Microsoft Surface Go 3, análisis: la Surface más barata saca lo mejor y lo peor de Windows 11

La Surface Go 3 es una tableta convertible muy apropiada para acompañar la llegada de Windows 11. Esta tercera generación continúa la línea de diseño liviano y portabilidad máxima, pero lo hace junto a un importante salto en rendimiento respecto a las anteriores Surface Go, con unos nuevos procesadores Intel que prometen una significativa mejoría.

Hemos estado probando la nueva tablet con Windows durante los últimos meses y aquí os traemos nuestro análisis de la Microsoft Surface Go 3. Un formato que ha ido mejorando con el paso del tiempo y poco a poco los procesadores están alcanzando ese punto de equilibrio necesario para tener una buena experiencia a la hora de utilizarlo, aunque creemos que continúa faltándole ese punto de chispa para brillar. Os contamos qué nos ofrece la Surface Go 3, a qué precio y cuál ha sido nuestra experiencia.

Especificaciones técnicas del Microsoft Surface Go 3

Microsoft Surface Go 3 Dimensiones y peso 245 × 175 × 8,3 mm

544 g Pantalla 10,5 pulgadas PixelSense

1.920 x 1.280 píxeles con ratio 3:2 (220ppp)

Gorilla Glass 3 Procesador Intel Pentium Gold 6500Y

GPU Intel UHD Graphics 615 RAM 8 GB LPDDR3 Almacenamiento 128 GB SSD Batería 28 Whr (hasta 11 horas teóricas) Cámaras Trasera: 8 MP, autofocus, vídeo 1080p

Frontal: 5 MP, vídeo 1080p, reconocimiento facial Windows Hello Conectividad Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooh 5.0 Sonido Dos micrófonos campo lejano

Altavoces estéreo 2W, Dolby Audio Sensores y puertos Sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, USB C, conector 3,5 mm, puerto Surface Connect, lector tarjetas MicroSDXC Sistema operativo Windows 11 Home en modo S Precio 439 euros (4/64GB)

599 euros (8/128GB)

679 euros (Intel Core i3)

La Surface Go 3 está disponible en tres configuraciones, en función de la memoria RAM, almacenamiento y procesador. En nuestra ocasión hemos utilizado para este análisis el modelo con 8 GB de RAM, 128 GB de capacidad y el procesador Intel Pentium Gold 6500Y.

La ficha técnica del equipo es similar a las anteriores Surface Go, con algunos cambios en la resolución de la pantalla y principalmente en el nuevo procesador, un paso adelante respecto al Pentium Gold 4425Y que teníamos en la segunda generación.

Estamos ante una tablet compacta, con marcos reducidos y un peso (544 g) muy adecuado para moverla sin dificultad. En comparación, la nueva Surface Pro 8 pesa 889 gramos. Pese a formar parte de la familia Surface, el modelo Go es considerablemente más liviano y en rendimiento este año promete recortar distancias con los portátiles tradicionales.

Como veremos en las pruebas, pese a que todavía se nota que estamos ante un dispositivo para tareas más casuales, ofrece suficientes garantías para trabajar con él durante horas.

Un diseño cuidado y extremadamente portable

La Surface Go 3 es compacta, ligera y con excelentes acabados, equivalentes a los de sus hermanos de la gama alta.

La construcción de la Surface Go 3 es probablemente el aspecto diferencial más importante. Si vamos a elegir este modelo es precisamente porque es una alternativa ligera, muy portable y con un peso suficiente bajo (544 g) como para llevarla en la mochila sin que se haga pesada. Lo mejor de la Surface Go 3 es que además el ser compacta no la hace menos premium.

Microsoft repite diseño respecto a la generación anterior, que sí supuso un salto respecto al modelo original. Tenemos un cuerpo construido en aleación de magnesio que tan buenos resultados proporciona. Pese a ser un dispositivo más económico, Microsoft equipara la construcción de su Surface Go 3 con la gama alta.

Aunque le añadamos la funda teclado, su peso sigue siendo inferior al de los portátiles tradicionales de su tamaño. Respecto a la pantalla, la Surface Go 3 ofrece un aspecto moderno y dentro de lo esperado para un dispositivo actual, aunque con un ratio del 76,5%, los marcos son bastante generosos. No habría estado de más que se hubiera aprovechado para rediseñar la Surface Go, aunque suponemos que eso habría contribuido a un aumento del precio.

