algo que personalmente agradezco. Y trabajar con él es una garantía, no estando lejos de teclados físicos completos de algunos ultrabooks de no precisamente bajo precio.

El tecleo es muy silencioso, preciso, con buena estabilidad lateral y un recorrido ideal para este tipo de dispositivos. Es retroiluminado con tres niveles de brillo e incluye controles directos de funciones de Windows, entre ellas la tecla Copilot.

Tenemos también un pequeño touchpad de tacto muy agradable y toque preciso que viene genial para Windows. De hecho, es la manera en que controlaremos el Surface Pro 12 la mayoría del tiempo, pues en modo tablet Windows está muy lejos de la experiencia de dispositivos Android o iOS. Pero no es lo que buscamos con un Surface, que ante todo, es un equipo Windows, con todo lo que ello supone.

Un ayuda puntual para controlar con precisión la interfaz de Windows en modo tablet es el Slim Pen que viene de serie con el teclado. Se acopla magnéticamente a la parte trasera del Surface Pro 12 y es tan potente el sistema de anclaje que resulta casi imposible que, aunque lo introduzcamos en una bolso o mochila tal cual, se acabe deslizando o separando del Surface Pro 12. Ayuda sin duda el diseño aplanado que por otro lado es menos cómodo para escribir y dibujar que los Pen de acabado clásico.

El Slim Pen no me parece imprescindible en el día a día con Surface Pro 12 pero sí que es un buen aliado si pretendemos tomar notas o dibujar. Con OneNote o Notas hace un buen tándem porque es muy preciso escribir con él y el reconocimiento de textos es fantástico.

¿Y qué tal la autonomía del Surface Pro 12? ¿Más parecido a la de un portátil o a la de un tablet? Pues en este caso, es una combinación que dependerá del uso que demos al equipo. Pero yo lo encasillaría más del lado de un portátil al uso que el de un tablet de gama alta.

La autonomía del Surface Pro 12 queda más cerca de la de un portátil básico que la de un tablet de nivel. Y se agradece la carga rápida de 45W aunque el cargador no venga de serie

Durante las pruebas de rendimiento con el equipo, la media de autonomía no superaba las 3,5 horas, justo como portátiles de empaque y propósito general en esas mismas condiciones de prueba.

Si el uso es mixto, primando la navegación web, brillo no muy alto alrededor del 45-50%, ofimática, música en segundo plano, gestores de aplicaciones de redes sociales y algo de vídeo en streaming, este Surface Pro 12 nos ha promediado en nuestras pruebas entre 6 y 7 horas de autonomía real.

El Surface Pro 12 admite carga rápida a través de sus puertos USB-C, pero es necesario un adaptador de corriente de mínimo 45W, el cual hay que comprar por separado pues no viene incluido en la caja del Surface Pro 12. Con dicho cargador la carga completa se produce en algo más de 1 horas y 50 minutos mientras que en 10 minutos podemos tener alrededor de un 20% de carga completa.

En cuanto a las cámaras, la más interesante es la frontal, con muchas ayudas de Windows Studio y la IA para apoyarnos en las videollamadas.

Surface Pro 12, la opinión y nota de Xataka

De manera lenta pero incansable, Microsoft sigue en la redefinición de lo que podría ser el portátil de los nuevos tiempos en casa. E incluso el trabajo, al menos algunos.

Sin una consolidación definitiva del tablet clásico como equipo principal en aquellas casas en que el uso no es prioritario, más por software que por hardware, el Surface Pro 12 nos deja un gran sabor de boca y candidato muy serio a ocupar ese lugar que nadie nace muy bien cómo es y mucho menos será.

Pero casi todo lo hace bien este Surface Pro 12. A nivel de diseño ha ganado comodidad de uso y adquirido el rol de equipo “portable” total con la contra de haber reducido su área útil de trabajo. En rendimiento, hay que tener muy claro su propósito general de uso, donde cumple con creces salvo si le exigimos lo máximo, que es cuando su reducido grosor y la eliminación de la refrigeración activa provoca calentamiento que merma su uso como tablet clásico en situaciones muy concretas.

Por último tenemos el gran melón a abrir en estos equipos híbridos: el sistema operativo. Para algo mixto y priorizando un uso como portátil, Windows gana por goleada apoyado en un accesorio como el teclado Surface que es imprescindible. Como es final de curso, podemos decir que Surface Pro 12 progresa muy adecuadamente.

8,6 Diseño 9,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,5 Teclado/trackpad 9 Software 8,5 Batería 8 A favor El diseño cada vez se acerca más al ideal de un dispositivo híbrido

Los accesorios oficiales son de máxima calidad y complementan a la perfección.

La polivalencia de Windows no tiene rival en el mundo de los SSOO para tablets En contra En modo tablet, Windows necesita evolucionar para ser relevante

La potencia de los Snapdragon no se puede exprimir al máximo por el calentamiento excesivo del equipo sin refrigeración activa

La batería está más cerca de la de un portátil que de la de un tablet de gama alta



Este dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Microsoft. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.