A nivel de conexiones, la Surface Go 3 viene bien dotada. Tenemos un lector de tarjetas MicroSDXC, un puerto USB C, el jack de 3.5 mm y una cámara frontal de 5 megapíxeles con grabación de vídeo 1080p para videollamadas. Se echa en falta soporte para Thunderbolt y un puerto USB-A, pero pese a lo delgada que es incorpora múltiples conexiones.

En la parte trasera tenemos una cámara de 8 megapíxeles bastante sencilla, para fotos ocasionales y poco más. Sí es capaz de grabar vídeo 4K gracias al procesador, pero en general no estamos ante un dispositivo pensado para hacer fotos. Sí destaca para videollamadas, con un resultado tanto a nivel de imagen como de sonido muy convincente. Esta buena calidad de la cámara frontal también se aprecia en el desbloqueo facial. Algo a tener en cuenta ya que no tenemos lector de huellas.

La 'Type Cover', que se vende por separado pero hemos podido probarla, se une al dispositivo mediante unos conectores magnéticos de 8 pines en la parte central inferior. Aquí Microsoft opta por un sistema propietario, pero funciona muy bien. Cuando se enlaza queda suficiente fuerte como para que la funda sea estable pero también permite quitarla rápidamente.

La funda 'Type Cover' con acabado Alcantara debe comprarse por separado, pero se antoja imprescindible para sacar todo el partido al dispositivo.

La funda-teclado aporta estabilidad, pero por sí misma la Surface Go 3 cuenta con un pie de apoyo incorporado, muy resistente y que permite ajustarlo en cualquier ángulo. Una vez abierto, este pie se mantiene firme y como soporte es excelente. Precisamente por este buen funcionamiento de elementos como el soporte, es por lo que creemos que esta Surface Go 3 tiene un gran diseño. Aspectos que a priori no pueden parecer tan relevantes, pero en el día a día suponen una diferencia en la experiencia mucho mayor de lo que puede llegar a impactar tener unos GHz extra.

El teclado como tal es bastante compacto, aunque ahí te acostumbras rápido. Tiene también teclas retroiluminadas, lo que es un añadido interesante. El recorrido de las teclas es algo corto y no es tan cómodo para teclear como otras soluciones, pero las sensaciones después de escribir decenas de artículos con él es que es suficiente sólido como para trabajar diariamente. Se agradece además que el teclado venga cubierto por ese acabado rugoso Alcantara que le aporta un tacto agradable y diferente.

No está mal el trackpad, de tamaño generoso y fiable, pero está ligeramente por debajo. El clic solo está en la zona inferior y al apoyarse a veces el cursor se nos ha movido. En general es mucho mejor que un teclado táctil y que muchas de las fundas-teclado que hemos visto en tablets Android. Tiene un punto de mejora, más viendo la construcción general, pero si vamos a apostar por la Surface Go 3, la compra de esta funda-teclado se antoja imprescindible.

Una buena pantalla 'PixelSense' que se queda en los 60 Hz

No tenemos el panel de 120 Hz del modelo Pro, pero la pantalla de la Surface Go 3 cumple bien en brillo, color y detalle.

El panel elegido es un IPS de 10,5 pulgadas 'PixelSense'. Estamos ante una pantalla con resolución Full HD en ratio 3:2, de 1.920 x 1.280 píxeles. Con una densidad de 220 ppp, tenemos calidad suficiente para ver películas y navegar con un buen nivel de detalle. Aquí se nota que no estamos ante la primera categoría de pantallas, pero es un apartado donde la Surface Go 3 cumple bien.

El color está bien representado y el contraste es correcto, pese a no estar ante un panel OLED. A nivel de brillo, la Surface Go 3 ofrece también un nivel alto y aunque no está pensada para ser utilizada directamente bajo la luz del sol, no tendremos muchos problemas en utilizarla en exteriores. Otro asunto es el brillo automático, ahí la respuesta es más lenta de lo deseable.

Al contrario que la Surface Pro 8 y su pantalla de 120 Hz, esta Surface Go 3 se queda en 60 Hz. Es lo habitual, pero es un punto por debajo de lo que tienen los mejores dispositivos. No se consigue ese nivel de fluidez y en juegos se echa de menos.

Experiencia de uso: Windows 11 no marca la diferencia

La Surface Go 3 es uno de los primeros dispositivos en venir con Windows 11 preinstalado. Inicialmente, Microsoft nos incita a utilizarlo en el Modo S, donde únicamente tenemos acceso a las aplicaciones de la tienda de Microsoft. Afortunadamente, desde los ajustes podremos cambiar a la versión de Windows 11 estándar, donde podremos instalar todas las aplicaciones que queramos, como si de un ultrabook tradicional se tratase.

Con Windows 11 llega un ligero rediseño y un nuevo modo multitarea, que podemos aprovechar sobre todo con las aplicaciones Android que sí están bien adaptadas y podemos descargar desde la Amazon App Store. Con todo, lo cierto es que creemos que esas 10,5 pulgadas se quedan algo pequeñas para aprovechar al máximo la nueva versión de Windows.

La Surface Go 3 es también compatible con el Surface Pen, que podremos comprar de manera separado por 109,99 euros. Tenemos un lápiz electrónico táctil con distinta sensibilidad y donde podremos dibujar sobre la pantalla. La experiencia es buena, pero más allá de Microsoft Whiteboard hay pocas aplicaciones donde podamos sacarle partido.

A nivel de conectividad, la Surface Go 3 viene bien dotada. Dispone de Bluetooth 5.0 y WiFi 6 (802.11ax). No hemos tenido ningún problema de conectividad, así que en este sentido la experiencia de uso es buena.

Windows 11 sigue siendo un sistema operativo con muchas más posibilidades que Android, Chrome OS o iPad OS.

Y es precisamente el mejor piropo que podemos darle a este Surface Go 3. Al contrario que otras Surface como la Pro X que estaba basada en un procesador ARM, la experiencia de la Surface Go 3 es más parecida a un humilde portátil que no a un convertible. Pese a que por tamaño está más cerca de estos últimos.

En cuanto al sonido, tenemos doble altavoz estéreo de 2W, con Dolby Audio. El resultado es correcto, con un buen nivel de medios y donde las voces son bastante claras. Eso sí, debido seguramente a la propia construcción del dispositivo, el nivel de graves es muy básico. No esperemos que la Surface Go 3 logre un sonido contundente, pero sí solvente y de buen nivel para videollamadas en cualquier parte.

Un tímido paso adelante en rendimiento que tiene su contrapartida en la autonomía

Esta tercera generación de la Surface Go 3 llega con importantes mejoras en los procesadores elegidos. Sin embargo, hay una gran diferencia a nivel de rendimiento en función del modelo que elijamos. Nuestras pruebas se han realizado con el modelo más económico, que incorpora el Intel Pentium Gold 6500Y, junto a 8 GB LPDDR3.

Se trata de un procesador sencillo, fabricado en 14 nanómetros y con dos núcleos a 1,1 GHz. Muy alejado de la versión más avanzada con el i3 y ya no decir de los modelos Pro. Sí se ha mejorado con la Surface Go 2, pero ese 60% que hablábamos al principio es respecto a los otros modelos. Con la Surface más barata, también tenemos un procesador básico.

A la hora de navegar, jugar a juegos de móvil, editar imágenes o ver vídeos, el chipset de Intel cumple bien. Pero no es extraño que en el momento de abrir varias aplicadas pesadas al mismo tiempo o abrir decenas de pestañas en Chrome, la Surface Go 3 se resienta.

El Pentium Gold 6500Y sigue siendo un procesador muy básico. Válido para tareas casuales de navegación y edición, pero insuficiente para tareas pesadas o jugar.

Para comprobar el rendimiento, hemos ejecutado múltiples benchmarks. Por ejemplo tenemos Geekbench 5, donde hemos obtenido 2.910 puntos en la prueba de GPU. La Intel UHD Graphics 615 ofrece un nivel similar a una GeForce GT 730.

En la prueba de GFXBench de Aztec Ruins OpenGL hemos conseguido 771,9 frames, lo que viene siendo superior a la Nvidia Shield Tablet pero inferior a los 951 frames que conseguía un Apple MacBook Pro de 2015.

En la prueba 3DMark, la Surface Go arroja 261 en la parte gráfica y 1.191 puntos en CPU. Si nos vamos a PCMark 10, hemos obtenido 2.414 puntos.

¿Cómo se traduce esto a la hora de jugar? Para hacernos una idea, la potencia es pareja a lo que ofrecían las tablets Android de gama alta hace un par de años. Para juegos de estrategia como 'Company of Heroes 2' o 'Age of Empires 2' es más que suficiente, pero probamos con 'Fortnite' y hemos tenido lag. Si buscas un dispositivo para jugar, la versión con el Pentium Gold no es la más recomendable.

Según las pruebas de CrystalDiskMark 8.0, la velocidad de lectura del SSD de 128 GB es de 1.715,69 MB/s y la de escritura es de 842.72 MB/s. No está mal, en comparación con los resultados de la CPU y GPU.

Un punto donde destaca esta Surface Go 3 es en el silencio. No hay grandes calentamientos y no hace ruido, principalmente por la ausencia de ventiladores para refrigerar el dispositivo.

El TDP de esta Surface Go 3 se encuentra en 5W, lo que viene siendo una cantidad muy baja y habitual en los dispositivos que quieren ofrecer una alta autonomía. Se incorpora una batería de 28 Whr, que promete una autonomía teórica de hasta 11 horas. Sin embargo, en nuestro día a día hemos obtenido un resultado por debajo de lo prometido.

La autonomía de la Surface Go 3 es su punto más delicado. Suficiente para una jornada completa, pero por debajo de las 11 horas teóricas.

Navegando, escribiendo, escuchando música y viendo algún vídeo ocasional, la autonomía promedio se sitúa algo por debajo de las 10 horas. Y eso siendo generoso, ya que a la que la forzamos algo más se reduce a las 8-9 horas. Con la Surface Go 3 podemos estar fácilmente una jornada de trabajo con ella, pero no tiene ese extra de autonomía como para intentar completar dos días seguidos.

Microsoft Surface Go 3, la opinión y nota de Xataka

La Surface Go 3 es un dispositivo que ahora mismo por su precio está en tierra de nadie, pero que a la que pueda comprarse con una buena oferta puede ofrecer algo que muy pocas marcas dan. Es una especie de tablet vitaminada, con acceso a todas las virtudes de un sistema completo como Windows 11. Es también muy ligera y compacta. En ese sentido, donde guardemos una tablet también podríamos llevar la Surface Go. Por el lado contrario, su precio es también superior y a nivel de rendimiento, queda un paso por detrás de lo deseable.

Pero quizás es la autonomía el punto donde Microsoft no da con la tecla. Se queda a media camino, quedando lejos de la autonomía que tenemos con dispositivos ARM como por ejemplo un iPad, rival directo.

La Surface Go 3 es difícil de ubicar. Su hardware es demasiado limitado para competir contra las tablets de gama alta o los portátiles, pero por su excelente construcción y el acceso a Windows 11 al completo estamos ante un dispositivo muy capaz.

Estamos ante un producto muy útil para estudiantes o trabajadores que quieran un sencillo portátil, pero las tablets Android o los Chromebook se le queden cortos a nivel de opciones de software. Porque es precisamente la presencia de Windows 11 la que diferencia a este producto. No por su interfaz ni por su fluidez, sino por todas las herramientas al alcance. La Surface Go 3 es capaz de ofrecernos lo mejor de este sistema operativo, pero al mismo tiempo nos muestra una cara algo recortada por su falta de potencia.

La gama Surface Go está perfectamente ejecutada. Con un diseño de primer nivel, una pantalla correcta y un nivel de autonomía suficiente para mantener la premisa de movilidad. Los usuarios tendrán que valorar si estas características valen la pena por su precio y si necesitan ese extra de potencia que la Surface más barata sigue sin alcanzar.

7.9 Diseño8,5 Pantalla8 Rendimiento6,5 Teclado/trackpad7,5 Software8,75 Autonomía8 A favor Un equipo portable, ligero y con muy buenos acabados.

Windows 11 (sin el Modo S) es un sistema operativo que no renuncia a nada.

La funda-teclado es cómoda y encaja bien con la propuesta de Microsoft. En contra El rendimiento sigue siendo pobre en la versión con el hardware más básico.

La autonomía, en principio uno de sus puntos fuertes, no termina de ser tan alta.

No incluir los accesorios eleva su coste.



El producto ha sido cedido para la prueba por parte de Microsoft. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.